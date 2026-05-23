Откриха мъртви мъж и жена с прободни рани в националния парк "Крюгер" в Южна Африка

Телата на двама туристи са открити в Национален парк „Крюгер“ в Южна Африка, съобщи администрацията на парка.
Властите все още не са обявили официално причината за смъртта, но полицаи, извършили оглед на мястото на инцидента, съобщиха, че жертвите са получили тежки прободни рани. Превозното средство, в което туристите са обикаляли резервата, е обявено за откраднато.
Южноафриканският министър на горите, рибарството и околната среда Вилем Аукамп, който отговаря за Национален парк Крюгер, обяви, че вече е започнато разследване. Той добави, че роднините на жертвите са уведомени за инцидента.
Властите не разкриват самоличността на туристите, но съобщения в социалните медии сочат, че са убити 71-годишен бял мъж и бяла жена. Те са били местни жители и преди това са посещавали резервата.
Национален парк Крюгер е създаден през 1926 г. и обхваща 19 500 квадратни километра. Това е най-старият резерват за дивеч в Южна Африка. Той граничи с Мозамбик на изток и е дом на множество животни, включително черни и бели носорози, слонове, лъвове, биволи, жирафи и крокодили, като посреща приблизително 2 милиона туристи годишно.
Национален парк Крюгер е една от трите най-посещавани туристически атракции в Южна Африка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
21:24 23.05.2026
2 Ружа
21:25 23.05.2026
3 Яшар
21:26 23.05.2026
4 ЮАРски петроханци
Коментиран от #18
21:29 23.05.2026
5 Голямата новина
21:31 23.05.2026
6 Ами то
21:32 23.05.2026
7 Aлфа Bълкът
21:39 23.05.2026
8 Ххх
21:51 23.05.2026
9 Ти да видиш
Който си го може, може!
21:53 23.05.2026
10 000
Коментиран от #11, #14
21:58 23.05.2026
11 Не само
До коментар #10 от "000":...но и в ,,българският" футбол...
22:06 23.05.2026
12 Механик
22:06 23.05.2026
13 Аз...
22:14 23.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 шаа
все пак е по-добре от материали за укрите, нали?
22:49 23.05.2026
17 Тоалетна Хартия
23:26 23.05.2026
18 Ъхъ
До коментар #4 от "ЮАРски петроханци":Най обикновена среща с ивайломирчев (некласифициран звяр), фатално завършила за хората! Ако белите хора са били разносвачи на храни работата е ясна!👺
00:47 24.05.2026
19 Старнно, много странно
Чакай, чакай, нали президентът на Ю. Амрика заяви:
"Няма да уб-ваме бе-ли за СЕГА"??
в речта си на видео преди 4-5 г
00:47 24.05.2026
20 И това какво го интересува
00:53 24.05.2026