Financial Times: САЩ искат да отстранят президента на Куба

Съединените щати искат да отстранят кубинския президент Мигел Диас-Канел от власт, съобщава Financial Times, позовавайки се на настоящи и бивши американски служители.

През март New York Times писа, че Вашингтон обмисля този сценарий, но няма намерение да променя политическата система на страната. Държавният секретар Марко Рубио обаче отхвърли тази информация като невярна.

„Администрацията настоява за отстраняването на кубинския президент Мигел Диас-Канел като част от всяко споразумение“, отбеляза Financial Times.

Вестникът добави, че този ход би представлявал символична смяна на режима в страната.

От началото на годината Вашингтон рязко увеличи икономическия натиск върху Хавана, а Тръмп обяви извънредно положение поради предполагаемата заплаха на острова за националната сигурност.

В сряда Министерството на правосъдието на САЩ обвини бившия кубински президент Раул Кастро в заговор за убийство на американци, а ударна група от самолетоносачи влезе в Карибско море.

Както New York Times съобщи миналия уикенд, САЩ допускат Кастро да бъде заловен, следвайки венецуелския сценарий. Диас-Канел заяви, че обвиненията нямат правно основание и са предназначени да оправдаят агресията срещу острова.

Politico съобщи, че Тръмп обмисля както дипломатически, така и военни варианти за действие в Куба, но все още не е взел решение.