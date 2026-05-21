За първи път от 1981г.: Българският тенис остава без участие в основната схема на Ролан Гарос

21 Май, 2026 13:06 592 5

България извън голямата сцена на Откритото първенство на Франция

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

За първи път от 1981 година насам, българският тенис няма да бъде представен в основната схема на престижния турнир Ролан Гарос.

След драматичен и напрегнат двубой във втория кръг на квалификациите, Виктория Томова – първата ракета на България при дамите – отстъпи пред руската състезателка Полина Кудерметова с резултат 6:7 (2), 7:6 (5), 3:6. Така надеждите за българско участие в Париж угаснаха, след като и Григор Димитров по-рано не успя да преодолее пресявките.

Така, след повече от четири десетилетия, България остава без свой представител в основната схема на един от най-големите тенис форуми в света.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво!!! Велик!!!

    4 0 Отговор
    Гришо мачка!!!

    13:15 21.05.2026

  • 4 Берберян

    1 0 Отговор
    Нищо драматично, далаверата върви.

    13:22 21.05.2026

  • 5 Пецата

    1 0 Отговор
    Без кофти матриал тоя път разбираш ли тва значи по-малко излагациа 🤣

    13:47 21.05.2026

