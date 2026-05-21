За първи път от 1981г.: Българският тенис остава без участие в основната схема на Ролан Гарос

За първи път от 1981 година насам, българският тенис няма да бъде представен в основната схема на престижния турнир Ролан Гарос.
След драматичен и напрегнат двубой във втория кръг на квалификациите, Виктория Томова – първата ракета на България при дамите – отстъпи пред руската състезателка Полина Кудерметова с резултат 6:7 (2), 7:6 (5), 3:6. Така надеждите за българско участие в Париж угаснаха, след като и Григор Димитров по-рано не успя да преодолее пресявките.
Така, след повече от четири десетилетия, България остава без свой представител в основната схема на един от най-големите тенис форуми в света.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Браво!!! Велик!!!
13:15 21.05.2026
4 Берберян
13:22 21.05.2026
5 Пецата
13:47 21.05.2026