Срещите в Пекин: Триумф за Си, дивиденти за Тръмп, провал за Путин

21 Май, 2026 11:22, обновена 21 Май, 2026 12:33 1 758 19

Китайският лидер постигна максимална полза от ролята си на домакин, демонстрирайки дипломатическо надмощие

Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Посещенията на американския президент Доналд Тръмп (13–15 май 2026 г.) и на руския лидер Владимир Путин (19–20 май 2026 г.) при Си Дзинпин в рамките на само една седмица затвърдиха ролята на Китай като централен глобален балансьор.

Анализът на резултатите показва, че визитите донесоха абсолютен стратегически успех за Си Дзинпин, чисто икономически и имиджов дивидент за Доналд Тръмп, но се превърнаха в дипломатическо разочарование за Владимир Путин по отношение на ключовите му цели.

Китайският лидер постигна максимална полза от ролята си на домакин, демонстрирайки дипломатическо надмощие. Посрещането на лидерите на двете най-големи ядрени и военни сили в света една след друга затвърди имиджа на Китай като стълб на стабилността на фона на международните конфликти.

Си успя да договори продължаване на примирието за митата с администрацията на Тръмп, а Китай затвърди позицията си на „старши партньор“ в отношенията с Москва, показвайки, че Путин е икономически зависим от Пекин, без да се налага Китай да прави сериозни компромиси.

За Доналд Тръмп визитата беше успешна предимно на икономическия и вътрешнополитическия фронт, въпреки липсата на дълбоки геополитически пробиви. Тръмп си тръгна с потвърждение за покупката от страна на Китай на 200 самолета Boeing (с обещание за до 750 в бъдеще), както и с ангажименти за покупка на американски петрол, соя и селскостопанска продукция на стойност 17 млрд. долара годишно.

Тръмп беше придружен от мощна бизнес делегация, включваща Илон Мъск, Тим Кук и Дженсън Хуанг (Nvidia), което отвори нови врати за щатските корпорации на китайския пазар. Като частичен неуспех (или умишлен тактически ход) се отчита това, че Тръмп не пое категоричен ангажимент за бъдещи оръжейни продажби за Тайван, което беше прието от критиците му като отстъпка пред Си.

Въпреки бляскавата церемония, детайлното сравнение показва, че за Путин посещението не донесе стратегическия пробив, от който Русия имаше спешна нужда.

Най-важната икономическа цел на Москва – подписването на договора за газопровода „Силата на Сибир 2“ за удвояване на газовите доставки към Китай – отново се провали поради несъгласие по цените. Пекин продължава да изтощава икономически Русия, купувайки ресурси на безценица.

По време на разговорите Си Дзинпин индиректно даде да се разбере пред Тръмп, че „Путин може да съжалява за нахлуването в Украйна“, демонстрирайки дистанцираност от военните действия на Москва.

Все пак Путин получи силен вътрешнополитически сигнал, че не е напълно изолиран. Подписването на 20-те съвместни декларации срещу "едностранния американски хегемонизъм" служи за пропагандата у дома, но не решава тежките финансови проблеми на Кремъл.

Равносметката от визитите доказва, че Си Дзинпин държи всички карти. Той взе парите на Тръмп чрез мащабни търговски поръчки, докато едновременно с това използва Путин като геополитически инструмент срещу влиянието на Запада, без обаче да финансира безвъзмездно неговите енергийни проекти.


Китай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 24 Отговор
    жужанка е виката пи нотариуса от господаря се да изповядат селката за Сибир

    11:40 21.05.2026

  • 2 Гошо

    40 6 Отговор
    Защо статията няма автор? То отдалече намирисва на DW, ама вече да не ги е срам да го напишат?

    Коментиран от #19

    11:42 21.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 23 Отговор
    от Кииф за два дня до прехвърляне на Сибир за джаджи от Тему, страшна геостратегия на бункерния наполеончо!

    Коментиран от #5

    11:42 21.05.2026

  • 4 Гост

    3 13 Отговор
    Китай пише тези глупости

    11:42 21.05.2026

  • 5 Гошо

    9 21 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Така е, само копейките още се възхищават на геостратега от мазето, а той за няма и 25 г унищожи блатния хаганат!

    11:44 21.05.2026

  • 6 Ай ша вЪ замолЪ

    11 2 Отговор
    Няма такива неща, Питунчи е спечелил най-много, то сЪ знаЙ :)

    11:46 21.05.2026

  • 7 Русия

    19 7 Отговор
    Такъв тъпизъм може да напише само и единствено парцала ФакOFFти.

    11:51 21.05.2026

  • 8 Си точно е казал на Тръмп

    7 14 Отговор
    По време на разговори миналата седмица с Доналд Тръмп в Пекин китайският президент Си Дзинпин е отбелязал, че Владимир Путин може да съжалява за нахлуването в Украйна.

    Новите тенденции на бойното поле подсказват, че той е прав. Това дава нов шанс на дипломацията на Тръмп да сложи край на войната — но с различен подход от досегашния, отбелязва Си Ен Ен.

    Тенденциите сега са в полза на Украйна. Путин се е надявал, че 2026 г. ще бъде годината, в която неговите сили — благодарение на превъзходството си по численост и жива сила — ще пробият фронтовите линии и ще завземат спорните региони в Източна Украйна. Това не се случи.
    Досега именно Украйна — а не Русия — е постигнала нетни териториални придобивки тази година, като същевременно нанася тежки загуби на нахлуващите руски сили. Западни оценки сочат, че руските жертви достигат или надвишават 30 000 до 40 000 убити и ранени на месец — изключително висок темп на изтощение без териториални успехи. Общите руски загуби от началото на инвазията вече широко се оценяват на над два милиона и изпреварват способността на Русия да ги компенсира.

    Натискът започва да се вижда и вътре в самата Русия.

    През последните дни дори член на руския парламент публично предупреди, че руската икономика може да не успее да издържи на продължителна война и положението за обикновените руснаци става все по тежко.

    11:58 21.05.2026

  • 9 шаа

    13 0 Отговор
    типична фрактишка анонимка, която за пореден път плюе срещу вятъра

    12:20 21.05.2026

  • 10 Григор

    11 1 Отговор
    "Срещите в Пекин: Стратегически триумф за Си, икономически дивиденти за Тръмп, разочарование за Путин"
    Заглавието иска да ни внуши желаното за действителност. Нищо вярно! На светлинни години от реалностите. Достатъчно е само да се сравнят двете посещения,за да се види,огромната разлика в посрещанията и контактите. Разликата не е в полза на Тъмп!

    12:33 21.05.2026

  • 11 дядо Петър

    4 0 Отговор
    Няма да стане, дедовото! Просто Китай и САЩ никога няма да се разберат за Тайван. Китай си го иска, а САЩ не го дават. Такива ми ти работи.

    12:39 21.05.2026

  • 12 Григор

    4 5 Отговор
    Но важното е, че на бункерното му е напомнено, че е васал и трябва са се примирява с това, на летището го посрешна някакъв зам министър, нама накъв позор за блатото!

    12:39 21.05.2026

  • 13 Фейкче веле

    9 2 Отговор
    Инкогнито
    Хахаха
    Вече крият автора защото станаха нарицателни за гладкомозъна пропаганда

    12:40 21.05.2026

  • 14 дядо Петър

    3 6 Отговор
    А блатния султанат е на колене, ботокса е унижен!

    12:41 21.05.2026

  • 15 Симо

    8 1 Отговор
    Една статия еталон, КАК да накараш клиентелата да вярва, че пълния провал за Тръмп е победа, а явното потвърждение за единност межди Китай и Русия е огромен провал за Путин. Бравоооо!!! Жалко че няма автор. Иначе щахме да му връчим наградата "Златна Малинка" за изопачаване и жалък опит за манипулация на общественото мнение.

    12:44 21.05.2026

  • 16 ПИШЕТЕ ФАКТУРНИЦИ

    5 1 Отговор
    Името на писача. Не общо факти. Китай и Русия са заедно от години вие тогава ходихте под масата. И след толкова години да напишете ПРОВАЛ ЗА ПУТИН РУСИЯ Е ПОШЛО НЕКОМПЕТЕНТНО И НЕЛЕПО. ЩЕ ПРАВЯТ ТРЪБОПРОВОД ЗА ГАЗ ПЕТРОЛ. ЗА КИТАЙ НА 40% ТОВА ИДВА ОТ РУСИЯ И РУСИЯ ЗАВИСИМА. СПИРА КРАНА И СТАВА НЕ ЗАВИСИМА.

    12:46 21.05.2026

  • 17 Чърчил

    3 0 Отговор
    Кой направи този анализ в стил дойче веле .Има те една Мара , може би е тя...

    12:53 21.05.2026

  • 18 Реалист

    1 0 Отговор
    Понеже автора (който е скрит) е видимо безпристрастен , и е на щат в НПО , му пожелавам Путин лично да го изпрати на гарата в посока Сибир . Ей така от уважение .

    13:10 21.05.2026

  • 19 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    "Защо статията няма автор? То отдалече намирисва на DW, ама вече да не ги е срам да го напишат?"

    А как ще има автор ?! Ти би ли си сложил името под такава статия ? Че тя не става за нищо, дори за примитивна пропаганда, насочена към хора с изразени ментални недостатъци. Жалка работа ! Но някой е заработил някакво хонорарче за да яде хлебец. Жалкари !

    13:15 21.05.2026