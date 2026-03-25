Ще се „намагнетизира“ ли Варна, или Горанов е просто „застраховка“ при провал

25 Март, 2026 13:03

Регионът традиционно е чувствителен към подобни кадрови решения, а вътрешнопартийните напрежения там не са новост

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов — Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ще се „намагнетизира“ ли Варна, или водачът на листата на ГЕРБ в града Владислав Горанов е просто „застраховка“ при провал. Това ще един от най-интересните въпроси, чийто отговор ще дадат изборите на 19 април. Тезата, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов започва да изгражда алиби за евентуална изборна загуба, не изглежда лишена от основания. Напротив, тя се подкрепя от конкретни кадрови решения и публично поведение още преди началото на кампанията.

Най-яркият сигнал е свързан с връщането на бившия финансов министър Владислав Горанов, от когото Борисов се отказа, когато името му се появи в санкционния списък „Магнитски“ през 2023 година, в активната политическа игра. Това е ход с висок риск, който трудно може да бъде обяснен с логика за разширяване на електоралната подкрепа, ако говорим за цел да се печелят избори. Има индикации, че Румен Радев ще спечели във Варна с много, защото е получил негласната подкрепа на бизнеса в града. А това е доста знаково и за бъдещето управление на страната.

Така че Горанов е по-скоро фигура, която по-скоро мобилизира негативен вот, отколкото да привлича нови избиратели. В този смисъл подобно решение може да се тълкува не като опит за победа, а като удобна предпоставка за обяснение на евентуален слаб резултат.

Варна допълнително усилва този ефект. Регионът традиционно е чувствителен към подобни кадрови решения, а вътрешнопартийните напрежения там не са новост. Поставянето на фигура като Владислав Горанов начело на листата създава предпоставки както за демобилизация на собствените избиратели, така и за вътрешни конфликти – още един елемент, който може да бъде използван като аргумент след изборите.

Всичко това очертава една по-широка картина – вместо да води агресивна кампания за възстановяване на изгубеното доверие, ГЕРБ изглежда се подготвя за сценарий, в който няма да бъде водеща сила. А действията около листите, особено във Варна, и връщането на фигури като Горанов могат да се разглеждат именно като част от тази предварителна „застраховка“ срещу загуба.

Българската следа в списъка „Магнитски“
България е една от държавите в ЕС с най-много санкционирани лица по този закон. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ обяви санкции на два основни етапа:

Първа вълна (юни 2021 г.):
- Делян Пеевски: Депутат и бивш медиен магнат
- Васил Божков: Бизнесмен и хазартен бос
- Илко Желязков: Бивш заместник-председател на Бюрото за контрол на СРС

Втора вълна (февруари 2023 г.):
Владислав Горанов: Бивш министър на финансите
Румен Овчаров: Бивш министър на енергетиката
Александър Николов и Иван Генов: Бивши директори на АЕЦ „Козлодуй“
Николай Малинов: Лидер на движение „Русофили“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 виктория

    25 0 Отговор
    защо все се лансират боклуците в БГ.!!!????

    13:17 25.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 скоро,скоро!!!

    7 1 Отговор
    Фактите са яко намагнитени!!

    13:19 25.03.2026

  • 8 Клати Курти

    22 1 Отговор
    Този нагъл мшок 🐀 нали го бяха хванали с краден украински джип преди време ,на влизане в Сърбия ?

    Коментиран от #20

    13:19 25.03.2026

  • 9 "Бездомникът"

    22 1 Отговор
    вуйчов се стъкмил с бяла риза за 200 Евро, самата невинност в бяло ! За къде го гласят изобщо , крадеца на стотици милиони ? Освен за зад решетките !

    13:20 25.03.2026

  • 10 Някой

    19 1 Отговор
    Да обяснят просто от прокуратурата, как на държавна заплата се стори къща за милиони (Горанов)? И как се купува за над милион лева (Арнаудова)? Как това става без корупция? Спечелили са от тото ли? То бе към майката на Пеевски.

    13:23 25.03.2026

  • 11 пери

    14 1 Отговор
    Горките варненци... Гербавите все някакви политически отпадъци им натрисат.

    13:25 25.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Новичок

    1 0 Отговор
    За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП.

    13:30 25.03.2026

  • 14 Аз съм

    11 0 Отговор
    Госпожа "Още от същото" - Менда Стоянова от ГРОБ кога ще я реанимиране? От 2009 г Борисов вдигаше пенсии и заплати с 20 лева или задържаше без увеличение. Създаде бедна класа и няколко милиардера. Председателя на Бюджетната комисия парламента - Менда и фин министър Горанов са изпълнителите на ББ.

    13:40 25.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 окиуйх

    8 0 Отговор
    Срам и позор за Варна, щом това ГЕРБ л@йно са го цопнали на варненци. Тази намагнитена масонска маймуна на ГЕРБ вместо във затвора за много години, за депутат се кани да става??? Варненци??? Милиони и милиарди ограбиха с лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, и вече трябваше да чука камъни този разбойник той за депутат се писал наглеца. Слава на Господ Иисус Христос няма да галсувам за тези доказани разбойници и намагнитени за кражби.

    13:47 25.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Цвинокио

    6 0 Отговор
    Само в БГ доказани корумпета ги лансират за високи постове в политиката. Примерите станаха много вече. Горанов, който имаше амбициите да запише със златни букви името си във финансовата история, изгърмя като бушон заради далаверите на Банкята. И това е петно, което много трудно можеш да махнеш от името си. Сигурно милион пъти се проклина за това, но пък компенсацията, която получи за тази жертва, му се услади..

    13:50 25.03.2026

  • 19 Цвинокио

    4 0 Отговор
    А и да не забравяме, че именно Банкята беше готов да жертва цяла БГ и народ, въртейки частни далавери, само и само да извади "Влади"от Списъка. Кой изобщо може да си позволи такава сила и мощ, колко трябва да е натискът от хората зад Горанов, за да впрегнат цяла държава и един тиквеник да го спасява?

    13:50 25.03.2026

  • 20 ейййй

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Клати Курти":

    така е, с крадения джип набързо затихна случката за този намагнитения, но ако хванат обикновен човек, ще го разкатават с години...

    13:51 25.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Цвинокио

    3 0 Отговор
    От експерт в МЗХ за кратко време се издигна до зам.-министър при Дянково време, случайност? Масонски връзки и няколко обяда с Шиши - гаранция, че ще станеш министър. А амбицията му беше за президент. .

    13:52 25.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Цвинокио

    2 1 Отговор
    Жалко за хората от Варна - след онзи Коцев и цялата корумпе история с него, сега за капак се явява нещо като алтернатива в лицето на Горанов. Ще го поотупат, а на Банкята все не му стигат бушони, с които да оправдава пълните си гащи.. Който се е докоснал до Банкята, без значение читав ли е или не, няма как един ден да не бъде дамгосан заради него като корумпе.. Рибата се вмирисва всички знаем от къде..

    13:54 25.03.2026

  • 25 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    зависи кой пита
    на венелина не отговарям

    13:56 25.03.2026

  • 26 Опа

    1 0 Отговор
    Магнитски е политически репресивен закон на чужда държава. Тук сме България.

    13:59 25.03.2026

  • 27 Хаха

    1 1 Отговор
    По-важният въпрос е ще се петроханизира ли прогресивно Варна.

    14:00 25.03.2026

  • 28 Гост

    1 0 Отговор
    портних и горанчо, е"ати комбинацията. Леле, леле...

    14:03 25.03.2026