Байерн Мюнхен с победа над Астън Вила в Хонконг

Футболистите на Байерн Мюнхен сложиха точка на своето азиатско турне, след като надделяха над английския Астън Вила с 2:1 в приятелски двубой, изигран пред ентусиазираната публика в Хонконг. Немският шампион демонстрира отлична форма и увереност, като контролираше събитията на терена през по-голямата част от срещата.

Първото попадение дойде в 37-ата минута, когато Ким Мин-Дже се възползва от прецизно центриране на Том Бишоф и с мощен удар с глава разпечата вратата на Вила.

След почивката, баварците не намалиха темпото – в 74-ата минута Луис Диас удвои аванса на своя тим с истински шедьовър, след като топката се отби в напречната греда и влетя в мрежата.

Астън Вила не се предаде и в 83-ата минута новото попълнение Жоао Гомеш върна интригата с красиво попадение.

Само миг по-късно Тами Ейбрахам бе на косъм да изравни резултата, но стражът на Байерн Мануел Нойер се намеси блестящо и запази победата за своя отбор.

След този вдъхновяващ успех, Байерн Мюнхен ще продължи подготовката си с още две контроли – срещу РБ Лайпциг на 15 август и Хайденхайм на 18 август, като целта е оптимална форма преди старта на новия сезон. Междувременно, Астън Вила ще има възможност да се реваншира, когато се изправи срещу Пари Сен Жермен в битка за Суперкупата на Европа на 12 август.