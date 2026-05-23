Откриха мъртви мъж и жена с прободни рани в националния парк "Крюгер" в Южна Африка

Телата на двама туристи са открити в Национален парк „Крюгер“ в Южна Африка, съобщи администрацията на парка.

Властите все още не са обявили официално причината за смъртта, но полицаи, извършили оглед на мястото на инцидента, съобщиха, че жертвите са получили тежки прободни рани. Превозното средство, в което туристите са обикаляли резервата, е обявено за откраднато.

Южноафриканският министър на горите, рибарството и околната среда Вилем Аукамп, който отговаря за Национален парк Крюгер, обяви, че вече е започнато разследване. Той добави, че роднините на жертвите са уведомени за инцидента.

Властите не разкриват самоличността на туристите, но съобщения в социалните медии сочат, че са убити 71-годишен бял мъж и бяла жена. Те са били местни жители и преди това са посещавали резервата.

Национален парк Крюгер е създаден през 1926 г. и обхваща 19 500 квадратни километра. Това е най-старият резерват за дивеч в Южна Африка. Той граничи с Мозамбик на изток и е дом на множество животни, включително черни и бели носорози, слонове, лъвове, биволи, жирафи и крокодили, като посреща приблизително 2 милиона туристи годишно.

Национален парк Крюгер е една от трите най-посещавани туристически атракции в Южна Африка.