Любомир Дацов: Администрацията би могла да се свие с приблизително 90 000 души

Една от основните препоръки, които ние от Фискалния съвет дадохме към новото правителство беше свързано с четири основни реформи, които ще допринесат в най-голяма степен. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ по "Евронюз" Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите.

По думите му едно от тях е хоризонталната административна реформа – само по себе си намаляването на служителите в администрацията не е добра заявка, но трябва да се отбележи, че е начало на някакъв процес.

Има и три други области, които са належащи – здравеопазване, образование и вътрешен ред и сигурност. Във всяка от тях трябва да се правят съвсем различен тип реформи. Броят на хората, с които администрацията трябва да се свие, е приблизително 90 000 души, за да отговаряме на някакви средни стандарти в съотношението на брой заети към населението на страната.

Според Дацов големият въпрос остава за това какви резултати ще търси новата власт при провеждането на планираните реформи.