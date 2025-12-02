Протестите в страната - недопуснатият референдум срещу задкулисието

Протестите в София, Варна, Пловдив, Бургас, Благоевград и т.н. беше национален сарказъм към модела „Борисов & Пеевски ООД – България за вътрешно ползване“. Хиляди излязоха да напомнят, че държавата не е частна фирма, а гражданите – не са статисти в политическа пиеса, писана в мрака.
Недоволство срещу Борисов и Пеевски, срещу властта, срещу бюджета, срещу задкулисието, срещу завладяната държава – ето това е недопуснатият референдум. Той просто се проведе извън урните. Хиляди хора излязоха на улицата не просто да изразят недоволство от отделни политики, а да дадат оценка за цял модел на управление, който според тях се възпроизвежда уродливо вече повече от десетилетие.
Това, което прави впечатление, бе както броят на протестиращите, така и качеството на недоволството. По площадите имаше млади хора, семейства, възрастни, служители от частния сектор, студенти – групи, които обикновено трудно се събират под един общ знаменател. Този път обединяващият фактор е усещането за застинала политическа система, в която реалната промяна е постоянно отлагана, публичното политическо празноговорено е ежедневие, а недоверието расте.
Бургас
Протестът като „референдум“ има и друго значение – той поставя въпроса кой всъщност форматира политическата сцена. Масовото недоволство е сигнал, че гражданите не приемат съжителството между партии, бизнес интереси и фигури, които символизират задкулисието в българската политика. И макар улицата да не е институция, тя изпълнява ролята на коректив, когато институциите изглеждат безсилни или безразлични.
Посланието е ясно: хората не искат да бъдат просто наблюдатели, а участници. И когато политическата система не предлага механизми за реално влияние, протестът се превръща в техния начин да „гласуват“. Въпросът е дали този глас ще бъде чут – или отново ще бъде обяснен, омаловажен и забравен. Защото всяко следващо пренебрегване няма да води до по-малки протести, а до по-големи. Улицата каза онова, което институциите не смеят – че задкулисието не просто съществува, а диктува дневния ред на държавата. И че на хората им писна.
Благоевград
Хиляди излязоха не заради поредния скандал, заради поредния куц бюджет, а заради натрупвания от години – усещането, че властта е превърната в затворен клуб, че решенията се вземат далеч от светлината, а партия и бизнес се преплитат до степен, в която отговорност няма. Хората не скандираха за поредната реформа, а срещу цял модел, който вече е непоносим.
И въпросът беше само един:
Докога?
А отговорът беше оглушителен:
Не повече!
Ефектът е като да събудиш спящ великан с шамар. Докато управляващите се опитваха да убеждават, че протестът бил „малък“, „платен“ или „политически“, реалността ги прекърши - това беше протест на хора, които вече са на ръба да загубят последната си илюзия, че държавата работи за тях.
Пловдив
Иронията?
Системата, която години наред нареждаше Борисов (Пеевски на втори план) на ключови позиции във властта – официално, неофициално, полууофициално – сега се чуди защо народът е ядосан. Все едно някой да се изненада, че като натискаш пружината десетилетия, тя накрая няма да изхвърчи в лицето ти.
На референдума, пардон протестите, имаше всичко – младост, сарказъм, гняв, плакати срещу Борисов и Пеевски.
Варна
Управляващите могат да се правят, че не виждат. Свикнали са. Но фактът остава: това беше най-ясният сигнал досега, че общественото търпение вече не е просто изчерпано — то е във фазата „не ме докосвай, че ще стане лошо“.
Ако до вчера протестът беше аларма, то днес той звучи като ултиматум. В момента въпросът не е дали Борисов и Пеевски имат влияние. Въпросът е докога обществото ще се примирява с това влияние. А този протест загатна – май не още дълго.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3, #4, #8, #10, #45, #47, #51
09:05 02.12.2025
2 Димитър
09:10 02.12.2025
3 Стенли
До коментар #1 от "Пич":Да много точно казано и незабавно оставка на правителството и насрочване на референдум за еврозоната
Коментиран от #49
09:11 02.12.2025
4 Да да да
До коментар #1 от "Пич":Песимизма е примирение оптимизма бъдеще към по добро. Протеста беше на оптимистите.9852
09:14 02.12.2025
5 Башибозука на Прасето
09:18 02.12.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #12
09:18 02.12.2025
7 Боруна Лом
09:19 02.12.2025
8 Ганя Путинофила
До коментар #1 от "Пич":Младите въстанаха срещу дрътите русофили!
Коментиран от #14, #18, #25
09:19 02.12.2025
9 ПАЗИТЕЛИ
Коментиран от #15
09:21 02.12.2025
10 Рогач
До коментар #1 от "Пич":Правилно си се усетил , че от цялата патардия файда има само бизнеса ! А обикновеният народ пак ще духа супата ! Защо ли ? Елементарно Уотсън ! Държавата ни е капиталистическа . От това следва , че е собственост на капиталистите и латифундистите в чиито ръце са парите . А който има пари да плаща , той поръчва музиката ! Плюят кастрираната полиция , че бездействала . Да сте видели кастрирано куче да хапе? Да, но платените футболни агитки на капиталистите действат и то как действат ! Ще ви припомня , че и събитията в Украйна през 2014 година започнаха именно с платени , фашизирани футболни агитки и навъртащи се край тях полезни идиоти. Именно футболни агитки горива живи хора в домът на Профсъюзите в Одеса, а платени медии се гавреха с труповете на изгорените...
Коментиран от #13
09:21 02.12.2025
11 Нормално
09:25 02.12.2025
12 Ейййй,
До коментар #6 от "Последния Софиянец":не спря да лъжеш🤬😡
09:27 02.12.2025
13 Провокацията в Одеса беше
До коментар #10 от "Рогач":активно мероприятие на КГБ!
Както гръмнаха няколко блока за да си оправдаят нахлуването на руските орди в Чечения!
09:27 02.12.2025
15 ами
До коментар #9 от "ПАЗИТЕЛИ":и радев да подготви служебно правителство, а гълъб донев да разгледа бюджета перо по перо
Коментиран от #21
09:39 02.12.2025
16 БГР
Важно е да се запаси инерцията.
09:43 02.12.2025
17 след дъжд качулка
Коментиран от #29
09:44 02.12.2025
18 Анонимен
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":Протестират русофили и русофоби заедно.Само хаос ни чака ако падне правителството.
09:44 02.12.2025
20 кумчо ВЪЛЧО
А също и ПЕЕВЩИНАТА !
Коментиран от #24
09:45 02.12.2025
21 Анонимен
До коментар #15 от "ами":Още не си разбрал че служебното правителство ще е на ГЕРБ
09:45 02.12.2025
22 свиреп ОХЛЮВ
Как да им бъде казано , за да го разберат ?
Могат да си отидат ДОСТОЙНО , но могат и да бъдат ИЗРИТАНИ от народа !
Въпрос на избор и вътрешен морал !
Коментиран от #23
09:48 02.12.2025
23 Я пъ тоа
До коментар #22 от "свиреп ОХЛЮВ":Бойко ги спука от бой на избори....колко още да ги бие...
Коментиран от #27, #31
09:50 02.12.2025
24 Румен Боташ
До коментар #20 от "кумчо ВЪЛЧО":Аз съм националната доктрина
Коментиран от #30
09:51 02.12.2025
26 ЛегнаЛангеЛ
09:51 02.12.2025
27 сайко килър
До коментар #23 от "Я пъ тоа":Видя ли изборите от снощи ? Кой кого спуква ? Я кажи !
09:56 02.12.2025
28 Само Питам
09:57 02.12.2025
29 БГР
До коментар #17 от "след дъжд качулка":Защото на Запад могат да си го позволят.
Българинът е докаран до такова състояние че ако не отиде един ден на работа, следователно не получи заплата, месечният домашен бюджет се разпада.
09:58 02.12.2025
30 Кума ЛисА
До коментар #24 от "Румен Боташ":Ти може и да си , ама не можеш да се мериш с ПРОСТАК като ББ от Банкя ! Нали не опитваш ? Че ще се провалиш !
09:59 02.12.2025
31 КарабасБарабас
До коментар #23 от "Я пъ тоа":Щом Бойко ги спуква на изборите / с 25 % от само 30 % гласуващи / , ЗАЩО ТОГАВА НЕ УПРАВЛЯВА ?
Нали ги спуква ? Какво му пречи да управлява ?
10:01 02.12.2025
32 ШЕФА
10:01 02.12.2025
33 Квадратен кръг
Това пример за ИЗБИРАТЕЛНА ДЕСТРУКЦИЯ ли е ? Или е израз на симпатия към най-дебелия ни юнак ?
Коментиран от #37, #44
10:03 02.12.2025
34 УнгуТилски ТронгоТап
10:04 02.12.2025
35 ЯЗЪК
10:08 02.12.2025
36 Дядо Мраз
10:10 02.12.2025
37 Това иде да каже
До коментар #33 от "Квадратен кръг":Кой е организирал вандалите...
Коментиран от #40, #41
10:11 02.12.2025
38 щръкнал щърк
10:11 02.12.2025
39 Кален ДАР или календар
Но и алтернативите им са много мижави и хилави !
10:13 02.12.2025
40 дебеЛ Лебед
До коментар #37 от "Това иде да каже":Дано не е Путин , че само това ще му липсва ! Виж , Мата Хари би изглеждала добре като организатор. Потайна , тайнствена , обгърната в мистерия и загадъчност. С една дума - истинска ГЕРОИНЯ на нашето време !
10:16 02.12.2025
41 ежко БЕЖКО
До коментар #37 от "Това иде да каже":Ами ако след Вандалите дойдат и Хуните , и Монголите.......?
10:18 02.12.2025
42 фен
10:18 02.12.2025
43 Слоностозъбест Абракадабър
Бойко и Пеевски , те са вече назад
10:23 02.12.2025
44 На пръв поглед
До коментар #33 от "Квадратен кръг":резонен въпрос. Но ако си гледал репортажите, щеше да знаеш, че ченгетата не допуснаха протестиращите до централата на Дебелото начало, докато в същото време офисът на ГЕРБ стоеше без охрана и стана лесна плячка за агиткаджиите. Случайност?!
10:24 02.12.2025
46 Жаба Кикерица
Въпросът сега е , че зад Първото очевидно Аз /на ББ/ , наднича и другото Аз / на Шиши / !
И ето го резултата от това !
10:26 02.12.2025
47 Видьо Видев
До коментар #1 от "Пич":Стани, стани юнак балкански!
От сън дълбок се събуди!
Да прогоним Борисов и Пеевски-
в Кремъл при Башар Асад!
10:27 02.12.2025
48 рИфИрендумът
10:28 02.12.2025
49 Като
До коментар #3 от "Стенли":Путинските рееферендуми ли искаш? Видяхме ги, знаем ги, странно защо само путинофилятите искат референдуми.......значи има нещо мръсно в тях. И не Швейцария няма общо с този тип референдуми.
10:30 02.12.2025
50 БАНко
10:31 02.12.2025
51 Тоест искаш да речеш
До коментар #1 от "Пич":Протестиси!
10:34 02.12.2025