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Без ядрени амбиции! Пакистан, Турция и Саудитска Арабия сключиха пакт за взаимна отбрана

Без ядрени амбиции! Пакистан, Турция и Саудитска Арабия сключиха пакт за взаимна отбрана

7 Август, 2026 22:10 2 339 29

  • иран-
  • пакистан-
  • реджеп ердоган-
  • турция-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп

До подписването на документа се стига след месеци на ескалация в Близкия изток, белязани от войната между САЩ и Иран и серия атаки срещу съюзници на Вашингтон

Без ядрени амбиции! Пакистан, Турция и Саудитска Арабия сключиха пакт за взаимна отбрана - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Пакистан, Турция и Саудитска Арабия подписаха пакт за взаимна отбрана на фона на нарастващо напрежение в Персийския залив, предадоха Франс прес и ДПА. Споразумението беше сключено в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Според идентичните изявления на трите държави всяка въоръжена атака срещу една от тях ще се смята за нападение срещу всички, като пактът цели укрепване на общите интереси в сферата на сигурността, обобщава БТА.

До подписването на документа се стига след месеци на ескалация в Близкия изток, белязани от войната между САЩ и Иран и серия атаки срещу съюзници на Вашингтон. Саудитска Арабия съобщи за жертви при нощна атака от страна на йеменските хуси, а според медийни информации Рияд очаква нови координирани удари от иракски милиции и хусите – групировки, смятани за съюзници на Иран.

Пакистански източници, цитирани от ДПА, подчертават, че пактът не е насочен срещу Иран и би придобил особено значение само ако САЩ се изтеглят от региона и Саудитска Арабия се почувства по-уязвима спрямо Израел. Рияд и Анкара също уверяват, че споразумението не е насочено срещу конкретна държава.

Рияд отрече също всякаква връзка на споразумението с „ядрени амбиции“, отбелязва АФП.

Според експерти, цитирани от АФП, пактът изпраща сигнал както към Техеран, така и към Вашингтон, който се възприема като все по-малко надежден партньор. „Това споразумение е един от най-ясните знаци досега, че Близкият изток се отдалечава от система за сигурност, организирана изцяло от САЩ“, коментира Андреас Криг от Кралския колеж в Лондон. Анализаторите смятат, че пактът подкрепя амбициите на Саудитска Арабия да се утвърди като гарант на регионалната сигурност, докато Турция и Пакистан се стремят да увеличат влиянието си и да привлекат саудитски инвестиции.

Някои наблюдатели виждат в споразумението реакция на новата стратегическа линия на Техеран, който се стреми да доминира региона на Персийския залив и да контролира ключови морски маршрути като Ормузкия проток и Баб ел Мандеб. За Саудитска Арабия, най-големия износител на петрол в света, отворените морски пътища са жизненоважни. Червено море и Баб ел Мандеб се превърнаха в алтернативни маршрути, след като Иран отново блокира Ормузкия проток през юли. Междувременно хусите, подкрепяни от Иран, наложиха блокада на саудитските кораби и заплашват навигацията в Баб ел Мандеб.

До сключването на споразумението между Рияд, Исламабад и Анкара се стига и в момент, когато се очертава възможен напредък по въпроса за Ормузкия проток. Техеран заяви, че е постигнал договорка със султаната Оман за нов маршрут за транзит на кораби. Иранските власти обаче предупреждават, че всяко повторно отваряне на протока ще зависи от Вашингтон, който е наложил блокада на иранските пристанища.

Паралелно с морските заплахи Саудитска Арабия е подложена на удари и на своя територия. Хусите атакуваха петролна инфраструктура, а коалицията, водена от Рияд и съюзена с правителството на Йемен, обвини бунтовниците за обстрел на граничния регион Наджран, при които са ранени 11 цивилни – най-сериозната атака от примирието през 2022 г.

Двустранният отбранителен пакт между Саудитска Арабия и Пакистан беше сключен след израелски удар срещу цели на „Хамас“ в Катар, като пакистански войски и бойни самолети вече са разположени в кралството. По новото тристранно споразумение не се предвижда разполагане на турски войски в Саудитска Арабия. Пактът се фокусира върху трансфер на технологии от Турция към Саудитска Арабия и Пакистан, обмен на разузнавателна информация и развитие на противовъздушни способности, като се очаква саудитски средства да постъпят в турската отбранителна индустрия. Турция, макар член на НАТО, поддържа и двустранни споразумения за сигурност с държави извън алианса, включително Азербайджан и Саудитска Арабия, и участва в антитерористична мисия, инициирана от Рияд. Анкара има и военна база в Катар.

Пакистан и Турция от години водят борба срещу въоръжени групировки, които те определят като терористични, вътре и извън собствените си граници. В Йемен Саудитска Арабия воюва повече от десетилетие срещу хусите, които превзеха страната през 2014 г. и днес контролират големи части от северната територия, включително столицата Сана. Конфликтът отново се изостри след поредните саудитски въздушни удари, въпреки неофициалното примирие, действащо от 2022 г.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    17 3 Отговор
    Само да попитам - бозавият умнокрасивитет как се отнася към тая новина?
    Като гледам всичките са му приятели и съюзници.
    Или не?
    Интересно ще е бозавите да отидат в някоя от тези съюзнически държави и да пробват да направят гей парад.
    Или тва е друго? А?

    Коментиран от #16, #27

    22:15 07.08.2026

  • 2 Ами да

    5 4 Отговор
    Точносе приготвихме да нападаме южната съседка и тя се защити стабилно ...

    22:20 07.08.2026

  • 3 Скоро Ердоган пак ще дойде

    12 3 Отговор
    да усмири гламавото племе!

    22:21 07.08.2026

  • 4 Мунчо Фуражката

    7 6 Отговор
    сложи ли вече феса?

    22:23 07.08.2026

  • 5 Дзак

    9 2 Отговор
    На практика Иран кооперира с Оман, Ирак и Йемен.

    22:25 07.08.2026

  • 6 Дрогаре и дрогарки?!

    8 5 Отговор
    Задунайският Вилает на Щатите требе немедлено да се включи в този пакт.Това ще увековечи вечната и ненарушима българо- турецка дружба.

    22:25 07.08.2026

  • 7 Дърт

    5 7 Отговор
    Интересно, много интересно. Пакистан е държава с ядрено оръжие. Турция има на своя територия ядрено оръжие. Та въпроса е какво става със САЩ и Израел?

    Коментиран от #10

    22:31 07.08.2026

  • 8 Ами

    9 7 Отговор
    Съюз от сунитски държави който не бил насочен срещу Иран.
    Колко хора ще повярват на това :)

    22:35 07.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сашко

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дърт":

    Ти ходил ли си да видиш 🤣

    Коментиран от #28

    22:48 07.08.2026

  • 11 И все по на юг

    6 0 Отговор
    Още една дестинация за турския аскер в арабския полуостров

    22:53 07.08.2026

  • 12 0000

    15 1 Отговор
    Турската армия вече е на терен,всеки да знае мястото си. Това значи ще има мир навсякъде около нас.Честито

    22:56 07.08.2026

  • 13 Турция питаха ли

    10 10 Отговор
    НАТО за новия договор. Удивително как членка на НАТО сключва и други договори за отбрана с други държави?! Да напускат НАТО пък после да си правят каквото си поискат .

    Коментиран от #14, #15, #18

    23:01 07.08.2026

  • 14 Ако почнат да правят каквото си поискат

    8 5 Отговор

    До коментар #13 от "Турция питаха ли":

    Ти ще ревеш последен и най-много.

    23:09 07.08.2026

  • 15 тебе питаха ли те

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "Турция питаха ли":

    За самолетите на сащ или за еврото или въобще за нещо питат ли те та дяваш акъл на големите как кога и къде трябвало да правят нещо?

    Ти си изпълнител не питаш а само изпълняваш. Научете го това най накрая!

    Коментиран от #24

    23:12 07.08.2026

  • 16 А замислял ли си се

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "?????":

    В коя натовска държава няма гей паради? Виждал ли си холандските и шведските военни как участват на тези паради🤣🤣🤣

    23:12 07.08.2026

  • 17 0550

    3 0 Отговор
    хабер си нямаш от нищо, лягай да спиш. лека нощ

    23:13 07.08.2026

  • 18 Питаха, да

    12 4 Отговор

    До коментар #13 от "Турция питаха ли":

    Кога гаамените ще разберете, че в Европа НАТО значи Турция? Теб ли да питат, можеш да им потърсиш сметка ли😄😄😄

    23:15 07.08.2026

  • 19 Ами

    5 1 Отговор
    Много прилича на застраховка срещу лудите ционисти. Наскоро имаше някакви изпуснати заплахи от Тел Авив към Анкара.

    Коментиран от #21

    23:18 07.08.2026

  • 20 Никой

    9 1 Отговор
    в региона не е имунизиран срещу израелска агресия. А то по същество означава и агресия от САЩ. А щом в агресията участва САЩ, участва и ЕС.

    Коментиран от #23

    23:23 07.08.2026

  • 21 5241

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    От днес всичко свърши,няма да има такива глупости и ако има заедно ще проследим.ще видим

    23:24 07.08.2026

  • 22 604

    0 1 Отговор
    демек ердо каза нато 6ийт мада фъакъя

    23:24 07.08.2026

  • 23 0030

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Никой":

    Бъдете сигурни всичко беше до днес и край

    23:28 07.08.2026

  • 24 НАТО

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "тебе питаха ли те":

    е огромен съюз за колективна отбрана . Защо трябва да питат мен ? За какво въобще говориш ?

    23:35 07.08.2026

  • 25 гост

    1 4 Отговор
    С огромна подкрепа: Сенатът на САЩ прие законопроекта "Греъм", считан за "ядрено търговско оръжие" срещу Путин (ВИДЕО) Сенатът на Конгреса на САЩ прие с огромно мнозинство пакет от нови санкции срещу Русия, предадоха световните агенции. В подкрепа на санкциите гласуваха 86 сенатори, а против – 11. Законопроектът бе подготвен от покойния вече сенатор Линдзи Греъм. Законопроектът би позволил на Тръмп да наложи високи мита върху страни, които продължават да купуват руски петрол, газ и уран, увеличавайки натиска върху Москва заради войната в Украйна. Санкциите срещу Русия предвиждат космическите 500% мита за държавите, които купуват руски нефт и газ. Така се цели спирането на износа на енергийни ресурси от страна на Русия, тъй като това е основният източник на средства за финансиране на войната на Путин срещу Киев. Преди гласуването лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че Путин може да бъде спрян само с действия, а не със слова. „Новото законодателство трябва да изпрати на Москва ясно послание, че САЩ са готови да подкрепят Украйна колкото е необходимо. Бандити като Путин не се интересуват от това, което казваме, а само от това, което правим Той също така цитира предупрежденията на американската разузнавателна общност, че Путин може да се опита да нападне страна от НАТО, за да изпита решимостта на Запада, и обвини Тръмп, че се опитва да „умилостиви руснаците“.

    Коментиран от #29

    00:37 08.08.2026

  • 26 Един български гражданин

    6 1 Отговор
    Пределно ясно е, срещу кой "ционист е пакта.
    Турция има втората по големина армия в НАТО. Саудитска Арабия е най-силната държава от Персийския залив и един от най-големите износители на петрол в света, докато Пакистан е единствената мюсюлманска страна, която има ядрено оръжие.

    А Саудитска Арабия и Пакистан сега подкрепят опита на Турция да увеличи влиянието си в Сирия, Ирак и Ливан за сметка на Израел.
    Това е голям удар срещу Израел.
    Всяка от трите страни допринася с нещо: саудитски пари, турски дронове и отбранителни технологии, както и пакистански ядрени оръжия, единствените в мюсюлманския свят.
    Всичко това започва да изглежда като блок, който не се отчита пред ционистки Вашингтон или Пекин.

    И следва само един въпрос към наведените ни глупави русофобски евроатлантици - КОЙ ще спаси православна България, пред тази огромна и много въоръжена мюсюлманска орда?

    00:46 08.08.2026

  • 27 Ухаааа!👍

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "?????":

    Ще спретнем гейпарад с най новите образци фалоимитатори
    ДОРИ И БЕЗ ВАЗЕЛИН
    !🤣🤣🤣🤣

    02:20 08.08.2026

  • 28 Дърт

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сашко":

    Къде по-точно. Не съм ходил, а съм работил В, ЗА, и С всички гореописани държави, и то на военно ниво. И да това което съм написал е ВЯРНО, и е неоспорим факт.

    10:52 08.08.2026

  • 29 Коми

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    Сега вземи и прочети , кои са най големите вносители на Руски нефт и газ. И съм сигурен, че ще се изненадаш, че САЩ са в топ три. На първенеца Китай, му е през оризчето за намеренията на САЩ. И след тези пояснения може би ще разбереш колко е безсмислен този закон и няма практическо приложение, и че това е само за наивници като теб да вярват колко е силен САЩ.

    11:03 08.08.2026