Диана Дамянова: Граждански арест, бе брато!

1. СЪБИТИЕТО
Човек, който получава 4.85 евро на час /отделно бакшиша/ се препречва при изпълнение на служебните си задължения на пътя пред колата на човек, който получава 40 евро на час /отделно комисиите/.
Това коментира във "Фейсбук" PR експертът Диана Дамянова.
От разпространението на много места кадри е видно, че човекът, който получава 4.85 евро на час навярно по някакъв начин затруднява движението на автомобила,,управляван от човекът, който получава 40 евро на час. Дали наистина го затруднява, е тема на истинска експертиза
2. ПРОБЛЕМЪТ
Човекът, който получава 40 евро на час, след явно неуспешен диалог с човекът, който получава 4.85 евро на час, се обажда на „нашата „ полиция и докладва за случилото се.
Междувременно, човекът който получава 4.85 на час си свършва работата /дори май се опитва да си тръгне преди да я свърши/, но получателят на пратката се явява и тя се осъществява и човекът, който получава 4.85 на час се опитва да се изтегли от местопрестъплението.
3. ПОЛИТИКАТА
Човекът, който получава 40 евро на част счита за свое право да осъществи „граждански арест” над нарушителя, като застава с тЕлото си пред движещата се кола. След кратко състезание, металът все пак побеждава тЕлото и колата на „престъпника”, който получава 4.85 евро на час се изтегля от местопрестъплението, въпреки че човекът който получава 40 евро на час е наредил обратното.
4. ОЩЕ ПОЛИТИКА
Темата на гражданския арест е особено популярна в страната и в средите на една /даже две/ политически сили. Само през последния месец, лидерът на идеята, че именно той /Боец/ има право да осъществява граждански арести, се снима в тържествени срещи със следните лица – министър на вътрешните работи на служебното правителство, министър на правосъдието на служебното правителство и ако не се лъжа и със самия министър-председател на същото.
Всички те, очевидно застават зад правото на този боец, който освен другото има и съмнително психическо състояние, да арестува когато, когото е необходимо.
Защо тогава човекът, който получава 40 евро на час, да няма това изконно, демократично право.
5. ДЕМОКРАЦИЯТА
В същото време, но на друго място, десетина колеги на човекът, който получава 40 евро на час, които също получават по толкова, допускат демократично песента Бангаранга /няма да обсъждам творческите ѝ качества/ в парламента, като весело пеят и танцуват от седнало с положение на споменатата песен. Действието им е провокирано от недопустимото твърдение на певицата, че песента няма да влезе в парламента.
Еми ето, влезе, и то по времето в което един друг техен колега извършваше граждански арест на улицата срещу нарушител.
6. ПОСЛЕДСТВИЯТА
ТЕлото на човекът, който получава 40 евро на час отново стана известно, а тялото на човека, който получава 4.85 на час прекара над 24 /в същност неизвестно колко засега / часа в ареста.
Вероятно за провинението му, а именно да паркира неправилно, за да извърши доставката си, да наруши правото на човекът с тЕлото да му извърши граждански арест и кой знае какво още, му е направена полицейска регистрация, ще бъде уволнен и не знам още какви последствия го чакат, но е известно че за обида /по едно време се говореше и за побой/, но човекът с тЕлото отрече/…та не зная точно какви хулигански квалификации ще му бъдат направени
PS. Не познавам човека, който получава 4.85 на час, но моля ако някой го познава, да ми пише и аз ще поема пълните разноски по неговата правна защита.
Защото иначе знаете как е, граждански арест, след граждански арест.
И равенство за всички пред закона, това го знаете, нали?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нещо става в тая държава
Коментиран от #2, #5, #7, #40
16:03 18.05.2026
2 Нормално!
До коментар #1 от "Нещо става в тая държава":Вече си получи своите пет минути слава. Животът стана интензивен. Вече не е всяко чудо за три дни, а всяко чудо за три минути.
16:05 18.05.2026
3 Сила
16:06 18.05.2026
4 Тази
16:06 18.05.2026
5 Майтап
До коментар #1 от "Нещо става в тая държава":Положението е бангаранга!
16:08 18.05.2026
6 Смър за мравояда Мирчев и мазния перчем
16:08 18.05.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Нещо става в тая държава":С кариерата на Дара е свършено.Евреите няма да простят загубата на Израел.
Коментиран от #14, #48
16:17 18.05.2026
8 Последния Софиянец
16:18 18.05.2026
9 Не може граждански арест
Коментиран от #13
16:20 18.05.2026
10 Тоя дърт kykyмицин се мъчи да
16:23 18.05.2026
11 бай Митко
16:23 18.05.2026
12 ДрайвингПлежър
Телото да подава оставка докато гражданите не се намесят да го уволнят, че тогава изхода му от НС ще е много по-неприятен
16:25 18.05.2026
13 хахахах
До коментар #9 от "Не може граждански арест":Неможе селяндури да извършват граждански арест
Коментиран от #24
16:26 18.05.2026
14 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Мъка, тя чакаше обаждане от "лейбъл" голям, който и да е ама да и се обадел ше вдигне
16:26 18.05.2026
15 дедоти
16:29 18.05.2026
16 пак ли тоя темерут ще ни показвате?
да отива на пазара и там да дърдори тук никой не я чете
16:30 18.05.2026
17 Цвете
Коментиран от #41
16:31 18.05.2026
18 Цвете
16:34 18.05.2026
19 Тити на Кака
И да напомня на тъППопитеците, които пламенно защитиха правото на тЕлото да нарушава законността: при всяка доставка на живеещото в Лозенец тЕло / било то на пица, цица или оземпица/ доставчикът по правило е паркирал колата си, създавайки някакво затруднение на движещите се из тези претъпкани с коли улички на квартала / какво е из Лозенец не го знаят само селоприходящите в Обеля тЕла от тъппопитаеща порода/ . И докато си е получавало пратките тЕлото никога не е влизало в конфликт с доставчика, гнусен пътен нарушител, а с облекчение си е взимало пицата и е отърчавало да си я хрупа вкъщи. А съседите му, безспорно позатруднени от доставчика, са реагирали с разбиране към затруднителя, защото си дават сметка, че след половин час / ден или дни/ и те ще имат доставка за получаване. Която ще породи същите 2-3 минути затруднения в същата тази теснотия. И кротко са изтърпявали затруднението без да се възползват от несъществуващото си право на граждански арест за подобни ситуации, защото знаят / за разлика от тЕлото Мирчев/, че по българското законодателство / в спазването на законността тЕлото Мирчев редовно и много шумно се кълне на публични места!/ граждански арест е допустим само в строго определени от закона КРАЙНИ случаи на извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ по НК, а не на дребни нарушения, подлежащи единствено на административни санкции!
Слава ППетрохане, тъППопитеци, Гейроям слава!
16:39 18.05.2026
20 Дзак
Коментиран от #31
16:47 18.05.2026
21 Тони
Коментиран от #27
16:50 18.05.2026
22 Някой
Коментиран от #28
16:50 18.05.2026
23 Мамута
Коментиран от #25
16:55 18.05.2026
24 Тити на Кака
До коментар #13 от "хахахах":Бъркаш, хахавелко - всеки български гражданин / и селяндур, и депутатско тЕло, и всякакви други тела и теляци/ има законното право да извърши граждански арест. В случаите, които са строго определени в българското законодателство.
Е , случката с неправилно паркиралия доставчик не допуска граждански арест. По закон. Важащ за всички български граждани, независимо дали са бездомници или депутати. Когато един бездомник се опита неправомерно да извърши граждански арест - това в простата ситуация е административно нарушение, подлежащо на дребна санкция. Но при ексесивно прилагане на сила може да се стигне и до престъпление по НК и тогава нещата стават сериозни.
А когато същото това нарушение се извършва от ДЕПУТАТ, при това депутат, който основава действията си на очевидни лъжи, с които описва ситуацията - това поражда не само законодателен, а и тежък политически проблем. Защото депутатите, скъпи хахавелко, са хората, които коват българските закони в парламента. И когато един законодател извършва грубо закононарушение на публично място, това не е просто личен резил. Това е повод за импийчмънт на проявилия се боклук.
Защото да лъжеш шумно и така да се опитваш да оправдаеш 100% си закононарушение - това е поведение на боклук. 100% боклук.
И боклукът се казва Ивайло Мирчев, съпредседател на партия Дебили България. Партия, която шумно се декларира като единствената, способна да извърши толкова нужната на страната ни съдебна реформа. А това е повече от недо
16:57 18.05.2026
25 Тити на Кака
До коментар #23 от "Мамута":Думата "кукумявка" може да бъде аргумент само в главата на напълно изкукал тъППопитек.
Просто факт, нищо лично.
Коментиран от #29, #32
16:58 18.05.2026
26 555
16:59 18.05.2026
27 Незнам дали и плащат.
До коментар #21 от "Тони":Бабет
я активираха по същия начин като др. андрей райчев едно време го активира столетната баба! Жалко за мъжа ѝ, който е свестен.
17:01 18.05.2026
28 Тити на Кака
До коментар #22 от "Някой":Грешиш, правилото важи и за политици.
И могат да го нарушат както политици, така и всички останали пълнолетни граждани.
Има и други правила, свързани с ареста на доставчика от полицията.
Правила, които полицията очевидно не е спазила. И това подлежи на съдебно обсъждане след законно подаден иск от адвоката на доставчика срещу лицето Мирчев и подпагонните лица, позволили си да издевателстват над български гражданин, неподлежащ на арест в подобна ситуация. По закон.
17:03 18.05.2026
29 Муци
До коментар #25 от "Тити на Кака":Бабо Диди, разкрих те. Благодаря.
Коментиран от #33
17:05 18.05.2026
30 Тома
17:06 18.05.2026
31 Тити на Кака
До коментар #20 от "Дзак":Не, гражданският арест / ако е извършен по правилата, установени в действащото българско законодателство/ не е отвличане.
17:06 18.05.2026
32 Успокой се бе другарю
До коментар #25 от "Тити на Кака":Тити, започваш да приличаш на ревльото Тити! Ясно, че си от я възрожденец, дпс или от новата-стара бкпбспкгбдс, тъй че си разкрит!
Коментиран от #34, #35
17:07 18.05.2026
33 Тити на Кака
До коментар #29 от "Муци":Е, гениалното си е ганиално - подравления за теб, Муци🤣🤣🤣
17:09 18.05.2026
34 Да...засяга се
До коментар #32 от "Успокой се бе другарю":Ама, Тити била другарката! Верно е.
17:10 18.05.2026
35 Тити на Кака
До коментар #32 от "Успокой се бе другарю":Не съм ти другар.
Коментиран от #47
17:11 18.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Сатана Z
17:12 18.05.2026
38 Запознат
17:13 18.05.2026
39 ООрана държава
17:14 18.05.2026
40 Бангам ви рангата
До коментар #1 от "Нещо става в тая държава":Заети са да се бангват на центъра, а бойчето откраднал 4 милярда за подръжка на пътища ама то това не е важно
17:15 18.05.2026
41 Свой
До коментар #17 от "Цвете":Късно е вече....Срамът и позорът на Мирчев, не могат да се изличат с нищо.
17:15 18.05.2026
42 един
Коментиран от #49
17:18 18.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Сатана Z
Кой ще обуздае този фашизоиден елемент с два пръста чело?
Коментиран от #52
17:21 18.05.2026
45 Престани ма!
17:22 18.05.2026
46 НИЩО МУ НЯМА
ДА СЕ СПОМЕЕ ЕДИН ИСТР.ФАКТ....
ЕДНО ВРЕМЕ....89г.пр.н.е.
ТАЗИ УЛ.КОРАБ ПЛАНИНА...ГАЛИЧИЦА...
И ВАЖ.УЛ.БИГЛА С ГЛАВНАТА УЛ.ЗЛАТОВРЪХ(бвш.лука кунин)
ОТ ПЛ.ВЕЧОВА ЗАВЕРА...
БЯХА ЗАТВОРЕНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС
ОСВЕН ЗА жителите на квартала...
СПРАВКА ГУГЪЛ БАЛЕВ...☝
17:25 18.05.2026
47 Благодаря!
До коментар #35 от "Тити на Кака":И слава Богу!
17:29 18.05.2026
48 Нека русофилите да кажат
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Победата на България на конкурса за песен на Евровизия през 2026 г. може да се счита за обективна, тъй като певицата изпълни най-силната песен сред останалите участници, каза продуцентът Йосиф Пригожин пред ТАСС.
Коментиран от #51
17:32 18.05.2026
49 Граждански цървул
До коментар #42 от "един":И ти имаш.
Коментиран от #53
17:32 18.05.2026
50 Статията
17:33 18.05.2026
51 Чобангаранга
До коментар #48 от "Нека русофилите да кажат":Да не са тетаковали някои русофили, че ги търсиш за още?
17:35 18.05.2026
52 Абе, къде е Бисеров?
До коментар #44 от "Сатана Z":Какъв бай може да бъде един от най-мразените, символ на корупцията, създател на момчето българомразец!?!!.?? Завлякъл с милиарди българите и България!
17:35 18.05.2026
53 един
До коментар #49 от "Граждански цървул":Не позна. Опитай пак.
17:36 18.05.2026
54 Хо хо
17:40 18.05.2026
55 ЕВРИ БАДИ ВСИЧКИ
17:44 18.05.2026