Има ли нещо гнило в Иран? Затварянето на Ормузкия проток напомня "Хамлет" − и е трагедия за световния ред

23 Май, 2026 19:00 1 095 29

Ормузкият проток е мястото, където тези тенденции сега се сблъскват - в ущърб на милиарди хора по света и унищожавайки идеята за международен ред, основан на правото, а не на бруталната употреба на сила

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Conversation The Conversation
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Повече от два месеца след началото на войната в Иран, корабоплаването през Ормузкия проток - ключов воден път, през който преминава повече от една трета от международната търговия с петрол и газ - остава опасно и несигурно. Подчертавайки тази несигурност, на 3 май 2026 г. администрацията на Тръмп стартира "Проект Свобода", за да помогне на блокираните кораби да преминат през пролива. На следващия ден обаче поне два кораба бяха подложени на обстрел от Иран.

Това пише в материал за електронното издание The Conversation Вивек Кришнамурти, доцент по право от Университет на Колорадо Боулдър.

Иран започна да блокира корабоплаването през пролива на 28 февруари, след като Съединените щати и Израел започнаха военна кампания срещу страната. До средата на март Техеран изискваше такси до 2 милиона щатски долара на кораб. В отговор САЩ наложиха това, което президентът Доналд Тръмп нарече "пълна" морска блокада на Иран, и впоследствие заплашиха със сериозни икономически санкции всеки, който плаща таксите на Иран.

Следвайки примера на Иран, други държави сега обмислят да използват влиянието си, за да контролират ключови географски тесни точки близо до бреговете си. Индонезия предложи налагане на мита на кораби, преминаващи през Малакския проток, но впоследствие се отказа от тях. Китай също отправи предупреждения срещу чуждестранни военни кораби, преминаващи през Тайванския проток.

Тези събития накараха коментаторите да алармират за края на златната ера на свободата на корабоплаването, която САЩ гарантират повече от век. Но като експерт по международно право знам, че опитите на държавите да използват като оръжие влиянието си върху ключови географски тесни точки в морето и на сушата не са нищо ново. Всъщност те

Датските корени на морските такси

От началото на 15-ти век до 1857 г. Дания изисква корабите, преминаващи през тесните проливи, свързващи Северно с Балтийско море, да спират в пристанищния град Хелсингьор - или Елсинор, както Уилям Шекспир го нарича в Хамлет - и да платят такса, преди да продължат.

В пика си тези морски такси генерират близо 10% от националните приходи на Дания. Таксите дразнят морските сили по онова време, но Дания е успявала лесно да ги събира благодарение на тесния проток Йоресунд, който е широк по-малко от 3 мили при Хелсингьор.

В крайна сметка те са били премахнати не чрез война, а чрез дипломация, водена до голяма степен от изгряваща морска сила със силен интерес към откритите морски пътища: Съединените щати.

В стремежа си да разшири търговията си с Прусия, през 1843 г. администрацията на президента Джон Тайлър уведомява Дания, че Съединените щати отказват да плащат митата за пролива, тъй като те нямат никакво основание в международното право. Разпространяват се слухове, че САЩ са готови да наложат отказа си със сила.

След години на несигурност, съдбата на митата за пролива е решена от Копенхагенската конвенция от 1857 г.. Дания се съгласява да премахне окончателно митата в замяна на еднократно плащане от основните търговски държави. Принципът на свободно корабоплаване в световните океани до голяма степен се запазва оттогава, отчасти поради последвалите усилия на САЩ да наложат тези свободи срещу онези, които се опитват да ги ограничат.

Как се е развил законът?

Датското споразумение отразява по-широк корпус от закони - закона за транзита - който се е развивал успоредно с международна система от суверенни държави в продължение на векове.

Основният му принцип е, че когато удобството или необходимостта го изискват, дадена държава трябва да позволи на хора, стоки и кораби на други държави да преминават през нейната територия при пътувания, които започват и завършват другаде. Този принцип има дълбоки корени в американската и международната правна история: Томас Джеферсън го е използвал в преговори с Испания, която тогава е контролирала Луизиана, за да осигури правото на Съединените щати да плават по река Мисисипи.

Гаранциите за свободен транзит са характерна черта на всеки голям международен ред, откакто Виенският конгрес сложи край на Наполеоновите войни през 1815 г. Във всеки случай обаче тези гаранции са били подложени на натиск, тъй като редът, който ги е създал, е отслабнал.

Преди Първата световна война ограниченията върху транзитните права се умножават в цяла Европа. Лигата на нациите, предшественик на днешната Организация на обединените нации, прави укрепването на транзитните права свой основен приоритет през 20-те години на миналия век. Тези споразумения обаче се разпаднаха с възхода на фашизма в Европа и Азия, а режими от Нацистка Германия до Имперска Япония изоставиха своите международноправни задължения.

Установеният след Втората световна война ред потвърди правата за транзит - чрез морско право, търговски споразумения и закони, регулиращи гражданската авиация - и те останаха в сила в продължение на десетилетия.

Още в първото си дело, решено през 1949 г., Международният съд изясни основния правен принцип за международните проливи: всеки воден път, полезен за международно корабоплаване между две открити морета, е отворен за корабите на всички държави.

Конвенцията на ООН по морско право потвърди това правило, като постанови, че държавите не могат да начисляват мита на кораби, преминаващи през проливи в техни води. Въпреки че нито Иран, нито САЩ са ратифицирали конвенцията, САЩ признават нейните разпоредби относно свободата на корабоплаване като обвързващи за всички държави.

Налагането на такси от Иран в Ормузкия проток нарушава основния правен принцип, че държавите не могат да използват географските си предимства, за да изнудват чужденци, които трябва да преминат през тяхната земя или морска територия. Военната кампания на САЩ и Израел, която провокира реакцията на Иран, също нарушава правилата на Устава на ООН за употреба на сила.

Подобни проблеми не се ограничават само до Ормузкия проток. Всъщност търговското право, ангажиментите за сигурност и нормите, забраняващи едностранното преначертаване на границите, са застрашени.

В този по-широк контекст предупрежденията на Китай срещу военно преминаване през Тайванския проток и пробното преминаване на Индонезия през Малакския проток не са изолирани провокации. Това са симптоми на едно и също фундаментално явление: международният ред губи споделения ангажимент, който често гарантираше прилагането на неговите правила.

През януари 2026 г. Тръмп заяви пред Ню Йорк Таймс, че не се нуждае от международно право и че собствената му морална преценка е единственото ограничение на американската външна политика. Приблизително по същото време канадският премиер Марк Карни предупреди, че воденият от Америка международен ред "избледнява".

Ормузкият проток е мястото, където тези тенденции сега се сблъскват - в ущърб на милиарди хора по света и унищожавайки идеята за международен ред, основан на правото, а не на бруталната употреба на сила.


  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Иран иска 100 млрд компенсации от САЩ и съюзниците му -България и Румъния.

    Коментиран от #12, #26

    19:02 23.05.2026

  • 2 Айгедотор

    11 1 Отговор
    Гнило ви е в главите, прости мисирки!!

    19:04 23.05.2026

  • 3 Дориана

    10 2 Отговор
    Изобщо не може да се сравнява с Хамлет няма нищо общо. Това беше тотална грешка на Тръмп , че позволи на Израел да го вкара в капан чрез войната с Иран. Сега няма измъкване от този капан без Тръмп да направи отстъпки.

    Коментиран от #13

    19:06 23.05.2026

  • 4 000

    12 2 Отговор
    Гнило ви е между краката - американо-европейски травестити. Свърши вашата!

    19:07 23.05.2026

  • 5 00014

    8 1 Отговор
    Всичкото гнило е на запад. И най-много се крие зад народи с буквата "А".

    19:12 23.05.2026

  • 6 Ами

    5 2 Отговор
    Протокът се намира в териториалните води на Иран и Оман. Не е вярно, че тези страни не могат да налагат условия за преминаване. Това не са международни води между две открити морета.
    И тъй като Израел и САЩ никога няма да платят обезщетение за убийствата и разрушената инфраструктура, Иран няма кой знае какви други опции да събере средства за възстановяване на щетите. Не може да емитира дълг на международните пазари, защото е обект на незаконни санкции...

    Коментиран от #24

    19:19 23.05.2026

  • 7 Сотир

    2 3 Отговор
    Естествено че има.Неговото име е Путин и неговата кукла на конци Тръмп.

    Коментиран от #11

    19:19 23.05.2026

  • 8 Турция

    6 1 Отговор
    събира такси от търговските плавателни съдове и на двата протока. Защо Иран, че и Оман да не могат да събират такива.

    19:21 23.05.2026

  • 9 Мдаа

    2 1 Отговор
    Има нещо гнило в Дания!

    19:34 23.05.2026

  • 10 Ами

    3 0 Отговор
    Интересно как международен ред основан на правила,
    се превърна в международен ред основан на правото.
    Явно правилата вече не устройват някого :)

    19:43 23.05.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сотир":

    Тръмп БОМБИ Путин.
    Кой кой ли е.....

    19:48 23.05.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Общият размер на замразените ирански активи в чуждестранни банки варира между 200 и 220 милиарда долара, по данни на различни международни институции. Тези средства са блокирани в множество държави (включително САЩ, Южна Корея, Ирак и др.) в резултат на тежки международни икономически санкции.

    Коментиран от #25

    19:49 23.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 морския

    2 0 Отговор
    всички знаят къде е гнилоча ! трябва да се реже до здраво !

    19:52 23.05.2026

  • 15 нннн

    6 0 Отговор
    Гнилото е в САЩ и Израел.
    Закони, правила, конвенции, конференции, тенденции...
    По кое право и закон САЩ и Израел брутално нападнаха Иран?!
    Кравите да се връщат в обора, юдеите да си седнат на опашките и протокът ще бъде отворен.

    Коментиран от #16

    19:53 23.05.2026

  • 16 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "нннн":

    Дават урана и ги оставяме да дишат

    Коментиран от #27

    19:56 23.05.2026

  • 17 Шестопръстия гръмовержец Биби

    0 4 Отговор
    Сърбят ма ръцете да бомбя аятоласи.

    19:57 23.05.2026

  • 18 Артилерист

    5 0 Отговор
    Големите хуманитиристи сега се сетиха за международното право и ущърба на милиони хора, а когато американските и израелските варвари нападнаха Иран, убиваха учени и семействата им, висши държавници, деца в училище и обикновени граждани никакви ги нямаше, спотайваха се като бълхи, а сега видите ли големите моралисти чак международното право изтипосват. Иран с нищо не е предизвикал тази агресия, освен, че с присъствието си пречи на израелците съвсем да се разпасват и с прикритието на американците да нападат, който си искат. Откъде накъде Израел ще има я.о., а Иран не може да има за собствена защита? Щото ако Иран се сдобие с това оръжие няма да могат да го пипнат като Северна Корея. Отделно дето Иран има много петрол...

    20:08 23.05.2026

  • 19 Иран могат

    3 0 Отговор
    да обогатят уран само за няколко години. Имат технологията, имат и носителите. Не е ясно за какво точно водят преговори САЩ. По-добре да не ги закачат и да ги оставят на мира. Никого не са нападали и никой не е застрашен от Иран.

    20:20 23.05.2026

  • 20 емо

    3 0 Отговор
    Долни и престъпни колонизаторски се...не тая война вие започнахте сега Иран ли е виновен за така нареченият от вас иизмилен свят със закони и правила?

    20:21 23.05.2026

  • 21 Алоуу, да не сме фанати от горътъ ?

    3 0 Отговор
    Майка си ли търсят краварите на 11 000 км от Сащ при Ормузкия проток?!

    20:23 23.05.2026

  • 22 Някой

    3 0 Отговор
    Ми, не! Няма нищо гнило в Иран. Гнилото е в Израел и в САЩ.
    Ама, не ви отърва да го признаете.

    20:30 23.05.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    "Тръмп заяви пред Ню Йорк Таймс, че не се нуждае от международно право и че собствената му морална преценка е единственото ограничение на американската външна политика. "
    Тези думи не Ви ли напомнят на
    "Държавата -това съм аз!"

    Но ТръНп вече се има за самодържец на Света🤔❗

    20:43 23.05.2026

  • 24 защоти

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Защо лъжеш с полу-истини. Да териториални води на оман и иран НО е по международно прави има статут на международен транзитен коридор, и Иран го е подписал 50г. Твърдят че не са ратифицирали последващия договор 82ра, но така или иначе, това е проток със специален статут и всички трябва да могат спокойно и свободно да преминават според търговското право.

    Коментиран от #28, #29

    20:45 23.05.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    С две думи : " Крадци, сър!" ❗
    За да ти стане ясно-
    те са крадци на чужди пари, а ти не си сър❗

    20:45 23.05.2026

  • 26 Сащ изхвърлени от Залива

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Иран има две законни искания искания за отварянето на протока
    1 - Сащ да върнат на Иран суверенните му активи в размер на 100 милиарда долара
    2 - Сащ да снемат незаконните си санкции срещу Иран, които налагат от 47 г. насам.
    Преди с нищо непредизвиканата агресия на сащ-исраил протокът си беше отворен... Сега светът страдал... Ами къде беше светът в продължение на 47 г., когато Иран страдаше!?

    20:47 23.05.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Иран имат обогатен уран вече пет години❗
    Защо СЕГА се сети ТръНп да им го иска🤔❓
    Ами защото не уранът е причина за САШтинкият Т-ЕРОР-ИЗЪМ, той е само повод, на който да клъвнат ШАРАНИ като теб се❗

    20:48 23.05.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "защоти":

    През Босфора СВОБОДНО ли се преминава
    ИЛИ СЕ ПЛАЩА ТАКСА❓
    /аз за един преАтел питам/

    20:53 23.05.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "защоти":

    А имаше ли проблем с преминаването
    ПРЕДИ ШАШт и иSSрсел да започнат
    Т-ЕРОР-ИСТИЧНАТА си операция
    срещу Иран 🤔❓

    20:58 23.05.2026