Любомир Дацов: Администрацията би могла да се свие с приблизително 90 000 души

21 Май, 2026 13:11 1 739 49

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Една от основните препоръки, които ние от Фискалния съвет дадохме към новото правителство беше свързано с четири основни реформи, които ще допринесат в най-голяма степен. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ по "Евронюз" Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите.

По думите му едно от тях е хоризонталната административна реформа – само по себе си намаляването на служителите в администрацията не е добра заявка, но трябва да се отбележи, че е начало на някакъв процес.

Има и три други области, които са належащи – здравеопазване, образование и вътрешен ред и сигурност. Във всяка от тях трябва да се правят съвсем различен тип реформи. Броят на хората, с които администрацията трябва да се свие, е приблизително 90 000 души, за да отговаряме на някакви средни стандарти в съотношението на брой заети към населението на страната.

Според Дацов големият въпрос остава за това какви резултати ще търси новата власт при провеждането на планираните реформи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    28 3 Отговор
    Е то нема да има кой да гласува бе , баце Дацов ...

    13:14 21.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    31 2 Отговор
    Електронна администрация.

    13:14 21.05.2026

  • 3 Гацо Бацов

    10 14 Отговор
    Направо закривай държавата

    13:15 21.05.2026

  • 4 честен ционист

    40 4 Отговор
    Не да се съкрати, а пренасочи за работа на 3 смени в завода за барут.

    13:15 21.05.2026

  • 5 Радев каза, че

    19 8 Отговор
    няма да съкращава държавни търтей!
    А трябва поне 300 000!
    Няма кой да копа доматиту и станаха по 7 евро!

    Коментиран от #8

    13:16 21.05.2026

  • 6 Коментар

    25 6 Отговор
    Естествено,че калинките на ГЕРБ отиват на баня

    13:16 21.05.2026

  • 7 Даа

    36 2 Отговор
    Дори и с повече от 90 хиляди, трябва! България е с най- висок процент държавна администрация! Храненици на ГЕРБ, ДПС, през годините най- твърдите им избиратели. Затова досега не ги закачаха...И през управление на ПП, ДБ и на сглобката, пак не ги пипнаха... Време е, сега е момента!

    13:17 21.05.2026

  • 8 Боко им каза, още предо 10 годин

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Радев каза, че":

    че няма кой да пасе овците, ама тогава му се смяха!

    13:17 21.05.2026

  • 9 Как Така ?

    15 0 Отговор
    Нашту !

    Електорат !

    Трябва да Се Запази !

    Кой Друг Му Гарантира !

    Мародерство !

    И Добра !

    Заплата ?

    13:17 21.05.2026

  • 10 Припомням

    16 1 Отговор
    Повече от 20 години пишем и предлагаме безболезнен начин за "свиване" на администрацията - като се пенсионира някой, да бъде съкращавана неговата щатна бройка.
    Ще дам пример. Още през 1990 г. упорито се заговори за закривнето на БАН като неефективна структура. Но феодалните старци успяха да си запазят местенцата, като издействаха свиването на персонала на БАН с 50% именно по този начин - като съкращават щатните бройки на онези, които се пенсионират или които напускат по собствено желание. Така за няколко години от 12 000 станаха около 6 600 - 6 700 и успешно поддържат тази бройка до днес.
    За 20 години защо не успяха да намалят числеността на административните кадри по този начин?

    Коментиран от #12, #32

    13:18 21.05.2026

  • 11 провинциалист

    8 6 Отговор
    Дацата да вземе да се свие до 90кг, пък тогава да дава акъл, че във времето с изказванията си за много шамари реве.

    13:19 21.05.2026

  • 12 И в университетите е същото!

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Припомням":

    Калинки колкото искаш!

    Коментиран от #34, #35

    13:22 21.05.2026

  • 13 Мани мани

    17 2 Отговор
    Има скандинавски държави, почти са без администрация, всички услуги стават онлайн, регистрация на автомобили, скици на парцели, разрешителни за ток, създаване на фирма, всичко, всичко, а тук от гише на гише се редиш и чакаш месеци и години.

    Коментиран от #28, #48

    13:25 21.05.2026

  • 14 Иван Грозни

    9 6 Отговор
    По-смело бе Даци! Дай пример и отиди в производството каквото и да е то. Щото съвети лесно се дават особено когати ти плащат щури пари за това.

    13:26 21.05.2026

  • 15 Възpожденец 🇧🇬

    14 2 Отговор
    Работещите на гише трябва да останат максимум 25% от сегашната бройка. Работещите по канцеларии, трябва да останат максимум 20% от сегашната бройка. Всички районни кметства да се закрият, те нищо не решават, само спъват бизнеса.

    13:27 21.05.2026

  • 16 Никой

    11 4 Отговор
    Вече не вярва,че фатмак ще има кураж да прави реформи.Той Радев е по-голем шарлатанин от Пеевски и Тиквата.Да е честито на ахмаците,които гласуваха за фатмаците на Радев.Занахслните номенклатурни и на БКП,които като гербови марки се залепиха за Радев.Така ще го потопят,че скоро и той без охрана няма да де движи по улиците защото ще го метем с яйца лъжеца.

    Коментиран от #19

    13:28 21.05.2026

  • 17 Както

    11 0 Отговор
    и депутатите на една трета от тази огромна маса , поглъщаща огромни пари като ламя ! А делата и ползата им са видни за всички !

    13:31 21.05.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор
    Всички знаем, че това трябва да стане - само че политиците нямат стимул
    А също така всички знаем че мсъния мръсник Дацов да се обажда си е чиста наглост!

    13:34 21.05.2026

  • 19 Абсурд

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Никой":

    Никога не говори директно и конкретно за което и да било ! Винаги овъртолено и мъгливо , никога не показва сигурност и лична убедителност ! А лъжите преди изборите бяха гигантски !

    13:34 21.05.2026

  • 20 Анонимен

    6 2 Отговор
    Този е за съкращение

    13:37 21.05.2026

  • 21 абсолютен

    5 1 Отговор
    Ако папакаш по умерено ще си по ок. и ще икономисаш текстил и въглеродни нишки и за другите.

    13:38 21.05.2026

  • 22 Тома

    7 0 Отговор
    В Нидерландия са 30 хил.и са към 11 милиона

    13:39 21.05.2026

  • 23 Уникални са

    10 0 Отговор
    МВР са уникални - там хора с ТЕЛК вземат пари от ТЕЛК, взели са пенсия и продължават да работят къто служители първа категория труд! Пенсионерите и телкаджиите в МВР наближават 30% от състава. Ако ги подложат на обективен изпит по ФП и 30% няма да издържат изпита. Магистратите пък вземат запати по-големи от президента с 12,13-та заплата и всевъзможни бонуси - или имат къщи за гости на тъщи,или хотели на снахи и зетьове в Гърция.

    13:41 21.05.2026

  • 24 Гост

    4 1 Отговор
    Това са поне 300 хил. пряко засегнати избиратели. Което е 12% от гласуващите или долу-горе половината от обичайно необходимите гласове за една от първите групи в парламента. Как ще стане тая работа?

    Коментиран от #25

    13:42 21.05.2026

  • 25 Извод

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    Един вид са- щатни избиратели/активисти/ !!!!
    Даже участват и в комисии по изборите... за да е сигурен резултата !!!

    13:45 21.05.2026

  • 26 Хаха

    2 8 Отговор
    Така, а тия 90 хил., като останат на "улицата", нали бюджета се натоварва още, първо еднократно за плащане на обезщетения за масовото съкращение и второ поне още 1 година от Бюрата по труда също ще плащат обезщетения на съкратените!
    А как никой не се сеща да спре плащанията от бюджета за перки и генератори, както и да предоговори безумните концесионни такси, от където могат да се влеят милиарди!? Или нещо да теча по обществени поръчки!?
    Все администрацията е "главния виновник"...

    Коментиран от #36

    13:45 21.05.2026

  • 27 ккк

    5 1 Отговор
    нищо няма да свиете , синдикатите вкупом ще скочат да ги защитават защото само адмистрацията им плаща членски внос

    13:46 21.05.2026

  • 28 Хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Мани мани":

    Когато ми представиш скандинавец, неработещ на бюро, ела се обади....

    13:46 21.05.2026

  • 29 Якоо!

    5 1 Отговор
    Член на натрапеният отвън " фискален съвет" Месечно възнаграждение в размер на три средни заплати в обществения сектор,плюс три минимални заплати на всяко заседание.Никакъв външен контрол.Могат през ден- два ,да си насрочват заседание.Който не го мързи,да цъкне на калкулатора,за какви яки заплати става дума.А каква е ползата от тях? Внедрени проксита на стрина Лагард,още от миналата пролет,начело с " постната пица" Който още преди година,с ехидна усмивчица,ни подаказваше,че приема на еврото е необратимо.И се оказа прав.

    13:48 21.05.2026

  • 30 НАП

    6 0 Отговор
    Администрацията би могла и да започне да плаща данъци.....

    Коментиран от #39

    13:49 21.05.2026

  • 31 Хаха

    4 0 Отговор
    Първо да даде личен пример, като съкрати.... себе си!
    Каква е ползата от тоя, като член на "фискалния съвет" и каква стойност е добавил чрез работата си!?
    Освен да лапа кинти, чиста "калинка", ама някой "друг" да съкращават, щото тоя предложен от Д. Атанасова е "безценен кадър"...

    13:54 21.05.2026

  • 32 Да питам само

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Припомням":

    Тия почти 7000 "творци на науката" в БАН, както правят!? Ходят ли изобщо на работа, защото познавам няколко, и нито един от тях не е стъпвал на работното си място, от месеци. И какво са сътворили? Па ра зи ти! Дори и докторанти не ръководят!

    13:55 21.05.2026

  • 33 дам

    4 1 Отговор
    В България под административна реформа обикновено се разбира да заменим калинките на предишните с калинките на нашите и в този процес - уволненията се описват като съкращаване, а новоназначенията като оптимизация и хоп след всяка правителство изникват още няколко хиляди чиновника

    13:57 21.05.2026

  • 34 Ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "И в университетите е същото!":

    Ами да отидат на "работа" в БАН ли !?
    Ти като не си влязъл дори в гимназия, УНИВЕРСИТЕТЪТ го възприемаш като гето Факултето.
    Що са ни студенти? Брокери на имоти ни трябват! И чиновници с основно образование!

    13:59 21.05.2026

  • 35 Саде доценти и доценки

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "И в университетите е същото!":

    Тях храни НПО- то.

    Коментиран от #38

    14:01 21.05.2026

  • 36 Що се нервиш

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хаха":

    Ще работиш на полето! Доматите и краставиците да поевтинеят.
    Работа има за всички, но..... не на бюрото, под климатика.

    14:05 21.05.2026

  • 37 Дориана

    5 0 Отговор
    Разбира се, че трябва да има реформи и съкращения в Администрацията, която е изкуствено раздута с политическа цел от Борисов и Пеевски. И трябва да си плащат осигуровките както всички други хора, а не да са на хранилка от държавата.

    14:06 21.05.2026

  • 38 Ти си човек, които не е излизал от село

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Саде доценти и доценки":

    Че си и неграмотен, но от университети и от "доЦЕНКИ" много разбираш. Паси кравите и не се опитвай да мислиш - не ти се отдава.

    Коментиран от #42

    14:10 21.05.2026

  • 39 Е то да получаваш заплата от данъци

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "НАП":

    и да плащаш данъци е малко "неестествено".

    14:13 21.05.2026

  • 40 Да припомня този същия лъжеш за еврото

    3 0 Отговор
    Как цените няма да скочат, а те излетяха в небето! Дацов бивш жалък некадърен партиен кадър намърдал се във властта да вземаш едни много лесни пари! Неприятен си

    14:13 21.05.2026

  • 41 народа

    2 1 Отговор
    Би могла Дацов ,ама всички награбиха 20-30 годишни ипотеки и не знам какви ще са последствията

    Коментиран от #43

    14:19 21.05.2026

  • 42 Нарочно е "доЦЕНКИ" колега

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ти си човек, които не е излизал от село":

    коИто не е наясно че "й" е до "к" . Не се плюнчи толкова-))

    Коментиран от #45

    14:20 21.05.2026

  • 43 Е......

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "народа":

    Да са мислили навремето. Га лапаа куютетата, лигите им течаха.

    14:21 21.05.2026

  • 44 Горски

    3 0 Отговор
    Какви са тия 12-20 заплати, по кой закон е този разход? закриват щата и му плащат предизвестието от 1 месец и да си търси нова работа? ако реално съществува такъв закон, значи е за промяна веднага.. в противния случай, ако не го направим сега, то ще фалираме като Гърция и ще дойде мисия от ЕС да ни каже какви "реформи" да направим моментално и ще бъдат доста по-болезнени повярвайте ми.

    Коментиран от #47

    14:23 21.05.2026

  • 45 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Нарочно е "доЦЕНКИ" колега":

    Колега, опитах се да вляза в тона ти. Та да ме разбереш по-лесно.
    Та що не долюбваш доцентите и "доценките"? Не успял да се добереш до заветната диплома?

    14:24 21.05.2026

  • 46 Малко

    1 0 Отговор
    е - това са 600000 на бюджетна издръжка бюджетни паразити. 200 000 НАЙ-МАЛКО!

    14:30 21.05.2026

  • 47 Прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Горски":

    12-20 огромни заплати дават на всеки шапкар /в МВР или МНО/, навършил 40-45 годишна възраст, за "достойна" служба на родината. След които той си изкарва ТЕЛК, което не му пречи да продължава и да работи, въпреки че е пенсионер - трябва да сподели огромния си жизнен и трудов опит с младите "юнаци".

    14:31 21.05.2026

  • 48 ТОГАВА

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мани мани":

    как от ДЪРЖ.АДМ. ще те рекетират и ще те бавят и да не ти дават услуги, разрешения, визи, скици и т.н.
    А и са с по 40 дни отпуски и ДМС и т.н. Електората на МАФИЯТА! Рундьо засега стъпва само правилно... явно МНОГО е гледал и се е готвил какво да прави!

    14:33 21.05.2026

  • 49 резачка

    1 0 Отговор
    Е, как да не се раздува администрацията, като постоянно възникват паразитни структури като Фискалния съвет и тн. Предполагам, че заплатите във Фискалния съвет са с пет цифри в евро. Оттам да се започне, а не от чистачките и експертите на 700-800 евро заплати.

    14:39 21.05.2026

