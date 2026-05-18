Диана Дамянова: Граждански арест, бе брато!

1. СЪБИТИЕТО

Човек, който получава 4.85 евро на час /отделно бакшиша/ се препречва при изпълнение на служебните си задължения на пътя пред колата на човек, който получава 40 евро на час /отделно комисиите/.

Това коментира във "Фейсбук" PR експертът Диана Дамянова.

От разпространението на много места кадри е видно, че човекът, който получава 4.85 евро на час навярно по някакъв начин затруднява движението на автомобила,,управляван от човекът, който получава 40 евро на час. Дали наистина го затруднява, е тема на истинска експертиза

2. ПРОБЛЕМЪТ

Човекът, който получава 40 евро на час, след явно неуспешен диалог с човекът, който получава 4.85 евро на час, се обажда на „нашата „ полиция и докладва за случилото се.

Междувременно, човекът който получава 4.85 на час си свършва работата /дори май се опитва да си тръгне преди да я свърши/, но получателят на пратката се явява и тя се осъществява и човекът, който получава 4.85 на час се опитва да се изтегли от местопрестъплението.

3. ПОЛИТИКАТА

Човекът, който получава 40 евро на част счита за свое право да осъществи „граждански арест” над нарушителя, като застава с тЕлото си пред движещата се кола. След кратко състезание, металът все пак побеждава тЕлото и колата на „престъпника”, който получава 4.85 евро на час се изтегля от местопрестъплението, въпреки че човекът който получава 40 евро на час е наредил обратното.

4. ОЩЕ ПОЛИТИКА

Темата на гражданския арест е особено популярна в страната и в средите на една /даже две/ политически сили. Само през последния месец, лидерът на идеята, че именно той /Боец/ има право да осъществява граждански арести, се снима в тържествени срещи със следните лица – министър на вътрешните работи на служебното правителство, министър на правосъдието на служебното правителство и ако не се лъжа и със самия министър-председател на същото.

Всички те, очевидно застават зад правото на този боец, който освен другото има и съмнително психическо състояние, да арестува когато, когото е необходимо.

Защо тогава човекът, който получава 40 евро на час, да няма това изконно, демократично право.

5. ДЕМОКРАЦИЯТА

В същото време, но на друго място, десетина колеги на човекът, който получава 40 евро на час, които също получават по толкова, допускат демократично песента Бангаранга /няма да обсъждам творческите ѝ качества/ в парламента, като весело пеят и танцуват от седнало с положение на споменатата песен. Действието им е провокирано от недопустимото твърдение на певицата, че песента няма да влезе в парламента.

Еми ето, влезе, и то по времето в което един друг техен колега извършваше граждански арест на улицата срещу нарушител.

6. ПОСЛЕДСТВИЯТА

ТЕлото на човекът, който получава 40 евро на час отново стана известно, а тялото на човека, който получава 4.85 на час прекара над 24 /в същност неизвестно колко засега / часа в ареста.

Вероятно за провинението му, а именно да паркира неправилно, за да извърши доставката си, да наруши правото на човекът с тЕлото да му извърши граждански арест и кой знае какво още, му е направена полицейска регистрация, ще бъде уволнен и не знам още какви последствия го чакат, но е известно че за обида /по едно време се говореше и за побой/, но човекът с тЕлото отрече/…та не зная точно какви хулигански квалификации ще му бъдат направени

PS. Не познавам човека, който получава 4.85 на час, но моля ако някой го познава, да ми пише и аз ще поема пълните разноски по неговата правна защита.

Защото иначе знаете как е, граждански арест, след граждански арест.

И равенство за всички пред закона, това го знаете, нали?