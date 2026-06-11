Ползата от украинската афера - поданици на търпимостта

От години една непонятна злонамереност насилва Миналото, Историята, Времето. До такава степен, че човек се пита, дали вече дори и онова, което трябва да бъде опазвано под знака на една святост, всъщност не е подвластно на нещо съвсем друго?
Това коментира във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян,
На една сила, за която едва тия дни прогледахме както трябва - и то, за наш срам, покрай един банален крими случай, когато осъзнахме, че може би най-важният елемент от съществуването ни ще се окаже търпимостта, имаща силата на клетва, която никой не смее да наруши.
В аферата с варненското селище най-важната роля има тъй нареченото "удостоверение за търпимост": официален документ, издаван от главния архитект на съответната община, който удостоверява, че незаконно построен имот не подлежи на премахване, тъй като отговаря на строителните и градоустройствени правила от момента на неговото изграждане".
Ако следваме логиката на този документ, всичко може да се окаже защитено под похлупака на Търпимостта. Нашата към другите, тяхната - към нас. И в това да се крие дори тайната на оцеляването ни.
Впрочем, все още нямаме задължението да имаме "документ за търпимост" и да го носим със себе си - но това не е и нужно. Поне за това ни имат доверие. Ние по начало сме си такива - изрядно търпящи. Колкото повече ни притиска келявият ни животец, толкова по-търпящи ставаме. И това няма да има край, особено след като държавата е най-сръчна в това отношение. Взаимната търпимост е нейната застраховка - тя ви търпи дребните прегрешения, вие пък ще търпите свирепият ѝ разгул.
През годините на няколко пъти съм писал в дописките си, уж на шега, но всеки път с все по-голям страх, че трябва да внимаваме някой управник-идиот да не ипотекира България и един ден направо да се похвали, че вече я е продал. След варненската афера това изглежда напълно възможно. Отмъкнали са едно парче от територията на държавата - и никой пет пари не дава за това.
Варненци не са слепи, виждали са какво се случва, но са решили, че търпимостта е по-могъща сила от закона. А и всеки все нещо търпи, докато други го изтърпяват него самия. Това е порядъчно срамен бартер, но пък някак си поддържа някакво равновесие...
Това се случва в същата Варна, където имаше внушителни протести в защита на кмета на града. Ами сега, защо Варна кротува?
Нямаше протести и заради изчезналата река в "Елените", която внезапно се върна.
Можем дори да се запитаме, мислимо ли е изобщо някой ден София да подкрепи погубеното село Бисер, удавено от язовир, чийто собственик и досега май е неизвестен. И това чудо заслужава да бъде запомнено: в една без мярка крадлива държава да не е ясен собственикът на цял язовир?!
И кога ще се случи другото чудо: не оня лъчезарен случайник Плевнелиев да се кипри в Бисер, качен на бронетранспортьор - спасителят сладък - ами софиянци да се изсипят там?
Не върви обаче да упрекваме обикновените хора, когато самата държава е в режим на зверско подчинение пред поредните си Чорбаджии, което поражда, наред с всички останали дивотии, и търпимостта.
Няма управник в България - от цацата до най-горната камбанария, който да не прави всичко по силите си, за да ни докаже, че заслужава удостоверение за търпимост.
У нас всичко е на отломъци - Историята, Истината, Животът дори. Всичко се поднася ден за ден, и на другия ден се забравя, дори заличава. Не може да има истина чрез подобни отломки. Днес говорят едно, утре - съвсем друго.
А накрая и да се окаже, че единственото, което някак ни скрепява, е търпимостта...
***
Въпросното абсурдно селище, което никой досега не е искал да види, е само една банална проява на тази търпимост - и тя е направила впечатление заради нахалството на авторите ѝ да придадат на "творбата" си максимално възможната гротескност - сякаш не крадат гора, а създават художествено произведение. Имат право - защото са знаели, че сме се превърнали в поданици на търпимостта...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити на Кака
За овцете.
13:13 11.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Артилерист
Коментиран от #6
13:35 11.06.2026
4 Алергичен
Много интересно - в този стил ли е писал доносите си? Ами не:
За Димитри Иванов
ДИ се отличава с крайна въздържаност, много рядко може да се чуе да изкаже мнение по някой спорен въпрос. Ако това се случи ДИ си служи с неясни становища, с аналогии в миналото, с примери от чуждата практика. Оставя нечатлепие, че е премислено предпазлив, че се пази от евентуална провокация.
13:35 11.06.2026
5 Анджо
13:38 11.06.2026
6 Алергичен
До коментар #3 от "Артилерист":Фатмаче - да ти кажа, твоите набори, които сега са на власт, ще направят така, че следващите 30 години, фуражките и комсомолците като теб, да са мразени и презирани, така както и бай тошо не беше.
Коментиран от #8
13:38 11.06.2026
7 Напомнящ
13:43 11.06.2026
8 Никой не казва
До коментар #6 от "Алергичен":А тиквите без фуражки ли са?
13:45 11.06.2026
9 ЛОШО е
13:46 11.06.2026
10 КАК ТАКА
13:51 11.06.2026
11 БРАВО!!!
14:05 11.06.2026
12 Дзак
Коментиран от #13
14:08 11.06.2026
13 Булгаков
До коментар #12 от "Дзак":Спускат ни Тъма Египетска!
14:09 11.06.2026
14 Млад еврас
14:12 11.06.2026
15 Тома
14:12 11.06.2026
16 Трудно се намират
14:14 11.06.2026
17 ДС - Наглост Агентдимитрова
14:25 11.06.2026
18 звездичка
Няма вече като Вас журналисти.Вчера прочетох някъде ,че ще връщат Цънцарова на екран ,по точно в БНТ.Няма такова дъно.Такива като нея и Л.Крумова,Цв.Ризова,Св.Иванов не трябва да са ТВ.Ако са кадърни и знаещи да си направят подкасти и да се види колко личен рейтинг имат.
14:26 11.06.2026