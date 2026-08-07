Без ядрени амбиции! Пакистан, Турция и Саудитска Арабия сключиха пакт за взаимна отбрана

Пакистан, Турция и Саудитска Арабия подписаха пакт за взаимна отбрана на фона на нарастващо напрежение в Персийския залив, предадоха Франс прес и ДПА. Споразумението беше сключено в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Според идентичните изявления на трите държави всяка въоръжена атака срещу една от тях ще се смята за нападение срещу всички, като пактът цели укрепване на общите интереси в сферата на сигурността, обобщава БТА.

До подписването на документа се стига след месеци на ескалация в Близкия изток, белязани от войната между САЩ и Иран и серия атаки срещу съюзници на Вашингтон. Саудитска Арабия съобщи за жертви при нощна атака от страна на йеменските хуси, а според медийни информации Рияд очаква нови координирани удари от иракски милиции и хусите – групировки, смятани за съюзници на Иран.

Пакистански източници, цитирани от ДПА, подчертават, че пактът не е насочен срещу Иран и би придобил особено значение само ако САЩ се изтеглят от региона и Саудитска Арабия се почувства по-уязвима спрямо Израел. Рияд и Анкара също уверяват, че споразумението не е насочено срещу конкретна държава.

Рияд отрече също всякаква връзка на споразумението с „ядрени амбиции“, отбелязва АФП.

Според експерти, цитирани от АФП, пактът изпраща сигнал както към Техеран, така и към Вашингтон, който се възприема като все по-малко надежден партньор. „Това споразумение е един от най-ясните знаци досега, че Близкият изток се отдалечава от система за сигурност, организирана изцяло от САЩ“, коментира Андреас Криг от Кралския колеж в Лондон. Анализаторите смятат, че пактът подкрепя амбициите на Саудитска Арабия да се утвърди като гарант на регионалната сигурност, докато Турция и Пакистан се стремят да увеличат влиянието си и да привлекат саудитски инвестиции.

Някои наблюдатели виждат в споразумението реакция на новата стратегическа линия на Техеран, който се стреми да доминира региона на Персийския залив и да контролира ключови морски маршрути като Ормузкия проток и Баб ел Мандеб. За Саудитска Арабия, най-големия износител на петрол в света, отворените морски пътища са жизненоважни. Червено море и Баб ел Мандеб се превърнаха в алтернативни маршрути, след като Иран отново блокира Ормузкия проток през юли. Междувременно хусите, подкрепяни от Иран, наложиха блокада на саудитските кораби и заплашват навигацията в Баб ел Мандеб.

До сключването на споразумението между Рияд, Исламабад и Анкара се стига и в момент, когато се очертава възможен напредък по въпроса за Ормузкия проток. Техеран заяви, че е постигнал договорка със султаната Оман за нов маршрут за транзит на кораби. Иранските власти обаче предупреждават, че всяко повторно отваряне на протока ще зависи от Вашингтон, който е наложил блокада на иранските пристанища.

Паралелно с морските заплахи Саудитска Арабия е подложена на удари и на своя територия. Хусите атакуваха петролна инфраструктура, а коалицията, водена от Рияд и съюзена с правителството на Йемен, обвини бунтовниците за обстрел на граничния регион Наджран, при които са ранени 11 цивилни – най-сериозната атака от примирието през 2022 г.

Двустранният отбранителен пакт между Саудитска Арабия и Пакистан беше сключен след израелски удар срещу цели на „Хамас“ в Катар, като пакистански войски и бойни самолети вече са разположени в кралството. По новото тристранно споразумение не се предвижда разполагане на турски войски в Саудитска Арабия. Пактът се фокусира върху трансфер на технологии от Турция към Саудитска Арабия и Пакистан, обмен на разузнавателна информация и развитие на противовъздушни способности, като се очаква саудитски средства да постъпят в турската отбранителна индустрия. Турция, макар член на НАТО, поддържа и двустранни споразумения за сигурност с държави извън алианса, включително Азербайджан и Саудитска Арабия, и участва в антитерористична мисия, инициирана от Рияд. Анкара има и военна база в Катар.

Пакистан и Турция от години водят борба срещу въоръжени групировки, които те определят като терористични, вътре и извън собствените си граници. В Йемен Саудитска Арабия воюва повече от десетилетие срещу хусите, които превзеха страната през 2014 г. и днес контролират големи части от северната територия, включително столицата Сана. Конфликтът отново се изостри след поредните саудитски въздушни удари, въпреки неофициалното примирие, действащо от 2022 г.