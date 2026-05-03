Защо Радев е късметлия и как ПП-ДБ проиграха своя късмет

3 Май, 2026 16:00 965 32

Румен Радев е късметлия. След изборната победа той поема една страна в добро икономическо здраве. Другата късметлийска партия в новото НС беше ПП-ДБ. Беше, защото успя веднага да проиграе късмета си. 

Снимка: БГНЕС
Коментар на Даниел Смилов

Румен Радев е голям късметлия. След огромната електорална победа той - за разлика от Иван Костов например - е на път да поеме една страна в завидно икономическо здраве. Оплакванията му за бюджета и цените на този фон са просто опит да се трупат точки на гърба на опонентите. Ако обективността беше водеща в политиката, той би трябвало да благодари на предшествениците си от последните години.

Късметът на Радев
Това е така по следните причини. Първо, България успя да влезе в еврозоната. Каквото и да се говори, за да влезе една държава в този клуб, тя трябва да е в забележително финансово здраве. Румъния например не може и да мечтае за еврозоната в момента, макар че тя ѝ е изключително необходима като спирачка на огромната инфлация. Унгария също заяви намерения за присъединяване към еврото при новото си управление, но членството ѝ ще отнеме време и усилия. Та късметът на Радев е в това, че хем натрупа капитал от мърморенето срещу еврото и гнева на русофилите, хем членството на страната е вече необратим факт заедно със значимите ползи, които следват от него. Който не е разбрал какви са тези ползи, да погледне резултатите от първото тримесечие на фондовата борса, чуждестранните инвестиции, очакванията на туристическия сектор и т.н.

Второ, Радев е късметлия, защото през последните пет години България е шампион по реален ръст на доходите в Европа - 37,4%, като изпреварваме дори Хърватия (25,4%). Това означава, че въпреки инфлацията доходите на българите са нараснали значимо. Международният валутен фонд прогнозира, че до 2030 г. България ще задмине Гърция по доходи и по БВП на глава от населението, което показва, че и икономиката ни расте догонващо спрямо ЕС. В сравнение със Сърбия и Западните Балкани България е вече осезаемо напред.

Вярно е, че има и проблеми, които трябва да се решават. През миналата година бюджетът беше натоварен с излишни разходи и заеми, което доведе до дефицит от 3,5% от БВП. Този дефицит все още не ни вкарва в проблем спрямо Маастрихтските критерии, защото има дерогация за военни разходи, с която формално вероятно ще влезем в законовите рамки. Но така или иначе новият бюджет за 2026 г. трябва да е по-рестриктивен. Ръстът на заплатите в публичния сектор трябва да се ограничи (без заплати да се замразяват, но някои от автоматизмите могат да се ревизират). Ще се наложи и ограничаване на някои капиталови разходи (през ББР, но не само). Нужно е да се предприемат и някои съкращения в раздутата администрация.

Нищо от това не изисква чудеса от храброст от новото правителство. И е добре то да не се ангажира с невъзможни неща - като въвеждане на тавани на цените или щедри помощи за индустрия, ресторанти и т.н. Именно такива мерки могат да доведат до усложняване на фискалната ситуация.

Разбира се, има и лош късмет за Радев и той е свързан с действията на Доналд Тръмп в Близкия Изток. Там нещата изглежда се усложняват и България трябва да се готви и за по-лоши сценарии. Но дори ако те се реализират, страната ще е по-добре подготвена за тях от много други държави в Европа. Вдигането на транспортните разходи, което е с над 10% досега, няма как да не вдигне инфлацията. А е вероятно проблемите в Ормузкия проток да се проточат поне до лятото. Това ще е външен удар, по отношение на който нашето правителство няма да може да направи много самó. И вероятно ще се наложи да се координират действията на всички европейски държави за по-добър ефект. Но дори и в една такава тежка ситуация Радев ще има късмета да я посрещне с една доста стабилна икономика.
Късметът на ПП-ДБ
Другата късметлийска партия в новото НС беше ПП-ДБ. Беше, защото успя веднага сама да си изяде късмета. ПП-ДБ имаха забележителна позиция, макар че резултатът им от изборите не беше вдъхновяващ. Все пак те запазиха присъствието си в парламента и дори увеличиха с малко избирателите си. Много по-важно е обаче, че бяха в положение да станат втората по сила партия в страната, тъй като изборният удар по ГЕРБ е много тежък и дори силни техни фигури като кмета на Стара Загора се оттеглиха от ръководството.

Големият късмет на ПП-ДБ обаче е в друго. Ако "Прогресивна България" (ПБ) изпълни обещанието си да води проевропейска политика и да разгради завладяната държава, ПП-ДБ биха могли да имат силен партньор в парламента, с когото да извършат наистина сериозни и важни промени: формално погледнато, програмата на ПБ е сякаш копие на идеи на ПП-ДБ. Ако пък "Прогресивна България" се договори по някакъв начин с ГЕРБ и ДПС или кривне в проруска посока, ПП-ДБ щяха да са естествен силен опонент на едно такова развитие. И щяха да могат да консолидират антикорупционна и проевропейска обществена подкрепа, която да даде сериозна инерция на техен кандидат на президентските избори наесен.

Вместо това лидерите на ПП - защото в този случай отговорността и вината бяха ясно персонализирани - решиха да разцепят коалицията и да тръгнат по собствен път. Освен че това е подмяна на мандата, който получиха от избирателите като коалиция, разделянето не носи някакви видими средносрочни ползи. "Демократична България" става четвърта парламентарна група, а "Продължаваме промяната" - пета: от тези позиции трудно ще убедиш някого, че всъщност се бориш за второто място в страната. Първите социологически изследвания вероятно също ще отчетат негативи от разделянето, което като цяло ще е загуба на инерция и ще обезкуражи много привърженици. Дали това обезкуражаване ще може да се компенсира, не е много ясно към момента.

Късметът не е достатъчен в политиката - важно е и сам да не си го изядеш. "Прогресивна България" е пестелива в заявките и реториката си. Ако просто продължи курса на страната, нанасяйки някои необходими корекции тук и там, формацията на Радев е добре позиционирана да се възползва от предимствата, които ѝ идват наготово. При откриването на новото Народно събрание впечатление направи умереният и възпитан език, който се наложи. Това е добро начало, за което ПБ трябва да бъдат поздравени. Вярно е, че повечето от езиковите терористи изпаднаха от парламента (с много малки, но досадни изключения), но и новата формация успя да респектира повечето от останалите.

ПП и ДБ, уви, не се възползваха от късмета си, а тръгнаха по трудния път. Не е невъзможно и така да постигнат основните си цели (които си остават общи за двете формации), но координацията помежду им ще е ненужно сложна и изискваща конкуренция. А тяхното вътрешно състезание не привлича (вече) нито поддръжници, нито зрители. Нужно ли е тогава?


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Народа !

    6 1 Отговор
    Направи Жест !

    В Очакване !

    Да му Бъде Върнат !

    Коментиран от #5

    16:03 03.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Крим е Украйна

    3 7 Отговор
    Защото на запад не са се били сблъсквали с такива ОПГ схеми и интриги, Боко и ШИШИ ги омаскариха, а и много се оляха с тази Украйна.

    Коментиран от #17

    16:04 03.05.2026

  • 5 Но ! Дали ?

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Народа !":

    Но ! Дали ?

    16:04 03.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Исторически факти

    5 4 Отговор
    България самостоятелно не може да съществува. Факт. Всички възможни държавни строеве се провалиха в България през последните 150 години - монархия, диктатури, социализъм. Всички до една фалираха с гръм и трясък и много излишни жертви . Остана Златната Българска Земя, която при добро стопанисване може да храни 10-20 милиона . На България и трябват лидери с визия за 50-100 години напред.

    16:04 03.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нараснали, но не балансирани доходи

    8 0 Отговор
    Щото прекомерени доходи на полицаите, рязък скок и за някои други, а болшинството едва крета

    16:06 03.05.2026

  • 10 Какъв

    3 4 Отговор
    Касмет това си беше шантаж посред бял ден.Комунистите успяха да вземат власта макар да изгубиха столетницата бсп.Кадастрофата зс България е сто процента .Когато вземат комунистите власта крадът на поразия а са пълни утайки .

    16:06 03.05.2026

  • 11 хаха

    8 0 Отговор
    "Румъния например не може и да мечтае за еврозоната в момента, макар че тя ѝ е изключително необходима като спирачка на огромната инфлация."

    ХАХАХА! С огромната й инфлация цените на храните им са най-ниските в ЕС.

    Икономическият растеж на Румъния изпреварва този на Гърция
    Данните на Евростат потвърждават, че Румъния надминава Унгария по БВП на глава от населението на база паритет на покупателната способност.
    Румъния е изпреварила Унгария и Гърция по отношение на средното заплащане.

    По-тихичко само с тъпотиите следващия път.

    16:06 03.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ъхъ!!!

    3 4 Отговор
    Да й е честит на България "късметът" Боташ!

    16:08 03.05.2026

  • 15 Съгласен

    6 2 Отговор
    Леле Смилка, що си продажен! Големи глупости си сътворил за едно хонорарче.

    16:09 03.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПО ТОЧНО

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Крим е Украйна":

    ВИНАГИ Е БИЛ РУСКИ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    16:10 03.05.2026

  • 18 Зеления

    4 3 Отговор
    Който не е разбрал какви са тези ползи"" /от еврото/

    6 400 000 българи не разбраха ползите от еврото, 400 000 сектански поддръжници на розовите и те не разбраха, ама кимат с глава че са разбрали, за да не излезе наяве как с подкрепата си за една секта закопаха собствената си държава

    16:11 03.05.2026

  • 19 КЪСМЕТЛИЯ РАДЕВ БИЛ?!?!!!

    0 0 Отговор
    НЯМА ТАКОВА ДОРИ И ЖИВОТНО СЛАМА ТРЕВАТА ФУРАЖ НЯМА А ТО ГОРКОТО ГРЕЕ ОТ ЩАСТИЕ. ТЕЗИ ПОРОЧНИТЕ КРАДЛИВИТЕ ПРИВАТИЗАТОРИ И МУШИКИТЕ ОСТАВЯТ ОБОРА БЕЗ ХРАНА. ИЛИ МАЛКО ТАКАВА. И СЕГА НОВИТЕ ДА СЕ ОПРАВЯТ А НАРОДА НАШ Е ВЪВ ПЪЛЕН ШАШ.

    16:12 03.05.2026

  • 20 като питаш да ти кажа

    2 3 Отговор
    "Защо Радев е късметлия и как ПП-ДБ проиграха своя късмет"

    Радев поличи дарения за предизборната кампания над половин милион евро, а ПП-ДБ малко под 40 хиляди. Има разлика, когато единия е въоръжен с гранати, а другия с домати, нали? Истината обаче е друга, след като си склонен да приемеш огромна суа за услуга, няма как да бъдеш независим. Не можеш така лесно да загърбиш щедрите дарители и това да не ти създаде проблеми, особено когато на всеки е ясно, че такъв род дарители по подразбиране и по традиция очакват да им бъде върнато много повече. За личносто като Радв това не е проблем тъй като той в буквалния смисъл само заради прилична комисионна подари на Боташ 6 милиарда народна пара, че сега ще се плаши от някакви си олигарси или задкулисни мафиоти.

    Коментиран от #26

    16:23 03.05.2026

  • 21 Доиче Зеле

    3 0 Отговор
    Бойко беше много лош ама наследеното от Радев е много добро!???!!?!Шах и мат с пешката...

    16:24 03.05.2026

  • 22 хаха

    1 0 Отговор
    Що не питате Илчовски колко му е зле да прави бизнес в Румъния само?

    16:25 03.05.2026

  • 23 Да живее България

    1 1 Отговор
    Даниел Смилов - един наведен "журналист", който е готов да предаде и майка си в името на това да се хареса на англо саксонците. Жалко. Наистина Жалко.

    16:29 03.05.2026

  • 24 Но българскя

    2 0 Отговор
    народ никакъв късмет няма с него.

    16:29 03.05.2026

  • 25 А50

    3 2 Отговор
    Зеленски спечели изборите защото обещаваше поджбряване отношенията с Русия а направи война с Русия. Радев да внимава защото хэръта повярваха, че иска нормолни отношения с Русия и не е ястреб. Следващите избори ще са показателни за водената политика от Радев

    16:30 03.05.2026

  • 26 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "като питаш да ти кажа":

    защото са бита карта, защото цялото правителство се занимаваше с темата петрохан, дори протести организираха, за да кажат накрая кандев и дечев, че нямало данни за външна намеса, МВР-то проработи, но беше направено за ПП-ДБ, а спечели Радев, видяхме реалните резултати на ДПС и ГЕРБ

    16:32 03.05.2026

  • 27 Червен картон

    1 0 Отговор
    Българската икономика направо ни е цъфнала и вързала. Голям късмет има Радев с инфлация 6 процента поне.

    16:34 03.05.2026

  • 28 Ясен

    0 3 Отговор
    Заедно или отделно ПП и ДБ са никои. Както и останалите в НС между другото. Ма автора се е трябвало нещо да напише, та ето я и тая цвъкня.

    16:35 03.05.2026

  • 29 Ъхъ!!!

    2 0 Отговор
    Всъщност не ППДБ, а България проигра своя късмет!

    16:35 03.05.2026

  • 30 хихи

    1 2 Отговор
    Защото ПП са правени в Задия двор...

    16:38 03.05.2026

  • 31 Никой

    0 1 Отговор
    Румен Радев се чуди как да откаже поканата на руския сатрап по повод 9 май . Затова връчването на мандата от коконата президент за ново правителство ще бъде след тази дата. Така румен з. чорап ще има оправдание, че не е мин. председател на Н-РБ.

    Коментиран от #32

    16:38 03.05.2026

  • 32 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Никой":

    а ако приеме поканата, ще го изберем за Цар

    16:39 03.05.2026