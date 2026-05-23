Financial Times: САЩ искат да отстранят президента на Куба

Съединените щати искат да отстранят кубинския президент Мигел Диас-Канел от власт, съобщава Financial Times, позовавайки се на настоящи и бивши американски служители.
През март New York Times писа, че Вашингтон обмисля този сценарий, но няма намерение да променя политическата система на страната. Държавният секретар Марко Рубио обаче отхвърли тази информация като невярна.
„Администрацията настоява за отстраняването на кубинския президент Мигел Диас-Канел като част от всяко споразумение“, отбеляза Financial Times.
Вестникът добави, че този ход би представлявал символична смяна на режима в страната.
От началото на годината Вашингтон рязко увеличи икономическия натиск върху Хавана, а Тръмп обяви извънредно положение поради предполагаемата заплаха на острова за националната сигурност.
В сряда Министерството на правосъдието на САЩ обвини бившия кубински президент Раул Кастро в заговор за убийство на американци, а ударна група от самолетоносачи влезе в Карибско море.
Както New York Times съобщи миналия уикенд, САЩ допускат Кастро да бъде заловен, следвайки венецуелския сценарий. Диас-Канел заяви, че обвиненията нямат правно основание и са предназначени да оправдаят агресията срещу острова.
Politico съобщи, че Тръмп обмисля както дипломатически, така и военни варианти за действие в Куба, но все още не е взел решение.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":САЩ убиват и малки дечица, виж руснаците това не си го позволяват
До коментар #4 от "Така е":и малки и големи дечица ЩЕ избиваме-ще ви загробим КОПЕЙКИ! щот сме НАТО!!!аре драскайте там за цар бомба и Посейдон , и путин-син балон
11 койдазнай
До коментар #9 от "Остави Иран":А кога нафтата и бензина бяха евтини?
Коя година? Колко струваха? Колко обикновен човек можеше да си купи, с една заплата?
21:42 23.05.2026
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":краденето на НИКове издава безсилие и се преследва от закона(моя закон)
15 От толкова напън
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ще ти кръвнат хемороидите
Глупости. Русия убива много повече деца.
До коментар #4 от "Така е":От началото на мащабната руска инвазия през февруари 2022 г. до май 2026 г. в Украйна са убити най-малко 791 деца. Този брой включва единствено официално потвърдените и идентифицирани случаи от ООН. Реалният брой на жертвите обаче се смята за значително по-висок, тъй като достъпът до информация от временно окупираните три области и зоните на активни военни действия е силно ограничен.
17 Това
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Което казваш е срамно дори и за един впиянчен идиот!
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Това":ама е вярно , нали?
20 Знаеш
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ли какво е "фикция"? Едва ли, ще гледаш в Нета!
22 Костя да удари едно рамо,
До коментар #3 от "Референдум":той е специалист по референдумите.
23 Какво ли да каже
21:57 23.05.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "Знаеш":АБЕ ВЯРНО ЛИ СЪМ НАПИСАЛ БЕ?КЪДЕ ОТИДЕ НА ФИКЦИИ МИКЦИИ И в КРАТУНАТА ТИ ПРО СТА руски ,,дикции,,?
Има ли някой който Щатите да не искат да свалят?
