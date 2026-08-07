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Държавата майстори закон за "справедлива" цена

Държавата майстори закон за "справедлива" цена

7 Август, 2026 22:25 1 281 38

  • проект-
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  • цени-
  • потребители

МИИИ публикува за обществено обсъждане проект на Методика за определяне на справедлива стойност

Държавата майстори закон за "справедлива" цена - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проект на Методика за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти.

Методиката има за цел да създаде единен, прозрачен и възпроизводим механизъм за определяне на индикативна справедлива стойност, която да служи като ориентир за потребителите. Тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренция.

Министерството следва последователно принципа, че всяка мярка трябва да бъде изработена в открит диалог с всички заинтересовани страни. Затова проектът се подлага на възможно най-широко обществено обсъждане.

В процеса на изготвяне на методиката са използвани експертни анализи, като са разгледани добри европейски практики с цел гарантиране на обективен, пазарно ориентиран и икономически обоснован аналитичен подход. Основен приоритет е постигането на широк консенсус, така че окончателният документ да отговаря на най-високите стандарти за прозрачност, конкурентоспособност и защита на потребителите.

Получените по време на общественото обсъждане становища ще бъдат внимателно анализирани и ще бъдат отразени в окончателния вариант на методиката.

Вижте тук Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на справедлива стойност на стоки съгласно чл. 68п, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    20 3 Отговор
    Не си променям мнението!!!
    Когато дъртите комунисти се замислят, мислят, мислят, и обират народа!!!

    Коментиран от #11

    22:28 07.08.2026

  • 2 Цвете

    13 2 Отговор
    И КАКВО ЧАКАХА ДО СЕГА? КЪДЕ Е СПРАВЕДЛИВОСТТА ИЗОБЩО ЗА ОГРОМНИТЕ ПРОБЛЕМИ В ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ?

    22:30 07.08.2026

  • 3 Овчар

    13 6 Отговор
    Справедливост означава да се изгонят крадците на злато от Челопеч и всички останали които източват природните ресурси на държавата..!

    Коментиран от #7, #8, #9

    22:31 07.08.2026

  • 4 Георги

    9 3 Отговор
    а какво стана със свободния пазар? към планова икономика ми се движим?

    Коментиран от #16, #24, #37

    22:34 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Емигрант

    8 2 Отговор
    От както свят светува важи следното правило:
    - Ако искаш нещо, трябва да си размърдаш мозъка и зад(краката).
    - Който чака да му падне от небето или някой друг да си сложи главата в торбата заради него, изтеля винаги късата клечка.
    - Свобода и независимост винаги с кръв се отстояват. С белене в кошарата не става.
    - Продавайте си гласовете за 50€ на изборите и чакайте после емигрантите да се върнат и да се борят за...... тоалетната ви хартия.

    22:40 07.08.2026

  • 7 Оня под Коня

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Цената според будалата. Народна поговорка. Купуват ли на скъпо, ще им продават. За Челопеч, Вземаме 0.5 процента от печалбата. Поне така бе по договор. По презумция злато не ни трябва. Трябва ни работа. Водят ни за евтина работа ръка.

    22:40 07.08.2026

  • 8 Оня под Коня

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Познай кой даде Челопеч? Кремиковци знаеш ли какво беше? Знаеш ли Колко струва хидравлична машина тип наковалня за метал? За Няма два лева приватизирана. Авиокомпания Балкан приватизирана за няма 400 000 лева, при стотици самолети. Знаеш ли Колко струва самолет? Чувал ли си за завод Пирдоп? Ха познай при кой държавник всичко туй цъфна?

    Коментиран от #13, #20

    22:47 07.08.2026

  • 9 Оня под Коня

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Държавата май няма ОЩЕ много природни ресурси. Даже водата Може да намалее. Виж Дунав....

    Коментиран от #27

    22:49 07.08.2026

  • 10 Читател

    4 9 Отговор
    Статията преведена на български:
    - Абе будала, успях пак дъ тъ излъжа да гласуваш против единствената партия, която защитава българския интерес Възраждане.
    Успях като приложих ефективен капан за маймуни.
    -Сигинка кът взе да се усещаш, шъ ти обещая пак цялата вселена, щот думите ми хващат дикиш в овалието между ушите ти.
    -И дъ знайш, шъ ти пуфтарям по 5 пъти на ден коя баба да избереш за президент, да не би да се объркаш, ама надали.

    22:51 07.08.2026

  • 11 Европеец

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Абе ,май си в грешка, къде виждаш тия дърти комунисти.., управлението в последните 37 години е геноцид спрямо българския народ, комунистите поне направиха АЕЦ и докараха държавата до 28-мо място в световното развитие.... Заглавието е много сбъркано, понятие справедлива цена е оксиморон, за кой би била справедлива цената за купувача или за продавача.....има продажна цена и ако купувача я приеме,купува или съответно не купува....продавача,ако не може да продаде е разумно да свали цената или да чака шарани,стига да е е монополист.... Днес гледах един комплект в верига, свързана с един дебеличък депутат, шеф на етно партия ,абсолютно същия комплект си го поръчах от Пловдив с разлика в цената 85 евро (170 лева).... Да толкова за справедливата цена.....

    22:51 07.08.2026

  • 12 Това

    9 1 Отговор
    Правителство се занимава с глупости.Не стига ,че да некадърни,Ами си измислят отклонения от парливите реформи,които могат да свършат с ,131, депутата,но не.мотаят се време да мине,да спечелят президентските избори и какво ще се случи?????Искат още власт.Малко им е,че излъгаха хората.Кой ще ви я даде тази власт?????Сигурно се надявате на овцете на които взехте залъка от устата?????Налъмите намаляха,Румене.Кажи на Копринката ,че ще му скъсаме ....

    22:51 07.08.2026

  • 13 Робот

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Оня под Коня":

    Ако не хората машините ще изгонят кърлежите които източват природните ресурси на държавата...РАБОТИ СЕ В ТАЗИ ПОСОКА..!

    22:52 07.08.2026

  • 14 Дзак

    3 2 Отговор
    Всеки вид хранителни стоки си има специфика. Нека финансират магазини, продаващи местни продукти в рамките на две три години, докато се завърти производство. Те пък да финансират производители.

    22:57 07.08.2026

  • 15 Анонимен

    2 1 Отговор
    Трябва първо закон за Качеството.

    Коментиран от #29

    22:58 07.08.2026

  • 16 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Свободния пазар май се оказа едно недоношче, див и брутален капитализъм в бг територията.... Е Държава ,която иска да се развива и да постигне успехи обезателно икономиката е планова....

    23:06 07.08.2026

  • 17 Пенчо

    4 1 Отговор
    Айде, пак се връща социализъма

    Коментиран от #25

    23:10 07.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А питахте ли

    7 0 Отговор
    Урсулата за това ви решение?
    Дали ще ви разреши подобно сволеволие!?

    23:17 07.08.2026

  • 20 ЦИГА..

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Оня под Коня":

    ..НИНА КОСТОВ ПРИВАТИЗИРА И СЪСИПА ВСИЧКО.
    БОЙО МУ БЕШЕ ДОСТОЕН ЗАМЕСТНИК.
    АЗ СЕ ЧУДЯ,ЗАЩО ОЩЕ СА НА СВОБОДА?

    Коментиран от #26

    23:24 07.08.2026

  • 21 хмх

    4 1 Отговор
    когато видя справедлива цена в ресторантите, тогава ще се съглася да се регулират цените. но по черноморието цените на някои места са уникални. да сложат таван по кафета и ресторанти и нон стоп магазини, мека и те имат нормална надценка, чак после да гонят хранителните вериги.
    една пържола на бг морето на места е 30 евро, обикновена свинска пържола.
    газирана вода с две резенчета лимон е 8 евро.
    как и защо атакуват хранителните магазини като тези които явно грабят не са там.

    Коментиран от #36

    23:39 07.08.2026

  • 22 Ненад

    3 0 Отговор
    Всичко при Реверсивните отива към справедливост за бедните! Те са гръбнака на икономиката в България! Плащат ток, вода, парно, отопление, данъци, горива, застраховки, винетки, храна, зарзавати, стаж за пенсия и работят до 65 години!
    От тях очаквам само поскъпване, другото го видяхме с толеранс до 100 те дни!
    Живи калинки и мишоци в изобилие!

    23:39 07.08.2026

  • 23 шаа

    5 0 Отговор
    отворих документа. още от началото започва със смешка: "Защитата на потребителите е сред основните приоритети на държавната политика".

    Ето и още любопитни фрази, скобките са от мен:

    "По този начин се елиминира възможността резултатите да бъдат повлияни от различия в качеството" (т.е. качеството няма значение).

    "За всяка продуктова категория търговецът определя конкретен артикул, който служи като единствена база за сравнение" (т.е. търговецът казва, какво е справедливо)

    "Методиката определя единствено индикативна референтна стойност..., за наблюдение на ценовите процеси" (т.е. прави това, което НСИ вече прави)

    "Приемането на Методиката ще създаде условия за укрепване на общественото доверие в периода след въвеждането на еврото" (какво доверие е останало, че да се укрепва).

    а бе цялото упражнение е в пожелатно-замъглен стил, нищо конкретно не се казва, като локум, усукан около пръст. нивото на детайлност и конкретност е като на предизборно обещание.

    Коментиран от #35

    00:15 08.08.2026

  • 24 ганев

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    гошко...ВСИЧКИ ВИДЯХА ..ДО КЪДЕ НИ ДОКАРА .СВОБОДНИЯТ.....ПАЗАР

    00:40 08.08.2026

  • 25 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пенчо":

    пенчак...СПОКОЙНО..НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕ...НИЕ.СИ ГО СТРОШИХМЕ

    00:43 08.08.2026

  • 26 ганев

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "ЦИГА..":

    ..АЗ...НЕ СЕ ЧУДЯ...А ЗНАМ.....САМО ЧЕРЕН МЕРЦЕДЕС..КОМБИ...ОПРАВЯ НЕЩАТА

    00:49 08.08.2026

  • 27 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оня под Коня":

    ЧОВЕКО..НЕ СЕ НЕРВИРАЙ...И ДА .ОБЯСНЯВАШ..НЯМА СМИСЪЛ.....ТЕЗ СА..РОДЕНИ СЛЕД..1990Г

    00:54 08.08.2026

  • 28 дупетат

    5 0 Отговор
    с тоз закон пак ще ви ограбим в името на народа!

    01:03 08.08.2026

  • 29 най първо

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    трябва закон за тъпаците иначе няма оправия...

    01:06 08.08.2026

  • 30 Перо

    2 0 Отговор
    Кой “умник”, от новите неграмотници измисли термина ”справедлива цена”? Такова понятие в икономиката не съществува!

    Коментиран от #32, #34

    04:16 08.08.2026

  • 31 Уточнение

    0 0 Отговор
    Закона е за кон !

    06:15 08.08.2026

  • 32 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Перо":

    Справедлива цена - за кого ще е такава, кой ще я определя, за кои стоки ? Някакви отвлечени относителни понятия издигнати в закон каква прозрачност ще постигнат и каква полза ще има

    07:37 08.08.2026

  • 33 Това Е Повече От Парадокс !

    2 0 Отговор
    Държава Която Системно Погазва Закона !

    Ще ми Говори За Справедливост !

    08:11 08.08.2026

  • 34 За Целите На !

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Перо":

    Алабалистиката !

    Е Необходима !

    И Такава !

    08:13 08.08.2026

  • 35 Въпроса е !

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "шаа":

    За кои Потребители Става Въпрос ?

    За Тези На Печалбите ?

    08:20 08.08.2026

  • 36 Важное Стандартния - Универсалния

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "хмх":

    Продукт !

    Да е На Нормална ! - Достъпна Цена !

    Останалото е Бонус !

    С Различни Екстри !

    И Е Въпрос на Желение !

    Да се възползваш От Него !

    08:25 08.08.2026

  • 37 Свободен пазар Няма !

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Всичко Е Планово !

    С Определена Цел !

    Свободния Пазар ! Е !

    За Заблуда На Овцете !

    08:31 08.08.2026

  • 38 Хмхмхмхмх

    1 0 Отговор
    Ми не може- не може да се съвместят соца и пазарната икономика и от тях двете да се направи едно цяло, освен ако в китай- една политическа партия да е хегемон на политическата сцена и нейната идеология да е скрепена в конституцията и законите на държавата. Хем референтната стойност /справедлива цена / е инструмент, хем липсата й не е нарушение- евала, бе, комунистическата правна мисла, евала ...

    08:51 08.08.2026

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