Журналист за "Баба Алино": Тази история е планирана да избухне в точния политически момент

Случаят "Баба Алино", коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Спас Спасов, кореспондент на "Дневник" във Варна.
"В случая говорим за това, че нещо, което изобщо не е новост в България, нещо, което не е изключение в България, във Варна става видимо, защото експлодира заради арогантността, с която беше направено. А тази арогантност е мотивирана от факта, че Варна е далеч. И се разчита вероятно на това, че във Варна нещата няма да станат толкова бързо и толкова ясно видими, колкото биха станали, да речем, с постройка в чашата на язовир "Искър".
По тази причина в този случай Варна, естествено, е опитно поле в момента и за руската хибридна война, която се води срещу България. Варна е опитно поле и за това как може да бъде обработвано украинското малцинство, за да може то в определен момент да бъде насочвано в една или друга посока, когато дойде време в Украйна да се гласува на свободни парламентарни избори.
Цялата история е страшна, защото разкрива една изключително персистентна подмолност на държавата. Същата тази държава първо не е забелязала какво се случва във Варна, не го е забелязала и местната власт. След това обаче го е описала в ред документи, които са формирали един интензивен документооборот. След това, което е описано, е нанесено в кадастъра.
Тоест – хем не го е забелязала, хем го описва после. Хем го е вкарала в кадастъра. И в този случай се явява една пералня за незаконно строителство. Защото веднъж влязло в кадастъра, това строителство минава през нотариални кантори, минава където си поискате вече. След това държавата започва да начислява данъци. Местната власт започва да начислява данъци, започва да иска данък "сгради" и т.н. Допуснато е съставянето на нотариални актове, допуснато е продажба, допуснато е банките да отпускат ипотеки. Вие представяте ли си банка, която отпуска ипотека за купуването на фалшив имот? Това говори достатъчно за българската банкова система в момента.
След като всичко това се случва, държавата решава да обяви в един момент, че всичко това, което се е случвало до момента, е незаконно. Това е абсурдът, който наблюдавахме със случая "Баба Алино" във Варна. Самата държава се самоосъжда за това, че всичко, което е направила, се оказва незаконно."
Кой как използва случая
"Става въпрос за обслужване на един наратив, който върши идеална работа в момента на "Възраждане" и на "Прогресивна България".
И това е само защото останалите политически сили от така наречената либерална опозиция в България години наред и до този момент не успяват да комуникират с гражданите и с обществото. Не успяват – не знам по каква причина. Те имат целия ресурс да усвоят начина на комуникация. Имат целия ресурс да се научат как да формулират тезите си. И въпреки всичко не могат да го направят. Ние наблюдаваме една изключителна комуникационна немощ през последните седмици.
Достатъчно е да се зададе въпросът: кой има полза от раздухването на цялата тази история? Държавата определено няма, защото става ясно това, което казах преди малко – че сама е свършила всичко, което най-накрая е довело до легализирането на нелегална строителна дейност.
От друга страна, гражданите нямат никаква полза от това, защото им съобщават нещо, което вече е свършен факт. Аз съм от тези, които не вярват, че рано или късно ще се стигне до събарянето на това, което е построено в "Баба Алино".
И така – кой има полза? Полза има единствено "Възраждане" и единствено "Прогресивна България". "Възраждане" – за да може да подпре съсипания си имидж след последните парламентарни избори. И "Прогресивна България" – за да обслужи антиукраинския си наратив за вътрешнополитическо ползване. "Прогресивна България" дойде на власт на вълната на антиукраинските настроения в България.
Толкова хора разчитаха на Радев, че ще изгони украинците. Толкова хора разчитаха, че ще ги лиши от временна закрила. Толкова хора разчитаха, че ще спре помощите за украинците.
След като това не може да се случи на практика, то трябва да бъде непрекъснато изговаряно и подпирано – стимулирано – с подобно говорене, като нашето говорене на министър Шишков или всеки друг, който ще чуем да разказва как Олег Невзоров е украинец."
"Защото и в България има българи и българи, и в Украйна има украинци и украинци. Олег Невзоров не е човек, пострадал от войната. Олег Невзоров не е със семейство, пострадало от войната. Това е един човек, който е изнесъл бизнеса си в България, вероятно защото в един момент се е оказало, че така е по-удобно. Трябва да се каже всичко, което се знае през украинските медии и за миналото на Олег Невзоров – за политическото му минало, за това, че се е опитвал да стане кмет на един град през партия, която е с определено проруско профилиране в Украйна. Трябва да се каже и това, че той е използвал една неправителствена организация, чийто лидер в момента е издирван от украинските власти, защото е водил откровено антиукраинска и проруска политика в Украйна.
И точно този тип човек в момента е дошъл в България, за да свърши всички тези безобразия, които държавата гледа през последните седмици."
Сценаристи
"Не мога да се отърва от неприятното усещане, че сценаристът на цялата тази история е "петроханският". И по тази причина нещата са много сходни и много си приличат – в България този вид истории са планирани стратегически – да се случат в определен политически момент.
Вероятно сценаристите не мислят за това, че рано или късно истината ще излезе наяве и ще станат ясни всичките бели конци, с които е съшита цялата драма, тогава вече ще отмине политическият момент и никой няма да си спомня за какво всъщност е ставало дума. Важно е да се свърши работа в момента. Важно е всичко това, което прави "Прогресивна България" – с поставянето на пенсиите на капково напояване, например или с оставянето на непипнати заплатите на депутатите, или с други неща, които обещаваше по време на предизборната кампания – важно е всичко това сега да бъде подпряно в асиметрично говорене, от което да изпадне обещаното."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:03 07.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #31
13:03 07.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А ве,кво е туй... :
Вие Българи ли сте,или-Не...?!
Коментиран от #26, #54
13:06 07.06.2026
5 Kaлпазанин
13:07 07.06.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Как бяхме готови за € зоната, а се оказА, че и ЕЦБ и БНБ са лъгали ❗
13:07 07.06.2026
7 Въпрос
Коментиран от #36
13:08 07.06.2026
8 Иван
13:08 07.06.2026
9 665
13:08 07.06.2026
10 Нека позная
13:09 07.06.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Те бяха съгласни да ни дадат, без дори да знаят какво ще искаме!" 🤔😀
13:10 07.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Без име
13:10 07.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ех, дневник, дневник…
13:10 07.06.2026
16 така е
13:10 07.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ПеПедофил
13:15 07.06.2026
21 Държавност
13:15 07.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Факт
Коментиран от #55
13:18 07.06.2026
24 ЛИБЕРАЛЕН НЕСРЕТНИК
13:18 07.06.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Радев":Знаеш ли за оная дето гледала един войник като се къпе и на У- Я му пишело
АДАМ❗
Отишла да си поиска....
Ама като го на дър вил онаа видяла, че пише
АМСТЕРДАМ, ама било късно❗
13:18 07.06.2026
26 Означава...
До коментар #4 от "А ве,кво е туй... :":Перверзна подмолност на държавата...!
13:19 07.06.2026
27 Хмм
13:20 07.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Сталин
13:21 07.06.2026
30 Цензура
Макар че и ние нищо не сме. Оня ден укpoпските терoристи щяха да взвирят половин Констанца с дрон - а мамaлигарският фалшив "президент" се изцепи че.... разбира се: РУСНАЦИТЕ СА ВИНОВНИ !!!
Коментиран от #39
13:22 07.06.2026
31 Бай Араб
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти да не бъркаш Кауфланд с Кауфман? Много си вещ по всички въпроси.
Коментиран от #41
13:22 07.06.2026
32 Пич
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не от Борисов, а Й от Борисов !!! Всички управлявали от началото на конфликта вземаха пари от смърт, наркотрафик, продажба на органи....... Говоря за нашите политици!!! Някой дори нагло каза - Е какво толкова, нали печелим от оръжие !!! Ее.....дай да ударим Колумбия у земи, и да отглеждаме кокаин законно!!! Пенсиите и заплатите ще бъдат по десет хиляди евро!!!
13:23 07.06.2026
33 Винкело
13:24 07.06.2026
34 Пълен Провал
13:25 07.06.2026
35 Констатация
13:26 07.06.2026
36 Отговор
До коментар #7 от "Въпрос":Който плаща той поръчва музиката.
13:26 07.06.2026
37 Ами
13:28 07.06.2026
38 Джypналиста
13:28 07.06.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Цензура":Навън е тъмно, сняг вали-
ти веднага Путин обвини ❗
Не вдигаш вече самолета ти-
пак веднага Путин обвини❗
С друг избяга твоята жена-
Пак Путин е виновен за това❗
В тъмното сам ще легнеш ти-
за Путин под кревата провери❗
................
13:29 07.06.2026
40 Тома
13:31 07.06.2026
41 Последния Софиянец
До коментар #31 от "Бай Араб":Кауфланд също е еврейски.И Макдоналдс.
13:31 07.06.2026
42 Ива
13:31 07.06.2026
43 Как
13:32 07.06.2026
44 ?????
Ами да попитам автора вие що мълчахте досега, като бити вие си знаете?
А изведнъж открихте руска следа.
И що не ни разказахте за тая руска следа преди да се размирише?
Също като с петроханската история - мълчахте за PDF-ите и после докарахте от девет кладенеца вода да се оправдавате.
Пфу. Противно е.
13:33 07.06.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Едните казваха, че не сме дали и един патрон за Украйна,
а другите, че в Украйна 40% от боеприпасите и горивото са дошли от България❗
13:35 07.06.2026
46 Другари
13:37 07.06.2026
47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИ Е ТАКЪВ И В САЩ И В РУСИЯ И В КИТАЙ
....
НАКАЗАНИЯТА ТАМ МОЖЕ ДА СА РАЗЛИЧНИ
....
НО НИКОЙ НЕ Е БЕЗНАКАЗАН КАТО В БЪЛГАРИЯ:)
13:41 07.06.2026
48 Анонимен
13:41 07.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Никой
13:47 07.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Розов и кьорав сперматозоид
13:48 07.06.2026
54 Някой
До коментар #4 от "А ве,кво е туй... :":Вижте от кого е материалът и сам ще си отговорите.
13:48 07.06.2026
55 Остап Бендер
До коментар #23 от "Факт":Май цяла България е анклаф на Империята на злото. Имперските им амбиции датират още от времето, когато е започнала Руско-турската война уж освободителна. Не разбирам,защо много българи се правят на Кирияк Стефчов. Още Вазов е написал в "Под игото",че този е предател. Четете и мислете и не се подавайте на хибридната пропаганда.
13:52 07.06.2026
56 нннн
Да, ама не...
13:54 07.06.2026
57 Хасковски каунь
Гюбюр! Руснаците му били виновни . Хибридна атака на Русия.
13:54 07.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Минувач
Така че, всичко започна след скандала за ПУП-а и моменталната реакция на Възраждане и във Варна, и в НС, както и това, че Радевистите решиха да проверят всичко.
13:58 07.06.2026
60 ТО ТАКА И ЗА ПЕТРОХАН
13:59 07.06.2026