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Ползата от украинската афера - поданици на търпимостта

Ползата от украинската афера - поданици на търпимостта

11 Юни, 2026 13:01 1 415 18

  • баба алино-
  • кеворк кеворкян-
  • българия-
  • корупция-
  • строителство

През годините на няколко пъти съм писал в дописките си, уж на шега, но всеки път с все по-голям страх, че трябва да внимаваме някой управник-идиот да не ипотекира България и един ден направо да се похвали, че вече я е продал

Ползата от украинската афера - поданици на търпимостта - 1
Снимка: Фейсбук
Кеворк Кеворкян Кеворк Кеворкян журналист и публицист
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От години една непонятна злонамереност насилва Миналото, Историята, Времето. До такава степен, че човек се пита, дали вече дори и онова, което трябва да бъде опазвано под знака на една святост, всъщност не е подвластно на нещо съвсем друго?

Това коментира във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян,

На една сила, за която едва тия дни прогледахме както трябва - и то, за наш срам, покрай един банален крими случай, когато осъзнахме, че може би най-важният елемент от съществуването ни ще се окаже търпимостта, имаща силата на клетва, която никой не смее да наруши.

В аферата с варненското селище най-важната роля има тъй нареченото "удостоверение за търпимост": официален документ, издаван от главния архитект на съответната община, който удостоверява, че незаконно построен имот не подлежи на премахване, тъй като отговаря на строителните и градоустройствени правила от момента на неговото изграждане".

Ако следваме логиката на този документ, всичко може да се окаже защитено под похлупака на Търпимостта. Нашата към другите, тяхната - към нас. И в това да се крие дори тайната на оцеляването ни.

Впрочем, все още нямаме задължението да имаме "документ за търпимост" и да го носим със себе си - но това не е и нужно. Поне за това ни имат доверие. Ние по начало сме си такива - изрядно търпящи. Колкото повече ни притиска келявият ни животец, толкова по-търпящи ставаме. И това няма да има край, особено след като държавата е най-сръчна в това отношение. Взаимната търпимост е нейната застраховка - тя ви търпи дребните прегрешения, вие пък ще търпите свирепият ѝ разгул.

През годините на няколко пъти съм писал в дописките си, уж на шега, но всеки път с все по-голям страх, че трябва да внимаваме някой управник-идиот да не ипотекира България и един ден направо да се похвали, че вече я е продал. След варненската афера това изглежда напълно възможно. Отмъкнали са едно парче от територията на държавата - и никой пет пари не дава за това.

Варненци не са слепи, виждали са какво се случва, но са решили, че търпимостта е по-могъща сила от закона. А и всеки все нещо търпи, докато други го изтърпяват него самия. Това е порядъчно срамен бартер, но пък някак си поддържа някакво равновесие...

Това се случва в същата Варна, където имаше внушителни протести в защита на кмета на града. Ами сега, защо Варна кротува?

Нямаше протести и заради изчезналата река в "Елените", която внезапно се върна.

Можем дори да се запитаме, мислимо ли е изобщо някой ден София да подкрепи погубеното село Бисер, удавено от язовир, чийто собственик и досега май е неизвестен. И това чудо заслужава да бъде запомнено: в една без мярка крадлива държава да не е ясен собственикът на цял язовир?!

И кога ще се случи другото чудо: не оня лъчезарен случайник Плевнелиев да се кипри в Бисер, качен на бронетранспортьор - спасителят сладък - ами софиянци да се изсипят там?

Не върви обаче да упрекваме обикновените хора, когато самата държава е в режим на зверско подчинение пред поредните си Чорбаджии, което поражда, наред с всички останали дивотии, и търпимостта.

Няма управник в България - от цацата до най-горната камбанария, който да не прави всичко по силите си, за да ни докаже, че заслужава удостоверение за търпимост.

У нас всичко е на отломъци - Историята, Истината, Животът дори. Всичко се поднася ден за ден, и на другия ден се забравя, дори заличава. Не може да има истина чрез подобни отломки. Днес говорят едно, утре - съвсем друго.

А накрая и да се окаже, че единственото, което някак ни скрепява, е търпимостта...

***

Въпросното абсурдно селище, което никой досега не е искал да види, е само една банална проява на тази търпимост - и тя е направила впечатление заради нахалството на авторите ѝ да придадат на "творбата" си максимално възможната гротескност - сякаш не крадат гора, а създават художествено произведение. Имат право - защото са знаели, че сме се превърнали в поданици на търпимостта...


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити на Кака

    16 3 Отговор
    В една страна на овце търпимостта не е проблем.
    За овцете.

    13:13 11.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Артилерист

    10 4 Отговор
    Браво на категоричните доказателства за безсмислието на атлантико-демократическите послушници по върховете на властта, превърнали обществото в глуха и сляпа баластна ненужност. А си се обадил и ще те изкарат виновен или ще те направят на луд да доказваш очевидното. Превърнали са ни в бездушни овце, както по времето на Ботев: "Търпи и ще си спасиш душата"...

    Коментиран от #6

    13:35 11.06.2026

  • 4 Алергичен

    7 14 Отговор
    Агент Димитър пак написа много думи, без да каже нищо конкретно, но с цел да направи необходимите внушения.
    Много интересно - в този стил ли е писал доносите си? Ами не:
    За Димитри Иванов

    ДИ се отличава с крайна въздържаност, много рядко може да се чуе да изкаже мнение по някой спорен въпрос. Ако това се случи ДИ си служи с неясни становища, с аналогии в миналото, с примери от чуждата практика. Оставя нечатлепие, че е премислено предпазлив, че се пази от евентуална провокация.

    13:35 11.06.2026

  • 5 Анджо

    12 5 Отговор
    Пълна пародия сме. Много тук го оплюват но винаги е прав каквото напише.

    13:38 11.06.2026

  • 6 Алергичен

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Артилерист":

    Фатмаче - да ти кажа, твоите набори, които сега са на власт, ще направят така, че следващите 30 години, фуражките и комсомолците като теб, да са мразени и презирани, така както и бай тошо не беше.

    Коментиран от #8

    13:38 11.06.2026

  • 7 Напомнящ

    7 1 Отговор
    За огромно съжаление това е много тъжната и срамна истина за случващото се в държавата ни през последните 37год.!!! Нищо чудно в някой близък ден да разберем,че "някой идиот управник" вече е продал БЪЛГАРИЯ!!!

    13:43 11.06.2026

  • 8 Никой не казва

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Алергичен":

    А тиквите без фуражки ли са?

    13:45 11.06.2026

  • 9 ЛОШО е

    3 0 Отговор
    СДС бананите са без фуражки, а окрадоха що може...

    13:46 11.06.2026

  • 10 КАК ТАКА

    4 1 Отговор
    БЕЗ ДА СПОМЕНЕШ КИРЧОВЦИТЕ !!! КЪДЕ ГИ ЗАБРАВИ ???

    13:51 11.06.2026

  • 11 БРАВО!!!

    2 0 Отговор
    Тоз дето чества имен ден на 26-октомври пак се изказа неадекватно. Украинците били откраднали част от БГ като построили там нещо си! Неуважаеми по силата на твоята логика всяко незаконно строителство е “отмъкване на парче земя”, но не е така, защото можеш да си я вземеш обратно, ако има съд (през съдебно решение) или административни процедури /ако има администрация/. И тук вече идва главното, че нямаме съдебна власт, за което украинците вина нямат. Съвсем друг е въпросът защо при безбройните случаи на незаконно строителство тоз човек със снимка от преди 30г за първи път пише сега, когато в случая е намесен укр мафиот?!

    14:05 11.06.2026

  • 12 Дзак

    0 0 Отговор
    Удостоверение за търпимост е хубав документ. Въпроса е в приложението му! Иначе това ни навява и на други обобщения. Днес имаме агресивни носители на абсолютния морал, които просто нямат толерантност или поне търпимост към знанието и моженето, което се обявява за аморално, вредно и асоциално.

    Коментиран от #13

    14:08 11.06.2026

  • 13 Булгаков

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дзак":

    Спускат ни Тъма Египетска!

    14:09 11.06.2026

  • 14 Млад еврас

    1 0 Отговор
    ааа за ваксата и щетите от нея и откраднатите пари се мълчи както едно време се мълчеше за Чернобил, да не се окаже накрая, че ваксите са убили повече народ от Чернобил, понеже ракови заболявания, тромбози, инфаркти са нараснали с около 30% след голямото наваксване и бустериране.

    14:12 11.06.2026

  • 15 Тома

    0 1 Отговор
    Че тя България отдавна е продадена бе батко още когато дойде м.а.н.гал Иван

    14:12 11.06.2026

  • 16 Трудно се намират

    1 1 Отговор
    Добре че се намериха украинци за плюине,да се натиснем на началството

    14:14 11.06.2026

  • 17 ДС - Наглост Агентдимитрова

    0 1 Отговор
    Няма по-голямо нахалство от твоет, слиевнски циганино и свиреп ДС - односник, дето си писал томове односи срещу колеги в телевизията и особено срещу Димитри Иванов, понеже си на светлинни години от неговата интелигентност, ерудиция и морал! Ега ти нахалното сливенско нищожество! Абе, щом алкохоличката Веса Афераджийката го разкара от сайта си, дори и тя го разкара, защо пък вие пубилкувает драсканиците на този омразен на цял народ ДС - доносник? И колко му се иска на нищожеството агент Димитър да бъде обвинен кмета Благо Коцев, колко му се иска да си подложи зад...ка сега и на едни Зелени фелдфебелски чорапи!

    14:25 11.06.2026

  • 18 звездичка

    0 0 Отговор
    Велик сте г-н Кеворк Кеворкян!
    Няма вече като Вас журналисти.Вчера прочетох някъде ,че ще връщат Цънцарова на екран ,по точно в БНТ.Няма такова дъно.Такива като нея и Л.Крумова,Цв.Ризова,Св.Иванов не трябва да са ТВ.Ако са кадърни и знаещи да си направят подкасти и да се види колко личен рейтинг имат.

    14:26 11.06.2026