ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Така ги определят мнозина на Запад. Защото ясно се вижда, че всички усилия за прекратяване на насилия, санкции, блокади, даже горещи атаки в многобройните конфликти по света, са заседнали в "дипломатически задънени улици".

Каквото и да ни говорят, каквито и предложения да се правят за "нормализиране на отношения" и постигане на мирен изход от войната, преговорите за прекратяване на огъня, например, в украинския кофликт са замразени. Белият дом казва, че посредничи за прекратяване на огъня в Ливан, но атаките на Хизбула върху израелска територия продължават, а Бейдут всеки ден отново се срива след поредни израелски атаки.

Става въпрос за "малкия Париж", както наричаха преди ливанската столица. Конгресът във Вашингтон прие закон, който би трябвало да спре войната в Иран, но всеобщото мнение е, че това няма как да се случи, докато не се постигне, когато и да е, взаимноприемливо споразумение с Техеран.

Трудно се скрива, че ЕС е в пълен хаос и дори не може да избере представител, който да започне преговори с Русия, когото Кремъл така или иначе със сигурност ще отхвърли веднага. Нарастват мненията, че "нищо не работи". Дори западните икономики, които като цяло са в състояние на упадък.

И това не е кремълска пропаганда, защото ще се получи нещо като "присмял се щърбел на хърбел". Казват, че ако не се отвори скоро Ормуз, до септември ще се изчерпят запасите на петрол. Може да се отложи този срок поради намаляване на търсенето заради високите цени, но само до януари 2027г.

Да се разчита на зелена енергия и използването на електрически превозни средства може и да са смекчаващи обстоятелства, но не решават проблема. Сянката на Китай е дебела в това отношение. Просто електро автомобилите им са доста по-евтини. Неприятен период с прояви на безсмислено насилие в много посоки и русофобия, която вече не носи дивиденти. Защото снимката на спечелилите "Ролан Гарос" руснаци с надпис "Превзехме Париж" действа отрезвяващо на т.н. "ястребови вещици".

Макар младата руска тенисистка да не е с руското знаме, а Саша Зверев да е гражданин на Германия. Странни са стратегическите военни тактики, които напоследък се прилагат. Защото всяка страна може да си позволи да удря друга с всички сили, дори да не вижда реална цел. Пример е дроновата атака на Киев в околностите на Санкт Петербург, когато там се открива традиционния Икономически форум, който Западът нарече "Руският Давос".

Ударите по руската петролна инфраструктура определено причинява болка, но щетите не са непреодолими. Дроновете не са с голям товар. Явно целта е била психологическа, за да се огласи, че Украйна владее положението и "участва" по своя начин във форума, гордост на руснаците. Като на 9 май за парада на Победата, когато заяви, че "разрешихме да се проведе парада" и не изпълниха заканите да атакуват с дронове.

Предполага се, че дългата ръка на Белия дом е направила, каквото трябва. За да не се позволи Москва да каже за пореден път "англичанка опять гадит", което все пак се случи. Още повече, че украинските дронове са дошли до Санкт Петербург през балтийските страни и Финландия. Това дори Западът предпочита да не отрича.

В това време ЕБВР публикува доклад, в който се казва, че навсякъде в нейната зона има инфлационни шокове и високи цени на енергията. Сочи като причини военни щети. Не се казва, но се наблюдава безмилостно избиване едни други без кой знае колко основателни причини. Нещо, което се мислеше, че е останало в миналото. Захвърлена е зад гърба мечтата за всеобщ мир и просперитет, за мирно съвместно съществуване.

Растат изводи, че се дължи на некомпетентни лидери, които са заели властта. Има институт във Франция, водещ европейски университет с програми по политика, икономика и международни отношения, SciPo, който излязъл с доклад, че "Европа е прецакана, тъй като ѝ липсва както политическа воля и интелектуален капитал, за да направи необходимите промени и се върне към растеж и сътрудничество".

Периодът е след Pax Americana т.е. края на последната империя, а тези преходни периоди обикновено са доста хаотични. Вижда се и с просто око. Старите управляващи никак не са склонни да се откажат и запазват влияние. Новите, наричани възходящи сили, не желаят да бъдат "бедни втори братовчеди", но често и отстъпват. Затова казват, че "САЩ доминираха, но има признаци на упадък, Китай бе беден, но сега се очертава като основен военен и икономически субект от тежка категория".

За Русия няма оформено единно становище, защото трудно се излиза от чувства за превъзходство и русофобия, а в момента това не работи. Говорят за период от поне 20 години, докато се утвърди нов геополитически ред и се възвърне определена стабилност. Един вид турболенция, което редовите граждани даже не могат да си го представят.

Животът не е чак толкова дълъг. А и не е гарантирано, че Китай ще доминира в този нов ред. Доста са променливи времената.Но е сигурно, че този ред ще бъде в многонационална фаза, ако светът не се срути междувременно. Защото вече се лансира теорията, че "когато обществото като нашето достигне нашето ниво на развитие се появява фундаментален проблем-научната мощ изпреварва политическата мощ и в даден момент всички напреднали цивилизации се взривяват с ядрена война".

Съчетанието ядрени бомби и изкуствен интелект, ужасяваща некомпетентност на лидери дава основание да се говори за такива сценарии, които може да се окажат не толкова налудничави. Звучи депресиращо, но е и сигнал, че нещата трябва да се тласкат в други посоки. Колкото и да изглежда хаотично.

Някой у нас дали разсъждава по този начин или за нас същественото е кой е построил "незаконен град", а не че незаконно е купил наша земя и се настанил там като у дома си. На Черно море. Причина, заради която албанците седмица вече протестират. Земята им в залива Вльора, на Адриатика, вече не била албанска, а Еди Рама "продавал суверенитета на Албания". И зад Къшнър, зет на Тръмп, албанците сочат Израел и интересите им към Адриатика- от Пулия, през Албания, а защо не до Черно море. Спекулации? Ето възможност за опровержение. Къде е горката стара Европа в случая? Ние чакаме.