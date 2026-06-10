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Илиян Василев: Пируетите на ИТН заразиха и правителството на Румен Радев

Илиян Василев: Пируетите на ИТН заразиха и правителството на Румен Радев

10 Юни, 2026 16:00 1 338 21

  • румен радев-
  • правителство-
  • илиян василев-
  • политика

Да, влязоха във властта с висок кредит на доверие. Но този капитал се топи с впечатляваща скорост

Илиян Василев: Пируетите на ИТН заразиха и правителството на Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Като гледам пируетите на министъра на отбраната и на колегите му в кабинета, които непрекъснато се налага да коригират собствените си позиции - едно говори външният министър, друго военният, трето икономическият, четвърто президентът Радев - все по-често си задавам въпроса дали ефектът „ИТН“ няма да настъпи при това управление много по-бързо, отколкото при хората на Слави Трифонов.

Засега ги крепи личният авторитет на Радев. Но и той до голяма степен се основава на вярата в генерала, в спасителя, в царя на обикновения човек - нещо, което все повече прилича на политическа религия, отколкото на рационална оценка на резултатите.

Да, влязоха във властта с висок кредит на доверие. Но този капитал се топи с впечатляваща скорост.

Причината е проста - липсват подготвени кадри, липсват ясни политики, липсва усещане за посока.

И не, не изпитвам злорадство. Напротив. Бих бил сред първите, които биха ги подкрепили, ако правеха необходимите и разумни неща.

Вместо това наблюдаваме пиар акции. Събират се с търговските вериги, обещават огромни процента по-ниски цени за шест месеца и очакват обществото да повярва. Всеки, който е живял достатъчно дълго и е виждал подобни кампании, знае как завършват те.

Веригите няма да работят на загуба. Те ще прехвърлят тежестта по веригата - чрез ограничаване или преформатиране на промоциите, чрез натиск върху доставчиците и производителите /те вече изпищяха/ или чрез други счетоводни и търговски механизми. А производителите, особено българските, често нямат на кого да прехвърлят тази тежест. Накрая сметката остава за тях. Възможно е и държавата да се окаже губеща чрез по-ниски данъчни постъпления.

В МВР поставиха за изпълняващ длъжността главен секретар човек, когото протестиращите отлично познават като близък до модела „Борисов - Пеевски“. Същия модел, срещу който уж ще се бори Радев.

Колко време остава на Демерджиев? След последните назначения вече не съм сигурен доколко президентът пилотира самолета и доколко управлението се определя от хора като Копринката и Пламен Узунов.

Никак не съм оптимист и за бюджета. Там тепърва предстоят неприятни изненади.

Пак казвам - не се радвам. Нямам причина да се радвам. Просто не виждам основание за оптимизъм.

Големият проблем не са допуснатите грешки, макар че са непростими за хора, които са от десет години във властт. Истинската тревога идва от осъзнаването, че Радев не е склонен към самокритика и корекция на грешките. При него логиката е „напред, кръгом и пак напред“. А цената на тези грешки не я плаща президентът, сега премиер. Плащаме я всички ние - с времето, което губим, с пропуснатите възможности и с надеждите, които някой друг е похарчил вместо нас.

Историята показва, че най-бързо се изчерпват не управленията без решения, а управленията с прекалено големи обещания и твърде малко капацитет да ги изпълнят.

Лошото е, че животът ни минава покрай такива случайно попаднали хора във властта.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 5 Отговор
    Лелката от ИТН пак прави бюджета и при Радевисти.

    16:02 10.06.2026

  • 2 Муньо Кредевски

    18 13 Отговор
    ще изкара колкото Чалгара в четворната му куpoлация с БСП и ППДБилитe

    16:04 10.06.2026

  • 3 Попов

    23 13 Отговор
    Мислехме, че тошко пппперудката е дъното, но радевите покемони показаха, че може още да се копае в тинята.

    16:05 10.06.2026

  • 4 Хора

    17 8 Отговор
    без принципи , компетентност и достойнство ! Със безпочвено самочувствие и гаф след гаф , някои с непоправими последствия за държавата !

    16:05 10.06.2026

  • 5 Шмекер cKoneйкин празнодумеца

    15 13 Отговор
    кРадев скоро ще настигне ВrъZpoдените по простотия и некомпетентност.

    16:07 10.06.2026

  • 6 ото

    16 13 Отговор
    Лошото е, че животът ни минава покрай такива случайно попаднали хора във властта.Като теб,Василев..

    16:11 10.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 !!!?

    4 3 Отговор
    Пируетите на ИТН - номерата на китайката !!!?

    16:18 10.06.2026

  • 9 Иван

    17 6 Отговор
    Като са се събрали отбор мaлoyмници, никакъв шанс нямат да направят нещо разумно и полезно за хората и държавата.
    Миля, че вървим към "Виденовата зима" през 1997 г, та хората ще трябва с протести да ги изгонят от властта !

    16:22 10.06.2026

  • 10 анонимен

    6 9 Отговор
    Щом Илиян Василев критикува Радев значи върви в правилна посока.

    16:45 10.06.2026

  • 11 РУМИ,

    3 0 Отговор
    ПРЕСТАНИ С ЖЕНСКОТО И ЧАЛГАРСКО ФЛИРТУВАНЕ . ПРЕДАВАШ МИЛИОНИ НАДЕЖДИ.

    16:46 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 анонимен

    5 7 Отговор
    Ииии..бая земноводни е изпълзяла днес изпод камъка. То не беше Тагарев, Мирчев, сега и Василев. Марш обратно в блатото на миналото, където ви е мястото.

    16:51 10.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вълк единак

    1 0 Отговор
    Айде бе Радев, кога ще почнете борбата с модела Пеевски-Борисов?! Чакаме айде де.

    17:25 10.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дилетанта

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мериленд":

    Ще има - ти, братчед ти и леля ти..

    17:28 10.06.2026

  • 20 Критикар

    2 0 Отговор
    Две поколения със съсипани животи, а тъпия плебс изобщо не разбира какво се случва и продължава да търпи това безобразие и даже го подкрепя. Е, няма такъв тъп народ!

    17:32 10.06.2026

  • 21 айде

    1 1 Отговор
    кога ще има 50% съкращения в мвр. друго не ме интересува...

    17:32 10.06.2026