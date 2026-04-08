А вие това разбрахте ли го?

8 Април, 2026 09:05 3 811 37

Дългът не е просто счетоводна позиция в бюджета - той е ангажимент към бъдещето

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Докато политическите партии вече са в пълен предизборен режим, обикалят страната, организират събития, дават обещания и рисуват „нови начала“, една много по-неудобна тема остава на заден план – държавният дълг. А той не просто съществува, а расте. Само от началото на 2026 година новият държавен дълг вече е надхвърлил 1 милиард евро. Това се случва чрез серия от аукциони на държавни ценни книжа, включително последния за 150 милиона евро. На хартия всичко изглежда „нормално“ – емисии, лихви, инвеститорски интерес, покритие на поръчки. В реалността обаче това означава едно: държавата продължава да се финансира чрез заеми.

И тук идва големият политически парадокс. В публичното пространство почти не се говори за това какво означава този дълг, как ще се обслужва и най-вече как ще се връща. Вместо това вниманието е насочено към познатия предизборен театър – кой е „новият лидер“, кой ще „реформира системата“, кой ще „спаси държавата“. Всяка партия се опитва да заеме позиция, която да звучи убедително, но рядко някой дава конкретен отговор на финансовата сметка, която вече се пише.

Фактите обаче са ясни. Само за 2026 година новият дълг е достигнал 1,05 милиарда евро, а през предходната 2025 година България е емитирала още около 8,9 милиарда евро дълг на международните пазари. Това не са абстрактни числа, а реални ангажименти, които ще тежат върху бюджета години напред.

Още по-притеснителното е, че всичко това се случва в условия на политическа несигурност и удължителни бюджети, при които правителството има по-ограничен контрол и повече възможности за краткосрочно финансиране чрез заеми. Законът допуска това, но въпросът не е дали е позволено, а дали е устойчиво.

В същото време политическият дебат се върти около всичко друго, но не и около фискалната реалност. Говори се за реформи, за корупция, за нови модели на управление, но рядко се задава най-елементарният въпрос: ако държавата продължава да взема заеми с тази скорост, какъв ще бъде крайният резултат?

Дългът не е просто счетоводна позиция в бюджета - той е ангажимент към бъдещето. И когато той расте тихо, без сериозен обществен дебат, това означава, че реалната цена се отлага, но не се избягва.

В крайна сметка политическите кампании ще минат, лозунгите ще се забравят, но заемите ще останат. И ще бъдат платени – не от партиите, не от говорителите, а от всички граждани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе педрохански украинчета,

    29 24 Отговор
    ми не ви е Шиши виновен, щото вече го няма в министерствата ви. Нали сега прокопиевите НПО боклуци служебно сте сглобени с крадците от ГЕРБ, Боташа и "доброто" АПС на Доган? Как точно Шиши ви е виновен, че за 3 месеца сте с официално с милиард левно назад, а неофициално поен 3 милиарда?

    09:08 08.04.2026

  • 2 Цъцъцъ

    48 1 Отговор
    А кога и кой ще осъди крадците?
    Кога ще върнат заграбеното?
    Кога ше понесат отговорност?
    Ще има ли такъв момент?
    Управляват ни банда престъпни глупаци, неможачи, некадърници, предатели и сбърканяци

    09:10 08.04.2026

  • 3 Да,бе

    56 0 Отговор
    Важното е,че на едни избрани хора заплатите се вдигат автоматично въз основа на средната за страната,която расте заради техните заплати...И това при умираща икономика.Тоя номер и в САЩ не минава,а те печатат пари без покритие за света до скоро.

    09:11 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Наследствен русофил

    6 14 Отговор
    Да си подобрим отношенията с Русия ! Тя ще плати!

    09:15 08.04.2026

  • 6 Хак

    24 7 Отговор
    да ви е леврото !

    09:15 08.04.2026

  • 7 спрете!

    12 12 Отговор
    Бг маймунки са продадени още с влизане в нато и ЕС на друг пастир.сега се опитва стария овчар да ни върне ,но те му удариха и шамар с лева и сал му остана една ..... ПРогресивна партия на старият ни просийски овчар....

    Коментиран от #17

    09:15 08.04.2026

  • 8 наблюдател

    41 3 Отговор
    дълга расте заради големите заплати на държавните служители и полицаи - в частния бизнес заплатите намалят

    Коментиран от #9

    09:21 08.04.2026

  • 9 Тъпак

    6 25 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    Много се краде,сляп ли си?
    Защо тогава няма богати държавни служители, като са им толкова големи заплатите! И защо има толкова свободни работни места в този сектор?

    Коментиран от #12

    09:24 08.04.2026

  • 10 Внимавайте!

    29 5 Отговор
    Педофилите много крадат! Дадоха милиарди народни пари на нацистите в укра!

    09:27 08.04.2026

  • 11 Сталин

    27 8 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #21, #22, #27

    09:28 08.04.2026

  • 12 Как

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тъпак":

    да няма, бе в главите им само екскурзии !

    09:28 08.04.2026

  • 13 Сталин

    28 2 Отговор
    Абе кво не ви е ясно чичо ви Клаус от WEF ви каза ; Няма да притежавате нищо но ще бъдете щастливи.

    PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие

    09:28 08.04.2026

  • 14 Костадинов

    19 9 Отговор
    Не сте прави. Единственият който засяга темата с милиардните задължения е Костадинов,

    09:28 08.04.2026

  • 15 ивесдте

    26 2 Отговор
    Ами 500 милиона евро за мантинели в правителството на Роско водопада, некадърника на ГЕРБ. За да влязат в чекмеджето, най е лесно от мантинели да се приберат в чували и за любовниците. Заемите и немотията е за глупаците българи дето се радват на крадци ГЕРБ и разбойници. Няма забогатяване в клуба на богатите, а има обедняване на глупавите българи дето сега ще платят и кражбата на айдуците. ПП и ДБ педофили и ГЕРБ със свинята най много лъгаха и сега обедняването на българите е гарантирано. За глупаците дето си мълчаха, сега е бедност. Слава на Господ Иисус Христосидват избори. Ами внимаваите да не настъпите пак мотиката и да си изберете тези дето ви ограбиха.

    09:29 08.04.2026

  • 16 кой мy дpeмe

    8 2 Отговор
    не го разбрах и не ме интересува
    благодаря за статията, и на редакцията тяхната мама също !

    09:36 08.04.2026

  • 17 Баце ЕООД

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "спрете!":

    Ами, Радев е поредния американски проект.. Ще стане голямо мазало

    09:37 08.04.2026

  • 18 Варна

    15 0 Отговор
    Дълговете ще растат всяка година средно 10 млрд. лева или поне 5 млрд евро. - Към 2030 година ще имаме около 120 млрд лева дълг и то само на правителството и още толкова на населението и бизнеса.
    А през 2008 година, малко преди да се появи селяндура от Банкя дълговете бяха под 10 млрд лева на правителството.

    09:43 08.04.2026

  • 19 Ти си

    10 0 Отговор
    Калине , има кой да говори по тази тема но нито го канят пи казионните медии нито някоя от тях проявява някакъв интерес да задава този въпрос. Но за сметка на това в интррнет има достатъчно канали където се дискутира по този въпрос и то от експерти .
    Ситуацията е подобна като тази при Ковид едни говорещи глави без експертни знания по темата ни плашеха денонощно по телевизията и ни топчета в черни чували а истинските специалисти нямаха думата и трябваше да дават коментари във фейсбук и ю туб.
    Търсете алтернативни източници на информация ......

    09:43 08.04.2026

  • 20 Дрън, дрън съветски чугун

    3 7 Отговор
    Тоя от Марс ли пада ?
    Не е ли разбрал, че се работи по бюджета на Теменужка от миналата година ?
    Дъвчат теми, от които нито разбират нито има някакъв смисъл. Вятър да става.
    Нещо като кресльовците с мозъчна недостатъчност от ИТН, Възраждане, Величави ...

    09:50 08.04.2026

  • 21 Про стачка

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Е това е номера кой неможе да плаща да излиза да живее под наем . Неможаха да излъжат народа със заеми да го освободят от и отите му но сега ще го правят законно през данъци ! Имотният човек е независим - моят дом моята крепост !
    Няма да имате нищо но ще сте щастливи!!

    09:51 08.04.2026

  • 22 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Ако има такова нещо, то то ще е върху данъчната оценка, Баце! Така както плащаш в момента! Ако е на пазарната, то това ще вдигне цените на имотите х 3! Та..., по полека!
    Иначе за застраховката, аз съм за! Тя си е за собственика...

    09:55 08.04.2026

  • 23 ГЛЕЙ СИГА

    7 1 Отговор
    КОКОРЧО КАЗА ЧЕ ША ВА ОКОКОРИ
    АЙДЕ НА ПИРИМОГАТА
    АМИ ТОЧНО ТОВА ЗАСЛУЖАВАТЕ ДЕБ...ИЛИ

    10:01 08.04.2026

  • 24 смотань бандерець..

    5 2 Отговор
    Така требва да бъде за тва будала племе,а мене тука ми е добре оти съмруской гаварящ и делаем хорошие папироси сукрумафию и никой не ни закачает оти сме люде на зельон мухал

    10:02 08.04.2026

  • 25 Статията не казва най- важното-

    10 2 Отговор
    КОЙ ококорен псевдохарварсдски аферист, осъден от партньора си за кражби, започна пръв да тегли заеми и да вдига с тях пенсиите и заплатите на администрацията и ортаците от Шайката му дори се хвалеха с това и го използваха за предизборна агитация?
    Преди него бюджетът бе на излишък години наред, хем започнахме с " постната пица " на Дянков след краха на Тройната коалиция преди това. След фалита на КТБ и кражбите на БСП и ДПС Доган.

    Сега управляват същите крадци и далавераджии и то си ги поискахте сами! Е, и Боко услужливо ви хлъзна властта в ръцете. И се канете да изберете тоя Фигурант, който ги доведе същите тия Шарлатани?!

    Да не плачкате!

    10:06 08.04.2026

  • 26 Нема са плашите,

    6 2 Отговор
    кат изберете Копринката, Гергов, Прокопи, Бабокови, Василеви и Черепа, ша ва оправят!

    Коментиран от #37

    10:08 08.04.2026

  • 27 бедни духом...вие сте щастливи!

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    това го копипействате от много време насам.Друг е проблема ,който е пред очите ви ,а не го виждате...задаващата се висока инфлация съчетана с малко приходи в хазната ,която учени и ииксперти като вас нарекоха стагфлация....това е нещото ,което иде тук ,на база увеличени заплати на милиционери ,магистрати и други държавни търтеи като парламентаристи ще доведат до постоянно покачване на цени на всичко ,а основната маса ,която потребява са скромните финансово маймунки и ще стане като във война без война.това виждам и как може да се сплре също виждам ,но не виждам личност ,която е способна да говори и да обясни на Маймунки бг какво ни чака.

    10:09 08.04.2026

  • 28 село Говнягово

    5 0 Отговор
    600 000 калинки в администрацията така ше е

    10:29 08.04.2026

  • 29 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Гюрлата и пепейките погребват България

    10:30 08.04.2026

  • 30 Гадняр

    4 0 Отговор
    От държавната хранилка се краде най-добре. Там няма ушанки или евроатлантици. Краденето ги обединява като в юмрук. Затова три години караха с бюджета на Кокорчо, а след това Теменужка се включи с още по-рядко раздаване на държавни пари. И въпреки огромните суми които се "усвоиха" няма никакво развитие в индустрията и икономиката. Единствения видим ефект е инфлацията която усещаме в магазините.

    10:33 08.04.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор
    А вие разбрахте ли, че заради спирането на руския газ ще загубим и 3 милиарда приходи от пренос по турски поток?! Готино е да си европейски пудел а?!... ама се плаща скъпичко

    Коментиран от #36

    10:33 08.04.2026

  • 32 Дебил

    4 0 Отговор
    Народно събрание със 120 представители ; 9 министерства развитие на земеделие и животновъдство; развитие на промишленост

    10:33 08.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Любо

    3 1 Отговор
    Гяуров скоро ще го докопа българския народ и жална му майка!!

    10:35 08.04.2026

  • 35 Родина

    4 2 Отговор
    Сега ли прогледнахте ? Още преди 2 години хората протестираха . Медиите , мълчаха . Наричаха хората
    копейки , путинисти .

    10:45 08.04.2026

  • 36 в масква пуц ли си учил???

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "ДрайвингПлежър":

    ти знаеш ли какво е МИЛИАРД???Това са 1000 милиона.Отде се пръквате таки слабоумници????

    11:19 08.04.2026

  • 37 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Нема са плашите,":

    И кого да изберем - пак ли "сглобката" която вече ни "оправи". Да не би Радев да ги тегли тези заеми и да ги раздава на укрите или пък на перчема за "съвета му за мир" пък то да размагнитят Шиши. Колко милиарда загубихме от Лукойл, от реактора на Уестингхаус, от спирането на руската газ, от Южен поток, от петролопровода Бургас - Александропулис, от купуването на американските нелетящи кошници, от Страйкърите.

    Наведените евроатлантици затриват България - с еврото я доубиха.

    11:25 08.04.2026