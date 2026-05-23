Язовир "Александър Стамболийски" е започнал да прелива

23 Май, 2026 16:23

Ситуацията е вследствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Росица

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Язовир „Александър Стамболийски“ е започнал да прелива, съобщиха от пресцентъра на областната администрация във Велико Търново. Очаква се прелелите води да достигнат постепенно до около 400 м3/сек, а това е над три пъти повече от предишния път, когато се случи преливане, припомня БТА.

Ситуацията е вследствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Росица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовир „Александър Стамболийски“.

Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание. Уведомяват се живущите в ниските части на населените места по поречието на река Росица, както и земеделци, животновъди и рибари да следят нивото на реката. Призовават се жителите, докато нивото на река Росица е повишено, да преместят животни, техника и инвентар от ниските места, да не остават в близост до реката, да не преминават през залети участъци, да избягват риболов и разходки край реката.

Уведомени са всички кметове на кметства. Екипът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Доброволното формирование са в готовност да реагират при нужда.

Гражданите могат да подават сигнали за залети площи, за заклинени дървени трупи на мостовите съоръжения и други проблеми на горещия телефон на община Павликени на тел. 080 080 404 и 0888 096 099 – дежурен в Община Павликени.

Областният управител Марин Богомилов и Община Павликени продължават да следят обстановката и ще информират своевременно при промяна.

БТА припомня, че в община Велико Търново, град Долна Оряховица и село Първомайци в община Горна Оряховица е обявено бедствено положение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 15 Отговор
    Все още няма загинали,за съжаление. 🦧😪🦧

    Коментиран от #6, #25

    16:29 23.05.2026

  • 2 Някой

    24 0 Отговор
    Преди години при ГЕРБ се срина стена и изля държавен язовир над село Бисер с убити. Тръгна процес и след 10-ина години го върнаха за нещо. Не знам къде е стигнал.

    16:29 23.05.2026

  • 3 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    8 15 Отговор
    Добре, че мунчо кРадев постави на гълъбарника като неотложна задача да се пребори с безводието.
    Е пребори го.

    Коментиран от #8

    16:30 23.05.2026

  • 4 Няма проблем

    25 2 Отговор
    до лятото отново ще има безводие, частните ВЕЦ-ове ще се погрижат.

    Коментиран от #20

    16:33 23.05.2026

  • 5 Без име

    19 2 Отговор
    Вероятно някоя калинка е сложена там, след като досега язовирът не е бил обгрижен и източен. Откъде да знае калинката как се поддържа язовир? Тя е сложена там да получава тлъста заплата, не да разбира от язовири.

    Коментиран от #10

    16:35 23.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    21 3 Отговор
    А на бас че на лято пак няма да има вода и язовирите ще бъдат празни

    16:38 23.05.2026

  • 8 НИЩО МУ НЯМА

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Гyмен кРадев БОгаТАШа":

    СЕГА ЩЕ ОВЛАСТИ
    МАЛКИЯ ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75
    ДА СЕ БОРИ С.....ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ.☝

    Коментиран от #12

    16:40 23.05.2026

  • 9 Кучка си

    5 3 Отговор
    голяма, верно.

    16:52 23.05.2026

  • 10 Никой не казва

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Язовирът затова е сложен там, да събира вода, а като се напълни да прелива. Това Му е задължението. Да прелива когато има много вода.

    Коментиран от #13, #18

    16:57 23.05.2026

  • 11 това е провокация

    7 7 Отговор
    Борисов и Шиши са платили на язовира да прелее за да изпратят облаци над най-успешното правителство на Прехода.

    След почивните дни лично Премиера ще намине да се снима с пострадалите.

    16:59 23.05.2026

  • 12 ЛОШО е

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "НИЩО МУ НЯМА":

    НЕ е като оня дето скъса стената на язовира на село Бисер, Хасковско. И вече над 10 години никой не знае нищо.

    16:59 23.05.2026

  • 13 ами не

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Никой не казва":

    Ако е изправен, контролирано ще се изпуска за да не прелива.

    17:00 23.05.2026

  • 14 Куку

    7 11 Отговор
    Абе този Радев къде е . Има инавнредна ситуация

    Коментиран от #17, #23

    17:00 23.05.2026

  • 15 оня с коня

    6 4 Отговор
    Ама нали уж се крадяла вода и затва некои хора били Неокъпани?Явно Крадците са се засрамили и върнаха открадната вода,но ето какво стана...

    17:01 23.05.2026

  • 16 Бо(га)таш депутатче с ВЕЦ

    7 2 Отговор
    Нема грижи, батенца, до месец ще сме го източили.

    17:02 23.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Без име до Никой не казва

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Никой не казва":

    Язовирът има преливник, за да се използва контролирано, а не когато започне да прелива сам.

    17:06 23.05.2026

  • 19 къде се скри Борисов?

    3 6 Отговор
    Защо не е с министрите си при пострадалите?

    Коментиран от #22

    17:13 23.05.2026

  • 20 Улав

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Няма проблем":

    Не те слуша главата

    Коментиран от #21

    17:14 23.05.2026

  • 21 Ще си

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Улав":

    говорим пак, чувай какво ти пее петела.

    17:18 23.05.2026

  • 22 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "къде се скри Борисов?":

    Първо Радев трябва да подаде Оставка,да дойде Втората Партия ГЕРБ в НС на Власт и чак тогава Борисов да отиде с Министрите си на проблемното място.Абе вие от Луната ли падате,или просто така си се спъвате и падате поради злоупотреба с Концентрат?

    17:19 23.05.2026

  • 23 Някой

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Куку":

    Ако трябва премиера да ходи за това, значи държавата не в ред. Има си конкретни отговорни и дори преди министерство за бедствията. А не за пред медии да се снимат като ходят някъде.

    17:19 23.05.2026

  • 24 Почнахте ли да си търсите Борисов?

    4 6 Отговор
    Ще почнете. Ще почнете....

    Коментиран от #26

    17:20 23.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Знам

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Почнахте ли да си търсите Борисов?":

    къде да го търся, при Бай Ставри, или при д-р Гълъбова, на друго място няма как да се намира.

    Коментиран от #27

    17:23 23.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 честно

    5 7 Отговор
    Борисов ще е много прocт, ако пак се навие за трети път да ви оправя държавата. Сами си я чупите, сами си я оправяйте.

    17:26 23.05.2026

  • 29 Е ! И ? Какво ?

    2 1 Отговор
    Е ! И ? Какво ?

    Сега ?

    Да Започват Да Копаят Ли ?

    За Да Не Прелее !


    За Какво Е ?

    Преливника ?

    17:56 23.05.2026

  • 30 тодор живков ще търсите вие

    5 2 Отговор
    36 години от как бай тошо ви остави спретната държава, вие един язовир не почистихте бе хрантутници!

    как няма да прелее като никой не го е почистил , дъното е пълно със наноси

    Коментиран от #31

    18:01 23.05.2026

  • 31 глупусти дрънкаш

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "тодор живков ще търсите вие":

    Каква спретната държава беше България поддържана от белите роби от Строителни войски?

    18:07 23.05.2026

  • 32 Горски

    1 1 Отговор
    Айде, отиде коня у ряката. Таз седмичка потопче ви прати дедо. Хайде сега сбирайте водичка, че лятото суша ще ви дъни. Сечете горите да си напълните гушките, а после ревете. По-добре язовира да се държи пълен отколкото някакви ПП Петроханци и други еко талибани превентивно източват, както миналите години, сумати селища наводниха. То си трябва една хубава тояга и по 20 на голо за такива паникьори. Иначе на на някой язовири има увредени диги, но тази безстопанственост е от 1990 година. В крайна сметка вместо пари за украйна може да се възстанови държавното дружество за поддържка на язовири, напоителни системи.

    Коментиран от #33

    18:29 23.05.2026

  • 33 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Горски":

    Всяка община трябва да си състави комисия за оглед на мостовете и поречията. Трябва да има план за действие и базово оборудване на разположение. Най-добре крачещ ескаватор със щипки за паднали дървета и кофа за прокопаване на канали.

    18:43 23.05.2026

