Бойка Атанасова пред ФАКТИ: Глоба до 1 млн. евро в Гърция, ако бизнесът е завишил цените, за да „погълне“ субсидия

Какви са мерките на гръцкото правителство за справяне с рязкото поскъпване на горивата на фона на напрежението в Близкия изток, както и по-широките икономически политики за ограничаване на инфлационния натиск са. Говорим както за краткосрочните антикризисни действия, така и дългосрочните предизвикателства пред икономиката, включително ефекта върху домакинствата, бизнеса и възможността този модел да бъде приложен и в други европейски държави. Пред ФАКТИ по темата говори журналистът Бойка Атанасова, която от дълги години живее в Гърция.



- Г-жо Атанасова, кои са най-спешните мерки, които гръцкото правителство предприема, за да ограничи скока на цените на бензина и дизела заради войната в Иран?

- Гръцкото правителство обяви спешен пакет от мерки на стойност 300 милиона евро, целящ да смекчи удара от рязкото поскъпване на горивата в резултат на геополитическото напрежение в Близкия изток.



Предвидена е субсидия за дизелово гориво, като държавата ще субсидира с 0,16 евро на литър без ДДС, директно петролните компании и търговци на едро.



Въвежда се Дигитална карта за гориво, която е основният стълб и ще компенсира драстичния скок в цените на бензина, който в много райони на Гърция вече надхвърли 2 евро/литър.

В същото време гръцкото правителство потвърди отпускането на еднократна помощ в размер на 200 евро за таксиметровите шофьори, за да компенсира високите разходи за поддръжка и гориво.

За да се предотврати рязко поскъпване на хранителните стоки поради скъпите производствени ресурси, правителството ще подпомогне фермерите. Държавата ще покрива 15% от разходите по фактурите за закупуване на изкуствени торове през месеците април и май 2026 г. Тази субсидия се комбинира и с по-ниския акциз върху земеделското дизелово гориво, за да се гарантира, че гръцкото производство ще остане конкурентоспособно въпреки кризата.

Друга ключова мярка са компенсациите за фериботни билети. В замяна на тази помощ, фериботните компании поемат ангажимент да не повишават цените на билетите за пътници и леки автомобили през април и май 2026 г.

В контекста на новия пакет от 300 милиона евро, гръцкото правителство предприема мерки срещу опитите за спекула. Въвежда се таван на маржа на печалбата. Законът забранява на компаниите (особено в секторите на горива, храни и торове) да имат по-висок марж на печалба на единица продукт, отколкото са имали през декември 2025 г.

Ако проверка установи, че бизнесът изкуствено е завишил цените, за да „погълне“ държавната субсидия, административни глоби варират от 5 000 до 1 000 000 евро, в зависимост от оборота на компанията и размера на нарушението. При второ нарушение глобата може да бъде удвоена, като максималният праг достига 5 000 000 евро. Министерството на развитието публикува имената на всички фирми, глобени с над 50 000 евро, което води до огромен имиджов риск.



- Доколко ефективна се очаква да бъде директната субсидия за горивата – например намалението от около 0,20 евро на литър?

- Ефективността на директната субсидия за горива в Гърция от 0,20 евро на литър се оценява като висока в краткосрочен план за овладяване на инфлацията, но е придружена от строг държавен контрол, за да се гарантира, че помощта стига до потребителите. За разлика от предишни периоди, държавата наложи временен таван на маржа на печалба до юни 2026 г. Търговците на едро са ограничени до 5 цента над рафинерийната цена, а бензиностанциите – до 12 цента над доставната цена. Това гарантира, че субсидията няма да бъде „погълната“ от веригата за доставки.



- Как ще работи възстановяването на т.нар. „Fuel Pass“ и кои групи от населението ще бъдат най-облагодетелствани?

- Всеки притежател на гръцки лек автомобил или мотоциклет, който е в движение, може да получи това субсидиране. За континентална Гърция помощта е около 65 евро, жителите на Крит, Родос и по-малките острови ще получат до 100 евро, поради по-скъпата логистика там. Сумата се зарежда директно в дигитална карта инсталирана на телефона и може да се използва на ПОС терминали в бензиностанции. Този метод е най-изгоден, тъй като правителството добавя бонус от 15 евро към базовата субсидия. За граждани без телефон сумата се превежда по IBAN, но тя е с 20% по-ниска от стойността на дигиталната карта. За мотоциклети финансирането е между 35 и 55 евро.

Субсидията е насочена към семействата със средни доходи. Прагът за достъп е фиксиран на 30 000 евро годишен доход, като се увеличава с по 3 000 евро за всяко дете. Това позволява на голяма част от работещите семейства да се възползват от пълния размер на помощта.



- Виждаме и по-широк пакет от мерки – включително увеличение на минималната заплата. Това опит ли е да се компенсира инфлационният натиск отвъд горивата?

- Да, точно така – правителството в Атина вече не разглежда цените на горивата като изолиран проблем, а като част от по-широка криза на издръжка на живота. Увеличението на минималната работна заплата е централният стълб в този нов пакет от мерки и автоматично задейства повишаване на други 19 социални помощи.



Заедно с ръста на заплатите, правителството обяви и леко повишаване на необлагаемия минимум за семейства с деца.



Това е ключово, за да не се окаже, че след увеличението на заплатата работникът преминава в по-висока данъчна група и реално получава по-малко чисто възнаграждение. Гърция преминава от „спешни помощи на парче“ (като ваучерите за бензин) към структурно подпомагане на доходите. Това е опит да се създаде „буфер“ за домакинствата, който да остане и след като временните субсидии за горива изтекат през лятото на 2026 г.



- Каква е връзката между конфликта в Близкия изток и рязкото поскъпване на горивата в Гърция – има ли риск цените да останат трайно над 2 евро за литър?

- Връзката е директна и болезнена за гръцкия пазар, тъй като Гърция е силно зависима от вноса на суров петрол, а географската ѝ близост до конфликтната зона я прави първата спирка на ценовите трусове. Близкият изток контролира ключови морски пътища.



Съществува реален риск цените да останат трайно над тази психологическа граница от 2 евро/литър.



Ако танкерите продължат да заобикалят Африка, времето за доставка се удължава с 10-14 дни, което поддържа цената висока. С наближаването на лятото в Гърция търсенето се увеличава. Петролът се търгува в долари. Ако конфликтът отслаби еврото, гръцките потребители ще плащат „двойна цена“ – веднъж за самия петрол и втори път заради неизгодния валутен курс. Анализаторите в Атина смятат, че без деескалация в Близкия изток, цената от 2,10 – 2,25 евро за литър 95-октанов бензин ще бъде „новото нормално“ за гръцките острови и магистрали през предстоящия сезон. Именно това принуди правителството да активира Fuel Pass 2026, за да свали ефективната цена за местните жители под критичния праг.



- Част от пакета включва около 300 млн. евро помощ за домакинства и бизнес. Това устойчиво решение ли е или по-скоро временна антикризисна мярка?

- Действията на правителството в Атина показват, че пакетът от 300 млн. евро е типична временна антикризисна мярка, а не дългосрочно структурно решение. Основната цел е да предотврати социалното напрежение в началото на туристическия сезон. Правителството се надява, че до лятото на 2026 г. пазарите ще се успокоят. Ако обаче цените останат трайно над 2,20 евро, тази сума ще се окаже недостатъчна и ще се наложи търсене на нови средства или по-болезнени мерки като намаляване на ДДС (което би струвало милиарди на бюджета). Истинската устойчивост ще дойде само при стабилизиране на международните пазари или при радикална промяна в енергийния микс на страната.



- Как реагира бизнесът – особено транспортният сектор и туризмът – на тези мерки и достатъчни ли са те според тях?

- Със сдържано облекчение, но и със сериозни опасения, че мерките са „твърде малко и твърде късно“ за мащаба на инфлационния натиск. Според Гръцката конфедерация на търговията и предприемачеството, докато държавата не наложи по-строг контрол върху енергийната борса и не намали ДДС върху основните стоки, тези 300 млн. евро ще имат само временен психологически ефект.



- Може ли гръцкият модел на компенсиране да бъде приложен и в други европейски държави, включително България, или той е специфичен за местната икономика?

- Гръцкият модел на компенсиране е специфично адаптиран към местната икономика, но основните му елементи вече се прилагат и в други държави, включително България. Към края на март 2026 г. разликите в прилагането му са продиктувани от нивото на дигитализация и бюджетните възможности на всяка страна. Големите субсидии са трудни за страни с по-слаби бюджети или такива в процес на влизане в еврозоната (като България). Гърция има едни от най-високите акцизи в ЕС, което ѝ позволява да „връща“ част от тях под формата на субсидии. В България цените са по-ниски именно заради минималните акцизи, което ограничава възможността за големи данъчни отстъпки. Гръцкият модел се налага като специфичен инструмент за управление на кризи, но неговата „преносимост“ остава ограничена.



- Могат ли българите, които живеят в Гърция, или туристи да се възползват от този пакет под някаква форма?

- Част от тези мерки са и за българите, но всичко зависи от техния статут на пребиваване и данъчна регистрация в Гърция. Ако имат гръцки данъчен номер (AFM) и подават данъчна декларация в Гърция, имат право на всички помощи. Българските туристи, както и превозвачи на камиони и автобуси, могат да се възползват от по-ниските цени на дизел по бензиностанциите, които са за всички независимо от националността. Тъй като за бензина (A-95) няма директна субсидия на колонката, а само чрез дигитална карта за местните, цената му за българските туристи остава висока (над 2 евро).



- Какво следва в Гърция?

- Гърция, заедно с Италия и Испания, настоява за общоевропейски таван на цените на природния газ и нефта. Ако това не се случи на европейско ниво, гръцкото правителство вероятно ще обяви нов, още по-голям пакет от мерки през юни, финансиран от свръхпечалбите на енергийните компании.

Бойка Атанасова е журналист и дългогодишен кореспондент на вестник „24 часа“ и Нова телевизия в Атина, Гърция. Тя е основният източник на информация за българската аудитория относно политическите, икономическите и социалните събития в южната ни съседка. Редовно сътрудничи на големи гръцки национални телевизии като коментатор. Носител е на отличието „Достойна българка“.