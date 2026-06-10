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Майчинството като начин на (зло) употреба

Майчинството като начин на (зло) употреба

10 Юни, 2026 09:03 1 265 20

  • майчинство-
  • владимир-
  • николов-
  • дебати-
  • намаляване-
  • репродуктивни проблеми-
  • парламент

Пука ли им на над 14 500 двойки, дали държавата ще им дава пари, за да си гледат децата

Майчинството като начин на (зло) употреба - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Майчинството като начин на (зло) употреба. В политиката понякога се появяват идеи, които изглеждат логични на пръв поглед, но разкриват дълбоко неразбиране на истинските проблеми в обществото. Такъв е и дебатът за намаляване на майчинството, но при наличие на достатъчно места в детските ясли, повдигнат от депутата Владимир Николов от „Прогресивна България“. След изказването му на негови колеги им отне дни да обясняват какво е искал да каже. А, всъщност, повярвайте, Владимир Николов в битието си на бивш спортист изобщо не попада в онази категория хора, които нямат какво да ви кажат, когато правите интервю с тях. Но в политиката е различно. Ще му отнеме време, но със сигурност и той ще се сработи със системата.

Да се върнем обаче на темата за майчинството, за децата, за семействата и всякаквите произтичащи от това хубави неща за българина.

Самото предложение за по-малко във времеви порядък майчинство не е най-големият проблем. Големият проблем е гледната точка, която стои зад него. Защото в основата му детето вече е факт. Независимо дали става дума за семейство, съжителство или самотен родител, детето вече е създадено. Въпросът тук опира до това как по-ефективно да бъде организирано връщането на майката на работа. Това е разговор за управлението на едно вече съществуващо родителство.

Само че България днес не страда от недостиг на дискусии за ясли.

България страда от недостиг на деца.

Докато политиците смятат месеци майчинство, над 14 500 български семейства или двойки броят не месеци, а години. Да, над 14 500 двойки. Но нали знаете, че те не са сами. До тях има родители, братя и сестри, приятели и познати, които също са съпричастни с техния проблем. Та около тези 14 500 има още поне четири пъти по толкова съпричастни. А това вече е голяма общност, която по някакъв начин се докосва до проблема.

Става въпрос за години на надежди, неуспешни опити, медицински процедури, кредити за лечение и болезнени разочарования. За тях – тези над 14 500 двойки – проблемът не е кога и колко дълго ще ползват майчинство.

Проблемът е дали изобщо майчинството ще започне.

Та, ще има ли очи Владимир Николов да се обърне към тези хора с репродуктивни затруднения и да им обясни, че големият обществен въпрос пред управляващите е как и дали майчинството да бъде съкратено?

Ще им каже ли, че приоритетът на държавата е да обсъжда кога майката трябва да се върне на работа, вместо как повече българи да станат родители?

За хората, които всяка сутрин се събуждат с мисълта дали някога ще държат собственото си дете в ръце, подобен разговор звучи като политическо издевателство, като абстракция. Той е откъснат от реалността на семействата, за които раждането на дете не е административен въпрос, а най-голямата житейска битка.

Още по-тревожно е посланието, което подобни идеи изпращат. Вместо държавата да покаже, че цени родителството като национален приоритет, тя започва да разглежда майчинството през призмата на икономическата ефективност – казано директно, през призмата на бюджетните разходи.

Майката постепенно престава да бъде родител и се превръща в ресурс, който трябва по-бързо да бъде върнат в производствения процес. Детето престава да бъде център на демографската политика и се превръща в елемент от трудовата статистика.

Това е философия, която третира майчинството като инструмент, а не като ценност.

Истинският демографски въпрос пред България не е колко дълго майките остават вкъщи. Истинският въпрос е защо все по-малко семейства успяват да стигнат до момента, в който изобщо могат да се нарекат майка и баща.

Една държава, която губи население, не може да си позволи да поставя на първо място дискусията за съкращаване на периода след раждането, докато хиляди хора продължават да се борят за самото раждане.

Защото преди да спорим колко ще бъде майчинството, трябва да си отговорим на много по-важния въпрос: как ще направим така, че повече българи да имат шанс изобщо да станат родители, да чуят „мамо“ или „тате“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Вместо от олигарсите взимат от най безпомощните -пенсионери,майки с деца, училища, работещите бедни.

    Коментиран от #14

    09:07 10.06.2026

  • 2 Емил

    12 2 Отговор
    Майчинството не трябва да се пипа то си е добре дай Боже повече майки да има и повече деца .
    Това наистина не е най-важния икономически проблем на държавата.
    Една препоръка към младите хора- не чакайте 35-те да чукнат на вратата и тогава да се присетите за деца!

    09:10 10.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор
    35€ на истинската МАЙКА за отглеждане на
    СОБСТВЕНО ДЕТЕ🤔
    350€ на чужда ЖЕНА, за отглеждане на
    ЧУЖДО за нея ДЕТЕ 🤔
    Та какво се стимулира от €- GE- йците🤔

    09:13 10.06.2026

  • 4 Гражданин.

    4 1 Отговор
    Платена статия сигурно автора си няма хал хабер от отглеждането деца.

    09:16 10.06.2026

  • 5 раждат и осиновяват постоянно

    1 3 Отговор
    радваха се миналата година как се претъпкали градините и частните забавачки . гледат ги нощем и останалото време са в градината . събота и неделя с баби и дядовци . родителите са най доволни . и пари им дават .

    09:20 10.06.2026

  • 6 Некадърни политици без визия за бъдещето

    6 3 Отговор
    Ирландия си възстанови населението, след огромни парични помощи за раждаемост и Унгария въведе помощи , също имат лек прираст в раждаемостта. За Финландия съм чувал, че имат помощи за семейства. Не знам, да има държава в Европа, да не подпомага раждаемостта, само България, която се стопи с 4 милиона, се чуди как да маха помощите, при едни от най-Скъпите памперси в Европа , Скъпи детски храни, дрехи и хиляди други неща за отглеждането на дете.

    09:25 10.06.2026

  • 7 Това са

    6 0 Отговор
    две отделни теми. Връзката между тях не е тая, която авторът се стреми да втълпи на читателите.

    09:31 10.06.2026

  • 8 Въобще не искам да чувам

    3 5 Отговор
    "мама" или "тате !
    Да раждат малоумниците!
    Няма да попадна в коварният капан на Природата да се размножавам!

    Коментиран от #13

    09:36 10.06.2026

  • 9 Плана Ран-Ът

    7 0 Отговор
    Без раждане на деца -✓ няма население-✓без население -✓ няма държава България.

    Коментиран от #12

    09:44 10.06.2026

  • 10 Така де

    5 0 Отговор
    Както се видя, младите майки и пенсионерите са основни мишени в борбата с олигархията.

    09:52 10.06.2026

  • 11 665

    3 0 Отговор
    На си ган ките не им трябват ясли , а евраци !

    09:54 10.06.2026

  • 12 По принцип сте прав но моля пояснете

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Плана Ран-Ът":

    Как този план прави така че например аз лично да не искам деца

    Коментиран от #16

    09:54 10.06.2026

  • 13 И аз така казвам

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Въобще не искам да чувам":

    Размножаването по сега съществуващия модел мъж жена е абсурдно и ако науката намери начин да се размножава човек без жена бих се възползвал

    09:55 10.06.2026

  • 14 Правилно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За правителството освен младите майки и пенсионерите, други олигарси няма.

    09:57 10.06.2026

  • 15 новак

    1 2 Отговор
    Статията манипулативно подменя същността на предложението.
    1. Получателите на помощи са най различни. От хора с репродуктивни проблеми, през обичайни работещи родители до професионални родители, коита живеят от тези помощи и не рабжотят.
    2. В българия отпускът за майчинство е най-големият в света.
    3. Защо да е проблем да се стимулира връщането на майките на работа. Ако желаят. При това да им се плаща част от помощите за майчинство (напр. 50 или 80%). Обществото би спечелило.
    Темата трябва да се обсъжда. Не да се забранява. Според мен.

    10:02 10.06.2026

  • 16 Родител

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "По принцип сте прав но моля пояснете":

    Ами много просто - чрез политика. И давам пример:
    Мои познати не искат второ дете, защото не смогват да се справят - финансово и времево. Най -простото нещо - когато бях ученик преди 1989 в моето училище имаше лекарски и зъболекарски кабинет и децата там се лекуваха вкл. и годишните прегледи. Сега не е така, цялата отговорност (и мн. др.) възложиха на родителя. За един обикновен преглед на детето, аз, ако ми рарешат, трябва да си взема неплатен ден..

    10:32 10.06.2026

  • 17 свиреп ОХЛЮВ

    1 0 Отговор
    Кой как се уреди ! Ето на , например , една мома по Бикини , успя чрез детенцето си , да изкрънка цяла къща в Барселона ! Както се казва - Далл Богг всекиму !

    10:42 10.06.2026

  • 18 мимиш

    0 0 Отговор
    има и българки,които забременяват по 2-3 пъти,само и само да не работят.едната ми комшиика забремяня за 3 ти път заради майчинството а другата за 2 ри път пак да не работи и държавата да и дава пари и двете българки

    10:54 10.06.2026

  • 19 ССС

    0 0 Отговор
    как този може да предлага такива абсурди и защото е "беден" да се изтипоса с цялата фамилия в реклами за да припечели и още нещо ???

    10:57 10.06.2026

  • 20 мимиш

    0 0 Отговор
    едната 6 години ще направи а другата 4 без работа да пипнат и аз и държавата да ги храним,в Турция 1 година и отиват на работа не мързелуват като тука,като в българия няма никъде по света такова рекордно майчинство

    10:58 10.06.2026