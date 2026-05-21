За първи път от 1981г.: Българският тенис остава без участие в основната схема на Ролан Гарос

За първи път от 1981 година насам, българският тенис няма да бъде представен в основната схема на престижния турнир Ролан Гарос.

След драматичен и напрегнат двубой във втория кръг на квалификациите, Виктория Томова – първата ракета на България при дамите – отстъпи пред руската състезателка Полина Кудерметова с резултат 6:7 (2), 7:6 (5), 3:6. Така надеждите за българско участие в Париж угаснаха, след като и Григор Димитров по-рано не успя да преодолее пресявките.

Така, след повече от четири десетилетия, България остава без свой представител в основната схема на един от най-големите тенис форуми в света.