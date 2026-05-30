САЩ и Армения: отдалечава ли се Ереван от Русия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

САЩ явно проявяват засилен интерес към Армения. Няма как иначе да се разтълкуват някои сигнали от последните дни. При това акцентът съвсем ясно е поставен във военната сфера и сигурността. Отвръща ли се Армения от Русия?

Най-актуалният сигнал за засиления интерес пристигна от Вашингтон - президентът на САЩ Доналд Тръмп тази нощ публикува в своята мрежа "Truth social" пост, в който нарече арменския премиер Никол Пашинян свой "голям приятел и изключителен лидер", който напълно споделял неговата визия за мир и просперитет за Армения и целия регион.

Поздравите на Тръмп могат да минат за официални любезности по повод Деня на републиката, който Армения празнува на 28 май, но американският президент припомня в поста си и скорошното посещение (26.5.) на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Армения, където бяха сключени редица споразумения, включително за съвместен проект за транзитен коридор. Този проект "ще преобрази Южния Кавказ" и ще помогне на американските енергийни компании да получат достъп до маршрути от Централна Азия до САЩ, написа Тръмп.

Пакетът от документи, подписани от Рубио в Ереван, укрепва връзките на Армения със САЩ в момент, когато Ереван се сближава с ЕС, а се отдалечава от Москва, която доскоро беше смятана за основен съюзник на Армения.

Доставки на оръжие, атомна енергетика, космос

Подписана бе и „Харта за всеобхватно стратегическо партньорство между Република Армения и САЩ“. Документът обхваща широк спектър от стратегически сфери: от изкуствения интелект и космоса до атомната енергетика и доставките на оръжие.

С документа Вашингтон се ангажира да подкрепя независима и демократична Армения чрез разширяване на военнотехническото сътрудничество. Става дума за възможни доставки на американско оръжие, консултации в областта на отбраната, засилване на киберсигурността и подкрепа за арменския военнопромишлен комплекс.

Арменският военен експерт от аналитичния център "APRI Armenia" Леонид Нерсисян отбеляза в коментар за ДВ, че военният компонент в сътрудничеството в сферата на сигурността сега вече е съвсем изрично и ясно посочен. По думите му работата в тази насока може да доведе до това, че след известно време Армения ще може да закупува от САЩ и бойно оръжие. „Това със сигурност ще бъде постепенен процес, но ако днес имаме разузнавателни дронове от САЩ по договор, то вероятно следващите сделки ще могат да бъдат вече в още по-чувствителни области“, подчерта експертът.

При това е отделено специално внимание на технологичния сектор. На фона на плановете на Армения за строителство на нова атомна електроцентрала като заместител на действащата АЕЦ, която осигурява около 30-40% от вътрешното потребление на електроенергия, САЩ са готови да предоставят на Ереван достъп до своите ядрени технологии, включително за малки модулни ядрени реактори (SMR), както и да включат страната във веригите за доставки на полупроводници.

Икономика и логистика

Следващата важна област на арменско-американските споразумения е икономиката и логистиката. Страните парафираха рамково споразумение относно проекта TRIPP („Маршрутът на Тръмп“), който беше договорен още по време на тристранната среща във Вашингтон с участието на лидерите на Армения, САЩ и Азербайджан през август 2025 г., една от целите на който е да се установи транспортна връзка между Азербайджан и неговия ексклав Нахичеван. Регионалният обхват на инициативата обаче е много по-широк. Проектът има за цел да превърне Армения, която дълги години е била в хватката на сухопътна блокада от съседните Турция и Азербайджан, в транзитно-инфраструктурен възел на региона.

Замисълът на Ереван, както го формулира наскоро на предизборен митинг премиерът Никол Пашинян, се състои в това да превърне Армения от „задънена улица на конфликта в кръстопът на мира“. По този начин премиерът се опита да демонстрира на избирателите ползите от външнополитическия курс на своя екип, насочен към установяване на мир с Азербайджан и Турция, които доскоро се считаха за регионални противници на Армения.

Документът предвижда прокарването на нови енергийни и телекомуникационни коридори, вкл. възстановяването на железопътната линия Гюмри – Карс. Тази транспортна артерия от времето на Съветския съюз запустя след разпадането му и сега може да отвори на Армения пряк изход към западните пазари през турска територия.

Ситуацията се усложнява от факта, че този участък, както и цялата железопътна инфраструктура на Армения е предвидено до 2038 г. (с възможност за удължаване с още 10 години) да се управлява на концесия от руската държавна компания РЖД). В момента арменската страна води сложни преговори за продажбата на концесионните права на трета страна, „приятелска и към двете държави", както твърдят арменските власти.

Това предизвиква недоволство в Москва, което още повече нажежава и бездруго сложните двустранни отношения. Въпреки това властите в Ереван взеха решение да пристъпят към самостоятелна реконструкция на разрушените участъци от пътя, водещи към границите с Турция и Нахичеван.

САЩ и редкоземните метали на Армения

Меморандумът за сътрудничество със САЩ обхваща също добива и преработката на стратегически важни минерали и редкоземни метали – напълно ново направление в структурата на двустранните отношения. САЩ планират да инвестират в арменската добивна промишленост, да създадат нови вериги за доставки на стратегически суровини, необходими за производството на чипове, акумулатори и военна техника, като по този начин намалят зависимостта на Запада от други световни играчи. Това е едно от ключовите геоикономически направления на администрацията на Доналд Тръмп. В тази глобална стратегия се вписва и фактът, че по-рано Вашингтон сключи подобни споразумения за партньорство в областта на ключовите суровини и минерали с Киев.

„Днес целият свят се оказа в своеобразна надпревара за редки метали, полупроводници и установяване на нови пътища за доставки. Армения има наистина историческа възможност да се превърне в един от най-важните възли на тези логистични пътища“, подчерта арменският външен министър Арарат Мирзоян, като обяви привличането на големи инвестиции още през следващите шест месеца.

Арменският икономист Айказ Фанян определя обявените намерения за сътрудничество в минодобива като реалистични. По думите му интересът на американската страна към Армения в тази област е основно заради залежите на редкия метал молибден. Освен това арменските находища са полиметални, тоест съдържат и други ценни елементи. „Ако преди, поради ниските цени, извличането на тези метали от общата руда беше икономически нерентабилно, то днес, на фона на високите световни котировки, те се превръщат в привлекателен актив“, уточнява Фанян за ДВ.