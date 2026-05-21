Васил Терзиев: Проектът за езерата в Южния парк доказва, че София се управлява успешно в партньорство с гражданите

21 Май, 2026 13:08 1 204 12

Водният обем на първото почистено езеро е увеличен почти тройно, а екипите започват ръчно почистване на „Тъмното езеро“

Снимка: СО
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община продължава активното изпълнение на гражданския проект „Езерата на Южния парк“, превърнал се в една от емблемите на програмата за споделено бюджетиране „Идеи за града“. Настоящите дейности на екипите са насочени към цялостното възстановяване на оригиналния вид и функционалност на изкуствените езера, които по проект са изградени като единна, свързана каскадна система.

„Целта на „Идеи за града“ е именно в това – да дадем реален инструмент в ръцете на софиянци, с който те да определят приоритетите и промените в своите квартали. Проектът за езерата в Южния парк е поредното доказателство, че този модел работи успешно. Заедно с авторите на идеята, еколозите и Обществения съвет показваме как градът ни може да се развива модерно, прозрачно и с уважение към природата. Градът е на хората и ние сме тук, за да реализираме техните идеи по най-добрия начин”., заяви кметът на София Васил Терзиев.

Дейностите по почистването на първото в списъка – „Безименно езеро 4“ – вече навлизат в своя финален етап и следващата седмица то ще бъде напълно готово. Благодарение на прецизното отстраняване на дългогодишните наноси, общият му воден капацитет е увеличен почти трикратно, което ще гарантира добра циркулация и оптимално ниво на водата. Паралелно с това екипите напълно изчистиха и автентичния каменен канал, който свързва „Безименно езеро 4“ с „Безименно езеро 6“. В момента, в който първото езеро достигне необходимото равнище, водата по естествен път ще прелее по възстановения канал директно към следващото водно огледало.

Същевременно стартира и почистването на „Тъмното езеро“. Поради екологичната чувствителност в този район тежка техника не се използва, а екипите на ОП „Паркове и градини“ и ВиК извършват изцяло ръчно изваждане на падналите големи клони и стволове. Този подход позволява изцяло да се запазят съществуващите естествени биотопи. През следващата седмица предстои изсмукване на натрупаната тиня и паднала листна маса, както и почистване на естествения извор, който захранва езерото. По този начин ще се възстанови неговият оригинален дебит, за да може то да прелива чисто в „Безименно езеро 4“ и да започне да захранва цялата водна верига, точно както е изградена системата първоначално.

В Южния парк вече са монтирани и информационни табели, които са разположени в зоните на дейностите. Тяхната цел е посетителите на парка да бъдат детайлно запознати с това какво точно се извършва на терен, по каква технология се почистват водоемите и как конкретно се защитава биоразнообразието на парка.

Всички текущи стъпки се извършват при стриктно спазване на препоръките в екологичния доклад, изготвен от НИС към Софийския университет специално за целите на проекта. Същинската тежка работа в останалите водоеми ще започне плавно едва след 15 август, за да не се смущават птиците и останалите видове, като дотогава находищата на редки диви орхидеи и маркираните биотопни дървета остават напълно оградени и защитени. Процесът се контролира директно на терен от главния координатор на програмата Любомир Богданов и създадения Обществен съвет за граждански контрол с участието на автора на проекта Жоро Ангелов, един от основните инициатори на кампанията – Александър Църноречки, както и експерти от WWF България, БДЗП и сдружение „Балканка“.

За целите на проекта и за по-лесна координация на екипите на терен се използват временни имена на някои от обектите, като „Островът с папурите“, „Скритото езеро“ и „Патешка приказка“. Част от тях са познати с тези наименования сред местната общност, но не всички водоеми имат популярни имена. От Обществения съвет и Столичната община подчертават, че това не са официалните наименования на езерата. Когато дейностите напреднат и наближи финалът на проекта, ще бъде организирана обща кампания за избор на постоянни имена заедно с гражданите. Всички предложения ще бъдат подложени на отворено гласуване, след което официално избраните ще бъдат внесени за одобрение от Столичния общински съвет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПО СКОРО

    7 6 Отговор
    Са гьолове, лазвъдници на комари.

    13:12 21.05.2026

  • 2 честен ционист

    3 12 Отговор
    В тези езера има повече спринцовки, отколкто риба. Васик да не се занимава с глупости, а да почва да строи залата за Евровизия, която трябва да е на мястото на тия блата.

    13:12 21.05.2026

  • 3 Затънал !

    9 6 Отговор
    До Кръста !

    В !

    Л
    --

    --

    --

    На !

    13:13 21.05.2026

  • 4 Южни

    7 3 Отговор
    Снимката е показателна за успешността. Какво правят, злато ли търсят?

    13:32 21.05.2026

  • 5 Наблюдател

    8 4 Отговор
    Дрън-дрън ярина. Терзиве доказа, че София може и без кмет!

    13:33 21.05.2026

  • 6 Ван

    3 1 Отговор
    бла, бла, бла, стотици мъртви дървета, други стотици пред умирачка от бръшляна. предстоят падания и наранявания като на Враня. Ама на кой му пука?????

    13:37 21.05.2026

  • 7 Браво на кмета

    2 3 Отговор
    Все нищо не ви харесва МОЛ ли да издигнат на тези места

    13:37 21.05.2026

  • 8 ТозиНа

    2 0 Отговор
    Този направо да направи канал през София - предците му са се кълняли, че ще го направят и ако соц-а не беше паднал досега да имаме голям канал с кораби през София, но уви - сега се радвам на почистване на декар тиня.

    13:50 21.05.2026

  • 9 На Дедо

    3 0 Отговор
    Да идва изборите за кмет!!! Та тази мъка, Васко Ухото. Да свърши.

    14:02 21.05.2026

  • 10 А бе Васко

    2 0 Отговор
    Кога ще оправиш улиците по София, особено кварталите, плюс тротоари. Дупки и некачествени кръпки.
    Ще правиш Евровизия и ще е голяма излагани с тази инфраструктурата

    14:13 21.05.2026

  • 11 Това Васо ли го каза?

    2 0 Отговор
    Демек се възвеличава, че почистил две локви и им нулирал екосистемите?

    14:28 21.05.2026

  • 12 На Дедо

    2 0 Отговор
    Ако това на снимката е парк и езеро?! Не знам какво! Взима Васко Ухото!!! Но, да му имам, фантазията! Все пак, на снимката, някакви хора, чистят!!! А, София. Кога???

    14:38 21.05.2026

