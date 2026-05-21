Виктория Бекъм пусна СНИМКА с баща си Тони от 80-тия му рожден ден

Виктория Бекъм публикува снимка с баща си, Тони Адамс, в чест на 80-ия му рожден ден. Семейното тържество се проведе в имението на Бекъмови в Котсуолдс. Цялото семейство присъства на събитието. Дизайнерката сподели редки снимки на децата си с дядо им.

Родителите на Виктория - Жаклин (Джаки) Дорийн Адамс и Антъни (Тони) Уилям Адамс - са женени от 1970 г. и имат още две деца, освен нея. Това са Луис и Кристиан, които са по-малки от именитата си кака.

В началото Джаки Адамс работи на две места – като фризьорка и чиновничка в застрахователна компания, а Тони е електронен инженер. По-късно двамата основават семейна компания за търговия на едро с електрически и електронни компоненти. По време на технологичния бум през 80-години на миналия век бизнесът им процъфтява и те натрупват сериозно състояние.

В документалната поредица на Netflix Виктория споделя, че баща ѝ е имал строга работна етика. Като малки, тя и братята ѝ са помагали у дома, сглобявайки щепсели и електрически части в импровизирана „производствена линия“. Родителите на Виктория станаха глобална тема за дискусия след забавен момент в документалния филм за Дейвид Бекъм. Във филма Виктория твърди, че е израснала в семейство от „работническата класа“. Дейвид я прекъсва в кадър с настояване да бъде честна и я пита: „С каква кола те караше баща ти на училище?“. След известно увъртане, тя признава, че през 80-те години баща ѝ е притежавал Rolls-Royce.По-късно Виктория поясни, че баща ѝ е имал както луксозния автомобил, така и обикновен бял бус за работа. Тя и братята ѝ всъщност са се срамували от скъпата кола и са умолявали баща си да ги кара на училище с буса, за да се впишат сред останалите деца.

Виктория винаги е подчертавала, че родителите ѝ са нейният най-голям пример за подражание. Те са възпитали в нея силни семейни ценности и са я насърчавали, че може да постигне всичко в живота, което по-късно ѝ помага да изгради кариера както в музиката със Spice Girls, така и в модната индустрия.