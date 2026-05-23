„Аз съм богатият мъж“: интервю на Шер от 1996 г. се превърна в интернет сензация

През 2016 г. архивно видео от предаването Dateline от 1996 г. неочаквано се превърна в интернет сензация, предава Dir.bg.

В интернет понякога се случват странни неща – видеа от далечни десетилетия изплуват отново и изведнъж се превръщат в сензация. Такъв е и случаят с интервю на Шер от 1996 г., излъчено по NBC в предаването „Dateline“, което години по-късно се разпространява масово в социалните мрежи. Причината е една нейна реплика, която звучи дори по-актуално днес: „Мъжът не е необходимост, мъжът е лукс.“

В разговора певицата обяснява с типичната си директност как е стигнала до този извод. Майка ѝ някога ѝ казва, че трябва да се „установи и омъжи за богат мъж“, на което Шер отговаря: „Мамо, аз съм богатият мъж.“ Фраза, която се превръща в културен символ за независимост и самодостатъчност.

Звезда, която никога не изчезва

Кариерата на Шер вече обхваща близо шест десетилетия – рядък случай дори за Холивуд. Тя преминава през върхове и спадове, но никога не изчезва напълно от сцената. Както казва режисьорът Франко Дзефирели, „кариерата ѝ се движи като вълните на океана“.

През 2018 г. тя получава престижната награда на Центъра „Кенеди“, редом с Филип Глас, Реба Макентайър и Лин-Мануел Миранда. Същата година се завръща и на големия екран в „Mamma Mia! Отново заедно“, където кратката ѝ поява се превръща в един от най-коментираните моменти на филма.

Рекорди, които никой друг не е постигал

Шер остава единственият изпълнител с номер 1 хит в класацията Billboard в шест последователни десетилетия – от 60-те до 2010-те. През 1999 г. с песента „Believe“ тя се превръща и в най-възрастната изпълнителка, оглавявала класацията, рекорд, който се задържа повече от 20 години.

Дългогодишният ѝ дизайнер Боб Маки я описва като „човек, който е известен с това, че е известен“. Според него Шер успява да съчетае две противоположности - съвършено изградена сценична персона и напълно искрена личност.

От Ел Сентро до световната сцена

Родена като Шерилин Саркисян през 1946 г. в Южна Калифорния, тя израства в нестабилна семейна среда. Родителите ѝ се развеждат, когато е бебе, а детството ѝ преминава между трудности и чести премествания.

Още като дете Шер осъзнава, че не се вписва в типичния холивудски образ - тъмна коса, тъмни очи, различна от „идеалните“ блондинки на епохата. Именно това усещане за различност по-късно се превръща в нейната най-голяма сила.

Сонни и Шер - любов, сцена и телевизионна революция

Срещата ѝ със Сони Боно променя всичко. От дуета „Sonny & Cher“ се ражда една от най-емблематичните телевизионни двойки на 70-те. „Часът на комедията на Сони и Шер“ достига милиони зрители и превръща Шер в телевизионна и музикална звезда.

След развода им тя започва самостоятелна кариера, която първоначално е по-трудна за приемане от индустрията, но постепенно я утвърждава като самостоятелна сила.

Завръщания, които стават по-силни от предишното падане

През 80-те Шер успява да се наложи и като актриса – с роли в „Silkwood“ и „Moonstruck“, които ѝ носят „Оскар“ и критическо признание. По-късно музиката ѝ преживява нова вълна с „Believe“, която я връща на върха на поп сцената.

И днес тя остава символ на артистична свобода, провокация и устойчивост - фигура, която не следва правилата на индустрията, а ги пренаписва.