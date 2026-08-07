Държавата майстори закон за "справедлива" цена

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проект на Методика за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти.

Методиката има за цел да създаде единен, прозрачен и възпроизводим механизъм за определяне на индикативна справедлива стойност, която да служи като ориентир за потребителите. Тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренция.

Министерството следва последователно принципа, че всяка мярка трябва да бъде изработена в открит диалог с всички заинтересовани страни. Затова проектът се подлага на възможно най-широко обществено обсъждане.

В процеса на изготвяне на методиката са използвани експертни анализи, като са разгледани добри европейски практики с цел гарантиране на обективен, пазарно ориентиран и икономически обоснован аналитичен подход. Основен приоритет е постигането на широк консенсус, така че окончателният документ да отговаря на най-високите стандарти за прозрачност, конкурентоспособност и защита на потребителите.

Получените по време на общественото обсъждане становища ще бъдат внимателно анализирани и ще бъдат отразени в окончателния вариант на методиката.

Вижте тук Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на справедлива стойност на стоки съгласно чл. 68п, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.