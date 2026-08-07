Без ядрени амбиции! Пакистан, Турция и Саудитска Арабия сключиха пакт за взаимна отбрана

Пакистан, Турция и Саудитска Арабия подписаха пакт за взаимна отбрана на фона на нарастващо напрежение в Персийския залив, предадоха Франс прес и ДПА. Споразумението беше сключено в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Според идентичните изявления на трите държави всяка въоръжена атака срещу една от тях ще се смята за нападение срещу всички, като пактът цели укрепване на общите интереси в сферата на сигурността, обобщава БТА.
До подписването на документа се стига след месеци на ескалация в Близкия изток, белязани от войната между САЩ и Иран и серия атаки срещу съюзници на Вашингтон. Саудитска Арабия съобщи за жертви при нощна атака от страна на йеменските хуси, а според медийни информации Рияд очаква нови координирани удари от иракски милиции и хусите – групировки, смятани за съюзници на Иран.
Пакистански източници, цитирани от ДПА, подчертават, че пактът не е насочен срещу Иран и би придобил особено значение само ако САЩ се изтеглят от региона и Саудитска Арабия се почувства по-уязвима спрямо Израел. Рияд и Анкара също уверяват, че споразумението не е насочено срещу конкретна държава.
Рияд отрече също всякаква връзка на споразумението с „ядрени амбиции“, отбелязва АФП.
Според експерти, цитирани от АФП, пактът изпраща сигнал както към Техеран, така и към Вашингтон, който се възприема като все по-малко надежден партньор. „Това споразумение е един от най-ясните знаци досега, че Близкият изток се отдалечава от система за сигурност, организирана изцяло от САЩ“, коментира Андреас Криг от Кралския колеж в Лондон. Анализаторите смятат, че пактът подкрепя амбициите на Саудитска Арабия да се утвърди като гарант на регионалната сигурност, докато Турция и Пакистан се стремят да увеличат влиянието си и да привлекат саудитски инвестиции.
Някои наблюдатели виждат в споразумението реакция на новата стратегическа линия на Техеран, който се стреми да доминира региона на Персийския залив и да контролира ключови морски маршрути като Ормузкия проток и Баб ел Мандеб. За Саудитска Арабия, най-големия износител на петрол в света, отворените морски пътища са жизненоважни. Червено море и Баб ел Мандеб се превърнаха в алтернативни маршрути, след като Иран отново блокира Ормузкия проток през юли. Междувременно хусите, подкрепяни от Иран, наложиха блокада на саудитските кораби и заплашват навигацията в Баб ел Мандеб.
До сключването на споразумението между Рияд, Исламабад и Анкара се стига и в момент, когато се очертава възможен напредък по въпроса за Ормузкия проток. Техеран заяви, че е постигнал договорка със султаната Оман за нов маршрут за транзит на кораби. Иранските власти обаче предупреждават, че всяко повторно отваряне на протока ще зависи от Вашингтон, който е наложил блокада на иранските пристанища.
Паралелно с морските заплахи Саудитска Арабия е подложена на удари и на своя територия. Хусите атакуваха петролна инфраструктура, а коалицията, водена от Рияд и съюзена с правителството на Йемен, обвини бунтовниците за обстрел на граничния регион Наджран, при които са ранени 11 цивилни – най-сериозната атака от примирието през 2022 г.
Двустранният отбранителен пакт между Саудитска Арабия и Пакистан беше сключен след израелски удар срещу цели на „Хамас“ в Катар, като пакистански войски и бойни самолети вече са разположени в кралството. По новото тристранно споразумение не се предвижда разполагане на турски войски в Саудитска Арабия. Пактът се фокусира върху трансфер на технологии от Турция към Саудитска Арабия и Пакистан, обмен на разузнавателна информация и развитие на противовъздушни способности, като се очаква саудитски средства да постъпят в турската отбранителна индустрия. Турция, макар член на НАТО, поддържа и двустранни споразумения за сигурност с държави извън алианса, включително Азербайджан и Саудитска Арабия, и участва в антитерористична мисия, инициирана от Рияд. Анкара има и военна база в Катар.
Пакистан и Турция от години водят борба срещу въоръжени групировки, които те определят като терористични, вътре и извън собствените си граници. В Йемен Саудитска Арабия воюва повече от десетилетие срещу хусите, които превзеха страната през 2014 г. и днес контролират големи части от северната територия, включително столицата Сана. Конфликтът отново се изостри след поредните саудитски въздушни удари, въпреки неофициалното примирие, действащо от 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ?????
Като гледам всичките са му приятели и съюзници.
Или не?
Интересно ще е бозавите да отидат в някоя от тези съюзнически държави и да пробват да направят гей парад.
Или тва е друго? А?
Коментиран от #16, #27
22:15 07.08.2026
2 Ами да
22:20 07.08.2026
3 Скоро Ердоган пак ще дойде
22:21 07.08.2026
4 Мунчо Фуражката
22:23 07.08.2026
5 Дзак
22:25 07.08.2026
6 Дрогаре и дрогарки?!
22:25 07.08.2026
7 Дърт
Коментиран от #10
22:31 07.08.2026
8 Ами
Колко хора ще повярват на това :)
22:35 07.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сашко
До коментар #7 от "Дърт":Ти ходил ли си да видиш 🤣
Коментиран от #28
22:48 07.08.2026
11 И все по на юг
22:53 07.08.2026
12 0000
22:56 07.08.2026
13 Турция питаха ли
Коментиран от #14, #15, #18
23:01 07.08.2026
14 Ако почнат да правят каквото си поискат
До коментар #13 от "Турция питаха ли":Ти ще ревеш последен и най-много.
23:09 07.08.2026
15 тебе питаха ли те
До коментар #13 от "Турция питаха ли":За самолетите на сащ или за еврото или въобще за нещо питат ли те та дяваш акъл на големите как кога и къде трябвало да правят нещо?
Ти си изпълнител не питаш а само изпълняваш. Научете го това най накрая!
Коментиран от #24
23:12 07.08.2026
16 А замислял ли си се
До коментар #1 от "?????":В коя натовска държава няма гей паради? Виждал ли си холандските и шведските военни как участват на тези паради🤣🤣🤣
23:12 07.08.2026
17 0550
23:13 07.08.2026
18 Питаха, да
До коментар #13 от "Турция питаха ли":Кога гаамените ще разберете, че в Европа НАТО значи Турция? Теб ли да питат, можеш да им потърсиш сметка ли😄😄😄
23:15 07.08.2026
19 Ами
Коментиран от #21
23:18 07.08.2026
20 Никой
Коментиран от #23
23:23 07.08.2026
21 5241
До коментар #19 от "Ами":От днес всичко свърши,няма да има такива глупости и ако има заедно ще проследим.ще видим
23:24 07.08.2026
22 604
23:24 07.08.2026
23 0030
До коментар #20 от "Никой":Бъдете сигурни всичко беше до днес и край
23:28 07.08.2026
24 НАТО
До коментар #15 от "тебе питаха ли те":е огромен съюз за колективна отбрана . Защо трябва да питат мен ? За какво въобще говориш ?
23:35 07.08.2026
25 гост
Коментиран от #29
00:37 08.08.2026
26 Един български гражданин
Турция има втората по големина армия в НАТО. Саудитска Арабия е най-силната държава от Персийския залив и един от най-големите износители на петрол в света, докато Пакистан е единствената мюсюлманска страна, която има ядрено оръжие.
А Саудитска Арабия и Пакистан сега подкрепят опита на Турция да увеличи влиянието си в Сирия, Ирак и Ливан за сметка на Израел.
Това е голям удар срещу Израел.
Всяка от трите страни допринася с нещо: саудитски пари, турски дронове и отбранителни технологии, както и пакистански ядрени оръжия, единствените в мюсюлманския свят.
Всичко това започва да изглежда като блок, който не се отчита пред ционистки Вашингтон или Пекин.
И следва само един въпрос към наведените ни глупави русофобски евроатлантици - КОЙ ще спаси православна България, пред тази огромна и много въоръжена мюсюлманска орда?
00:46 08.08.2026
27 Ухаааа!👍
До коментар #1 от "?????":Ще спретнем гейпарад с най новите образци фалоимитатори
ДОРИ И БЕЗ ВАЗЕЛИН
!🤣🤣🤣🤣
02:20 08.08.2026
28 Дърт
До коментар #10 от "Сашко":Къде по-точно. Не съм ходил, а съм работил В, ЗА, и С всички гореописани държави, и то на военно ниво. И да това което съм написал е ВЯРНО, и е неоспорим факт.
10:52 08.08.2026
29 Коми
До коментар #25 от "гост":Сега вземи и прочети , кои са най големите вносители на Руски нефт и газ. И съм сигурен, че ще се изненадаш, че САЩ са в топ три. На първенеца Китай, му е през оризчето за намеренията на САЩ. И след тези пояснения може би ще разбереш колко е безсмислен този закон и няма практическо приложение, и че това е само за наивници като теб да вярват колко е силен САЩ.
11:03 08.08.2026