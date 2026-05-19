Как китайските сателити помагат на Иран във войната със САЩ

От началото на операция "Епична ярост" (военната офанзива срещу Иран - бел.ред.), която започна на 28 февруари, Китай поема много внимателна и ограничена роля в откритата подкрепа на Иран. На 2 март китайското външно министерство заяви, че ударите на САЩ и Израел нарушават международното право, показвайки политическа подкрепа без пряко участие, пише Гириш Лингана за WION.

Има и признаци на тиха, непряка помощ. Смята се, че кораби от Китай, превозващи натриев перхлорат, химикал, използван в ракетното гориво, са достигнали Иран. Американското разузнаване предупреди, че Китай може също да се готви да достави раменни ракети, които могат да бъдат насочени към хеликоптери и нисколетящи самолети.

Китай обаче не е предоставил сериозна пряка подкрепа като пари или открита военна помощ. Вместо това, най-голямата му роля идва от неочаквана област - космоса.

Както подчертава The Economist, социалните медии сега са залети от сателитни изображения на Близкия изток, заснети от китайски сателити и споделени от китайски компании. В същото време американските фирми са ограничили достъпа до своите сателитни данни поради натиск от администрацията на Тръмп. Това е отрязало журналисти, изследователи и анализатори от получаване на важна отворена информация.

Това ограничение сега е станало още по-строго. Planet Labs, голяма американска сателитна компания, премина от 14-дневно забавяне към неопределено затъмнение на 5 април 2026 г. Това означава, че потребителите вече не знаят кога или дали ще получат нови изображения. Поради това глобалната OSINT (разузнаване с отворен код) общност сега е силно зависима от китайски и европейски сателитни данни.

Един от основните спусъци за тази промяна беше инцидентът с Minab на 28 февруари, когато американска ракета удари училище в Иран. Китайски сателитни изображения по-късно бяха използвани от международни журналисти, за да докажат участието на САЩ, създавайки глобален натиск. Това се разглежда като една от причините за силната американска реакция срещу това, което някои наричат ​​"космическа прозрачност".

Поради тези развития китайските сателитни изображения стават по-важни от всякога. Те показват колко много Китай е подобрил технологията си за наблюдение на Земята, което означава сателити, които заснемат подробни изображения. Това също показва, че Западът вече няма пълен контрол върху висококачествените космически изображения.

За анализаторите това създава смесена ситуация. Китайските изображения са полезни, но те също така повдигат сериозни опасения относно контрола и достоверността.

Продължаващата война се превърна в голяма възможност за китайските сателитни компании да се разширят в световен мащаб. Както отбелязва The Economist, експертът Бил Гриър казва, че ограниченията на САЩ неволно помагат на конкуренти като Китай, защото американските фирми се ограничават, докато други запълват празнината.

Има и все повече доказателства за директни връзки между китайските сателитни компании и Иран. Изтекли документи от 15 април разкриха, че Иранската революционна гвардия е придобила китайски сателит, наречен TEE-01B, построен от Earth Eye Co. Съобщава се, че този сателит е бил използван за насочване към военновъздушната база "Принц Султан" на 14 март, което го прави основно "доказателство" за реална оперативна подкрепа.

Силата на Китай се крие в бързо разрастващата се сателитна мрежа. Само през 2025 г. той изстреля над 120 сателита за наблюдение на Земята, с което общият му брой достигна над 640 сателита, на второ място след Съединените щати. Тези сателити използват камери, радари и радиосигнали за наблюдение на Земята.

В Китай разликата между частните компании и правителството е много малка, което означава, че много фирми са тясно свързани с държавата. Например, мрежата Jilin-1, с над 100 спътника, е свързана с военните и може да заснема изображения на всяко място на Земята на всеки 10 минути.

По отношение на технологиите, Китай и САЩ вече са почти равни. Китайският спътник Superview Neo-1 може да произвежда изображения, толкова ясни, колкото и най-добрите американски системи. В някои области, като например колко често спътниците посещават едно и също място отново, Китай може дори да е по-напред, защото има повече спътници.

Китай също така напредва в обработката на данни директно в космоса, което означава анализ на изображения, преди да бъдат изпратени на Земята. Експертите смятат, че това предимство ще нараства допълнително, тъй като Китай е водещ в технологиите за дистанционно наблюдение - инструменти, използвани за изучаване на Земята от космоса.

Друго ключово предимство е, че китайските фирми не са ограничени от западните правила за "контрол на затвора", които ограничават това, което сателитните изображения могат да споделят. Базирана в Дубай компания заяви, че китайските партньори предоставят по-бърз и лесен достъп до данни, без забавяния от строги правила за износ.

Китайските компании обаче също имат свои собствени ограничения, тъй като работят под правителствен контрол. Бивш служител от американското разузнаване заяви, че действат само в рамките на това, което е позволено от Комунистическата партия.

В някои случаи китайски сателитни изображения всъщност са разкрили щети по американското военно оборудване и енергийни обекти в Персийския залив, които правителствата може би са предпочели да държат скрити. Това е увеличило прозрачността в определени ситуации.

Компании като MizarVision използват изкуствен интелект (ИИ), за да подобрят сателитните изображения. ИИ помага за изостряне на размазаните снимки, идентифициране на обекти като самолети и проследяване на движенията във времето. Дори ако изображенията са неясни, ИИ помага на анализаторите да разберат какво се случва.

В същото време ИИ не винаги е точен. Някои етикети може да са грешни, но обратната връзка помага за подобряване на системата. Експертите могат да коригират грешките, а изкуственият интелект се научава да става по-прецизен.

Това не е първият път, когато китайски сателитни фирми подкрепят групи, противопоставящи се на САЩ. В миналото CGST е споделяла изображения с групировката Вагнер и бунтовниците хуси, което би могло да помогне за атакуване на военни активи. Дори след санкциите, китайски компании като Spacety продължават да се разрастват и да привличат финансиране.

Китай също напредва в технологиите за сателитно видео. Мрежи като Jilin-1 и Zhuhai-1 могат да записват видеоклипове от космоса, докато само една американска компания, Planet, има подобни възможности. Jilin-1 дори използва лазерна комуникация, за да изпраща видеоклипове директно до Земята.

Въпреки това някои експерти остават предпазливи. Те се притесняват от военните връзки и казват, че китайските фирми не винаги отговарят на заявките за данни.

По-рано мнозина вярваха, че повече сателити ще донесат по-голяма глобална прозрачност. Но днес ситуацията е различна. Тъй като все повече държави изграждат свои собствени системи, повечето са фокусирани върху отбраната и разузнаването, а не върху публичното споделяне.

С прости думи, светът се движи към реалност, в която повече държави се наблюдават взаимно, но по-малко информация е публично достъпна за всички.