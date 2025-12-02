Новини
Протестите в страната - недопуснатият референдум срещу задкулисието

Протестите в страната - недопуснатият референдум срещу задкулисието

2 Декември, 2025

Ефектът е като да събудиш спящ великан с шамар

Протестите в страната - недопуснатият референдум срещу задкулисието - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Протестите в София, Варна, Пловдив, Бургас, Благоевград и т.н. беше национален сарказъм към модела „Борисов & Пеевски ООД – България за вътрешно ползване“. Хиляди излязоха да напомнят, че държавата не е частна фирма, а гражданите – не са статисти в политическа пиеса, писана в мрака.

Недоволство срещу Борисов и Пеевски, срещу властта, срещу бюджета, срещу задкулисието, срещу завладяната държава – ето това е недопуснатият референдум. Той просто се проведе извън урните. Хиляди хора излязоха на улицата не просто да изразят недоволство от отделни политики, а да дадат оценка за цял модел на управление, който според тях се възпроизвежда уродливо вече повече от десетилетие.

Това, което прави впечатление, бе както броят на протестиращите, така и качеството на недоволството. По площадите имаше млади хора, семейства, възрастни, служители от частния сектор, студенти – групи, които обикновено трудно се събират под един общ знаменател. Този път обединяващият фактор е усещането за застинала политическа система, в която реалната промяна е постоянно отлагана, публичното политическо празноговорено е ежедневие, а недоверието расте.

Бургас

Протестът като „референдум“ има и друго значение – той поставя въпроса кой всъщност форматира политическата сцена. Масовото недоволство е сигнал, че гражданите не приемат съжителството между партии, бизнес интереси и фигури, които символизират задкулисието в българската политика. И макар улицата да не е институция, тя изпълнява ролята на коректив, когато институциите изглеждат безсилни или безразлични.

Посланието е ясно: хората не искат да бъдат просто наблюдатели, а участници. И когато политическата система не предлага механизми за реално влияние, протестът се превръща в техния начин да „гласуват“. Въпросът е дали този глас ще бъде чут – или отново ще бъде обяснен, омаловажен и забравен. Защото всяко следващо пренебрегване няма да води до по-малки протести, а до по-големи. Улицата каза онова, което институциите не смеят – че задкулисието не просто съществува, а диктува дневния ред на държавата. И че на хората им писна.

Благоевград
Хиляди излязоха не заради поредния скандал, заради поредния куц бюджет, а заради натрупвания от години – усещането, че властта е превърната в затворен клуб, че решенията се вземат далеч от светлината, а партия и бизнес се преплитат до степен, в която отговорност няма. Хората не скандираха за поредната реформа, а срещу цял модел, който вече е непоносим.

И въпросът беше само един:
Докога?

А отговорът беше оглушителен:
Не повече!

Ефектът е като да събудиш спящ великан с шамар. Докато управляващите се опитваха да убеждават, че протестът бил „малък“, „платен“ или „политически“, реалността ги прекърши - това беше протест на хора, които вече са на ръба да загубят последната си илюзия, че държавата работи за тях.

Пловдив

Иронията?
Системата, която години наред нареждаше Борисов (Пеевски на втори план) на ключови позиции във властта – официално, неофициално, полууофициално – сега се чуди защо народът е ядосан. Все едно някой да се изненада, че като натискаш пружината десетилетия, тя накрая няма да изхвърчи в лицето ти.

На референдума, пардон протестите, имаше всичко – младост, сарказъм, гняв, плакати срещу Борисов и Пеевски.

Варна

Управляващите могат да се правят, че не виждат. Свикнали са. Но фактът остава: това беше най-ясният сигнал досега, че общественото търпение вече не е просто изчерпано — то е във фазата „не ме докосвай, че ще стане лошо“.

Ако до вчера протестът беше аларма, то днес той звучи като ултиматум. В момента въпросът не е дали Борисов и Пеевски имат влияние. Въпросът е докога обществото ще се примирява с това влияние. А този протест загатна – май не още дълго.


България
Подобни новини


  • 1 Пич

    47 17 Отговор
    Анализ , който няма да чуете от телевизията ! Протеста изненада всички , защото беше истински. Най много изненада Кирчо и Кокорчи. Те очакваха присъствието на шепа паветници , пред които да си играят номерата. Но се изсипа истински народен протест срещу всички , срещу цялото управление! И от протест за незначителни неща които паветниците експлоатират в тяхна угода , видяха истинското народно недоволство от цялото управление , и готовност от народа да помете всички. И първоначалната им женска истерия с която крещяха се превърна в страх , и избягаха. Или бяха отзовани. Баце и Шиши също са потресени , защото видяха потенциала на народа да ги помете. Имаше всякакви хора, като започнете от паветниците които не знаят къде се намират, до хората недоволни от еврозоната. Разбира се че не го чуйте по телевизията, но те отначало затъмняваха целият протест, и започнаха да го отразяват едва когато се уплашиха. И сега, и Кирчовците, у Бойковците са в ступор от страх. Как очаквам да изпързалят протеста. Баце и Шиши ритуално ще си посипят главата с пепел, и ще жертват бюджета и / или Митов, а Кирчовците ще кажат, че са победили и протеста е постигнал своите цели. И повече никой няма да протестира. Ако съм прав, това ще бъде! И не е във ничия полза за българите. Ако махнат бюджета, никой няма да получи по добри заплати, защото съм ви казал, че увеличението в държавния сектор влече след себе си и увеличение в частният сектор !!! Само бизнеса отново няма да плаща данъци !!!

    Коментиран от #3, #4, #8, #10, #45, #47, #51

    09:05 02.12.2025

  • 2 Димитър

    46 3 Отговор
    Проблема е че работещите и мислещите протестират , а на изборите печелят онези с по 50 лева в джоба а те процентно са повече

    09:10 02.12.2025

  • 3 Стенли

    43 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Да много точно казано и незабавно оставка на правителството и насрочване на референдум за еврозоната

    Коментиран от #49

    09:11 02.12.2025

  • 4 Да да да

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Песимизма е примирение оптимизма бъдеще към по добро. Протеста беше на оптимистите.9852

    09:14 02.12.2025

  • 5 Башибозука на Прасето

    19 3 Отговор
    потуши Априлското въстание!

    09:18 02.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    41 4 Отговор
    Най после истински протест.Напълни ми се душата като гледах как бягат еничарите на Шиши.

    Коментиран от #12

    09:18 02.12.2025

  • 7 Боруна Лом

    11 5 Отговор
    БРАВО!,, ПРОВОКАТОРИТЕ,, СА НОВИТЕ КОМИТИ И ХЪШОВЕ ОТ БРАЙЛА!

    09:19 02.12.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    10 34 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Младите въстанаха срещу дрътите русофили!

    Коментиран от #14, #18, #25

    09:19 02.12.2025

  • 9 ПАЗИТЕЛИ

    67 3 Отговор
    Над 1,5 млн. протестиращи в България и по света. Не искаме повече да живеем в кочината на Пеевски и в зайчарника на Борисов. Крадохте в левове на поразия – няма да ви позволим да крадете и в евро. Оставка на правителството, а на на вътрешния министър - веднага, нови избори. Новото изборно мнозинство вече е на улицата.

    Коментиран от #15

    09:21 02.12.2025

  • 10 Рогач

    19 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Правилно си се усетил , че от цялата патардия файда има само бизнеса ! А обикновеният народ пак ще духа супата ! Защо ли ? Елементарно Уотсън ! Държавата ни е капиталистическа . От това следва , че е собственост на капиталистите и латифундистите в чиито ръце са парите . А който има пари да плаща , той поръчва музиката ! Плюят кастрираната полиция , че бездействала . Да сте видели кастрирано куче да хапе? Да, но платените футболни агитки на капиталистите действат и то как действат ! Ще ви припомня , че и събитията в Украйна през 2014 година започнаха именно с платени , фашизирани футболни агитки и навъртащи се край тях полезни идиоти. Именно футболни агитки горива живи хора в домът на Профсъюзите в Одеса, а платени медии се гавреха с труповете на изгорените...

    Коментиран от #13

    09:21 02.12.2025

  • 11 Нормално

    19 3 Отговор
    В страни с колониално управление винаги има политическа нестабилност.

    09:25 02.12.2025

  • 12 Ейййй,

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    не спря да лъжеш🤬😡

    09:27 02.12.2025

  • 13 Провокацията в Одеса беше

    9 20 Отговор

    До коментар #10 от "Рогач":

    активно мероприятие на КГБ!
    Както гръмнаха няколко блока за да си оправдаят нахлуването на руските орди в Чечения!

    09:27 02.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ами

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "ПАЗИТЕЛИ":

    и радев да подготви служебно правителство, а гълъб донев да разгледа бюджета перо по перо

    Коментиран от #21

    09:39 02.12.2025

  • 16 БГР

    7 2 Отговор
    Значи българина все още може. Жалко че ножът трябва да опре до кокълът за да се събуди.

    Важно е да се запаси инерцията.

    09:43 02.12.2025

  • 17 след дъжд качулка

    11 7 Отговор
    Абе вие сте много прости бре. Излезли били на протест. Вижте какво правят във Франция, Гърция, Германия. Хората спират работа и излизат на общонационални стачки каквито тук не наблюдаваме. Така се отстояват искания, а не излизли ми в 18 ч. и тръгнали да протестират. И кой ще ви чуе бре. За нищо не става тоя народ, за нищо.

    Коментиран от #29

    09:44 02.12.2025

  • 18 Анонимен

    2 13 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Протестират русофили и русофоби заедно.Само хаос ни чака ако падне правителството.

    09:44 02.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 кумчо ВЪЛЧО

    13 2 Отговор
    БОЙКОВЩИНАТА не може и не бива да е национална доктрина на България !
    А също и ПЕЕВЩИНАТА !

    Коментиран от #24

    09:45 02.12.2025

  • 21 Анонимен

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "ами":

    Още не си разбрал че служебното правителство ще е на ГЕРБ

    09:45 02.12.2025

  • 22 свиреп ОХЛЮВ

    12 1 Отговор
    Какво не може да разбере Бойко ? Че не е одобряван. Че хората не харесват и не искат неговата ПРОСТАЩИНА. Че им е противен ШИШИ . Че мразят комбината ББ и ДП !
    Как да им бъде казано , за да го разберат ?
    Могат да си отидат ДОСТОЙНО , но могат и да бъдат ИЗРИТАНИ от народа !
    Въпрос на избор и вътрешен морал !

    Коментиран от #23

    09:48 02.12.2025

  • 23 Я пъ тоа

    3 11 Отговор

    До коментар #22 от "свиреп ОХЛЮВ":

    Бойко ги спука от бой на избори....колко още да ги бие...

    Коментиран от #27, #31

    09:50 02.12.2025

  • 24 Румен Боташ

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "кумчо ВЪЛЧО":

    Аз съм националната доктрина

    Коментиран от #30

    09:51 02.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЛегнаЛангеЛ

    3 2 Отговор
    Как може хората да протестират срещу човек , който е богоподобен и всеки момент може да излезе и да каже умното - Ту Тууууу , Ту Туууууу !?

    09:51 02.12.2025

  • 27 сайко килър

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Я пъ тоа":

    Видя ли изборите от снощи ? Кой кого спуква ? Я кажи !

    09:56 02.12.2025

  • 28 Само Питам

    5 2 Отговор
    А бе , някой знае ли къде е Бойко ? Защо мълчи ? Обикновено все е най-знаещия , можещия , разбиращия , а сега е скрит нейде !

    09:57 02.12.2025

  • 29 БГР

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "след дъжд качулка":

    Защото на Запад могат да си го позволят.
    Българинът е докаран до такова състояние че ако не отиде един ден на работа, следователно не получи заплата, месечният домашен бюджет се разпада.

    09:58 02.12.2025

  • 30 Кума ЛисА

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Румен Боташ":

    Ти може и да си , ама не можеш да се мериш с ПРОСТАК като ББ от Банкя ! Нали не опитваш ? Че ще се провалиш !

    09:59 02.12.2025

  • 31 КарабасБарабас

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Я пъ тоа":

    Щом Бойко ги спуква на изборите / с 25 % от само 30 % гласуващи / , ЗАЩО ТОГАВА НЕ УПРАВЛЯВА ?
    Нали ги спуква ? Какво му пречи да управлява ?

    10:01 02.12.2025

  • 32 ШЕФА

    9 2 Отговор
    Протеста е срещу българоубиеца ББ , престъпника ДП,и корупцията на чантаджиите които не плащат осигуровки,но ежедневно взимат рушвети и ДМС.

    10:01 02.12.2025

  • 33 Квадратен кръг

    3 1 Отговор
    Защо разбиха офиса на ГЕРБ , а този на Новото начало си стои ?
    Това пример за ИЗБИРАТЕЛНА ДЕСТРУКЦИЯ ли е ? Или е израз на симпатия към най-дебелия ни юнак ?

    Коментиран от #37, #44

    10:03 02.12.2025

  • 34 УнгуТилски ТронгоТап

    0 0 Отговор
    Защо протестите в Пловдив , Варна и Бургас минаха тихо , спокойно , без размирици ? А в София имаше ВАНДАЛИЗЪМ ?

    10:04 02.12.2025

  • 35 ЯЗЪК

    0 1 Отговор
    Искаме Бойко , Искаме Бойко , Искаме Бойко.....да каже няколко думи. Нали не чака позволение от Делян за това ? Или пък да му напишат сърцераздирателно слово как е най-подготвен да управлява , ама милее за Родината и не иска да я даде в чужди ръце !?

    10:08 02.12.2025

  • 36 Дядо Мраз

    3 1 Отговор
    И за тези спонтанни протести ли е виновен Путин , Радев , Радевица , Станишев , Винету ту - туууу , а даже и Оцеола ?

    10:10 02.12.2025

  • 37 Това иде да каже

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Квадратен кръг":

    Кой е организирал вандалите...

    Коментиран от #40, #41

    10:11 02.12.2025

  • 38 щръкнал щърк

    1 2 Отговор
    ББ е изпята песен , а ДП също , но още преди да е започнал да я пее !

    10:11 02.12.2025

  • 39 Кален ДАР или календар

    2 0 Отговор
    Безспорно Борисов и Пеевски не са стока и са символ на всичко пошло !
    Но и алтернативите им са много мижави и хилави !

    10:13 02.12.2025

  • 40 дебеЛ Лебед

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Това иде да каже":

    Дано не е Путин , че само това ще му липсва ! Виж , Мата Хари би изглеждала добре като организатор. Потайна , тайнствена , обгърната в мистерия и загадъчност. С една дума - истинска ГЕРОИНЯ на нашето време !

    10:16 02.12.2025

  • 41 ежко БЕЖКО

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Това иде да каже":

    Ами ако след Вандалите дойдат и Хуните , и Монголите.......?

    10:18 02.12.2025

  • 42 фен

    0 4 Отговор
    Добре е тия демократи дето правят протести и създават хаос, да осмислят позицията си и да си съберат акъла в главите, колкото им е останал. Няма да стане с дандании, нито един на протеста не е беден, гладен и жаден. Искат промяна. ОК, има законови начини, вот на недоверие, избори и т.н. Бая избори изпапахме и резултата е един и същ, ГЕРБ все бие. Направете силна партия, но не ПП+ДБ=на десетина %. Костя не е съюзник, Руди не можеш му бутнеш носа с л.няна клечка, Ивелин се клати, туй ли ви е алтернативата.

    10:18 02.12.2025

  • 43 Слоностозъбест Абракадабър

    0 0 Отговор
    Хора и улици , град като град
    Бойко и Пеевски , те са вече назад

    10:23 02.12.2025

  • 44 На пръв поглед

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Квадратен кръг":

    резонен въпрос. Но ако си гледал репортажите, щеше да знаеш, че ченгетата не допуснаха протестиращите до централата на Дебелото начало, докато в същото време офисът на ГЕРБ стоеше без охрана и стана лесна плячка за агиткаджиите. Случайност?!

    10:24 02.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Жаба Кикерица

    3 0 Отговор
    До това ли води "демократичното двулично и авторитарно " управление в стил - Аз казах , Аз давам , Аз плащам , Аз позволявам , Аз нареждам ?
    Въпросът сега е , че зад Първото очевидно Аз /на ББ/ , наднича и другото Аз / на Шиши / !
    И ето го резултата от това !

    10:26 02.12.2025

  • 47 Видьо Видев

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Стани, стани юнак балкански!
    От сън дълбок се събуди!
    Да прогоним Борисов и Пеевски-
    в Кремъл при Башар Асад!

    10:27 02.12.2025

  • 48 рИфИрендумът

    0 1 Отговор
    няма нищо общо. За провеждането му нямаше нито правно нито логическо обяснение. На тоя писавец много ми се иска референдум в квартала му да му определи вътрешното обзавеждане на апартаментчето. Не може да питаш полуграмотни за финансовите дала на държавата.

    10:28 02.12.2025

  • 49 Като

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Путинските рееферендуми ли искаш? Видяхме ги, знаем ги, странно защо само путинофилятите искат референдуми.......значи има нещо мръсно в тях. И не Швейцария няма общо с този тип референдуми.

    10:30 02.12.2025

  • 50 БАНко

    1 0 Отговор
    МНОГО ДОБРЕ КАЗАНО : ЗАБРАНЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА УРНИТЕ СТАНА РЕФЕРЕНДУМ НА ПЛОЩАДИТЕ !!!

    10:31 02.12.2025

  • 51 Тоест искаш да речеш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Протестиси!

    10:34 02.12.2025