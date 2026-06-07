Журналист за "Баба Алино": Тази история е планирана да избухне в точния политически момент

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Случаят "Баба Алино", коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Спас Спасов, кореспондент на "Дневник" във Варна.

"В случая говорим за това, че нещо, което изобщо не е новост в България, нещо, което не е изключение в България, във Варна става видимо, защото експлодира заради арогантността, с която беше направено. А тази арогантност е мотивирана от факта, че Варна е далеч. И се разчита вероятно на това, че във Варна нещата няма да станат толкова бързо и толкова ясно видими, колкото биха станали, да речем, с постройка в чашата на язовир "Искър".

По тази причина в този случай Варна, естествено, е опитно поле в момента и за руската хибридна война, която се води срещу България. Варна е опитно поле и за това как може да бъде обработвано украинското малцинство, за да може то в определен момент да бъде насочвано в една или друга посока, когато дойде време в Украйна да се гласува на свободни парламентарни избори.

Цялата история е страшна, защото разкрива една изключително персистентна подмолност на държавата. Същата тази държава първо не е забелязала какво се случва във Варна, не го е забелязала и местната власт. След това обаче го е описала в ред документи, които са формирали един интензивен документооборот. След това, което е описано, е нанесено в кадастъра.

Тоест – хем не го е забелязала, хем го описва после. Хем го е вкарала в кадастъра. И в този случай се явява една пералня за незаконно строителство. Защото веднъж влязло в кадастъра, това строителство минава през нотариални кантори, минава където си поискате вече. След това държавата започва да начислява данъци. Местната власт започва да начислява данъци, започва да иска данък "сгради" и т.н. Допуснато е съставянето на нотариални актове, допуснато е продажба, допуснато е банките да отпускат ипотеки. Вие представяте ли си банка, която отпуска ипотека за купуването на фалшив имот? Това говори достатъчно за българската банкова система в момента.

След като всичко това се случва, държавата решава да обяви в един момент, че всичко това, което се е случвало до момента, е незаконно. Това е абсурдът, който наблюдавахме със случая "Баба Алино" във Варна. Самата държава се самоосъжда за това, че всичко, което е направила, се оказва незаконно."

Кой как използва случая

"Става въпрос за обслужване на един наратив, който върши идеална работа в момента на "Възраждане" и на "Прогресивна България".

И това е само защото останалите политически сили от така наречената либерална опозиция в България години наред и до този момент не успяват да комуникират с гражданите и с обществото. Не успяват – не знам по каква причина. Те имат целия ресурс да усвоят начина на комуникация. Имат целия ресурс да се научат как да формулират тезите си. И въпреки всичко не могат да го направят. Ние наблюдаваме една изключителна комуникационна немощ през последните седмици.

Достатъчно е да се зададе въпросът: кой има полза от раздухването на цялата тази история? Държавата определено няма, защото става ясно това, което казах преди малко – че сама е свършила всичко, което най-накрая е довело до легализирането на нелегална строителна дейност.

От друга страна, гражданите нямат никаква полза от това, защото им съобщават нещо, което вече е свършен факт. Аз съм от тези, които не вярват, че рано или късно ще се стигне до събарянето на това, което е построено в "Баба Алино".

И така – кой има полза? Полза има единствено "Възраждане" и единствено "Прогресивна България". "Възраждане" – за да може да подпре съсипания си имидж след последните парламентарни избори. И "Прогресивна България" – за да обслужи антиукраинския си наратив за вътрешнополитическо ползване. "Прогресивна България" дойде на власт на вълната на антиукраинските настроения в България.

Толкова хора разчитаха на Радев, че ще изгони украинците. Толкова хора разчитаха, че ще ги лиши от временна закрила. Толкова хора разчитаха, че ще спре помощите за украинците.

След като това не може да се случи на практика, то трябва да бъде непрекъснато изговаряно и подпирано – стимулирано – с подобно говорене, като нашето говорене на министър Шишков или всеки друг, който ще чуем да разказва как Олег Невзоров е украинец."

"Защото и в България има българи и българи, и в Украйна има украинци и украинци. Олег Невзоров не е човек, пострадал от войната. Олег Невзоров не е със семейство, пострадало от войната. Това е един човек, който е изнесъл бизнеса си в България, вероятно защото в един момент се е оказало, че така е по-удобно. Трябва да се каже всичко, което се знае през украинските медии и за миналото на Олег Невзоров – за политическото му минало, за това, че се е опитвал да стане кмет на един град през партия, която е с определено проруско профилиране в Украйна. Трябва да се каже и това, че той е използвал една неправителствена организация, чийто лидер в момента е издирван от украинските власти, защото е водил откровено антиукраинска и проруска политика в Украйна.

И точно този тип човек в момента е дошъл в България, за да свърши всички тези безобразия, които държавата гледа през последните седмици."

Сценаристи

"Не мога да се отърва от неприятното усещане, че сценаристът на цялата тази история е "петроханският". И по тази причина нещата са много сходни и много си приличат – в България този вид истории са планирани стратегически – да се случат в определен политически момент.

Вероятно сценаристите не мислят за това, че рано или късно истината ще излезе наяве и ще станат ясни всичките бели конци, с които е съшита цялата драма, тогава вече ще отмине политическият момент и никой няма да си спомня за какво всъщност е ставало дума. Важно е да се свърши работа в момента. Важно е всичко това, което прави "Прогресивна България" – с поставянето на пенсиите на капково напояване, например или с оставянето на непипнати заплатите на депутатите, или с други неща, които обещаваше по време на предизборната кампания – важно е всичко това сега да бъде подпряно в асиметрично говорене, от което да изпадне обещаното."