Зеленски отхвърли предложението на Мерц да предостави на Киев асоциирано членство в Е

23 Май, 2026 16:53

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски отхвърли предложението на германския канцлер Фридрих Мерц да предостави на Украйна асоциирано членство в Европейския съюз, наричайки го, наред с други неща, „несправедливо“.

„Би било несправедливо Украйна да присъства в Европейския съюз, но да остане без право на глас. Дойде време да се придвижим напред към пълноценно и смислено членство за Украйна“, цитира думите на Зеленски, цитирани от Ройтерс.

По-рано германският канцлер изпрати писмо до други лидери на ЕС и ръководителите на Европейската комисия и Съвета, с предложение да се предостави на Украйна специален статут на „асоцииран член“ на общността, което би позволило на представителите на Киев да участват в работата на управляващите институции без право на глас. Мерц представи инициативата си „не като разводнена версия на членството в ЕС“, а като разширяване на съществуващото Споразумение за асоцииране от 2014 г., което според него би спомогнало за ускоряване на процеса на присъединяване. Канцлерът предложи също така интегрирането на Украйна във всички военни структури на общността и разширяването върху нея на член 42.7 от Договора за Европейския съюз, който предвижда взаимна помощ в областта на отбраната.


  • 1 име

    63 5 Отговор
    Точно така, след години на кражби и погубване на народа си, дойде време златната тоалетна да има право на глас в ЕССР!

    Коментиран от #7, #9, #10, #19

    16:55 23.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 наглия наркоман

    54 4 Отговор
    пак си ги врътка на хооя

    16:57 23.05.2026

  • 4 Марко Рубио:

    11 56 Отговор
    На месец руснацте дават по 15-20 хиляди убити.Именно убити,а не ранени

    Коментиран от #22

    16:58 23.05.2026

  • 5 Жица

    57 3 Отговор
    Швабата иска да вкара есср във война с Русия. Хубаво че зельонъй е супер нагъл

    16:58 23.05.2026

  • 6 Демократ

    6 56 Отговор
    Правилно Укрсйна в ЕС и да изхвърли руските марионетки Чехия и Словакия от съюза

    16:58 23.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеления пор

    55 4 Отговор
    Иска само да смуче без да дава. Колко кредита не са върнали, а за нови реват.

    17:00 23.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Та тоя ЕССР

    39 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    винаги си е бил една "ЗЛАТНА ТОАЛЕТНА" и нищо повече.

    Коментиран от #12

    17:00 23.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    44 2 Отговор
    Петер Мадяр нанесе тежък удар на Украйна.Отказа внос на стоки от Украйна.

    17:01 23.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    35 2 Отговор
    На тези "членство в Е" (както пише сега) може и да дадат, но за ЕС е абсурдно. Със сигурност Русия отговаря на повече условия от тези. С неясни граници, във война, корупция и да не говорим за останалото.

    17:02 23.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бялджип

    37 5 Отговор
    Ако Зеленски погледне в огледалото, там ще види човек, който трябва бързо да е обесен.

    Коментиран от #25

    17:03 23.05.2026

  • 16 Кривоверен алкаш

    29 2 Отговор
    Държавите чакат години и отварят клъстерите един по един,не става така фокуснически хайде и вътре.Моите уважения,воювате, но има правила които не могат да бъдат пренебрегвани.Не си насилвайте късмета..

    Коментиран от #42

    17:03 23.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Показателно

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Никой не бръсне ЕС за слива.
    Щепа посредствени политици ще запалят най-голямата война в Европа и ще си бият камшика на някакви острови.

    17:04 23.05.2026

  • 20 Иван

    26 2 Отговор
    Гответе се за финансови подеяния, затова, че гнусната еврейска са.та.нинска сп.ер.ма Еленски е обидена.

    17:05 23.05.2026

  • 21 същото и тука

    20 2 Отговор
    На японската преса беше забранено да отразява ситуацията около удара на Въоръжените сили на Украйна над Старобелск.

    Коментиран от #27

    17:06 23.05.2026

  • 22 Опа на..

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "Марко Рубио:":

    Днес Рубио ли си, вчера не се ли представяше за Камала?

    17:06 23.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стоян георгиев

    24 2 Отговор
    Хазарско-бандерския терористичен режим в Киев с дрон удари и унгарска петролна рафинерия.

    17:07 23.05.2026

  • 25 Викам да поизбессим стотина комунета

    2 15 Отговор

    До коментар #15 от "Бялджип":

    Така малко.Останналите ще станат по-добрички.

    Коментиран от #30, #34

    17:07 23.05.2026

  • 26 бай Шиле

    15 3 Отговор
    Щом не иска асоциирано членство в ЕС за Украйна, пускайте ги по каналният ред и след десетина години може да бъдат приети, ако го има ЕС и евентуално Украйна.

    17:08 23.05.2026

  • 27 Българин

    4 34 Отговор

    До коментар #21 от "същото и тука":

    В Старибелск бяха избити доста ушанки.Което нас българите много ни радва

    17:10 23.05.2026

  • 28 Време е да продължим напред

    13 3 Отговор
    до последния укра...и после още толко с наемниците от секъде...руснци умора немат...а на бас

    17:10 23.05.2026

  • 29 Дон Корлеоне

    5 12 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #46, #49

    17:12 23.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 мучо

    20 1 Отговор
    зеленото човече иска пълен член

    17:12 23.05.2026

  • 32 Гресирана ватенка

    3 18 Отговор
    Копейките се разгруххтяха 😁😁😁

    Коментиран от #45

    17:14 23.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 в китай комунетата са милярд и още по

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "Викам да поизбессим стотина комунета":

    дека ке ги копаме бе...даааа...че си гледам китайче...за по сигурно....аха....

    17:16 23.05.2026

  • 35 Фашистът

    17 2 Отговор
    Мерц иска да включи ойро колхоза в гореща война. И пак германците да ходят в Украйна и да бъдат погребвани там.

    17:20 23.05.2026

  • 36 Гресирана ватенка

    3 8 Отговор

    До коментар #33 от "Трола с гресираната ватенка съм":

    И изгрухтя ли😁😁😁

    Коментиран от #44

    17:21 23.05.2026

  • 37 Механик

    13 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ти ли":

    Най-интересното е, че изказванията на тоя болен индивид не биват трити от сайта, въпреки, че всеки негов коментар включва обиди, език на омразата и открити призиви за насилие. Стигнал съм до извода, че това или е човек от редакцията или е самият собственик на сайта.
    И понеже знам, че сайта е собственост на "малтийския орден" и няма как целия орден да пише тука, остава, че е човек от редакцията. И понеже знам, че в тази редакция работи само един единствен човек, който се крие зад редица псевдоними, то остава да е Милен. Защото аз знам, че точно това е човекът дето работи тука.

    Коментиран от #39

    17:21 23.05.2026

  • 38 ЕСССР

    15 2 Отговор
    Общността вече военен съюз ли е ?

    17:29 23.05.2026

  • 39 Баба Радка

    1 8 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    Наборе да не си се побъркал нещо?

    Коментиран от #41

    17:42 23.05.2026

  • 40 Миролюб Войнов,аналитик

    15 3 Отговор
    Не знам защо непрекъснато наркомана Зелен със Ски ни го представяте в светлината все едно е някакъв много важен международен фактор ,а всъщност е една глобалистска пионка -просяк .

    17:43 23.05.2026

  • 41 Малкия Стоянчо

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Баба Радка":

    Бабо смени си памперса ,че го напълни ,не се ли усещаш ?

    17:44 23.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Съдията

    13 1 Отговор
    Тоя съвсем се е самозабравил. Нищо, от високо се пада най-лошо.😂

    17:49 23.05.2026

  • 44 Майор Деянов, на всеки километър

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Гресирана ватенка":

    Грухти май. катти zвиниата ,като я лаш каттт непълнолетни ромми на вересия ☝️!

    17:50 23.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Саде да попитам!

    7 1 Отговор
    Какво е това :
    ,,..асоциирано членство в Е"...?!?!

    17:55 23.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Корлеон Донев

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Дон Корлеоне":

    А ти кога ще пуснеш нещо ново...?!
    Или за ново,требе и акъл...?!?!

    17:57 23.05.2026

  • 50 Дудов

    12 2 Отговор
    Никой не ви и ще в ЕС

    17:58 23.05.2026

  • 51 Смотаняху

    8 1 Отговор
    Принцът и просякът.Само не знам кой е принцът, че май просяците са повече

    18:00 23.05.2026

  • 52 Руснаков

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Кривоверен алкаш":

    Дядка ,не обиждай хората безпричнно ☝️!Върти кавалли ,там ти е силата ...

    18:06 23.05.2026

  • 53 Мишел

    4 6 Отговор
    Ударен е ключов химически завод в Русия - „Метафракс Кемикъл“, разположен в Пермския регион, на около 1700 километра от украинската граница. Според руски източници атаката е била извършена с дронове на далечен обсег. Заводът се намира в град Губаха в Пермския край – дълбоко във вътрешността на Русия, което прави атаката една от най-дълбоките украински операции от началото на войната.

    Коментиран от #54

    18:10 23.05.2026

  • 54 Я пъ тоа

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    Ударане е в случая само цъфналата ти розичка 🎯 от голям 🍆 .

    18:16 23.05.2026

  • 55 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Н@гла zелена гнид@- не искам много, искам всичко!

    18:25 23.05.2026

  • 56 Сус бе копейки мърляви!

    0 12 Отговор
    Зеленски е шефа.

    Коментиран от #61

    18:28 23.05.2026

  • 57 САЩ..САЩ

    1 0 Отговор
    Пъ фногу есну тамкъ хима подморъцйъ и ки го фовартет фуф идзборе и ки гу бишная дзилениют лист..

    18:41 23.05.2026

  • 58 Зеленото:

    3 0 Отговор
    "Не искам много - искам Всичко!"

    18:43 23.05.2026

  • 59 Горски

    8 0 Отговор
    Нагло, по-нагло, най-нагло, супер нагло, ултра нагло, украинец. Кога най-накрая тия мръсни безродници ще разберат простата истина - никой за нищо не им е длъжен. Не, те не водят, нашата война, водят своята война, за която сами са си виновни, а ние даже им помагаме. Николай Азаров, когато направи много сериозен анализ, че само от предприсъединителен Договор към ЕС, Укр. ще загуби 200 млрд. долара и отказа при подобни загуби за икономиката въпросните условия на ЕС. За разлика от нашата Куневица и Костов. Този беше поводът за "Майдана" в Укр. и последвалите събития. Западът винаги ограбва по-малките ако не може следват революции и военни конфликти. А коментарите на германските граждани в германските медии са, че не желаят каквото и да било членство на Украйна в ЕС - нито асоциирано, нито никакво. Искат единствено тоя престъпник да спре войната и да си прибере бежанците, които не само източват социалната им система, но по-ранните скоро ще могат и да поискат гражданство.

    18:46 23.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Сус бе копейки мърляви!":

    Шефа ти ме помоли да ти предам, че те вика на фронта.

    19:08 23.05.2026

