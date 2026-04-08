А вие това разбрахте ли го?

Докато политическите партии вече са в пълен предизборен режим, обикалят страната, организират събития, дават обещания и рисуват „нови начала“, една много по-неудобна тема остава на заден план – държавният дълг. А той не просто съществува, а расте. Само от началото на 2026 година новият държавен дълг вече е надхвърлил 1 милиард евро. Това се случва чрез серия от аукциони на държавни ценни книжа, включително последния за 150 милиона евро. На хартия всичко изглежда „нормално“ – емисии, лихви, инвеститорски интерес, покритие на поръчки. В реалността обаче това означава едно: държавата продължава да се финансира чрез заеми.
И тук идва големият политически парадокс. В публичното пространство почти не се говори за това какво означава този дълг, как ще се обслужва и най-вече как ще се връща. Вместо това вниманието е насочено към познатия предизборен театър – кой е „новият лидер“, кой ще „реформира системата“, кой ще „спаси държавата“. Всяка партия се опитва да заеме позиция, която да звучи убедително, но рядко някой дава конкретен отговор на финансовата сметка, която вече се пише.
Фактите обаче са ясни. Само за 2026 година новият дълг е достигнал 1,05 милиарда евро, а през предходната 2025 година България е емитирала още около 8,9 милиарда евро дълг на международните пазари. Това не са абстрактни числа, а реални ангажименти, които ще тежат върху бюджета години напред.
Още по-притеснителното е, че всичко това се случва в условия на политическа несигурност и удължителни бюджети, при които правителството има по-ограничен контрол и повече възможности за краткосрочно финансиране чрез заеми. Законът допуска това, но въпросът не е дали е позволено, а дали е устойчиво.
В същото време политическият дебат се върти около всичко друго, но не и около фискалната реалност. Говори се за реформи, за корупция, за нови модели на управление, но рядко се задава най-елементарният въпрос: ако държавата продължава да взема заеми с тази скорост, какъв ще бъде крайният резултат?
Дългът не е просто счетоводна позиция в бюджета - той е ангажимент към бъдещето. И когато той расте тихо, без сериозен обществен дебат, това означава, че реалната цена се отлага, но не се избягва.
В крайна сметка политическите кампании ще минат, лозунгите ще се забравят, но заемите ще останат. И ще бъдат платени – не от партиите, не от говорителите, а от всички граждани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Цъцъцъ
Кога ще върнат заграбеното?
Кога ше понесат отговорност?
Ще има ли такъв момент?
Управляват ни банда престъпни глупаци, неможачи, некадърници, предатели и сбърканяци
09:10 08.04.2026
До коментар #8 от "наблюдател":Много се краде,сляп ли си?
Защо тогава няма богати държавни служители, като са им толкова големи заплатите! И защо има толкова свободни работни места в този сектор?
Коментиран от #12
09:24 08.04.2026
11 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #21, #22, #27
09:28 08.04.2026
До коментар #9 от "Тъпак":да няма, бе в главите им само екскурзии !
09:28 08.04.2026
13 Сталин
PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие
09:28 08.04.2026
09:28 08.04.2026
16 кой мy дpeмe
благодаря за статията, и на редакцията тяхната мама също !
09:36 08.04.2026
До коментар #7 от "спрете!":Ами, Радев е поредния американски проект.. Ще стане голямо мазало
09:37 08.04.2026
А през 2008 година, малко преди да се появи селяндура от Банкя дълговете бяха под 10 млрд лева на правителството.
09:43 08.04.2026
19 Ти си
Ситуацията е подобна като тази при Ковид едни говорещи глави без експертни знания по темата ни плашеха денонощно по телевизията и ни топчета в черни чували а истинските специалисти нямаха думата и трябваше да дават коментари във фейсбук и ю туб.
Търсете алтернативни източници на информация ......
09:43 08.04.2026
Не е ли разбрал, че се работи по бюджета на Теменужка от миналата година ?
Дъвчат теми, от които нито разбират нито има някакъв смисъл. Вятър да става.
Нещо като кресльовците с мозъчна недостатъчност от ИТН, Възраждане, Величави ...
09:50 08.04.2026
До коментар #11 от "Сталин":Е това е номера кой неможе да плаща да излиза да живее под наем . Неможаха да излъжат народа със заеми да го освободят от и отите му но сега ще го правят законно през данъци ! Имотният човек е независим - моят дом моята крепост !
Няма да имате нищо но ще сте щастливи!!
09:51 08.04.2026
До коментар #11 от "Сталин":Ако има такова нещо, то то ще е върху данъчната оценка, Баце! Така както плащаш в момента! Ако е на пазарната, то това ще вдигне цените на имотите х 3! Та..., по полека!
Иначе за застраховката, аз съм за! Тя си е за собственика...
09:55 08.04.2026
25 Статията не казва най- важното-
Преди него бюджетът бе на излишък години наред, хем започнахме с " постната пица " на Дянков след краха на Тройната коалиция преди това. След фалита на КТБ и кражбите на БСП и ДПС Доган.
Сега управляват същите крадци и далавераджии и то си ги поискахте сами! Е, и Боко услужливо ви хлъзна властта в ръцете. И се канете да изберете тоя Фигурант, който ги доведе същите тия Шарлатани?!
Да не плачкате!
10:06 08.04.2026
27 бедни духом...вие сте щастливи!
До коментар #11 от "Сталин":това го копипействате от много време насам.Друг е проблема ,който е пред очите ви ,а не го виждате...задаващата се висока инфлация съчетана с малко приходи в хазната ,която учени и ииксперти като вас нарекоха стагфлация....това е нещото ,което иде тук ,на база увеличени заплати на милиционери ,магистрати и други държавни търтеи като парламентаристи ще доведат до постоянно покачване на цени на всичко ,а основната маса ,която потребява са скромните финансово маймунки и ще стане като във война без война.това виждам и как може да се сплре също виждам ,но не виждам личност ,която е способна да говори и да обясни на Маймунки бг какво ни чака.
10:09 08.04.2026
копейки , путинисти .
10:45 08.04.2026
36 в масква пуц ли си учил???
До коментар #31 от "ДрайвингПлежър":ти знаеш ли какво е МИЛИАРД???Това са 1000 милиона.Отде се пръквате таки слабоумници????
11:19 08.04.2026
37 Българин
До коментар #26 от "Нема са плашите,":И кого да изберем - пак ли "сглобката" която вече ни "оправи". Да не би Радев да ги тегли тези заеми и да ги раздава на укрите или пък на перчема за "съвета му за мир" пък то да размагнитят Шиши. Колко милиарда загубихме от Лукойл, от реактора на Уестингхаус, от спирането на руската газ, от Южен поток, от петролопровода Бургас - Александропулис, от купуването на американските нелетящи кошници, от Страйкърите.
Наведените евроатлантици затриват България - с еврото я доубиха.
11:25 08.04.2026