Новини
Свят »
САЩ »
Financial Times: САЩ искат да отстранят президента на Куба

Financial Times: САЩ искат да отстранят президента на Куба

23 Май, 2026 21:24, обновена 23 Май, 2026 21:30 1 285 33

  • кба-
  • сащ-
  • президент-
  • мигел диас-канел

Свалянето на Мигел Диас-Канел от власт е част от всяко споразумение

Financial Times: САЩ искат да отстранят президента на Куба - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати искат да отстранят кубинския президент Мигел Диас-Канел от власт, съобщава Financial Times, позовавайки се на настоящи и бивши американски служители.

През март New York Times писа, че Вашингтон обмисля този сценарий, но няма намерение да променя политическата система на страната. Държавният секретар Марко Рубио обаче отхвърли тази информация като невярна.

„Администрацията настоява за отстраняването на кубинския президент Мигел Диас-Канел като част от всяко споразумение“, отбеляза Financial Times.

Вестникът добави, че този ход би представлявал символична смяна на режима в страната.

От началото на годината Вашингтон рязко увеличи икономическия натиск върху Хавана, а Тръмп обяви извънредно положение поради предполагаемата заплаха на острова за националната сигурност.

В сряда Министерството на правосъдието на САЩ обвини бившия кубински президент Раул Кастро в заговор за убийство на американци, а ударна група от самолетоносачи влезе в Карибско море.

Както New York Times съобщи миналия уикенд, САЩ допускат Кастро да бъде заловен, следвайки венецуелския сценарий. Диас-Канел заяви, че обвиненията нямат правно основание и са предназначени да оправдаят агресията срещу острова.

Politico съобщи, че Тръмп обмисля както дипломатически, така и военни варианти за действие в Куба, но все още не е взел решение.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 29 Отговор
    САЩ сваля режими и убива аятоласи! РФ реват в ООН за срутения блок

    Коментиран от #4

    21:32 23.05.2026

  • 2 Пич

    28 7 Отговор
    Да видим какви ще ги забъркат тези доказани неадекватници!!!

    21:33 23.05.2026

  • 3 Референдум

    11 27 Отговор
    И Куба мигновено става 51-и щат.

    Коментиран от #22

    21:34 23.05.2026

  • 4 Така е

    30 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    САЩ убиват и малки дечица, виж руснаците това не си го позволяват

    Коментиран от #7, #16

    21:35 23.05.2026

  • 5 Тръмпете

    26 8 Отговор
    Остави Куба и Иран на мира.Ходи завоювай Гренландия.....

    21:36 23.05.2026

  • 6 Българин

    12 19 Отговор
    Който не изпълнява исканията на Президента Тръмп, бива унищожаван. Това и малките деца го знаят. Така че, който иска да оцелле, трябва да изпълнява всичко, което му наредят от Вашингтон!

    21:37 23.05.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 20 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    и малки и големи дечица ЩЕ избиваме-ще ви загробим КОПЕЙКИ! щот сме НАТО!!!аре драскайте там за цар бомба и Посейдон , и путин-син балон

    Коментиран от #15, #17

    21:38 23.05.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 14 Отговор
    Ние сектантите от ПП-ДБ най обичаме да си бъркаме по дупките.. скоро всички ще се съберем при Ламата

    Коментиран от #13

    21:39 23.05.2026

  • 9 Остави Иран

    18 6 Отговор
    на мира ,че бенза и нафтата скъпи

    Коментиран от #11

    21:39 23.05.2026

  • 10 САЩ

    11 5 Отговор
    са спецове по тази част. Не са решили, не са го направили :)

    21:41 23.05.2026

  • 11 койдазнай

    8 12 Отговор

    До коментар #9 от "Остави Иран":

    А кога нафтата и бензина бяха евтини?
    Коя година? Колко струваха? Колко обикновен човек можеше да си купи, с една заплата?

    21:42 23.05.2026

  • 12 Швейк

    17 8 Отговор
    САЩ е по добре да отстранят президента на САЩ

    21:43 23.05.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    краденето на НИКове издава безсилие и се преследва от закона(моя закон)

    21:43 23.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 От толкова напън

    11 7 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще ти кръвнат хемороидите

    21:44 23.05.2026

  • 16 Глупости. Русия убива много повече деца.

    11 17 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    От началото на мащабната руска инвазия през февруари 2022 г. до май 2026 г. в Украйна са убити най-малко 791 деца. Този брой включва единствено официално потвърдените и идентифицирани случаи от ООН. Реалният брой на жертвите обаче се смята за значително по-висок, тъй като достъпът до информация от временно окупираните три области и зоните на активни военни действия е силно ограничен.

    Коментиран от #23

    21:44 23.05.2026

  • 17 Това

    9 7 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Което казваш е срамно дори и за един впиянчен идиот!

    Коментиран от #19

    21:49 23.05.2026

  • 18 Дойче зеле

    14 5 Отговор
    Кубинците трябва сами да избират лидерите си !!!!!!!! Що за нахалство...???

    21:49 23.05.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Това":

    ама е вярно , нали?

    Коментиран от #20

    21:50 23.05.2026

  • 20 Знаеш

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ли какво е "фикция"? Едва ли, ще гледаш в Нета!

    Коментиран от #24

    21:54 23.05.2026

  • 21 Щатите

    4 7 Отговор
    ще си спомнят Залива на прасетата

    21:55 23.05.2026

  • 22 Костя да удари едно рамо,

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Референдум":

    той е специалист по референдумите.

    21:55 23.05.2026

  • 23 Какво ли да каже

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "Глупости. Русия убива много повече деца.":

    един соросоиден тюфлек

    21:57 23.05.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Знаеш":

    АБЕ ВЯРНО ЛИ СЪМ НАПИСАЛ БЕ?КЪДЕ ОТИДЕ НА ФИКЦИИ МИКЦИИ И в КРАТУНАТА ТИ ПРО СТА руски ,,дикции,,?

    Коментиран от #26

    22:01 23.05.2026

  • 25 ?????

    8 4 Отговор
    Уф.
    Има ли някой който Щатите да не искат да свалят?

    22:01 23.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Свобода за Куба

    3 9 Отговор
    Крайно време е кубинският народ да бъде освободен от кървавото комунистическо робство. Ако Куба не беше окупирана от тези тероряги, днес щеше да бъде като Хавай. Вместо това тя е като Народна Република България- бедност, нищета, упадък, робство, промиване на мозъци.

    Коментиран от #29, #30

    22:34 23.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Свобода за Куба":

    👃👃👃👃👃👃🌽🌽🌽🌽💀💀💀🐷🎃🐽👎👎👎

    23:04 23.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гориил

    7 2 Отговор
    Две руски атомни подводници, способни да потопят целия американски флот в радиус от 10 000 морски мили с конвенционален удар, бяха спешно изпратени в Куба. С интерес наблюдавам празните и безсмислени приказки за нещо, което никога няма да се случи.

    00:15 24.05.2026

  • 33 оня с коня

    0 1 Отговор
    Къде е БСП да разрови в Златната Библиотека на БКП и да издигне неувяхващия лозунг "Куба - ДА,Янки - НЕ"?Ама пусти мързел,пък после "що не сме в Парламента"!...

    00:24 24.05.2026