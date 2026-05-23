Мексико триумфира над Гана в първата си контрола преди Мондиал 2026

23 Май, 2026 16:45 577 0

Убедителен старт за "ацтеките" в подготовката за Световното първенство

Националният отбор на Мексико надделя с 2:0 над Гана в приятелски двубой, с който двата тима дадоха старт на последната си фаза от подготовката за Световното първенство по футбол през 2026 година.

Още с първия съдийски сигнал мексиканците демонстрираха амбиция и хъс. Само две минути след началото Брайън Гутиерес откри резултата, възползвайки се от неразбирателство в защитата на "черните звезди". Това попадение даде криле на домакините, които продължиха да диктуват темпото през първата част.

След почивката и двамата селекционери заложиха на множество ротации, давайки шанс на почти всички свои избраници да се изявят на терена. Въпреки промените, Мексико не изпусна инициативата и в 54-ата минута Гийермо Мартинес удвои преднината на своя тим, с което на практика сложи точка на спора.

Въпреки поражението, Гана ще има възможност да коригира грешките си в предстоящата контрола срещу Уелс, която ще се проведе на 2 юни в Кардиф. Мексиканците пък ще премерят сили с Австралия на 30 май, като и двата отбора ще търсят оптимална форма преди големия футболен форум.


