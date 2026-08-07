Байерн Мюнхен с победа над Астън Вила в Хонконг

Футболистите на Байерн Мюнхен сложиха точка на своето азиатско турне, след като надделяха над английския Астън Вила с 2:1 в приятелски двубой, изигран пред ентусиазираната публика в Хонконг. Немският шампион демонстрира отлична форма и увереност, като контролираше събитията на терена през по-голямата част от срещата.
Първото попадение дойде в 37-ата минута, когато Ким Мин-Дже се възползва от прецизно центриране на Том Бишоф и с мощен удар с глава разпечата вратата на Вила.
След почивката, баварците не намалиха темпото – в 74-ата минута Луис Диас удвои аванса на своя тим с истински шедьовър, след като топката се отби в напречната греда и влетя в мрежата.
Астън Вила не се предаде и в 83-ата минута новото попълнение Жоао Гомеш върна интригата с красиво попадение.
Само миг по-късно Тами Ейбрахам бе на косъм да изравни резултата, но стражът на Байерн Мануел Нойер се намеси блестящо и запази победата за своя отбор.
След този вдъхновяващ успех, Байерн Мюнхен ще продължи подготовката си с още две контроли – срещу РБ Лайпциг на 15 август и Хайденхайм на 18 август, като целта е оптимална форма преди старта на новия сезон. Междувременно, Астън Вила ще има възможност да се реваншира, когато се изправи срещу Пари Сен Жермен в битка за Суперкупата на Европа на 12 август.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда, гледах мача, беше много як мач,
Астон Вила бяха също с яки екипи, за Байерн Ким и Диаз който игра за Колумбия, голът на Диаз беше яко в гредата отляво на очертанията на наказателното поле.
Вежливите Китайци всички бяха за Байерн, на трибуните голям кеф.
За Астон Вила Жоао Педро вкара с глава, общо взето Астон Вила играха в последните 20 минути.
Черешката на Тортата е че аз спечелих колкото за една пица- 33€вро и всичко е добре когато свършва добре⚽️😁❤️🇧🇬
04:08 08.08.2026