Ще се „намагнетизира“ ли Варна, или Горанов е просто „застраховка“ при провал

Ще се „намагнетизира“ ли Варна, или водачът на листата на ГЕРБ в града Владислав Горанов е просто „застраховка“ при провал. Това ще един от най-интересните въпроси, чийто отговор ще дадат изборите на 19 април. Тезата, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов започва да изгражда алиби за евентуална изборна загуба, не изглежда лишена от основания. Напротив, тя се подкрепя от конкретни кадрови решения и публично поведение още преди началото на кампанията.



Най-яркият сигнал е свързан с връщането на бившия финансов министър Владислав Горанов, от когото Борисов се отказа, когато името му се появи в санкционния списък „Магнитски“ през 2023 година, в активната политическа игра. Това е ход с висок риск, който трудно може да бъде обяснен с логика за разширяване на електоралната подкрепа, ако говорим за цел да се печелят избори. Има индикации, че Румен Радев ще спечели във Варна с много, защото е получил негласната подкрепа на бизнеса в града. А това е доста знаково и за бъдещето управление на страната.



Така че Горанов е по-скоро фигура, която по-скоро мобилизира негативен вот, отколкото да привлича нови избиратели. В този смисъл подобно решение може да се тълкува не като опит за победа, а като удобна предпоставка за обяснение на евентуален слаб резултат.

Варна допълнително усилва този ефект. Регионът традиционно е чувствителен към подобни кадрови решения, а вътрешнопартийните напрежения там не са новост. Поставянето на фигура като Владислав Горанов начело на листата създава предпоставки както за демобилизация на собствените избиратели, така и за вътрешни конфликти – още един елемент, който може да бъде използван като аргумент след изборите.



Всичко това очертава една по-широка картина – вместо да води агресивна кампания за възстановяване на изгубеното доверие, ГЕРБ изглежда се подготвя за сценарий, в който няма да бъде водеща сила. А действията около листите, особено във Варна, и връщането на фигури като Горанов могат да се разглеждат именно като част от тази предварителна „застраховка“ срещу загуба.



Българската следа в списъка „Магнитски“

България е една от държавите в ЕС с най-много санкционирани лица по този закон. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ обяви санкции на два основни етапа:



Първа вълна (юни 2021 г.):

- Делян Пеевски: Депутат и бивш медиен магнат

- Васил Божков: Бизнесмен и хазартен бос

- Илко Желязков: Бивш заместник-председател на Бюрото за контрол на СРС



Втора вълна (февруари 2023 г.):

Владислав Горанов: Бивш министър на финансите

Румен Овчаров: Бивш министър на енергетиката

Александър Николов и Иван Генов: Бивши директори на АЕЦ „Козлодуй“

Николай Малинов: Лидер на движение „Русофили“