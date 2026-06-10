Майчинството като начин на (зло) употреба. В политиката понякога се появяват идеи, които изглеждат логични на пръв поглед, но разкриват дълбоко неразбиране на истинските проблеми в обществото. Такъв е и дебатът за намаляване на майчинството, но при наличие на достатъчно места в детските ясли, повдигнат от депутата Владимир Николов от „Прогресивна България“. След изказването му на негови колеги им отне дни да обясняват какво е искал да каже. А, всъщност, повярвайте, Владимир Николов в битието си на бивш спортист изобщо не попада в онази категория хора, които нямат какво да ви кажат, когато правите интервю с тях. Но в политиката е различно. Ще му отнеме време, но със сигурност и той ще се сработи със системата.
Да се върнем обаче на темата за майчинството, за децата, за семействата и всякаквите произтичащи от това хубави неща за българина.
Самото предложение за по-малко във времеви порядък майчинство не е най-големият проблем. Големият проблем е гледната точка, която стои зад него. Защото в основата му детето вече е факт. Независимо дали става дума за семейство, съжителство или самотен родител, детето вече е създадено. Въпросът тук опира до това как по-ефективно да бъде организирано връщането на майката на работа. Това е разговор за управлението на едно вече съществуващо родителство.
Само че България днес не страда от недостиг на дискусии за ясли.
България страда от недостиг на деца.
Докато политиците смятат месеци майчинство, над 14 500 български семейства или двойки броят не месеци, а години. Да, над 14 500 двойки. Но нали знаете, че те не са сами. До тях има родители, братя и сестри, приятели и познати, които също са съпричастни с техния проблем. Та около тези 14 500 има още поне четири пъти по толкова съпричастни. А това вече е голяма общност, която по някакъв начин се докосва до проблема.
Става въпрос за години на надежди, неуспешни опити, медицински процедури, кредити за лечение и болезнени разочарования. За тях – тези над 14 500 двойки – проблемът не е кога и колко дълго ще ползват майчинство.
Проблемът е дали изобщо майчинството ще започне.
Та, ще има ли очи Владимир Николов да се обърне към тези хора с репродуктивни затруднения и да им обясни, че големият обществен въпрос пред управляващите е как и дали майчинството да бъде съкратено?
Ще им каже ли, че приоритетът на държавата е да обсъжда кога майката трябва да се върне на работа, вместо как повече българи да станат родители?
За хората, които всяка сутрин се събуждат с мисълта дали някога ще държат собственото си дете в ръце, подобен разговор звучи като политическо издевателство, като абстракция. Той е откъснат от реалността на семействата, за които раждането на дете не е административен въпрос, а най-голямата житейска битка.
Още по-тревожно е посланието, което подобни идеи изпращат. Вместо държавата да покаже, че цени родителството като национален приоритет, тя започва да разглежда майчинството през призмата на икономическата ефективност – казано директно, през призмата на бюджетните разходи.
Майката постепенно престава да бъде родител и се превръща в ресурс, който трябва по-бързо да бъде върнат в производствения процес. Детето престава да бъде център на демографската политика и се превръща в елемент от трудовата статистика.
Това е философия, която третира майчинството като инструмент, а не като ценност.
Истинският демографски въпрос пред България не е колко дълго майките остават вкъщи. Истинският въпрос е защо все по-малко семейства успяват да стигнат до момента, в който изобщо могат да се нарекат майка и баща.
Една държава, която губи население, не може да си позволи да поставя на първо място дискусията за съкращаване на периода след раждането, докато хиляди хора продължават да се борят за самото раждане.
Защото преди да спорим колко ще бъде майчинството, трябва да си отговорим на много по-важния въпрос: как ще направим така, че повече българи да имат шанс изобщо да станат родители, да чуят „мамо“ или „тате“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
09:07 10.06.2026
2 Емил
Това наистина не е най-важния икономически проблем на държавата.
Една препоръка към младите хора- не чакайте 35-те да чукнат на вратата и тогава да се присетите за деца!
09:10 10.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
СОБСТВЕНО ДЕТЕ🤔
350€ на чужда ЖЕНА, за отглеждане на
ЧУЖДО за нея ДЕТЕ 🤔
Та какво се стимулира от €- GE- йците🤔
09:13 10.06.2026
4 Гражданин.
09:16 10.06.2026
5 раждат и осиновяват постоянно
09:20 10.06.2026
6 Некадърни политици без визия за бъдещето
09:25 10.06.2026
7 Това са
09:31 10.06.2026
8 Въобще не искам да чувам
Да раждат малоумниците!
Няма да попадна в коварният капан на Природата да се размножавам!
Коментиран от #13
09:36 10.06.2026
9 Плана Ран-Ът
Коментиран от #12
09:44 10.06.2026
10 Така де
09:52 10.06.2026
11 665
09:54 10.06.2026
12 По принцип сте прав но моля пояснете
До коментар #9 от "Плана Ран-Ът":Как този план прави така че например аз лично да не искам деца
Коментиран от #16
09:54 10.06.2026
13 И аз така казвам
До коментар #8 от "Въобще не искам да чувам":Размножаването по сега съществуващия модел мъж жена е абсурдно и ако науката намери начин да се размножава човек без жена бих се възползвал
09:55 10.06.2026
14 Правилно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За правителството освен младите майки и пенсионерите, други олигарси няма.
09:57 10.06.2026
15 новак
1. Получателите на помощи са най различни. От хора с репродуктивни проблеми, през обичайни работещи родители до професионални родители, коита живеят от тези помощи и не рабжотят.
2. В българия отпускът за майчинство е най-големият в света.
3. Защо да е проблем да се стимулира връщането на майките на работа. Ако желаят. При това да им се плаща част от помощите за майчинство (напр. 50 или 80%). Обществото би спечелило.
Темата трябва да се обсъжда. Не да се забранява. Според мен.
10:02 10.06.2026
16 Родител
До коментар #12 от "По принцип сте прав но моля пояснете":Ами много просто - чрез политика. И давам пример:
Мои познати не искат второ дете, защото не смогват да се справят - финансово и времево. Най -простото нещо - когато бях ученик преди 1989 в моето училище имаше лекарски и зъболекарски кабинет и децата там се лекуваха вкл. и годишните прегледи. Сега не е така, цялата отговорност (и мн. др.) възложиха на родителя. За един обикновен преглед на детето, аз, ако ми рарешат, трябва да си взема неплатен ден..
10:32 10.06.2026
17 свиреп ОХЛЮВ
10:42 10.06.2026
18 мимиш
10:54 10.06.2026
19 ССС
10:57 10.06.2026
20 мимиш
10:58 10.06.2026