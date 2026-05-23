Новини
Свят »
Южна Африка »
Откриха мъртви мъж и жена с прободни рани в националния парк "Крюгер" в Южна Африка

Откриха мъртви мъж и жена с прободни рани в националния парк "Крюгер" в Южна Африка

23 Май, 2026 21:15, обновена 23 Май, 2026 21:21 1 914 20

  • южна африка-
  • парк-
  • тела-
  • убийство

Властите все още не са обявили официално причината за смъртта им

Откриха мъртви мъж и жена с прободни рани в националния парк "Крюгер" в Южна Африка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Телата на двама туристи са открити в Национален парк „Крюгер“ в Южна Африка, съобщи администрацията на парка.

Властите все още не са обявили официално причината за смъртта, но полицаи, извършили оглед на мястото на инцидента, съобщиха, че жертвите са получили тежки прободни рани. Превозното средство, в което туристите са обикаляли резервата, е обявено за откраднато.

Южноафриканският министър на горите, рибарството и околната среда Вилем Аукамп, който отговаря за Национален парк Крюгер, обяви, че вече е започнато разследване. Той добави, че роднините на жертвите са уведомени за инцидента.

Властите не разкриват самоличността на туристите, но съобщения в социалните медии сочат, че са убити 71-годишен бял мъж и бяла жена. Те са били местни жители и преди това са посещавали резервата.

Национален парк Крюгер е създаден през 1926 г. и обхваща 19 500 квадратни километра. Това е най-старият резерват за дивеч в Южна Африка. Той граничи с Мозамбик на изток и е дом на множество животни, включително черни и бели носорози, слонове, лъвове, биволи, жирафи и крокодили, като посреща приблизително 2 милиона туристи годишно.

Национален парк Крюгер е една от трите най-посещавани туристически атракции в Южна Африка.


Южна Африка
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 5 Отговор
    Милене, стабилизирай се ! В Хонконг сигурно има четирима застреляни, може да ни касае повече !

    21:24 23.05.2026

  • 2 Ружа

    12 2 Отговор
    и Пепи....

    21:25 23.05.2026

  • 3 Яшар

    14 3 Отговор
    Неприятна новина ..където и да се случи

    21:26 23.05.2026

  • 4 ЮАРски петроханци

    12 2 Отговор
    самоубили са се

    Коментиран от #18

    21:29 23.05.2026

  • 5 Голямата новина

    5 2 Отговор
    Де измисли Главния за да напомни ,че дедо му Ганьо е се е разкарвал с дисагите в тези географски ширини...

    21:31 23.05.2026

  • 6 Ами то

    7 2 Отговор
    и тукае така в малките населени места, ако не и по-лошо.

    21:32 23.05.2026

  • 7 Aлфа Bълкът

    21 0 Отговор
    Щях да се обзаложа, че убитите са бели, но то си го пише. А за цвета на кожата на убийците да се обзаложим ли? 🙋🏿‍♂️

    21:39 23.05.2026

  • 8 Ххх

    13 0 Отговор
    Добре, че там не казват, че сами са си пререзали гърлата и са се проболи.

    21:51 23.05.2026

  • 9 Ти да видиш

    12 0 Отговор
    Забележителна реклама на парка "Крюгер"!
    Който си го може, може!

    21:53 23.05.2026

  • 10 000

    11 0 Отговор
    Черните са господарите на юар.

    Коментиран от #11, #14

    21:58 23.05.2026

  • 11 Не само

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "000":

    ...но и в ,,българският" футбол...

    22:06 23.05.2026

  • 12 Механик

    7 1 Отговор
    Това бе най-важната новина за България! Благодаря, че ни информирахте!

    22:06 23.05.2026

  • 13 Аз...

    6 1 Отговор
    Е и ? Кво ни интересуватвав БГ???

    22:14 23.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 шаа

    3 1 Отговор
    като не можем да намерим новини и това е новина
    все пак е по-добре от материали за укрите, нали?

    22:49 23.05.2026

  • 17 Тоалетна Хартия

    4 1 Отговор
    И кво ни интересува това??? Защо не писахме за френската психарка, която с любовника си изостави децата си на 3 и 5 години в Португалия в гората???

    23:26 23.05.2026

  • 18 Ъхъ

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЮАРски петроханци":

    Най обикновена среща с ивайломирчев (некласифициран звяр), фатално завършила за хората! Ако белите хора са били разносвачи на храни работата е ясна!👺

    00:47 24.05.2026

  • 19 Старнно, много странно

    1 1 Отговор
    "бити 71-годишен бял мъж и бяла жена."

    Чакай, чакай, нали президентът на Ю. Амрика заяви:

    "Няма да уб-ваме бе-ли за СЕГА"??

    в речта си на видео преди 4-5 г

    00:47 24.05.2026

  • 20 И това какво го интересува

    0 0 Отговор
    Целокупният български народ?

    00:53 24.05.2026