Новини
Мнения »
Ще спре ли Радев „политическия кислород“ на опозицията

Ще спре ли Радев „политическия кислород“ на опозицията

21 Май, 2026 12:44 614 17

  • радев-
  • парламент-
  • промени-
  • правилник-
  • опозиция

Или просто опозицията губи възможността да блокира парламента чрез процедурен шум, безкрайни реплики и политически театър

Ще спре ли Радев „политическия кислород“ на опозицията - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Опозицията в парламента реагира така, сякаш промените в правилника на Народното събрание не ограничават процедурния хаос, а директно ѝ отнемат кислорода. И това всъщност е най-ясният знак колко дълбоко българският парламентаризъм беше превърнат през последните години в сцена за безкрайни процедурни номера, а не за реална законодателна дейност.

Предложенията на управляващите – в лицето на „Прогресивна България“ и румен Радев, за ограничаване на времето за изказвания, намаляване на процедурните хватки и засилване ролята на председателя на парламента предизвикаха истерична реакция от почти всички опозиционни партии. Те заговориха за „диктат“, „край на парламентаризма“ и „заглушаване на опозицията“.

Но зад този драматичен тон прозира един много по-прозаичен страх — че опозицията губи възможността да блокира парламента чрез процедурен шум, безкрайни реплики и политически театър. В продължение на години Народното събрание деградира до институция, в която реалният дебат беше заменен от говорене заради самото говорене. Часове наред депутатите не обсъждаха закони, а произвеждаха клипове за социалните мрежи.

Точно затова сегашната реакция прилича повече на паника от загуба на удобен инструмент, отколкото на автентична защита на демокрацията. Разбира се, всяка промяна, която концентрира повече власт в мнозинството и председателя на парламента, трябва да бъде наблюдавана внимателно. Критиките, че се орязват права на малцинството, не са лишени от основание. Част от предложенията действително дават по-голям контрол върху дневния ред и процедурите.

Но проблемът е, че именно днешната опозиция години наред превърна парламентарния правилник в оръжие за саботаж. Стигна се до абсурди — заседания да се провалят заради процедурни хватки, депутати да четат с часове текстове без отношение към темата, а парламентарният контрол да се използва повече за политическо шоу, отколкото за контрол върху властта.

В този смисъл сегашният спор не е просто за правилник. Това е сблъсък между два модела на парламентаризъм — единият, в който парламентът работи бавно, шумно и хаотично, а другият, в който мнозинството иска по-бързо прокарване на решения, дори с цената на по-ограничен процедурен комфорт за опозицията.

Най-ироничното е, че част от формациите, които днес говорят за „убиване на демокрацията“, в предишни парламенти самите те настояваха за по-строги правила срещу процедурния терор. Например партии като БСП (въпреки че не са в парламента), днес говорят за „убиване на демокрацията“, в предишни парламенти сами настояваха за ограничения срещу процедурния терор. Още през 2014 г. социалистите официално предложиха съкращаване на времето за изказвания и ограничаване на процедурните реплики с аргумента, че парламентът е превърнат в сцена за „безконтролно говорене“ и злоупотреба с доверието на хората. Тогава депутатът от БСП Петър Мутафчиев обясняваше, че процедурите трябва да се използват само по предназначение, а не за блокиране на работата на Народното събрание.

През годините неведнъж сме виждали процедурни хватки – на ГЕРБ и ДПС, за блокиране на заседания, включително чрез искания за прекратяване на дебати, липса на кворум и удължаване на процедурни спорове. Сега същите тези партии, заедно с ПП, ДБ и „Възраждане“, определят почти идентични ограничения като „диктатура“ и „смазване на парламентаризма“. Политическата амнезия е очевидна — когато си в мнозинство, ограниченията върху процедурния хаос се наричат „необходим ред“, а когато си в опозиция — „посегателство срещу демокрацията“. Политическата памет в България обаче традиционно е къса.

Истината е, че българският парламент отдавна страда не от липса на говорене, а от липса на доверие, качество и резултати. А когато обществото вижда Народното събрание като арена на скандали и цирк, а не като институция, защитаваща обществения интерес, тогава всяка страна започва да използва правилника не като инструмент за демокрация, а като бухалка срещу противника.

И точно това прави днешния спор толкова показателен — не толкова за състоянието на управляващите, колкото за кризата на самата опозиция, която сякаш най-много се страхува, че без процедурния хаос ще остане без „политически кислород“.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 7 Отговор
    Репресивна България трябваше да се казват. Ганчо можеше тогава да даде и 96% одобрение.

    Коментиран от #2, #9, #10

    12:51 21.05.2026

  • 2 Сталин

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    При кошерна демокрация няма значение кой шабесгой е на власт , всички работят за ционизма и исраhell

    12:55 21.05.2026

  • 3 как пък

    3 2 Отговор
    Как пък не се намери един журналист да пусне една компилация как са се държали сегашните от ПБ по време на миналия Парламент....

    12:55 21.05.2026

  • 4 хихи

    9 2 Отговор
    То па една опозиция!! Мирчев, Леля Асеня, Коцето!!!!

    12:55 21.05.2026

  • 5 име

    6 4 Отговор
    Щом copoснята вие на умряло, значи е на добре!

    12:56 21.05.2026

  • 6 Реалист

    6 5 Отговор
    Фатмашката наглост не познава граници...

    12:58 21.05.2026

  • 7 Ахааа

    6 4 Отговор
    Сегашната опозиция, всъщност беше дълго, дълго време управлението ни! Което ни доведе до това дередже! Сега сме с най- високата инфлация в цяла Европа! Насилствено и преждевременно ни набутаха еврото! Заслужават си съдбата и възмездието ! Полша, Чехия, Унгария, Дания, Швеция, да не би да са по- глупави от нас, че не искат все още еврото !!!

    Коментиран от #16

    12:58 21.05.2026

  • 8 чиститу на блх@рчетата

    3 2 Отговор
    пак ше лапкат членпърви

    12:58 21.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Окооо

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Никога вече мръсна сглобка- ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ!

    13:00 21.05.2026

  • 11 От един

    1 5 Отговор
    потомствен военен , комунист , винаги на държавна ясла и там , където е на далавера , с чадър от мафията и олигарсите , плод на БКП , какво изобщо може да очаква човек ? Нито сигурност , нито истини , нито дела или развитие на държавата !

    13:03 21.05.2026

  • 12 Евроатлантик

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Цеко":

    А така Цеко! Само евроатлантическа сглобка ни трябва- ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, начело с Пеевски! Така му се пада на българина... Ама надали ще ни огрее пак властта...

    13:03 21.05.2026

  • 13 БАДЖО

    2 0 Отговор
    НА МЕН Д€$И МИ СПРЯ КИСЛОРОДА, КАТО ЛАП НА МИ "ХО БО ТА"!:))

    13:05 21.05.2026

  • 14 Дид

    2 0 Отговор
    Съвсем правилен подход. То превърнаха Парламента в комуникационна вакханалия, вместо в професионална среда насочена към законотворчество, това за което са там. А ИТН го бяха превърнали и в чудовищен водевил, продължение на безсмислените им ТВ предавания.

    13:05 21.05.2026

  • 15 Мнение

    0 0 Отговор
    На Методиев Борисов къщата и дворът кога ще бъдат обискирани? Има 1 милиард евро под формата на кюпюри и злато, заровени в градината и флашки с криптовалути в стените. Извикайте Митко усмивката от Бургас за да остави показания как копаят криптовалути с тока на пристанището Бургас. Затвор за всички от ГЕРББ, на всички им знаем престъпленията от назначенията на алигбегова до списъците с умрелите на томето Биков от Константинов. Най противен е безспорно Сламен Желязков

    13:10 21.05.2026

  • 16 Де бре

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ахааа":

    В евро продавате от 20 години апартаменти, кеширате само евро, па нека и обикновения българин ке носи евро в джоба

    13:15 21.05.2026

  • 17 пресолена

    0 0 Отговор
    самият правилник е знак към опозицията че няма да бъде питана. интересно как ще се гласуват всички регулатори....

    13:15 21.05.2026