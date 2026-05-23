Зеленски отхвърли предложението на Мерц да предостави на Киев асоциирано членство в Е

Володимир Зеленски отхвърли предложението на германския канцлер Фридрих Мерц да предостави на Украйна асоциирано членство в Европейския съюз, наричайки го, наред с други неща, „несправедливо“.

„Би било несправедливо Украйна да присъства в Европейския съюз, но да остане без право на глас. Дойде време да се придвижим напред към пълноценно и смислено членство за Украйна“, цитира думите на Зеленски, цитирани от Ройтерс.

По-рано германският канцлер изпрати писмо до други лидери на ЕС и ръководителите на Европейската комисия и Съвета, с предложение да се предостави на Украйна специален статут на „асоцииран член“ на общността, което би позволило на представителите на Киев да участват в работата на управляващите институции без право на глас. Мерц представи инициативата си „не като разводнена версия на членството в ЕС“, а като разширяване на съществуващото Споразумение за асоцииране от 2014 г., което според него би спомогнало за ускоряване на процеса на присъединяване. Канцлерът предложи също така интегрирането на Украйна във всички военни структури на общността и разширяването върху нея на член 42.7 от Договора за Европейския съюз, който предвижда взаимна помощ в областта на отбраната.