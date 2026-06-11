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Георги Вулджев: "Кошница с грижа" следва доста плътно добре установени практики в ЕС

Георги Вулджев: "Кошница с грижа" следва доста плътно добре установени практики в ЕС

11 Юни, 2026 16:01 639 7

  • георги вулджев-
  • кошница с грижа-
  • мерки-
  • ес-
  • франция-
  • гърция

Безумни са и твърденията, че правителството "рекламира промоциите" на търговските вериги

Георги Вулджев: "Кошница с грижа" следва доста плътно добре установени практики в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Георги Вулджев Георги Вулджев финансов анализатор
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Влезе се в много странна полемика относно обявената от правителството "Кошница с грижа".

Най-странни са твърденията, че инициативата е глупава и безсмислена, никъде другаде не е правено подобно нещо или поне никъде другаде не е дало резултат. Нищо от това не е вярно.

Правителството всъщност следва доста плътно добре установени практики в Европейския съюз. През последните години подобни инициативи има в редица други европейски държави, като може би най-сходни са въведените във Франция и Гърция. На инфографиката долу можете да видите сравнение между обявената "Кошница с грижа" и инициативите в тези две страни.

От гледна точка на резултати, от подобни инициативи не може да се очаква "уау" ефект, но както виждаме осезаем ефект е имало и в двете държави. Разбира се, трябва да е ясно, че това само по себе си няма да реши проблема с цените.

Георги Вулджев:
Снимка: Фейсбук

Но тази съвместна инициатива с търговските вериги е още една стъпка в правилната посока, след промените в законите (за защита на конкуренцията и потребителите). Ключовият аспект е, че е доброволна инициатива, очевидно целяща да поощри конкуренцията, която, нека бъдем честни, липсва в сектора.

Безумни са и твърденията, че правителството "рекламира промоциите" на търговските вериги. Въобще не става дума за промоциите, както беше ясно обявено, но някои държат да говорят глупости. Не разбирам обаче кого си мислят, че лъжат.

ГЕРБ особено бих ги посъветвал да си траят по темата. Техни фигури доста злополучно избраха да се изказват неподготвени, критикувайки правителството, че видиш ли било станало "партньор" на големите търговски вериги, а неглижира малките магазинчета. Нагъл цинизъм, с оглед на факта, че откакто ГЕРБ идват на власт пазарния дял на традиционните малки магазини спада от 53-54% през 2009 на 33% през 2024.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    1 1 Отговор
    По тази програма нали шиши отвори всичките мини март и никой не му търси отговорност.

    16:06 11.06.2026

  • 2 кошница стрижа

    1 0 Отговор
    Ако производител има законова възможност да продаде реално окачествената си стока на зеленчуковата борса, а веригите да зареждат тировете си по цените на борсата, ще има прозрачност и възможност за защита на производителя.
    Сега управител на верига устно изисква 15% по-ниска цена за зеленчуци от парник или няма да изпрати тир за произведената продукция е дума срещу дума, няма доказателства за извиване на ръце и никой не може да задължи търговска верига да изкупи стоката.

    16:09 11.06.2026

  • 3 Долни комyнистически иZчадия ! 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Приятели, днес (11 юни 2026 г.) лъсна най-гнусната тайна зад правителствената кампания „Кошница с грижа“.

    Картелът на прекупвачите и логистичните бази (Скритите милиони на ДС)
    Чуждите вериги (като немските Schwarz Gruppe – собственик на Kaufland и Lidl) не купуват директно от баба Тотка на полето. Те работят с огромни логистични картели и борси за плодове и зеленчуци (като тези в Първенец, Огняново и Кремиковци).
    Кой стои зад тях: Контролът върху най-големите тържища и вноса на плодове и зеленчуци от Турция и Гърция исторически се държи от фигури, свързани с бившата Външнотърговска номенклатура на БКП и силовите групировки от прехода (СИК и ВИС), които бяха създадени от генералите на ДС.

    Млечният и месен картел (Продоволствената мафия на ДС)
    Когато в „Кошницата с грижа“ видите намалено сирене или свински бут, зад това стоят картелите в преработвателната промишленост – хората, които купуват млякото от фермите по 60 стотинки, а ви го продават в магазина по 20 лева.
    Кои са те: Големите олигарси в хранителната индустрия (често свързвани с партийни субсидии и купуване на гласове по регионите). Повечето от тях са деца или внуци на бивши председатели на АПК, ТКЗС и партийни секретари от времето на Тодор Живков.
    Това не е пазарна икономика, приятели. Това е социалистическа окупация с мутренски прийоми от 19-ти век!

    16:36 11.06.2026

  • 4 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    2 0 Отговор
    КОШНИЦИ И КРАТУНИ.
    ЦЕНИТЕ СЕ РЕГОЛИРАТ СПРЯМО ТЪРСЕНЕТО И КОНКУРЕНЦИЯТА.
    ОСТАНАЛОТО Е ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА.ИЛИ НЕЩО ПОЛУ ТОТАЛИТАРНО. След Авгус ще стане доста интересно. ДО ТОГАВА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ЩЕ СА ИЗПАПАЛИ ПОЧТИ ЗАЕМА ОТ 3,8 МИЛИАРДА ЕВРО С ГОЛЕМИТЕ СИ КОШНИЦИ ПАЧКИ ЗАПЛАТИ.А РЕАЛНО ОКОЛО 80% ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЕ ЗА ТАКАВА РАБОТИЦА И ХРАНТУТЕНЕ НЕ ЗАСЛУЖАВАТ И МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА.БЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ СЪКРАЩЕНИЯ ,ОБЕДИНЕНИЕ,ПРЕСТРУКТОРИРСНЕ ЗАЕМИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ. Също е желателно и въвеждането на редовна казарма военна ДОНАБОРНА СЛУЖБА както го направиха по богати страни ДЪРЖАВИ от малка България. Иначе това ако не стане България в чака голяма стагнация и бягане в чужбина. Номера с визите за Америка не мина май явно някой натам са се насочили.

    16:49 11.06.2026

  • 5 хаха

    1 0 Отговор
    ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!

    Това че има установени практики в ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ, не означава че взети части от тях ще работят в онова балкано-ориенталско сметище!

    Те си имат и закони за контрол на големите хранителни вериги нали? А вие какво имате?
    Само устите са ви големи!

    16:54 11.06.2026

  • 6 от пазаря

    1 0 Отговор
    Във всички малки квартални магазинчета цените са по-високи, качеството съмнително, търговската площ малка и неудобна. По-зле са и са по-скъпи. Манипулации на ниско ниво. Пазарувам там където ми е удобно, чисто и качеството отговаря на цената.

    16:54 11.06.2026

  • 7 Голяма грижа

    1 0 Отговор
    Етикети на подправките- черен пипер, джоджен и т.н. Тия се подиграват с нас.

    17:34 11.06.2026