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Журналист за "Баба Алино": Тази история е планирана да избухне в точния политически момент

Журналист за "Баба Алино": Тази история е планирана да избухне в точния политически момент

7 Юни, 2026 13:00 1 480 60

  • спас спасов-
  • баба алино-
  • кадастър-
  • варна-
  • прогресивна българия

Цялата история е страшна, защото разкрива една изключително персистентна подмолност на държавата

Журналист за "Баба Алино": Тази история е планирана да избухне в точния политически момент - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Случаят "Баба Алино", коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Спас Спасов, кореспондент на "Дневник" във Варна.

"В случая говорим за това, че нещо, което изобщо не е новост в България, нещо, което не е изключение в България, във Варна става видимо, защото експлодира заради арогантността, с която беше направено. А тази арогантност е мотивирана от факта, че Варна е далеч. И се разчита вероятно на това, че във Варна нещата няма да станат толкова бързо и толкова ясно видими, колкото биха станали, да речем, с постройка в чашата на язовир "Искър".

По тази причина в този случай Варна, естествено, е опитно поле в момента и за руската хибридна война, която се води срещу България. Варна е опитно поле и за това как може да бъде обработвано украинското малцинство, за да може то в определен момент да бъде насочвано в една или друга посока, когато дойде време в Украйна да се гласува на свободни парламентарни избори.

Цялата история е страшна, защото разкрива една изключително персистентна подмолност на държавата. Същата тази държава първо не е забелязала какво се случва във Варна, не го е забелязала и местната власт. След това обаче го е описала в ред документи, които са формирали един интензивен документооборот. След това, което е описано, е нанесено в кадастъра.

Тоест – хем не го е забелязала, хем го описва после. Хем го е вкарала в кадастъра. И в този случай се явява една пералня за незаконно строителство. Защото веднъж влязло в кадастъра, това строителство минава през нотариални кантори, минава където си поискате вече. След това държавата започва да начислява данъци. Местната власт започва да начислява данъци, започва да иска данък "сгради" и т.н. Допуснато е съставянето на нотариални актове, допуснато е продажба, допуснато е банките да отпускат ипотеки. Вие представяте ли си банка, която отпуска ипотека за купуването на фалшив имот? Това говори достатъчно за българската банкова система в момента.

След като всичко това се случва, държавата решава да обяви в един момент, че всичко това, което се е случвало до момента, е незаконно. Това е абсурдът, който наблюдавахме със случая "Баба Алино" във Варна. Самата държава се самоосъжда за това, че всичко, което е направила, се оказва незаконно."

Кой как използва случая

"Става въпрос за обслужване на един наратив, който върши идеална работа в момента на "Възраждане" и на "Прогресивна България".

И това е само защото останалите политически сили от така наречената либерална опозиция в България години наред и до този момент не успяват да комуникират с гражданите и с обществото. Не успяват – не знам по каква причина. Те имат целия ресурс да усвоят начина на комуникация. Имат целия ресурс да се научат как да формулират тезите си. И въпреки всичко не могат да го направят. Ние наблюдаваме една изключителна комуникационна немощ през последните седмици.

Достатъчно е да се зададе въпросът: кой има полза от раздухването на цялата тази история? Държавата определено няма, защото става ясно това, което казах преди малко – че сама е свършила всичко, което най-накрая е довело до легализирането на нелегална строителна дейност.

От друга страна, гражданите нямат никаква полза от това, защото им съобщават нещо, което вече е свършен факт. Аз съм от тези, които не вярват, че рано или късно ще се стигне до събарянето на това, което е построено в "Баба Алино".

И така – кой има полза? Полза има единствено "Възраждане" и единствено "Прогресивна България". "Възраждане" – за да може да подпре съсипания си имидж след последните парламентарни избори. И "Прогресивна България" – за да обслужи антиукраинския си наратив за вътрешнополитическо ползване. "Прогресивна България" дойде на власт на вълната на антиукраинските настроения в България.

Толкова хора разчитаха на Радев, че ще изгони украинците. Толкова хора разчитаха, че ще ги лиши от временна закрила. Толкова хора разчитаха, че ще спре помощите за украинците.

След като това не може да се случи на практика, то трябва да бъде непрекъснато изговаряно и подпирано – стимулирано – с подобно говорене, като нашето говорене на министър Шишков или всеки друг, който ще чуем да разказва как Олег Невзоров е украинец."

"Защото и в България има българи и българи, и в Украйна има украинци и украинци. Олег Невзоров не е човек, пострадал от войната. Олег Невзоров не е със семейство, пострадало от войната. Това е един човек, който е изнесъл бизнеса си в България, вероятно защото в един момент се е оказало, че така е по-удобно. Трябва да се каже всичко, което се знае през украинските медии и за миналото на Олег Невзоров – за политическото му минало, за това, че се е опитвал да стане кмет на един град през партия, която е с определено проруско профилиране в Украйна. Трябва да се каже и това, че той е използвал една неправителствена организация, чийто лидер в момента е издирван от украинските власти, защото е водил откровено антиукраинска и проруска политика в Украйна.

И точно този тип човек в момента е дошъл в България, за да свърши всички тези безобразия, които държавата гледа през последните седмици."

Сценаристи

"Не мога да се отърва от неприятното усещане, че сценаристът на цялата тази история е "петроханският". И по тази причина нещата са много сходни и много си приличат – в България този вид истории са планирани стратегически – да се случат в определен политически момент.

Вероятно сценаристите не мислят за това, че рано или късно истината ще излезе наяве и ще станат ясни всичките бели конци, с които е съшита цялата драма, тогава вече ще отмине политическият момент и никой няма да си спомня за какво всъщност е ставало дума. Важно е да се свърши работа в момента. Важно е всичко това, което прави "Прогресивна България" – с поставянето на пенсиите на капково напояване, например или с оставянето на непипнати заплатите на депутатите, или с други неща, които обещаваше по време на предизборната кампания – важно е всичко това сега да бъде подпряно в асиметрично говорене, от което да изпадне обещаното."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор
    Нищо в БГ не е такова, каквото Ви го представят❗

    13:03 07.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    29 1 Отговор
    Баба Алино е еврейски кибуц на еврейската мафия в Одеса на Кауфман.В Албания народа пали и руши кибуците на остров Сазан а ние спим.

    Коментиран от #31

    13:03 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А ве,кво е туй... :

    20 3 Отговор
    ,,..ПЕРСИСТЕНТНА подмолност на държавата..."
    Вие Българи ли сте,или-Не...?!

    Коментиран от #26, #54

    13:06 07.06.2026

  • 5 Kaлпазанин

    22 1 Отговор
    Не се и съмняваме ,с тази либерастия и с такива платени мисирки мисероци и и всякаква сган продала се за жълти стотинки

    13:07 07.06.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 3 Отговор
    Помните ли
    Как бяхме готови за € зоната, а се оказА, че и ЕЦБ и БНБ са лъгали ❗

    13:07 07.06.2026

  • 7 Въпрос

    27 0 Отговор
    Обективна ли е българската журналистика?

    Коментиран от #36

    13:08 07.06.2026

  • 8 Иван

    24 2 Отговор
    Имат късмет всички щото е демокрация щото при бай Тошо всички щяха да са в Белене при лошия социализъм

    13:08 07.06.2026

  • 9 665

    33 3 Отговор
    Хахаха жълтопаветният и.д10т , удобно забравя участието на украинската посланичка, защото си мисли че говори на овчеглавите си сектанти.

    13:08 07.06.2026

  • 10 Нека позная

    31 7 Отговор
    "Журналситът" е от прокопиевите HП0та на кръга Кaпитaл.

    13:09 07.06.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор
    Вижте какви полит/ТУТКИ ни управляват:

    " Те бяха съгласни да ни дадат, без дори да знаят какво ще искаме!" 🤔😀

    13:10 07.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Без име

    9 0 Отговор
    Иван Христанов не мисли така.

    13:10 07.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ех, дневник, дневник…

    27 0 Отговор
    Щом са набъркани от вашите, истината няма значение.

    13:10 07.06.2026

  • 16 така е

    8 20 Отговор
    Кмета благомир коцев и районния на Приморски, николай желязков, и двамата от ПП, са копейки, подпомагащи превземането на българска земя от руския агент с украински паспорт олег неврозов. Готвят ни "референдум" тип Крим. Явно и ПП е продънена. Единствено ДБ остана неопетнена българска партия

    13:10 07.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ПеПедофил

    10 1 Отговор
    Само кмета и общинската администрация носят отговорност за тези незаконни строежи и премахването им. РИОСВ да писали актове за незаконната сеч, ДНСК се занимава с големи строителни обекти от първа до трета категория. Това ниско строителство на жилищни сгради попада в четвърта категория, за което отговорност носи кмета и общината. Кмета коцев казва че през 2024 е издал заповед за спиране на строителството на 4 сгради и нищо повече. Заповед за спиране се издава ако документацията на строежа има пропуски или невлезли в сила разрешителни, до тяхното отстраняване. Не казва да е спрял достъпа до строежа, да е издал заповед за премахване. Тогавашния главен архитект на район Приморски, назначен от районния кмет от ПП Николай Желязков, е издал няколко неистински удостоверения за търпимост и започват сделките с имоти. Коцев уж пращал проверки, но им отказали достъп и нито викнали полиция, нито уведомили МВР или прокуратурата. В друго изявление коцев твърди, че знаел за 15 сгради в началото на 2025 и след като го арестували, изведнъж, за няма година и половина, се появили още 90, с алеи, озеленяване, осветление, всичката инфраструктура

    13:15 07.06.2026

  • 21 Държавност

    6 2 Отговор
    Не вярвам че този случай е създаден и пазен единствено за Ратев.

    13:15 07.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факт

    4 11 Отговор
    Врана и Бургас са анклави на руските военни от гру,а водещите им офицери са в София и посочват кой да управлява колонията им бг,Олег ,читадзе, гомноишвили, ринат и другите двама са учили заедно в московския военен институт

    Коментиран от #55

    13:18 07.06.2026

  • 24 ЛИБЕРАЛЕН НЕСРЕТНИК

    6 3 Отговор
    Знаех си, че руската връзка е основната. Нищо общо нямат реалните масти със случая. Неволни съучастници, набедени грантаджии, комуникативно неуспели просто да кажат на гражданите какви са гении. Нищо, че точно тази община я управляват 3 години вече :D - нямат нищо общо, ни лук яли, ни лук мирисал и. Копейкина русофилска бомба е :D

    13:18 07.06.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Радев":

    Знаеш ли за оная дето гледала един войник като се къпе и на У- Я му пишело
    АДАМ❗
    Отишла да си поиска....
    Ама като го на дър вил онаа видяла, че пише
    АМСТЕРДАМ, ама било късно❗

    13:18 07.06.2026

  • 26 Означава...

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "А ве,кво е туй... :":

    Перверзна подмолност на държавата...!

    13:19 07.06.2026

  • 27 Хмм

    15 2 Отговор
    ПП-ДБ сизащитават украинските бандити, не може на 40 годинида напуснеш Украйна след началото на войната по легален начин, след като си в наборна възраст и нямаш право, а наместа на посланичката не е за коментиране, със син обвиняем за убийство във Виена, и той напуснал страната

    13:20 07.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сталин

    16 2 Отговор
    Да бе,Путин дойде и построи таен град за главатарите на Азов във Варна

    13:21 07.06.2026

  • 30 Цензура

    20 1 Отговор
    О, да - бях сигурен, че пак руснаците ще излязат виновни за укрoпитeшките безобразия и престъпления !!! И тяхната посланица с визия на yличницa, която укри босът на измамниците в Баба Алино и му помогна да избяга, 100% е руска агентка, нали? Друг резил е, че МВнР и президентството не реагираха, а ако бяхме нормална държава, тоя трябваше да е изгонена досега.
    Макар че и ние нищо не сме. Оня ден укpoпските терoристи щяха да взвирят половин Констанца с дрон - а мамaлигарският фалшив "президент" се изцепи че.... разбира се: РУСНАЦИТЕ СА ВИНОВНИ !!!

    Коментиран от #39

    13:22 07.06.2026

  • 31 Бай Араб

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти да не бъркаш Кауфланд с Кауфман? Много си вещ по всички въпроси.

    Коментиран от #41

    13:22 07.06.2026

  • 32 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не от Борисов, а Й от Борисов !!! Всички управлявали от началото на конфликта вземаха пари от смърт, наркотрафик, продажба на органи....... Говоря за нашите политици!!! Някой дори нагло каза - Е какво толкова, нали печелим от оръжие !!! Ее.....дай да ударим Колумбия у земи, и да отглеждаме кокаин законно!!! Пенсиите и заплатите ще бъдат по десет хиляди евро!!!

    13:23 07.06.2026

  • 33 Винкело

    12 1 Отговор
    Тоя либерал-жълтък опита ли се да каже, че Русия, Путин и руският империализъм са виновни, или са в основата, или само така прозвуча?

    13:24 07.06.2026

  • 34 Пълен Провал

    14 0 Отговор
    Кореспондент на,, Дневник ??? Охооо.... значи е истина. Дневник и Прокопиев да кажат нещо лошо за оБлаго??? Ъхъ, да. Добре.

    13:25 07.06.2026

  • 35 Констатация

    16 0 Отговор
    Другарю Комсомолски журналист, "Възраждане" Алармира за случая "Баба Алино" през 2023 година, а ти къде беше!?

    13:26 07.06.2026

  • 36 Отговор

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    Който плаща той поръчва музиката.

    13:26 07.06.2026

  • 37 Ами

    9 0 Отговор
    какво иска да каже, че всичко това е в услуга на Радев, кметът Коцев действа в услуга на Радев или случаят трябваше да бъде потулен, докато правителството на Радев стигне до него, кметът е гузен и иска да се измъкне от отговорност, но журналистът какво защитава - потъпкване на законността само защото е извършена от украинци

    13:28 07.06.2026

  • 38 Джypналиста

    6 2 Отговор
    Удобно се опитва да размие вината на конкретни длъжностни лица, като употребява думата "държава". Сори, ама зад всеки държавен орган стоят конкретни хора, които обикновено са политически назначения. И отново Възраждане и ПБ употребявали случая за да трупат дивиденти, а "така наречената либерална опозиция в България години наред и до този момент не успяват да комуникират с гражданите". Как да комуникира кмета благомир коцев от ПП с гражданите? Какво смислено обяснени еда даде за бездействието си?

    13:28 07.06.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #30 от "Цензура":

    Навън е тъмно, сняг вали-
    ти веднага Путин обвини ❗
    Не вдигаш вече самолета ти-
    пак веднага Путин обвини❗
    С друг избяга твоята жена-
    Пак Путин е виновен за това❗
    В тъмното сам ще легнеш ти-
    за Путин под кревата провери❗
    ................

    13:29 07.06.2026

  • 40 Тома

    9 1 Отговор
    Журналисте всички замесени от властта в този украински град са станали милионери.Вземи проследи парите им а не да пишеш тинтири минтири

    13:31 07.06.2026

  • 41 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бай Араб":

    Кауфланд също е еврейски.И Макдоналдс.

    13:31 07.06.2026

  • 42 Ива

    13 1 Отговор
    "руската хибридна война, която се води срещу България. "... и забравихте да споменет Путин ! Глупак !

    13:31 07.06.2026

  • 43 Как

    3 7 Отговор
    Този Невзиров не е украинец а руснак!

    13:32 07.06.2026

  • 44 ?????

    8 2 Отговор
    Уф.
    Ами да попитам автора вие що мълчахте досега, като бити вие си знаете?
    А изведнъж открихте руска следа.
    И що не ни разказахте за тая руска следа преди да се размирише?
    Също като с петроханската история - мълчахте за PDF-ите и после докарахте от девет кладенеца вода да се оправдавате.
    Пфу. Противно е.

    13:33 07.06.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Ей какво става тук, вече се три-Я-т думи на български и украински политици🤔
    Едните казваха, че не сме дали и един патрон за Украйна,
    а другите, че в Украйна 40% от боеприпасите и горивото са дошли от България❗

    13:35 07.06.2026

  • 46 Другари

    0 2 Отговор
    Нищо ново под слънцето. Нали цяла Варна е заселена от татаро монголите на Чингиз хан изгонени още от Сталин. Нали така наричащите се украинци са разбили Волжска България и сега бесарабските българи молят Путин за помощ. Нали милиардите дето са дадени на зеления трябва да се вложат някъде за да не изгорят в банки ...... и още много истини дето не ви ги казват.

    13:37 07.06.2026

  • 47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    КРИМИНАЛНИЯ АВТОРИТЕТ
    СИ Е ТАКЪВ И В САЩ И В РУСИЯ И В КИТАЙ
    ....
    НАКАЗАНИЯТА ТАМ МОЖЕ ДА СА РАЗЛИЧНИ
    ....
    НО НИКОЙ НЕ Е БЕЗНАКАЗАН КАТО В БЪЛГАРИЯ:)

    13:41 07.06.2026

  • 48 Анонимен

    1 0 Отговор
    Вкарвай украинска посланичка и инвеститотра в миротровеца! Или се оказа, че идеята за сценарии е само сценарии.

    13:41 07.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Никой

    0 0 Отговор
    Всеки ден медиите ни навират в очите слугите на мафията и ние пак не можем да прогледнем . Естествено ,че всяко корупционно дело или война е с подготвен сценарий 2 - 3 - 5 години и повече . Какви хора са били нашите герои за да се бият за един мръсен , злобен , неблагодарен народ . Оставете настрана малките паметниците които сме им издигнали в знак на какво ?

    13:47 07.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Розов и кьорав сперматозоид

    1 0 Отговор
    Знаех си че Путин лично е виновен

    13:48 07.06.2026

  • 54 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "А ве,кво е туй... :":

    Вижте от кого е материалът и сам ще си отговорите.

    13:48 07.06.2026

  • 55 Остап Бендер

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    Май цяла България е анклаф на Империята на злото. Имперските им амбиции датират още от времето, когато е започнала Руско-турската война уж освободителна. Не разбирам,защо много българи се правят на Кирияк Стефчов. Още Вазов е написал в "Под игото",че този е предател. Четете и мислете и не се подавайте на хибридната пропаганда.

    13:52 07.06.2026

  • 56 нннн

    1 0 Отговор
    Глупости. Историята е планирана да НЕ избухне. Смятало се е, че Боко, Шиши и Умнокрасивите ще са на власт завинаги и ще служат на урсулите и украинците евроатлантически и безпрекословно.
    Да, ама не...

    13:54 07.06.2026

  • 57 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Този автор е зомбиран. Как може да правиш внушение , че беззаконието е законно?!
    Гюбюр! Руснаците му били виновни . Хибридна атака на Русия.

    13:54 07.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Минувач

    1 0 Отговор
    Този олиг.френ, който се пише журналиста, дал мнението си, явно не знае, че всичко се раздуха в момента, когато Коцев и администрацията му поискаха бързо да гласуват ПУП-а на имотите. Те го направиха, защото вече течеше връчването на актовете за незаконни строежи, но не бяха връчени. С издаването на ПУП набързо искаха да узаконят всичко, защото ако се връчеха актовете и всичко трябваше да се спре по имотите. Вкараха тази точка, номер 33 в дневния ред на Община Варна, но общинските съветници на Възраждане недопуснаха разглеждането, стана скандал, на момента Костадинов и Коста Стоянов от София в НС взеха отношение след броени минути от случващото се във Варна. И тогава ПБ се задействаха веднага след декларацията на Коста Стоянов в НС. Явно някой предупреди главния архитект на Варна (ако не се лъжа беше той) да не отиде за разглеждането на дневна точка номер 33 за ПУП-а на сградите и комисията в Община Варна не се проведе, заради неговата липса. Другото е история ...
    Така че, всичко започна след скандала за ПУП-а и моменталната реакция на Възраждане и във Варна, и в НС, както и това, че Радевистите решиха да проверят всичко.

    13:58 07.06.2026

  • 60 ТО ТАКА И ЗА ПЕТРОХАН

    0 0 Отговор
    И ДРОГАТА И КАНАЛИТЕ МИГРАНТИТЕ ПЪТИЩА КЪЩИ КАСИЧКИ КТБ БУЛ. ТАБАК ПРОКУРОРИ ПЕПИТА НОТАРИУСИ КМЕТОВЕ ДЕФИЦИТА ДЪЛГЪТ ИИИ..?!!?!?. Обсебена държава. РАДЕВ НЕ СЕ БАВИ. ОТ ТЯХ НИ ИЗБАВИ.

    13:59 07.06.2026