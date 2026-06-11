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11 163 евро за шефа? Как се формират заплати в България

11 163 евро за шефа? Как се формират заплати в България

11 Юни, 2026 18:00 1 654 27

  • ндк-
  • румен радев-
  • андрияна татарова-
  • прогресивна българия-
  • герб

Дългият отговор започва с Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и предвидените в него бални оценки, по които бордовете определят възнагражденията си

11 163 евро за шефа? Как се формират заплати в България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Много ли са 11 163 евро за заплата на директор на държавно дружество? Проблемът не е колко получават държавните мениджъри в България. Проблемът е, че българските граждани не знаят за какво плащат.

Когато Министерството на културата (МК) показа документ за брутно месечно възнаграждение от 11 163 евро на директорката на НДК Андрияна Татарова, тя възрази по bTV, че по възнаграждения на бордовете НДК е чак на 22 място от общо 216 държавни предприятия. Татарова показа разпечатка от банковата си сметка, според която в нея влизат 9700 евро за управлението едновременно на НДК в София и на Фестивалния и конгресен център във Варна.

До 2023 година при формирането на заплатите на мениджърите на държавни предприятия и дружества съществуваше таван от 18 минимални работни заплати. Този таван беше премахнат от Министерския съвет, който през февруари 2023 прие скрити промени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

По какви правила се определя цената за управление на държавните активи днес? И защо се получават такива огромни за България суми? Краткият отговор е: непрозрачни, непазарни и административно определени.

Дългият отговор започва с Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и предвидените в него бални оценки, по които бордовете определят възнагражденията си.

Каква е схемата

На теория възнагражденията на ръководителите на държавните предприятия не се формират произволно. Законът за публичните предприятия и правилникът към него ги обвързват с т.нар. бална оценка - система от показатели, по които се оценява изпълнението на бизнес програмите им. В оценката могат да участват приходи, инвестиции, изпълнение на проекти, качество на услугите и други специфични цели. Загубите, които са най-прекият измерител на ефекта от управлението, също участват, но са само един от показателите. Крайният резултат е сбор точки, определящ диапазона на възнагражденията на членовете на бордовете и изпълнителните директори.

Обществото, което е де факто собственик на тези публични активи, не вижда какви показатели са заложени и как точно оценката се е превърнала във висока сума - след като и НДК, и "Български пощи", и много други държавни предприятия отчитат загуби от милиони.

Гражданите не знаят какво е реалното им състояние. Нито една власт не си е направила труда да направи анализ, освен избирателно да вади скандални факти за едни или други възнаграждения. Само не и да променя правилата.

Гражданите нямат илюзии защо няма промяна. Назначенията в държавните предприятия отдавна са част от политическия ресурс на всяка власт. Съмненията около конкурсите за мениджъри допълнително подкопават доверието. Така информацията зависи от избирателната активност на новодошли управници, а после всичко си върви по старому, включително и заплащането.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), към членство в която България се стреми повече от десетилетие, препоръчва държавните предприятия да бъдат подчинени на същите стандарти за отчетност и публичност като листваните на борсата компании.

Част от ръководителите на държавни предприятия са длъжни да декларират доходите и имуществото си в публичния регистър. Но от тези декларации не може да се разбере как са формирани възнагражденията им и какви резултати стоят зад тях, а и откриването им не е лесно. Публичният регистър показва колко са получили, не и защо са ги получили.

В действителност държавният мениджмънт в България се оказва доста свободен при формирането на възнагражденията си, тъй като основният акционер - държавата - му е дала голяма свобода и не се намесва пряко в определянето им. Без обвързване на цели с резултати няма как да се установи справедливо ли е заплащането.

Дойче Веле разполага със справка за възнагражденията на тричленния съвет на директорите на Балнеолечебен център "Камена" ЕАД за 2025 година, чийто принципал е Министерството на здравеопазването. Според нея изпълнителната директорка А. Б. е получила бруто 198 047 лева (101 260 евро), а другите двама членове – по 71 514 лева (близо 36 565 евро). От справката може да се види колко са получили, но не може да се разбере какви резултати са постигнали срещу полученото.

Добрите практики

Ако българските данъкоплатци искат да научат колко получава например изпълнителният директор на затъналите в дългове "Български пощи", трябва да изчакат следващата година, когато ще е подал имуществена декларация за предходната. Освен ако някой не реши да го съобщи, както направи бившият служебен министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов.

Според информацията, която той предостави през март 2026, шефът на пощите е получавал над 7600 евро месечно, а възнагражденията на близо 80% от служителите, по данни на синдикатите, са около нивото на минималната работна заплата (620 eвро). Става дума за дружество, което съществува благодарение на държавни субсидии.

Ако германският данъкоплатец - и всеки друг - иска да разбере колко получава шефът на държавната железница или който и да е от 8-членния висш мениджмънт, отваря онлайн годишния отчет на Deutsche Bahn, намира раздела за възнагражденията на управителния и надзорния съвет и се информира.

За бившия вече председател на управителния съвет (CEO) д-р Рихард Луц за 2024 година са публикувани поотделно основното възнаграждение - 1.42 млн. евро - и бонусите - 700 000 евро, което прави общо около 2.1 млн. евро.

Публикувани са и принципите, на които се основава системата за възнаграждения, както и връзката между постигнатите резултати и бонусите. Има и архив на отчетите.

Това не означава, че държавните компании в Германия са имунизирани срещу лошо управление. Луц беше освободен от поста през август 2025 след години на финансови проблеми, закъсняващи влакове и натиск от страна на федералното правителство.

Скандинавска диета за бг апетитите

Миналата година финландското правителство гласува против доклада за възнаграждението на изпълнителния директор на NESTE, производител на петрол и биогорива, в който държавата притежава 44.2%. Не защото възнаграждението е било тайна, а защото го е преценило като прекомерно.

Разликата е съществена. Спорът се води върху публични данни, а държавата действа като информиран акционер, а не като случаен наблюдател.

Швеция, Норвегия и Финландия отдавна са избрали различен подход към възнагражденията на държавните мениджъри. Вместо да ограничават заплатите административно, те поставят акцент върху прозрачността и публичната отчетност, сравнима със стандартите за листваните на борсата компании. Обществото научава тази информация от отчетите на компаниите, а не от политически скандали.

В българските отчети разходите за персонал са общи. Ако някой иска да научи колко е получавал изпълнителният директор на ДП "Български спортен тотализатор", ще трябва да порови в публичния регистър. Там е декларацията, подадена м. г. на бившия вече шеф Георги Тарлеков, декларирал годишна данъчна основа от трудови доходи 199 064 лева (близо 101 781 евро) за 2024 година. Но няма да разбере връзката между тези доходи и ефективността на мениджъра.

Ако правителството на Румен Радев действително иска да наложи нов стандарт в управлението на държавата, не е нужно да пише нови закони, а да поправи сегашните. Достатъчно е да отвори килера на държавните предприятия и дружества, включително непрозрачната Българска банка за развитие.

Проблемът не е колко получават държавните мениджъри. Проблемът е, че собствениците на тези предприятия - българските граждани - не знаят за какво плащат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    25 1 Отговор
    Това е върха на нахалството такава заплата е абсолютно неправомерна. Ето , така се надува инфлацията и се стига до Свръхдефицит.

    Коментиран от #9

    18:03 11.06.2026

  • 2 честен ционист

    23 0 Отговор
    България е като бананова република с много маймуни на клона.

    18:03 11.06.2026

  • 3 Демагог

    20 0 Отговор
    В нормални държави се публикуват всяка бюджетна година Държавен вестник заплатите на всички заети в бюджетния сектор от чистачката до началниците на най високо ниво.

    18:05 11.06.2026

  • 4 Сила

    27 0 Отговор
    Изхвърлете я оттам на мига тази нагла женица ....с всеки изминат ден става все по нагла и неадекватна !!!
    Тя даже не осъзнава какво се случва , ментално е в друг паралелен свят ...

    18:05 11.06.2026

  • 5 Със

    18 0 Отговор
    свещ ли я търсиха тая стрина ? Ами тя просто не става и 10% от това , което получава ѝ е много ! А и полза никаква !

    18:12 11.06.2026

  • 6 СЗО

    20 1 Отговор
    Горката женица! Как се справя с управлението на цели ДВЕ учреждения в двата края на България....и то само за 9700 евро чисто!

    Коментиран от #22

    18:17 11.06.2026

  • 7 По-интересна е "средната заплата"

    19 1 Отговор
    Шефовете маат само свински пържоли, робите рупат зеле - средно всички папкат свинско със зеле.

    18:18 11.06.2026

  • 8 нннн

    20 0 Отговор
    Дирекрорката на НДК в София управлявала и Фестивалния и конгресен център във Варна. Да й дадат да управлява и в Пловдив, Варна, Русе, Бургас и да й учетворят заплатата.
    Абе, какви са тия гении! Да кандидатстват за Гинес.

    18:21 11.06.2026

  • 9 ои8уйхътгрф

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Заплата от 10 бона за шефа на държавна фирма не е проблем- това са 120 бона годишно... Има едно условие само- заплатата на шефа да е под 0.5% от печалбата на фирмата... Печелиш 24 милиона- нека шефа вземе 120 бона, та и бонус му дайте още 120 бона...

    18:26 11.06.2026

  • 10 Двестаименов

    12 0 Отговор
    Заплатите се формират на основата на това на кого си човек. Ако си наше момче/момиче, може висока заплати, привилегии, толерантност. Ако не си, жълти стотинки.

    18:26 11.06.2026

  • 11 Какво

    9 0 Отговор
    стана с директора на Национален Дворец на Корупцията?

    18:27 11.06.2026

  • 12 Радев, какво правим?

    10 0 Отговор
    Кога ще борим олигархията?

    Коментиран от #26

    18:37 11.06.2026

  • 13 Българският народ построи НДК

    10 0 Отговор
    с кръв и пот и много лишения, а разни кучки го имат за бащиния!

    18:39 11.06.2026

  • 14 Щом НДК е на 22 място по заплати

    9 0 Отговор
    представете си какви пари взимат другите държавни търтеи!

    18:41 11.06.2026

  • 15 демоКРАДция

    18 0 Отговор
    Подписваш се на собствения си фиш за 12 000 евро заплата и веднага ти става едно оптимистично - колко е хубав животът и как са опрай Българията!

    Друга една кукувица пък сама себе си назначила за директорка. Само себе си одобрила на конкурс и са назначила немедленно. Била временно изпъляваща... Че взела да граби с 2 шепи впоследствие, няма и съмнение.

    Трета кукувица постоянно ходела на екскурзии, пардон, командировки в Европа да се учи на иновативни неща - поща на гугъл, поща на майкросовт, канва и пр. Къде децата си ги научават сами, щото информацията е онлайн. Ама тя сама си определила 200 000 за командиртовъчни и 1 ден отпуск официално не взела години, ами си ги кеширала и тях в парички. Хителчета, плажчета, ресторантчета за "важни" срещу осчетоводила - вие, данъколатците, плащате.

    Четвърта кукувица пък постоянно смучила поверения й бюджет за кьорсофри в ресторанта и "обучения" на персонала в хотела на мъжо си. Ако някой служител не искал да ходи на подобни "важни" мероприятия - уволнение

    И т.н. жени герб или други партийни мишки - всяка втора дума им е "иновативно" или европейско нещо си.

    18:43 11.06.2026

  • 16 Тома

    10 0 Отговор
    Щом тази кака е на 22 място смятайте дизбега на първо място колко взима.Ега си богатата държава

    Коментиран от #18

    18:44 11.06.2026

  • 17 Големи

    6 0 Отговор
    Сте шматароци бе, фърлиха ви стръв и тъпеете! Я вижте в държавните болници, здравни каси и т.н. как се вземат по 60-70 000 евро месечно, и тази ще ви се стори много бедна! Ама в здравната каса и болниците не смеят да пипат, а ще ги надуят с още няколко милиарда, защото всички крадат от там!

    Коментиран от #19, #24

    18:52 11.06.2026

  • 18 тези с високи заплати

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    са едно на ръка.
    Има други, които са не по-малко нагли.
    Примерно заплатата им 2000 евор. Но някак си всеки месец вземат по 10-15к. И това лесно се проверява в НАП!
    Има и още по-нагли ситуации: например в училищата за една и съша работа едни вземат 1200 евро на месец други по 5 000 и повече. Няма разлика в стаж и пр. Единствената разлика е в това колко близо са до семейството на директорката...
    Въобще, някой следва да направи проверка в НАП за необяснимо високи доходи на държавни служители. Защото не е проблемът средния държавен служител, мизерстващ с 1000-1700 евро, а тия които си ги правят по 5 по 5 или по 10 пъти повече. И неясно как. Това не е комисионерска работа, или продажба на карставици на пзара.....

    18:53 11.06.2026

  • 19 Софийски селянин,Пенсионер

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Големи":

    Ама тия бесрамни наглеци и търтеи ако са в Беларус при батька Лукашенко жална и майка..
    Всички ще бъдат дадени на прокуратурата,но първо ще търкат наровете един месец в следвоенния арест..
    А след това ги чака съд и затвор!
    А тук е пълна пародия и анархия.

    Коментиран от #20

    19:04 11.06.2026

  • 20 Алекс

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Имаш предвид следсвеният арест,аз гледах клип в който Лукашенко говори за някъкъв държавен служител.
    Ами за корупция в размер на сто хиляди долара съдът го осъжда на 14 години затвор и конфискация на половината имущество.
    Казва че бил на 59 години и ще излезе на 73 години,с една дума живота му свършил..

    19:12 11.06.2026

  • 21 Коста

    1 0 Отговор
    Малко са! Това са много отговорни постове! Свързани с националната сигурност и НАТО!

    19:14 11.06.2026

  • 22 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "СЗО":

    Ми тя спи само по спални вагони. Един ден в София, път, спален вагон, следващ ден на Варна. После обратно на София....и така постоянно. Разберете я. Семейството не вижда. Мндръса се по спалните вагони с чузди мъжки. Туй ако и е живот? Парите 10000€ не си заслужават.

    19:19 11.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Милчо

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Големи":

    На Йотова сестра и,още преди години взимаше около 30х/мес.като директор на Здр.каса,при огромни дългове...Накрая се изниза тихо-тихо,дойде следващия и айде от начало.

    19:21 11.06.2026

  • 25 Хмм

    1 0 Отговор
    2023 год., при Асен Василев

    19:26 11.06.2026

  • 26 А50

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Радев, какво правим?":

    Ако не ти прави впечатление до сега се мълчеше по тези въпроси. От както дойде Радев започна да се говори за цени и заплати на държавните служители и фирми.

    19:26 11.06.2026

  • 27 Хмм

    1 0 Отговор
    етозащо Асен Василев знаеше каква би трябвало да е заплатата на Росен Христов, той каза 18 минимални заплати възмутен, знае защото той ги е определил за "своите", а се оказа, че Христов се е съгласил на 1700 евро, по-малко от полицейска заплата

    19:30 11.06.2026