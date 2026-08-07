Държавата майстори закон за "справедлива" цена

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проект на Методика за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти.
Методиката има за цел да създаде единен, прозрачен и възпроизводим механизъм за определяне на индикативна справедлива стойност, която да служи като ориентир за потребителите. Тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренция.
Министерството следва последователно принципа, че всяка мярка трябва да бъде изработена в открит диалог с всички заинтересовани страни. Затова проектът се подлага на възможно най-широко обществено обсъждане.
В процеса на изготвяне на методиката са използвани експертни анализи, като са разгледани добри европейски практики с цел гарантиране на обективен, пазарно ориентиран и икономически обоснован аналитичен подход. Основен приоритет е постигането на широк консенсус, така че окончателният документ да отговаря на най-високите стандарти за прозрачност, конкурентоспособност и защита на потребителите.
Получените по време на общественото обсъждане становища ще бъдат внимателно анализирани и ще бъдат отразени в окончателния вариант на методиката.
Вижте тук Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на справедлива стойност на стоки съгласно чл. 68п, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Когато дъртите комунисти се замислят, мислят, мислят, и обират народа!!!
Коментиран от #11
22:28 07.08.2026
2 Цвете
22:30 07.08.2026
3 Овчар
Коментиран от #7, #8, #9
22:31 07.08.2026
4 Георги
Коментиран от #16, #24, #37
22:34 07.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Емигрант
- Ако искаш нещо, трябва да си размърдаш мозъка и зад(краката).
- Който чака да му падне от небето или някой друг да си сложи главата в торбата заради него, изтеля винаги късата клечка.
- Свобода и независимост винаги с кръв се отстояват. С белене в кошарата не става.
- Продавайте си гласовете за 50€ на изборите и чакайте после емигрантите да се върнат и да се борят за...... тоалетната ви хартия.
22:40 07.08.2026
7 Оня под Коня
До коментар #3 от "Овчар":Цената според будалата. Народна поговорка. Купуват ли на скъпо, ще им продават. За Челопеч, Вземаме 0.5 процента от печалбата. Поне така бе по договор. По презумция злато не ни трябва. Трябва ни работа. Водят ни за евтина работа ръка.
22:40 07.08.2026
8 Оня под Коня
До коментар #3 от "Овчар":Познай кой даде Челопеч? Кремиковци знаеш ли какво беше? Знаеш ли Колко струва хидравлична машина тип наковалня за метал? За Няма два лева приватизирана. Авиокомпания Балкан приватизирана за няма 400 000 лева, при стотици самолети. Знаеш ли Колко струва самолет? Чувал ли си за завод Пирдоп? Ха познай при кой държавник всичко туй цъфна?
Коментиран от #13, #20
22:47 07.08.2026
9 Оня под Коня
До коментар #3 от "Овчар":Държавата май няма ОЩЕ много природни ресурси. Даже водата Може да намалее. Виж Дунав....
Коментиран от #27
22:49 07.08.2026
10 Читател
- Абе будала, успях пак дъ тъ излъжа да гласуваш против единствената партия, която защитава българския интерес Възраждане.
Успях като приложих ефективен капан за маймуни.
-Сигинка кът взе да се усещаш, шъ ти обещая пак цялата вселена, щот думите ми хващат дикиш в овалието между ушите ти.
-И дъ знайш, шъ ти пуфтарям по 5 пъти на ден коя баба да избереш за президент, да не би да се объркаш, ама надали.
22:51 07.08.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Абе ,май си в грешка, къде виждаш тия дърти комунисти.., управлението в последните 37 години е геноцид спрямо българския народ, комунистите поне направиха АЕЦ и докараха държавата до 28-мо място в световното развитие.... Заглавието е много сбъркано, понятие справедлива цена е оксиморон, за кой би била справедлива цената за купувача или за продавача.....има продажна цена и ако купувача я приеме,купува или съответно не купува....продавача,ако не може да продаде е разумно да свали цената или да чака шарани,стига да е е монополист.... Днес гледах един комплект в верига, свързана с един дебеличък депутат, шеф на етно партия ,абсолютно същия комплект си го поръчах от Пловдив с разлика в цената 85 евро (170 лева).... Да толкова за справедливата цена.....
22:51 07.08.2026
12 Това
22:51 07.08.2026
13 Робот
До коментар #8 от "Оня под Коня":Ако не хората машините ще изгонят кърлежите които източват природните ресурси на държавата...РАБОТИ СЕ В ТАЗИ ПОСОКА..!
22:52 07.08.2026
14 Дзак
22:57 07.08.2026
15 Анонимен
Коментиран от #29
22:58 07.08.2026
16 Европеец
До коментар #4 от "Георги":Свободния пазар май се оказа едно недоношче, див и брутален капитализъм в бг територията.... Е Държава ,която иска да се развива и да постигне успехи обезателно икономиката е планова....
23:06 07.08.2026
17 Пенчо
Коментиран от #25
23:10 07.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А питахте ли
Дали ще ви разреши подобно сволеволие!?
23:17 07.08.2026
20 ЦИГА..
До коментар #8 от "Оня под Коня":..НИНА КОСТОВ ПРИВАТИЗИРА И СЪСИПА ВСИЧКО.
БОЙО МУ БЕШЕ ДОСТОЕН ЗАМЕСТНИК.
АЗ СЕ ЧУДЯ,ЗАЩО ОЩЕ СА НА СВОБОДА?
Коментиран от #26
23:24 07.08.2026
21 хмх
една пържола на бг морето на места е 30 евро, обикновена свинска пържола.
газирана вода с две резенчета лимон е 8 евро.
как и защо атакуват хранителните магазини като тези които явно грабят не са там.
Коментиран от #36
23:39 07.08.2026
22 Ненад
От тях очаквам само поскъпване, другото го видяхме с толеранс до 100 те дни!
Живи калинки и мишоци в изобилие!
23:39 07.08.2026
23 шаа
Ето и още любопитни фрази, скобките са от мен:
"По този начин се елиминира възможността резултатите да бъдат повлияни от различия в качеството" (т.е. качеството няма значение).
"За всяка продуктова категория търговецът определя конкретен артикул, който служи като единствена база за сравнение" (т.е. търговецът казва, какво е справедливо)
"Методиката определя единствено индикативна референтна стойност..., за наблюдение на ценовите процеси" (т.е. прави това, което НСИ вече прави)
"Приемането на Методиката ще създаде условия за укрепване на общественото доверие в периода след въвеждането на еврото" (какво доверие е останало, че да се укрепва).
а бе цялото упражнение е в пожелатно-замъглен стил, нищо конкретно не се казва, като локум, усукан около пръст. нивото на детайлност и конкретност е като на предизборно обещание.
Коментиран от #35
00:15 08.08.2026
24 ганев
До коментар #4 от "Георги":гошко...ВСИЧКИ ВИДЯХА ..ДО КЪДЕ НИ ДОКАРА .СВОБОДНИЯТ.....ПАЗАР
00:40 08.08.2026
25 ганев
До коментар #17 от "Пенчо":пенчак...СПОКОЙНО..НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕ...НИЕ.СИ ГО СТРОШИХМЕ
00:43 08.08.2026
26 ганев
До коментар #20 от "ЦИГА..":..АЗ...НЕ СЕ ЧУДЯ...А ЗНАМ.....САМО ЧЕРЕН МЕРЦЕДЕС..КОМБИ...ОПРАВЯ НЕЩАТА
00:49 08.08.2026
27 ганев
До коментар #9 от "Оня под Коня":ЧОВЕКО..НЕ СЕ НЕРВИРАЙ...И ДА .ОБЯСНЯВАШ..НЯМА СМИСЪЛ.....ТЕЗ СА..РОДЕНИ СЛЕД..1990Г
00:54 08.08.2026
28 дупетат
01:03 08.08.2026
29 най първо
До коментар #15 от "Анонимен":трябва закон за тъпаците иначе няма оправия...
01:06 08.08.2026
30 Перо
Коментиран от #32, #34
04:16 08.08.2026
31 Уточнение
06:15 08.08.2026
32 Пешо
До коментар #30 от "Перо":Справедлива цена - за кого ще е такава, кой ще я определя, за кои стоки ? Някакви отвлечени относителни понятия издигнати в закон каква прозрачност ще постигнат и каква полза ще има
07:37 08.08.2026
33 Това Е Повече От Парадокс !
Ще ми Говори За Справедливост !
08:11 08.08.2026
34 За Целите На !
До коментар #30 от "Перо":Алабалистиката !
Е Необходима !
И Такава !
08:13 08.08.2026
35 Въпроса е !
До коментар #23 от "шаа":За кои Потребители Става Въпрос ?
За Тези На Печалбите ?
08:20 08.08.2026
36 Важное Стандартния - Универсалния
До коментар #21 от "хмх":Продукт !
Да е На Нормална ! - Достъпна Цена !
Останалото е Бонус !
С Различни Екстри !
И Е Въпрос на Желение !
Да се възползваш От Него !
08:25 08.08.2026
37 Свободен пазар Няма !
До коментар #4 от "Георги":Всичко Е Планово !
С Определена Цел !
Свободния Пазар ! Е !
За Заблуда На Овцете !
08:31 08.08.2026
38 Хмхмхмхмх
08:51 08.08.2026