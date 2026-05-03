"Защо Радев е късметлия и как ПП-ДБ проиграха своя късмет"

Коментар на Даниел Смилов
Румен Радев е голям късметлия. След огромната електорална победа той - за разлика от Иван Костов например - е на път да поеме една страна в завидно икономическо здраве. Оплакванията му за бюджета и цените на този фон са просто опит да се трупат точки на гърба на опонентите. Ако обективността беше водеща в политиката, той би трябвало да благодари на предшествениците си от последните години.
Късметът на Радев
Това е така по следните причини. Първо, България успя да влезе в еврозоната. Каквото и да се говори, за да влезе една държава в този клуб, тя трябва да е в забележително финансово здраве. Румъния например не може и да мечтае за еврозоната в момента, макар че тя ѝ е изключително необходима като спирачка на огромната инфлация. Унгария също заяви намерения за присъединяване към еврото при новото си управление, но членството ѝ ще отнеме време и усилия. Та късметът на Радев е в това, че хем натрупа капитал от мърморенето срещу еврото и гнева на русофилите, хем членството на страната е вече необратим факт заедно със значимите ползи, които следват от него. Който не е разбрал какви са тези ползи, да погледне резултатите от първото тримесечие на фондовата борса, чуждестранните инвестиции, очакванията на туристическия сектор и т.н.
Второ, Радев е късметлия, защото през последните пет години България е шампион по реален ръст на доходите в Европа - 37,4%, като изпреварваме дори Хърватия (25,4%). Това означава, че въпреки инфлацията доходите на българите са нараснали значимо. Международният валутен фонд прогнозира, че до 2030 г. България ще задмине Гърция по доходи и по БВП на глава от населението, което показва, че и икономиката ни расте догонващо спрямо ЕС. В сравнение със Сърбия и Западните Балкани България е вече осезаемо напред.
Вярно е, че има и проблеми, които трябва да се решават. През миналата година бюджетът беше натоварен с излишни разходи и заеми, което доведе до дефицит от 3,5% от БВП. Този дефицит все още не ни вкарва в проблем спрямо Маастрихтските критерии, защото има дерогация за военни разходи, с която формално вероятно ще влезем в законовите рамки. Но така или иначе новият бюджет за 2026 г. трябва да е по-рестриктивен. Ръстът на заплатите в публичния сектор трябва да се ограничи (без заплати да се замразяват, но някои от автоматизмите могат да се ревизират). Ще се наложи и ограничаване на някои капиталови разходи (през ББР, но не само). Нужно е да се предприемат и някои съкращения в раздутата администрация.
Нищо от това не изисква чудеса от храброст от новото правителство. И е добре то да не се ангажира с невъзможни неща - като въвеждане на тавани на цените или щедри помощи за индустрия, ресторанти и т.н. Именно такива мерки могат да доведат до усложняване на фискалната ситуация.
Разбира се, има и лош късмет за Радев и той е свързан с действията на Доналд Тръмп в Близкия Изток. Там нещата изглежда се усложняват и България трябва да се готви и за по-лоши сценарии. Но дори ако те се реализират, страната ще е по-добре подготвена за тях от много други държави в Европа. Вдигането на транспортните разходи, което е с над 10% досега, няма как да не вдигне инфлацията. А е вероятно проблемите в Ормузкия проток да се проточат поне до лятото. Това ще е външен удар, по отношение на който нашето правителство няма да може да направи много самó. И вероятно ще се наложи да се координират действията на всички европейски държави за по-добър ефект. Но дори и в една такава тежка ситуация Радев ще има късмета да я посрещне с една доста стабилна икономика.
Късметът на ПП-ДБ
Другата късметлийска партия в новото НС беше ПП-ДБ. Беше, защото успя веднага сама да си изяде късмета. ПП-ДБ имаха забележителна позиция, макар че резултатът им от изборите не беше вдъхновяващ. Все пак те запазиха присъствието си в парламента и дори увеличиха с малко избирателите си. Много по-важно е обаче, че бяха в положение да станат втората по сила партия в страната, тъй като изборният удар по ГЕРБ е много тежък и дори силни техни фигури като кмета на Стара Загора се оттеглиха от ръководството.
Големият късмет на ПП-ДБ обаче е в друго. Ако "Прогресивна България" (ПБ) изпълни обещанието си да води проевропейска политика и да разгради завладяната държава, ПП-ДБ биха могли да имат силен партньор в парламента, с когото да извършат наистина сериозни и важни промени: формално погледнато, програмата на ПБ е сякаш копие на идеи на ПП-ДБ. Ако пък "Прогресивна България" се договори по някакъв начин с ГЕРБ и ДПС или кривне в проруска посока, ПП-ДБ щяха да са естествен силен опонент на едно такова развитие. И щяха да могат да консолидират антикорупционна и проевропейска обществена подкрепа, която да даде сериозна инерция на техен кандидат на президентските избори наесен.
Вместо това лидерите на ПП - защото в този случай отговорността и вината бяха ясно персонализирани - решиха да разцепят коалицията и да тръгнат по собствен път. Освен че това е подмяна на мандата, който получиха от избирателите като коалиция, разделянето не носи някакви видими средносрочни ползи. "Демократична България" става четвърта парламентарна група, а "Продължаваме промяната" - пета: от тези позиции трудно ще убедиш някого, че всъщност се бориш за второто място в страната. Първите социологически изследвания вероятно също ще отчетат негативи от разделянето, което като цяло ще е загуба на инерция и ще обезкуражи много привърженици. Дали това обезкуражаване ще може да се компенсира, не е много ясно към момента.
Късметът не е достатъчен в политиката - важно е и сам да не си го изядеш. "Прогресивна България" е пестелива в заявките и реториката си. Ако просто продължи курса на страната, нанасяйки някои необходими корекции тук и там, формацията на Радев е добре позиционирана да се възползва от предимствата, които ѝ идват наготово. При откриването на новото Народно събрание впечатление направи умереният и възпитан език, който се наложи. Това е добро начало, за което ПБ трябва да бъдат поздравени. Вярно е, че повечето от езиковите терористи изпаднаха от парламента (с много малки, но досадни изключения), но и новата формация успя да респектира повечето от останалите.
ПП и ДБ, уви, не се възползваха от късмета си, а тръгнаха по трудния път. Не е невъзможно и така да постигнат основните си цели (които си остават общи за двете формации), но координацията помежду им ще е ненужно сложна и изискваща конкуренция. А тяхното вътрешно състезание не привлича (вече) нито поддръжници, нито зрители. Нужно ли е тогава?
ХАХАХА! С огромната й инфлация цените на храните им са най-ниските в ЕС.
Икономическият растеж на Румъния изпреварва този на Гърция
Данните на Евростат потвърждават, че Румъния надминава Унгария по БВП на глава от населението на база паритет на покупателната способност.
Румъния е изпреварила Унгария и Гърция по отношение на средното заплащане.
По-тихичко само с тъпотиите следващия път.
16:06 03.05.2026
17 ПО ТОЧНО
До коментар #4 от "Крим е Украйна":ВИНАГИ Е БИЛ РУСКИ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Зеления
6 400 000 българи не разбраха ползите от еврото, 400 000 сектански поддръжници на розовите и те не разбраха, ама кимат с глава че са разбрали, за да не излезе наяве как с подкрепата си за една секта закопаха собствената си държава
20 като питаш да ти кажа
Радев поличи дарения за предизборната кампания над половин милион евро, а ПП-ДБ малко под 40 хиляди. Има разлика, когато единия е въоръжен с гранати, а другия с домати, нали? Истината обаче е друга, след като си склонен да приемеш огромна суа за услуга, няма как да бъдеш независим. Не можеш така лесно да загърбиш щедрите дарители и това да не ти създаде проблеми, особено когато на всеки е ясно, че такъв род дарители по подразбиране и по традиция очакват да им бъде върнато много повече. За личносто като Радв това не е проблем тъй като той в буквалния смисъл само заради прилична комисионна подари на Боташ 6 милиарда народна пара, че сега ще се плаши от някакви си олигарси или задкулисни мафиоти.
Хмм
До коментар #20 от "като питаш да ти кажа":защото са бита карта, защото цялото правителство се занимаваше с темата петрохан, дори протести организираха, за да кажат накрая кандев и дечев, че нямало данни за външна намеса, МВР-то проработи, но беше направено за ПП-ДБ, а спечели Радев, видяхме реалните резултати на ДПС и ГЕРБ
