Диана Дамянова: Граждански арест, бе брато!

18 Май, 2026 16:01 3 741 55

И равенство за всички пред закона, това го знаете, нали?

Снимка: бТВ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

1. СЪБИТИЕТО

Човек, който получава 4.85 евро на час /отделно бакшиша/ се препречва при изпълнение на служебните си задължения на пътя пред колата на човек, който получава 40 евро на час /отделно комисиите/.

Това коментира във "Фейсбук" PR експертът Диана Дамянова.

От разпространението на много места кадри е видно, че човекът, който получава 4.85 евро на час навярно по някакъв начин затруднява движението на автомобила,,управляван от човекът, който получава 40 евро на час. Дали наистина го затруднява, е тема на истинска експертиза

2. ПРОБЛЕМЪТ

Човекът, който получава 40 евро на час, след явно неуспешен диалог с човекът, който получава 4.85 евро на час, се обажда на „нашата „ полиция и докладва за случилото се.

Междувременно, човекът който получава 4.85 на час си свършва работата /дори май се опитва да си тръгне преди да я свърши/, но получателят на пратката се явява и тя се осъществява и човекът, който получава 4.85 на час се опитва да се изтегли от местопрестъплението.

3. ПОЛИТИКАТА

Човекът, който получава 40 евро на част счита за свое право да осъществи „граждански арест” над нарушителя, като застава с тЕлото си пред движещата се кола. След кратко състезание, металът все пак побеждава тЕлото и колата на „престъпника”, който получава 4.85 евро на час се изтегля от местопрестъплението, въпреки че човекът който получава 40 евро на час е наредил обратното.

4. ОЩЕ ПОЛИТИКА

Темата на гражданския арест е особено популярна в страната и в средите на една /даже две/ политически сили. Само през последния месец, лидерът на идеята, че именно той /Боец/ има право да осъществява граждански арести, се снима в тържествени срещи със следните лица – министър на вътрешните работи на служебното правителство, министър на правосъдието на служебното правителство и ако не се лъжа и със самия министър-председател на същото.

Всички те, очевидно застават зад правото на този боец, който освен другото има и съмнително психическо състояние, да арестува когато, когото е необходимо.

Защо тогава човекът, който получава 40 евро на час, да няма това изконно, демократично право.

5. ДЕМОКРАЦИЯТА

В същото време, но на друго място, десетина колеги на човекът, който получава 40 евро на час, които също получават по толкова, допускат демократично песента Бангаранга /няма да обсъждам творческите ѝ качества/ в парламента, като весело пеят и танцуват от седнало с положение на споменатата песен. Действието им е провокирано от недопустимото твърдение на певицата, че песента няма да влезе в парламента.

Еми ето, влезе, и то по времето в което един друг техен колега извършваше граждански арест на улицата срещу нарушител.

6. ПОСЛЕДСТВИЯТА

ТЕлото на човекът, който получава 40 евро на час отново стана известно, а тялото на човека, който получава 4.85 на час прекара над 24 /в същност неизвестно колко засега / часа в ареста.

Вероятно за провинението му, а именно да паркира неправилно, за да извърши доставката си, да наруши правото на човекът с тЕлото да му извърши граждански арест и кой знае какво още, му е направена полицейска регистрация, ще бъде уволнен и не знам още какви последствия го чакат, но е известно че за обида /по едно време се говореше и за побой/, но човекът с тЕлото отрече/…та не зная точно какви хулигански квалификации ще му бъдат направени

PS. Не познавам човека, който получава 4.85 на час, но моля ако някой го познава, да ми пише и аз ще поема пълните разноски по неговата правна защита.

Защото иначе знаете как е, граждански арест, след граждански арест.

И равенство за всички пред закона, това го знаете, нали?


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещо става в тая държава

    63 7 Отговор
    Вече цял час не пишат нищо за Дара

    Коментиран от #2, #5, #7, #40

    16:03 18.05.2026

  • 2 Нормално!

    34 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нещо става в тая държава":

    Вече си получи своите пет минути слава. Животът стана интензивен. Вече не е всяко чудо за три дни, а всяко чудо за три минути.

    16:05 18.05.2026

  • 3 Сила

    30 25 Отговор
    Бабо Диди , легай почивай ...не си актуална от 1998 още !!! Пресъхна ти хранилката още от Труд ...

    16:06 18.05.2026

  • 4 Тази

    31 29 Отговор
    е особено противна, долна и нищожна. Който се опре до нея, няма изчистване. Но СТРАННО - канят тази персона навсякъде и журналята МЪЛЧАТ и не питат за да не се разпадне ТЕЗАТА, за която са и платили да говори. Та сега и тук са я пуснали да говори - какво, защо, засяга ли я, нас какво ни засяга и т.н. , но УСПЕШНО замърсява общественото пространство със хейт, злоба, мръсотия и отвращение. Гнусна вещица!

    16:06 18.05.2026

  • 5 Майтап

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нещо става в тая държава":

    Положението е бангаранга!

    16:08 18.05.2026

  • 6 Смър за мравояда Мирчев и мазния перчем

    45 13 Отговор
    ППЛГДБ трябва да бъдат въдворени за вечни времена в институции. Който е за лудница в лудница, който е за Белене в Белене.

    16:08 18.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    15 21 Отговор

    До коментар #1 от "Нещо става в тая държава":

    С кариерата на Дара е свършено.Евреите няма да простят загубата на Израел.

    Коментиран от #14, #48

    16:17 18.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    45 9 Отговор
    Вчера имаше протест пред Съдебната палата за оставката на Ивайло Мирчев и събрахме 1000 подписа за оставка на Ивайло Мирчев.

    16:18 18.05.2026

  • 9 Не може граждански арест

    8 9 Отговор
    за селяндури!

    Коментиран от #13

    16:20 18.05.2026

  • 10 Тоя дърт kykyмицин се мъчи да

    7 17 Отговор
    пере осраното БКП отроче ИвайлoCвинчев. Само синята перука липсва.

    16:23 18.05.2026

  • 11 бай Митко

    16 15 Отговор
    А бе бабо Диди проблемът е решен и ти какво търсиш сега! Склерозата не прощава! Ходи на лекар, вече не си за PR, че ти турнали и "експерт"! Ти ако си експерт на тази възраст, то аз съм космонавт!

    16:23 18.05.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    28 5 Отговор
    Браво!
    Телото да подава оставка докато гражданите не се намесят да го уволнят, че тогава изхода му от НС ще е много по-неприятен

    16:25 18.05.2026

  • 13 хахахах

    28 2 Отговор

    До коментар #9 от "Не може граждански арест":

    Неможе селяндури да извършват граждански арест

    Коментиран от #24

    16:26 18.05.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Мъка, тя чакаше обаждане от "лейбъл" голям, който и да е ама да и се обадел ше вдигне

    16:26 18.05.2026

  • 15 дедоти

    17 11 Отговор
    Бабетката сменила повече партии отколкото се е къпала, пак бълва старческа деменция.

    16:29 18.05.2026

  • 16 пак ли тоя темерут ще ни показвате?

    10 13 Отговор
    тая със мозъчните си диаарии пак ли си мисли че някой я чете?

    да отива на пазара и там да дърдори тук никой не я чете

    16:30 18.05.2026

  • 17 Цвете

    9 12 Отговор
    ТИ ,КАТО СИ ИЗПИ СУТРЕШНОТО КАФЕ, НЕПРОЧЕТЕ ЛИ, ЧЕ МИРЧЕВ Е ПЛАТИЛ ГЛОБАТА И МОМЧЕТА ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ.НЕ ЗАЩИТАВАМ НИКОГО, НО ТИ ДЪВЧИШ СТАРА СТАТИЯ И УЖ " НЕЛОВКО " ДОСТА МРЪСНО " ПУСКАШ ИНТРИГА ЗА ЕВРОВИЗИЯТА? ПИТАМ ТЕ, ЗАЩО? КАКВА БИЛА ПЕСЕНТА И Т.Н. СПЕЧЕЛИЛИ ДАРА? СПЕЧЕЛИ .А ТИ СПЕЧЕЛИ ОМРАЗАТА ОТНОВО. ДОГОДИНА БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е СПОМЕНАВА СВЕТА ,А ТЕБ ЩЕ ТЕ СПОМЕНАВА САМО МЪЖА ТИ.🤦‍♂️🇧🇬👎🎉🇧🇬❤️👍👍

    Коментиран от #41

    16:31 18.05.2026

  • 19 Тити на Кака

    23 6 Отговор
    Убийствено точно, поздравления!
    И да напомня на тъППопитеците, които пламенно защитиха правото на тЕлото да нарушава законността: при всяка доставка на живеещото в Лозенец тЕло / било то на пица, цица или оземпица/ доставчикът по правило е паркирал колата си, създавайки някакво затруднение на движещите се из тези претъпкани с коли улички на квартала / какво е из Лозенец не го знаят само селоприходящите в Обеля тЕла от тъппопитаеща порода/ . И докато си е получавало пратките тЕлото никога не е влизало в конфликт с доставчика, гнусен пътен нарушител, а с облекчение си е взимало пицата и е отърчавало да си я хрупа вкъщи. А съседите му, безспорно позатруднени от доставчика, са реагирали с разбиране към затруднителя, защото си дават сметка, че след половин час / ден или дни/ и те ще имат доставка за получаване. Която ще породи същите 2-3 минути затруднения в същата тази теснотия. И кротко са изтърпявали затруднението без да се възползват от несъществуващото си право на граждански арест за подобни ситуации, защото знаят / за разлика от тЕлото Мирчев/, че по българското законодателство / в спазването на законността тЕлото Мирчев редовно и много шумно се кълне на публични места!/ граждански арест е допустим само в строго определени от закона КРАЙНИ случаи на извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ по НК, а не на дребни нарушения, подлежащи единствено на административни санкции!
    Слава ППетрохане, тъППопитеци, Гейроям слава!

    16:39 18.05.2026

  • 20 Дзак

    8 2 Отговор
    Гражданския арест не се ли води отвличане по закона? Но авторът пропуска най-съществената подробност. (Не знам как им знае заплатите). Нормалният диалог между хора с различен социален статус е станал невъзможен. Липсва взаимно уважение на личните постижения. Тук не говорим за музикални предпочитания.

    Коментиран от #31

    16:47 18.05.2026

  • 21 Тони

    9 9 Отговор
    Бабо диди, Пеевски приключи няма да има пари за това че лаеш,така че си стой във къщи.колко години ти и шепа смешници лаете за Пеевски, ти Соня колкутлиева, Симон милков,и още няколко човека.

    Коментиран от #27

    16:50 18.05.2026

  • 22 Някой

    12 3 Отговор
    За неправилно паркиране полицията няма право да те арестува, но политикът явно може. Политиците винаги са над закона.

    Коментиран от #28

    16:50 18.05.2026

  • 23 Мамута

    4 7 Отговор
    Кукумявката пак изпълзя, ненагледна, мила.

    Коментиран от #25

    16:55 18.05.2026

  • 24 Тити на Кака

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "хахахах":

    Бъркаш, хахавелко - всеки български гражданин / и селяндур, и депутатско тЕло, и всякакви други тела и теляци/ има законното право да извърши граждански арест. В случаите, които са строго определени в българското законодателство.
    Е , случката с неправилно паркиралия доставчик не допуска граждански арест. По закон. Важащ за всички български граждани, независимо дали са бездомници или депутати. Когато един бездомник се опита неправомерно да извърши граждански арест - това в простата ситуация е административно нарушение, подлежащо на дребна санкция. Но при ексесивно прилагане на сила може да се стигне и до престъпление по НК и тогава нещата стават сериозни.
    А когато същото това нарушение се извършва от ДЕПУТАТ, при това депутат, който основава действията си на очевидни лъжи, с които описва ситуацията - това поражда не само законодателен, а и тежък политически проблем. Защото депутатите, скъпи хахавелко, са хората, които коват българските закони в парламента. И когато един законодател извършва грубо закононарушение на публично място, това не е просто личен резил. Това е повод за импийчмънт на проявилия се боклук.
    Защото да лъжеш шумно и така да се опитваш да оправдаеш 100% си закононарушение - това е поведение на боклук. 100% боклук.
    И боклукът се казва Ивайло Мирчев, съпредседател на партия Дебили България. Партия, която шумно се декларира като единствената, способна да извърши толкова нужната на страната ни съдебна реформа. А това е повече от недо

    16:57 18.05.2026

  • 25 Тити на Кака

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Мамута":

    Думата "кукумявка" може да бъде аргумент само в главата на напълно изкукал тъППопитек.
    Просто факт, нищо лично.

    Коментиран от #29, #32

    16:58 18.05.2026

  • 26 555

    3 6 Отговор
    Една и съща пяна по устите на Костадинов, Дамянова, ПИК и Шкварек. Слачаенос? Не мисла.

    16:59 18.05.2026

  • 27 Незнам дали и плащат.

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тони":

    Бабет
    я активираха по същия начин като др. андрей райчев едно време го активира столетната баба! Жалко за мъжа ѝ, който е свестен.

    17:01 18.05.2026

  • 28 Тити на Кака

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    Грешиш, правилото важи и за политици.
    И могат да го нарушат както политици, така и всички останали пълнолетни граждани.
    Има и други правила, свързани с ареста на доставчика от полицията.
    Правила, които полицията очевидно не е спазила. И това подлежи на съдебно обсъждане след законно подаден иск от адвоката на доставчика срещу лицето Мирчев и подпагонните лица, позволили си да издевателстват над български гражданин, неподлежащ на арест в подобна ситуация. По закон.

    17:03 18.05.2026

  • 29 Муци

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тити на Кака":

    Бабо Диди, разкрих те. Благодаря.

    Коментиран от #33

    17:05 18.05.2026

  • 30 Тома

    7 0 Отговор
    Как човека от Крушари си е купил апартамент в Лозенец като взима 40 евро на час.Значи от някъде е крал

    17:06 18.05.2026

  • 31 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дзак":

    Не, гражданският арест / ако е извършен по правилата, установени в действащото българско законодателство/ не е отвличане.

    17:06 18.05.2026

  • 32 Успокой се бе другарю

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Тити на Кака":

    Тити, започваш да приличаш на ревльото Тити! Ясно, че си от я възрожденец, дпс или от новата-стара бкпбспкгбдс, тъй че си разкрит!

    Коментиран от #34, #35

    17:07 18.05.2026

  • 33 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Муци":

    Е, гениалното си е ганиално - подравления за теб, Муци🤣🤣🤣

    17:09 18.05.2026

  • 34 Да...засяга се

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Успокой се бе другарю":

    Ама, Тити била другарката! Верно е.

    17:10 18.05.2026

  • 35 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Успокой се бе другарю":

    Не съм ти другар.

    Коментиран от #47

    17:11 18.05.2026

  • 37 Сатана Z

    1 0 Отговор
    А защо повечето останаха с впечатлението, че това е опит за политическо убийство на лицето Мирчев?

    17:12 18.05.2026

  • 38 Запознат

    4 0 Отговор
    Ама как се хвърляше като истерично прасе връз колата! И това е лидер на партия. Такъв резил не мислех, че ще видя някога.......

    17:13 18.05.2026

  • 39 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Йо бро, кент тъч дис нига... Тая депесарска ус0йница какви пак ги разправя, чак ме е гнус да погледна

    17:14 18.05.2026

  • 40 Бангам ви рангата

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нещо става в тая държава":

    Заети са да се бангват на центъра, а бойчето откраднал 4 милярда за подръжка на пътища ама то това не е важно

    17:15 18.05.2026

  • 41 Свой

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Цвете":

    Късно е вече....Срамът и позорът на Мирчев, не могат да се изличат с нищо.

    17:15 18.05.2026

  • 42 един

    2 3 Отговор
    Този, който получава 4,85 на час има криминално досие в полицията.

    Коментиран от #49

    17:18 18.05.2026

  • 44 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Същият този толуп взимащ 40€ на час заедно с друг извратен тип Христо Бойкикев се опитаха да арестуват бай Ахмет Доган като превземат на караминьол неговата морска резиденция .
    Кой ще обуздае този фашизоиден елемент с два пръста чело?

    Коментиран от #52

    17:21 18.05.2026

  • 45 Престани ма!

    3 1 Отговор
    Престани ма! Престани ма, слугиньо на Кръстьо Петков, Бог да го прости, когато нещо го играеше върла "синдикалистка", ама после отиде да лазиш в краката на правешкия олигарх и червен и в червата, също като теб, престъпник, който открадна стотици милиоин с благословията на мутрата от СИК и тръгна да го раздава "петролен специалист"! Да, ама и той те изрита и ти реши да се маскираш на "коментаторка"! И като "коментаторка" си същото нищожество, каквато беше и като "синдикалистка", ама защо нападаш и изливаш кофи помия само по лидери на ПП и ДБ? Защо ма, Дамяновата?! Само че, да ти обадя, онзи, който получава 4,85 евро на ден е рецидивист, регистриран е за не едно престъпление и е длъжен да спазва правилата за движение! Разбра ли ма, Дамяновата?! И престани да се натягаш на новите управляващи ма, престани! То при теб слугинажа е даденост, ама все пак, престани, че ставаш по - гадна, отколкото си всъщност! И по-противна! А, я си сложи една перука, че с тези пет косъма на кратуната си като вещица!

    17:22 18.05.2026

  • 46 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА БАНГАРАНГА
    ДА СЕ СПОМЕЕ ЕДИН ИСТР.ФАКТ....
    ЕДНО ВРЕМЕ....89г.пр.н.е.
    ТАЗИ УЛ.КОРАБ ПЛАНИНА...ГАЛИЧИЦА...
    И ВАЖ.УЛ.БИГЛА С ГЛАВНАТА УЛ.ЗЛАТОВРЪХ(бвш.лука кунин)
    ОТ ПЛ.ВЕЧОВА ЗАВЕРА...
    БЯХА ЗАТВОРЕНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС
    ОСВЕН ЗА жителите на квартала...
    СПРАВКА ГУГЪЛ БАЛЕВ...☝

    17:25 18.05.2026

  • 47 Благодаря!

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тити на Кака":

    И слава Богу!

    17:29 18.05.2026

  • 48 Нека русофилите да кажат

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Победата на България на конкурса за песен на Евровизия през 2026 г. може да се счита за обективна, тъй като певицата изпълни най-силната песен сред останалите участници, каза продуцентът Йосиф Пригожин пред ТАСС.

    Коментиран от #51

    17:32 18.05.2026

  • 49 Граждански цървул

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "един":

    И ти имаш.

    Коментиран от #53

    17:32 18.05.2026

  • 50 Статията

    2 0 Отговор
    е един словесен бълвоч ! Аха да кажа нещо ама не смея ! Цялата ни журналистика е на тоя хал...

    17:33 18.05.2026

  • 51 Чобангаранга

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Нека русофилите да кажат":

    Да не са тетаковали някои русофили, че ги търсиш за още?

    17:35 18.05.2026

  • 52 Абе, къде е Бисеров?

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Сатана Z":

    Какъв бай може да бъде един от най-мразените, символ на корупцията, създател на момчето българомразец!?!!.?? Завлякъл с милиарди българите и България!

    17:35 18.05.2026

  • 53 един

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Граждански цървул":

    Не позна. Опитай пак.

    17:36 18.05.2026

  • 54 Хо хо

    0 0 Отговор
    Дамянчето още разсъждава под инстинкта си за доминация на власта. Що не погледне от другата страна че доставчика на пици е направил граждански арест на Бабуина от Крушари който не е успял да се домогне до гаража си на скъпия апартамент? А пица всеки може да си поръча на този адрес, дори и Шиши. Може и няколко от различни доставчици които искат да почерпят Крушареца. Въпрос на естествен интелект.

    17:40 18.05.2026

  • 55 ЕВРИ БАДИ ВСИЧКИ

    0 0 Отговор
    Да поръчаме по една пица на Крушареца за негова сметка, за да компенсираме доставчика. Нека му приседне на оземпика!

    17:44 18.05.2026