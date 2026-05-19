Как китайските сателити помагат на Иран във войната със САЩ

19 Май, 2026 18:03 1 767 27

Пекин обаче не е предоставил сериозна пряка подкрепа като пари или открита военна помощ, вместо това, най-голямата му роля идва от неочаквана област

Снимка: БГНЕС/ЕРА
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От началото на операция "Епична ярост" (военната офанзива срещу Иран - бел.ред.), която започна на 28 февруари, Китай поема много внимателна и ограничена роля в откритата подкрепа на Иран. На 2 март китайското външно министерство заяви, че ударите на САЩ и Израел нарушават международното право, показвайки политическа подкрепа без пряко участие, пише Гириш Лингана за WION.

Има и признаци на тиха, непряка помощ. Смята се, че кораби от Китай, превозващи натриев перхлорат, химикал, използван в ракетното гориво, са достигнали Иран. Американското разузнаване предупреди, че Китай може също да се готви да достави раменни ракети, които могат да бъдат насочени към хеликоптери и нисколетящи самолети.

Китай обаче не е предоставил сериозна пряка подкрепа като пари или открита военна помощ. Вместо това, най-голямата му роля идва от неочаквана област - космоса.

Както подчертава The Economist, социалните медии сега са залети от сателитни изображения на Близкия изток, заснети от китайски сателити и споделени от китайски компании. В същото време американските фирми са ограничили достъпа до своите сателитни данни поради натиск от администрацията на Тръмп. Това е отрязало журналисти, изследователи и анализатори от получаване на важна отворена информация.

Това ограничение сега е станало още по-строго. Planet Labs, голяма американска сателитна компания, премина от 14-дневно забавяне към неопределено затъмнение на 5 април 2026 г. Това означава, че потребителите вече не знаят кога или дали ще получат нови изображения. Поради това глобалната OSINT (разузнаване с отворен код) общност сега е силно зависима от китайски и европейски сателитни данни.

Един от основните спусъци за тази промяна беше инцидентът с Minab на 28 февруари, когато американска ракета удари училище в Иран. Китайски сателитни изображения по-късно бяха използвани от международни журналисти, за да докажат участието на САЩ, създавайки глобален натиск. Това се разглежда като една от причините за силната американска реакция срещу това, което някои наричат ​​"космическа прозрачност".

Поради тези развития китайските сателитни изображения стават по-важни от всякога. Те показват колко много Китай е подобрил технологията си за наблюдение на Земята, което означава сателити, които заснемат подробни изображения. Това също показва, че Западът вече няма пълен контрол върху висококачествените космически изображения.

За анализаторите това създава смесена ситуация. Китайските изображения са полезни, но те също така повдигат сериозни опасения относно контрола и достоверността.

Продължаващата война се превърна в голяма възможност за китайските сателитни компании да се разширят в световен мащаб. Както отбелязва The Economist, експертът Бил Гриър казва, че ограниченията на САЩ неволно помагат на конкуренти като Китай, защото американските фирми се ограничават, докато други запълват празнината.

Има и все повече доказателства за директни връзки между китайските сателитни компании и Иран. Изтекли документи от 15 април разкриха, че Иранската революционна гвардия е придобила китайски сателит, наречен TEE-01B, построен от Earth Eye Co. Съобщава се, че този сателит е бил използван за насочване към военновъздушната база "Принц Султан" на 14 март, което го прави основно "доказателство" за реална оперативна подкрепа.

Силата на Китай се крие в бързо разрастващата се сателитна мрежа. Само през 2025 г. той изстреля над 120 сателита за наблюдение на Земята, с което общият му брой достигна над 640 сателита, на второ място след Съединените щати. Тези сателити използват камери, радари и радиосигнали за наблюдение на Земята.

В Китай разликата между частните компании и правителството е много малка, което означава, че много фирми са тясно свързани с държавата. Например, мрежата Jilin-1, с над 100 спътника, е свързана с военните и може да заснема изображения на всяко място на Земята на всеки 10 минути.

По отношение на технологиите, Китай и САЩ вече са почти равни. Китайският спътник Superview Neo-1 може да произвежда изображения, толкова ясни, колкото и най-добрите американски системи. В някои области, като например колко често спътниците посещават едно и също място отново, Китай може дори да е по-напред, защото има повече спътници.

Китай също така напредва в обработката на данни директно в космоса, което означава анализ на изображения, преди да бъдат изпратени на Земята. Експертите смятат, че това предимство ще нараства допълнително, тъй като Китай е водещ в технологиите за дистанционно наблюдение - инструменти, използвани за изучаване на Земята от космоса.

Друго ключово предимство е, че китайските фирми не са ограничени от западните правила за "контрол на затвора", които ограничават това, което сателитните изображения могат да споделят. Базирана в Дубай компания заяви, че китайските партньори предоставят по-бърз и лесен достъп до данни, без забавяния от строги правила за износ.

Китайските компании обаче също имат свои собствени ограничения, тъй като работят под правителствен контрол. Бивш служител от американското разузнаване заяви, че действат само в рамките на това, което е позволено от Комунистическата партия.

В някои случаи китайски сателитни изображения всъщност са разкрили щети по американското военно оборудване и енергийни обекти в Персийския залив, които правителствата може би са предпочели да държат скрити. Това е увеличило прозрачността в определени ситуации.

Компании като MizarVision използват изкуствен интелект (ИИ), за да подобрят сателитните изображения. ИИ помага за изостряне на размазаните снимки, идентифициране на обекти като самолети и проследяване на движенията във времето. Дори ако изображенията са неясни, ИИ помага на анализаторите да разберат какво се случва.

В същото време ИИ не винаги е точен. Някои етикети може да са грешни, но обратната връзка помага за подобряване на системата. Експертите могат да коригират грешките, а изкуственият интелект се научава да става по-прецизен.

Това не е първият път, когато китайски сателитни фирми подкрепят групи, противопоставящи се на САЩ. В миналото CGST е споделяла изображения с групировката Вагнер и бунтовниците хуси, което би могло да помогне за атакуване на военни активи. Дори след санкциите, китайски компании като Spacety продължават да се разрастват и да привличат финансиране.

Китай също напредва в технологиите за сателитно видео. Мрежи като Jilin-1 и Zhuhai-1 могат да записват видеоклипове от космоса, докато само една американска компания, Planet, има подобни възможности. Jilin-1 дори използва лазерна комуникация, за да изпраща видеоклипове директно до Земята.

Въпреки това някои експерти остават предпазливи. Те се притесняват от военните връзки и казват, че китайските фирми не винаги отговарят на заявките за данни.

По-рано мнозина вярваха, че повече сателити ще донесат по-голяма глобална прозрачност. Но днес ситуацията е различна. Тъй като все повече държави изграждат свои собствени системи, повечето са фокусирани върху отбраната и разузнаването, а не върху публичното споделяне.

С прости думи, светът се движи към реалност, в която повече държави се наблюдават взаимно, но по-малко информация е публично достъпна за всички.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 КАКВО ПО НОРМАЛНО

    32 1 Отговор
    ОТ ТОВА КИТАЙ ДА ПОМАГА НА ИРАН.РАЗБИРА СЕ ТОВА СА СТРАТЕГИЧЕСКИ И ЖИЗНЕНОВАЖНИ ИНТЕРЕСИ.

    18:08 19.05.2026

  • 3 От началото на операция "Епична ярост"

    31 3 Отговор
    (терористичната атака срещу Иран - бел.ред.)

    Помагат както краваските и наглосаксонските сателити помагат на бандерите.

    18:09 19.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 3 Отговор
    много ясно че китай ще помага на иран и аз да бях и аз щях да им помагам

    световния терорист сащ скоро ще си намери майстора

    18:15 19.05.2026

  • 6 Както

    24 5 Отговор
    краварските помагат на блатните укри срещу Русия.

    18:17 19.05.2026

  • 7 САЩисан русофил

    5 26 Отговор
    Китайските сателити са пародия,черно бяла картина размазани силуети,щатите са факторът,от лангли Вирджиния виждат колко е часа ,от часовника на Путин в бункера,

    Коментиран от #12

    18:18 19.05.2026

  • 8 Зелен блатен rнom

    15 2 Отговор
    На мен никой не ми помага, обещах на моя скъп народ, до един месец, ако не превзема Москва, ще си сменя пола.

    Коментиран от #10

    18:20 19.05.2026

  • 9 Московия -Тюpьмa народов

    5 15 Отговор
    Добре, че са Китай да поддържа пРосийската neдepaцийка на командно дишане. Ако не са те, Иран и Северна Корея, досега да са хвърлили кърпите и 22 републики да са получили свободата си от московско иго.

    Коментиран от #13

    18:22 19.05.2026

  • 10 Предпоследния украинец

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Зелен блатен rнom":

    Значи юли месец ще имаме жена президент!

    18:24 19.05.2026

  • 11 сополиво соpocне

    12 1 Отговор
    Добре, че е Галя да хвърля някой цент, че иначе трябва да работим или ровим по кофите.

    18:26 19.05.2026

  • 12 Умник!!!😂😂😂

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "САЩисан русофил":

    Защо тогава го повдигат на въпрос! Нека да се смеят в Пентагона на китайските сателити и да си свиркат с уста!😂😂😂

    18:33 19.05.2026

  • 13 Слава на великият Путин!!!

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Московия -Тюpьмa народов":

    Лидерът на свободният свят!👍👍👍

    Коментиран от #17

    18:34 19.05.2026

  • 14 Каквито

    10 3 Отговор
    и истории да се разказват вече Китай е икономика ✓1в света! САЩ са догонващи.

    Коментиран от #15, #16

    18:50 19.05.2026

  • 15 Преди време така говорехте

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Каквито":

    за СССР който бил изпреварил Запада и щял да построи комунизма до 1980г. "Чудото" Китай вече залязва, емигрантския натиск е голям и все към този изгниващ джендърски запад. Маркс е казал (цитирам по памет) - когато индустриализираме една бедна държава ние я караме да си купи въжето на което да я обесим. Започнем ли да ѝ купуваме стоките я караме да надене примката. Спрем ли да ѝ купуваме стоките ритваме столчето на което е стъпала.

    Коментиран от #24

    19:05 19.05.2026

  • 16 Стига сте се захласвали

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "Каквито":

    по тоя Китай. Преди 30г. китайците бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $120млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $27,6 трлн., а китайският е $18трлн.

    Коментиран от #18, #21

    19:09 19.05.2026

  • 17 “Когато се почувстваш нещастен,

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Слава на великият Путин!!!":

    иди в Русия. Всеки, който опознае тази страна, ще разбере, че е истинско щастие да живее в което и да е друго кътче на света.” Казал го е известният френски пътешественик, журналист и писател маркиз Астолф дьо Кюстин в книгата си “Русия през 1839”. Маркизът е поканен от руския император Николай I да посети Русия и я опише, за да излъска имиджа ѝ, значително пострадал в Европа след жестокото потушаване на полските бунтове от руските казаци. Императорът обаче яростно захвърля книгата след като прочита в нея, че Русия е “затвор за народите”.

    19:14 19.05.2026

  • 18 Атина Паднала

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Стига сте се захласвали":

    Кой накара запада да инвестира в Китай,някой би ли ги по алчните глави да инвестират или искаха китайците да им работят за без пари а те само да трупат печалби.

    19:51 19.05.2026

  • 19 Сър ПиЧук

    5 2 Отговор
    Операцията на янките Епична ярост ,просто се оказа едно Епично .асиране .Само с успехи на терен в ХалиУуд войни не се се печелят !!!

    Коментиран от #22

    19:58 19.05.2026

  • 20 Някой

    3 2 Отговор
    И? Нима това е проблем? Американците и евреите си имат техни. Хубаво е да се помогне на Иран, за да погледаме операция "Епично ошамарване".

    19:59 19.05.2026

  • 21 Тсун Кай Гоо

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Стига сте се захласвали":

    Балкански тъмен субект ,абе вие освен прzzz .тии. туттки ,джебчии и крадци на коли друго произвеждате ли ?

    20:12 19.05.2026

  • 22 Сър ПиЧук

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сър ПиЧук":

    Защо съм написал ХалиУуд ,ами щото е ХалиУуд ,а всичкото друго е неспокосана балканска журналистическа интерпретация !Харесва ли ви как янките наричат столицата ви Сау .. Фия ?Определено не !!!

    20:20 19.05.2026

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    там има и руски сателити, който е нормално да насочват ракетите на персите

    20:28 19.05.2026

  • 24 Миролюб Войнов,аналитик

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Преди време така говорехте":

    Диди мой си го буташ в га,zyнгера или да си пишеш каквото си искаш,но в момента Великата Поднебесна Империя е икономика 1в света ,без значение на кой му харесва или не му харесва ☝️!

    20:34 19.05.2026

  • 25 Османагич 🇹🇷

    1 0 Отговор
    Ганя Цар Вулла с 6млн население от които половината са чингенета се опитва да го играе важен международен фактор ,Муууу хахахаха !

    20:41 19.05.2026

  • 26 Анонимен

    1 0 Отговор
    Помагат по същия начин,както американски на Украйна

    20:43 19.05.2026

  • 27 УдоМача

    0 0 Отговор
    Гласност! Перестройка!

    21:26 19.05.2026