Язовир „Александър Стамболийски“ е започнал да прелива, съобщиха от пресцентъра на областната администрация във Велико Търново. Очаква се прелелите води да достигнат постепенно до около 400 м3/сек, а това е над три пъти повече от предишния път, когато се случи преливане, припомня БТА.
Ситуацията е вследствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Росица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовир „Александър Стамболийски“.
Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание. Уведомяват се живущите в ниските части на населените места по поречието на река Росица, както и земеделци, животновъди и рибари да следят нивото на реката. Призовават се жителите, докато нивото на река Росица е повишено, да преместят животни, техника и инвентар от ниските места, да не остават в близост до реката, да не преминават през залети участъци, да избягват риболов и разходки край реката.
Уведомени са всички кметове на кметства. Екипът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Доброволното формирование са в готовност да реагират при нужда.
Гражданите могат да подават сигнали за залети площи, за заклинени дървени трупи на мостовите съоръжения и други проблеми на горещия телефон на община Павликени на тел. 080 080 404 и 0888 096 099 – дежурен в Община Павликени.
Областният управител Марин Богомилов и Община Павликени продължават да следят обстановката и ще информират своевременно при промяна.
БТА припомня, че в община Велико Търново, град Долна Оряховица и село Първомайци в община Горна Оряховица е обявено бедствено положение.
1 Mими Кучева🐕🦺
16:29 23.05.2026
2 Някой
16:29 23.05.2026
3 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Е пребори го.
16:30 23.05.2026
4 Няма проблем
16:33 23.05.2026
5 Без име
16:35 23.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сталин
16:38 23.05.2026
8 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #3 от "Гyмен кРадев БОгаТАШа":СЕГА ЩЕ ОВЛАСТИ
МАЛКИЯ ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75
ДА СЕ БОРИ С.....ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ.☝
16:40 23.05.2026
9 Кучка си
16:52 23.05.2026
10 Никой не казва
До коментар #5 от "Без име":Язовирът затова е сложен там, да събира вода, а като се напълни да прелива. Това Му е задължението. Да прелива когато има много вода.
16:57 23.05.2026
11 това е провокация
След почивните дни лично Премиера ще намине да се снима с пострадалите.
16:59 23.05.2026
12 ЛОШО е
До коментар #8 от "НИЩО МУ НЯМА":НЕ е като оня дето скъса стената на язовира на село Бисер, Хасковско. И вече над 10 години никой не знае нищо.
16:59 23.05.2026
13 ами не
До коментар #10 от "Никой не казва":Ако е изправен, контролирано ще се изпуска за да не прелива.
17:00 23.05.2026
14 Куку
17:00 23.05.2026
15 оня с коня
17:01 23.05.2026
16 Бо(га)таш депутатче с ВЕЦ
17:02 23.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Без име до Никой не казва
До коментар #10 от "Никой не казва":Язовирът има преливник, за да се използва контролирано, а не когато започне да прелива сам.
17:06 23.05.2026
19 къде се скри Борисов?
17:13 23.05.2026
20 Улав
До коментар #4 от "Няма проблем":Не те слуша главата
17:14 23.05.2026
21 Ще си
До коментар #20 от "Улав":говорим пак, чувай какво ти пее петела.
17:18 23.05.2026
22 оня с коня
До коментар #19 от "къде се скри Борисов?":Първо Радев трябва да подаде Оставка,да дойде Втората Партия ГЕРБ в НС на Власт и чак тогава Борисов да отиде с Министрите си на проблемното място.Абе вие от Луната ли падате,или просто така си се спъвате и падате поради злоупотреба с Концентрат?
17:19 23.05.2026
23 Някой
До коментар #14 от "Куку":Ако трябва премиера да ходи за това, значи държавата не в ред. Има си конкретни отговорни и дори преди министерство за бедствията. А не за пред медии да се снимат като ходят някъде.
17:19 23.05.2026
24 Почнахте ли да си търсите Борисов?
17:20 23.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Знам
До коментар #24 от "Почнахте ли да си търсите Борисов?":къде да го търся, при Бай Ставри, или при д-р Гълъбова, на друго място няма как да се намира.
17:23 23.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 честно
17:26 23.05.2026
29 Е ! И ? Какво ?
Сега ?
Да Започват Да Копаят Ли ?
За Да Не Прелее !
За Какво Е ?
Преливника ?
17:56 23.05.2026
30 тодор живков ще търсите вие
как няма да прелее като никой не го е почистил , дъното е пълно със наноси
18:01 23.05.2026
31 глупусти дрънкаш
До коментар #30 от "тодор живков ще търсите вие":Каква спретната държава беше България поддържана от белите роби от Строителни войски?
18:07 23.05.2026
32 Горски
18:29 23.05.2026
33 Дзак
До коментар #32 от "Горски":Всяка община трябва да си състави комисия за оглед на мостовете и поречията. Трябва да има план за действие и базово оборудване на разположение. Най-добре крачещ ескаватор със щипки за паднали дървета и кофа за прокопаване на канали.
18:43 23.05.2026