Георги Вулджев: "Кошница с грижа" следва доста плътно добре установени практики в ЕС

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Влезе се в много странна полемика относно обявената от правителството "Кошница с грижа".

Най-странни са твърденията, че инициативата е глупава и безсмислена, никъде другаде не е правено подобно нещо или поне никъде другаде не е дало резултат. Нищо от това не е вярно.

Правителството всъщност следва доста плътно добре установени практики в Европейския съюз. През последните години подобни инициативи има в редица други европейски държави, като може би най-сходни са въведените във Франция и Гърция. На инфографиката долу можете да видите сравнение между обявената "Кошница с грижа" и инициативите в тези две страни.

От гледна точка на резултати, от подобни инициативи не може да се очаква "уау" ефект, но както виждаме осезаем ефект е имало и в двете държави. Разбира се, трябва да е ясно, че това само по себе си няма да реши проблема с цените.

Снимка: Фейсбук

Но тази съвместна инициатива с търговските вериги е още една стъпка в правилната посока, след промените в законите (за защита на конкуренцията и потребителите). Ключовият аспект е, че е доброволна инициатива, очевидно целяща да поощри конкуренцията, която, нека бъдем честни, липсва в сектора.

Безумни са и твърденията, че правителството "рекламира промоциите" на търговските вериги. Въобще не става дума за промоциите, както беше ясно обявено, но някои държат да говорят глупости. Не разбирам обаче кого си мислят, че лъжат.

ГЕРБ особено бих ги посъветвал да си траят по темата. Техни фигури доста злополучно избраха да се изказват неподготвени, критикувайки правителството, че видиш ли било станало "партньор" на големите търговски вериги, а неглижира малките магазинчета. Нагъл цинизъм, с оглед на факта, че откакто ГЕРБ идват на власт пазарния дял на традиционните малки магазини спада от 53-54% през 2009 на 33% през 2024.