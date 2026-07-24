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Външната политика на Радев: България сама затваря врати

Външната политика на Радев: България сама затваря врати

24 Юли, 2026 21:01 1 078 39

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • русия-
  • ес-
  • александър детев

В правителството на Радев трябва да знаят, че липсата на ясно и категорично позициониране като пълноценен член и съюзник в НАТО и ЕС затваря врати

Външната политика на Радев: България сама затваря врати - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Александър Детев:

Румен Радев със сигурност знае поговорката, че който се опитва да седне едновременно на два стола, пада на земята. Но очевидно той предпочита нейното продължение - че ако сложиш трети, можеш да си легнеш.

Външната политика на новото правителство представлява серия от разнопосочни сигнали както към партньорите, така и към откровени противници на България на световната карта.

Несполучливите опити за маневриране и противоречащите послания не спират и тази седмица на фона на отново ескалиращата ситуация в Близкия изток, нестихващата размяна на удари между Русия и Украйна и продължаващото преформатиране на НАТО и военните съюзи, в рамките на което регионалните партньорства стават все по-значими.

В Украйна безусловен мир, в Близкия изток може и война

Военната помощ за Украйна е трън в очите на Румен Радев още от втория му мандат като президент. След като застана начело на изпълнителната власт, той и неговият военен министър Димитър Стоянов гръмко обявиха край на помощта за Киев, като не си направиха труда да опровергаят невярното внушение, че тази помощ някога е била безвъзмездна. Факт, който и самото Министерство на отбраната потвърди пред ДВ.

Последва яростното бранене на руския патриарх Кирил и бизнесмена Вагит Алекперов от санкциите на ЕС, като към имената им беше добавено и това на милиардера Искандер Махмудов, който бил ключов за софийското метро. И докато за партньорите на България тези претенции могат да бъдат счетени за стандартно извиване на ръце, което е виждано и преди, последвалата какафония около отхвърлянето на поканата за участие в т.нар. "Коалиция на желаещите" от страна на Радев в Париж и приемането на декларация в подкрепа на Украйна в Киев с участието на външната министърка Велислава Петрова няма как да е останало незабелязано. Защото Радев и Петрова многократно влязоха в ясно противоречие - както с думите, така и действията си.

Първата дипломатка категорично заяви: "България ясно показва, че работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО". Патосът ѝ обаче на практика не означава нищо - че в какъв друг контекст да работи България, която е член на Европейския съюз от близо 20 години и на НАТО - от 22? Към кого изобщо е това послание?

Опитът проруските избиратели на "Прогресивна България" да бъдат дотолкова объркани, че да не се ядосат задето новата власт не е обърнала геополитическата посока на страната, катастрофира. И то не в друго, а в осем огромни военни самолета.

"Основният ни съюзник" и "добрите отношения"

Разрешението авиобазата в Безмер да бъде използвана от американски самолети за операцията на САЩ в Близкия изток провокира остри реакции както у опозицията, така и у избиратели на ПБ, които се юрнаха да събират подписи против това решение. Радев веднага се аргументира: "САЩ са нашият основен съюзник в сигурността". Иран също реагира и изпрати нота до българското външно министерство. Отговорът на премиера? "Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран."

Да, САЩ продължават да са най-силният партньор в НАТО и да, България поддържа търговски отношения с Иран. Но в тези изказвания на премиера Радев прозира нещо много по-сериозно - липса на каквато и да е визия и разбиране за външната политика и геополитическото позициониране на България. Да кажеш, че държиш на добрите си отношения с авторитарен режим, който и тази година изби хиляди от своите граждани по площади, е меко казано проява на лош вкус. Да определиш от парламентарната трибуна САЩ като най-важния ти съюзник, докато Доналд Тръмп остро напада съюзниците в НАТО, а Европа е поставила основен акцент върху въоръжаването и еманципирането си от американската зависимост е контрапродуктивно. Още по-губещо е да не се включваш в редица формати, които биха гарантирали допълнителни инвестиции в българската отбрана и биха позиционирали страната като важен съюзник на Източния фланг на НАТО и в Черноморския регион, както стана при посещението на Радев в Париж. За съжаление от реториката на премиера изглежда, че самият той няма в главата си ясна позиция за глобалните съюзи и конфликтите като този в Близкия изток. Това е притеснително, защото говори за дилетантство, което пък е недопустимо, защото България е кръстопът, а не остров - в пряк и преносен смисъл.

За ЕС тези позиции не са голяма драма, за България са огромен пропуснат шанс

За Европа тази несигурна външна политика на България не е голям проблем. Последният пакет санкции мина и без Алекперов, патриарх Кирил и Махмудов. Гръцките претенции, за да подкрепят пакета, се оказаха дори по-сериозни. И всичко това е несравнимо с мащабите, до които Виктор Орбан достигаше, за да извива ръцете на Брюксел и на съюзниците.

Декларацията в Киев също бе приета с подкрепата на България. Сръбският президент Александър Вучич например отказа държавата му да бъде вписана в нея. Велислава Петрова очевидно не е предприела такъв ход.

Проблемът на българската външна политика е по-скоро вътрешен. Защото липсата на ясно и категорично позициониране като пълноценен член и съюзник в НАТО и ЕС затваря врати. Неразбориите покрай изказванията на Петрова и Радев за Украйна и на икономическия министър Александър Пулев по отношение на ключовата инвестиция на "Райнметал" в България създава недоверие. Защото който си е легнал на три стола, рискува да проспи всички възможности.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Адолф Хитлер върна на България изконни нейни територии като цяла Македония и Беломорието.Кво ни дадоха САЩ или Франция? Нищо.Взеха ни всичко.

    Коментиран от #8

    21:04 24.07.2026

  • 2 Гьобелс Веле

    14 1 Отговор
    Александър Детев е забранил коментарите в ютуб канала си.Защо ли?Вероятно заради грозната си уродлива мутра.

    21:07 24.07.2026

  • 3 спри се бе соросе

    11 0 Отговор
    грантовете не спират

    21:07 24.07.2026

  • 4 аолпио

    4 3 Отговор
    Грантоядите на ПП и ДБ, лисиците от ГЕРБ и намагнитения Шишко, сега се оглеждат как да изядат проваления палячо и Масон льотчик??? Сега хиените се събират да изядат глупаците на ПБ. Мислят си че ще излъжат българите и ще седнат на масата да плюскат бюджета. Предателите на България нападат предателите на льотчика. Хумор. Ама и българите са за е..не. От калпаазанин на калпааазанин налитат. Слава на Господ Иисус Христос, предателите бързо си показаха зъбките. Време е да се помисли кога ще ги изритаме от софрата. Ще чакаме ли и тези да ограбят и продадат България на някои дето да ги потупа по празните кратуни?

    21:08 24.07.2026

  • 5 Тик- Ток

    12 4 Отговор
    Крайно време е да се затварят вратите ,досега България беше разграден двор ,всичките западни пирати и мародери идват грабят и заминават

    Коментиран от #24

    21:11 24.07.2026

  • 6 Сорос

    5 1 Отговор
    Хайде на западните лъжи, гои хахахха

    21:12 24.07.2026

  • 7 Николова , София

    6 5 Отговор
    По скоро Радев живее в 80 те s ..Йотова също те все си мислят че ще се върнат онези години ...визии ,говор ,изказ ...всичко 70-80 s

    21:17 24.07.2026

  • 8 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ох ,не ми говори за Франция,но поне Удроу се е застъпил, така че бг има един приятел.

    21:19 24.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лопата Орешник

    6 5 Отговор
    Аве вие кви хора сте бе? Радев туй, Радев онуй! Радев ясно заяви, че ще направи точно това което прави, а милион българи одобриха това и го избраха! Защо мислите, че го избраха?! Хареса им идеята да спрем сляпо да наливаме в диктатурата Покрайна, имаха нужда някой да разкрие колко точно е бил глътнат корема на бюджета за снимката, отидоха и гласуваха! И Радев прави точно това! Обясни, че ще помагаме, но само ако имаме, а не с цената на лишения! Разкри колко е реалния дефицит и става ясно, че сме на минус и няма как сега да помагаме! Това, че мюретат загубили изборите сега реват и плащат за статии като тази няма никакво значение!! Ама никакво!! Предизборните кампании през 3 месеца свършиха, загубилите или да стават градивна и полезна опозиция или да се потапят! Безпредметно е да ревете,че един човек избран да свърши нещо го върши! И не Радев е подписвал преди години, че трябва да съдействаме на САЩ с тия самолети примерно! Заварил е договор, спазва го! Поне отвори дума за визите и премести самолетите вън от гражданското ни летище в столицата! Естествено, че ще го приеме при заварен договор! Да скъса договора със щатите ли? Тогава тия където сега реват ще реват тройно повече! Опитвате се да го вкарате в цванг цунг и да го съдите що е с шапка и що е без шапка, обаче сте неумели в манипулациите си! По този неловък начин само затвърждавате усещането, че сте прости лицемери!

    Коментиран от #14

    21:33 24.07.2026

  • 11 Ами

    7 2 Отговор
    При този дефицит, държавата България не е в състояние
    да оказва финансова помощ на когото и да е било, още
    по-малко на някакъв нелегитимен фашистки режим.
    Но ако гоподинът Александър Детев или някой друг изяви желание
    спокойно може да дари средства, а защо не и да се включи в редове на ВСУ.

    21:44 24.07.2026

  • 12 Мхм

    6 4 Отговор
    Това е пореден тюрлю гювеч от намсикойси детев от дв. В писанията му са само герб емоции и липса на логика. Има само лазене по изтрити като стара грамофонна плоча герб опорки. Самият детев не си дава сметка, ча прави реклама на ПБ и на Радев. Това е нонстоп в този сайт и в дв.

    21:46 24.07.2026

  • 13 ха, ха, ха...

    2 3 Отговор
    "Външната политика на Радев: България сама затваря врати"

    Е нали точно по тази причина и с такава задача Радев беше лансиран с над 600 000 € (дори без задължителните по закон декларации за произход на средствата за дарения над минималната заплата) за предизборната камания и дойде на власт. Само една единствена общност е в състояние да организира дарения в такъв мащаб и на всички е извесно коя. Всеки сам може да си даде сметка защо. За сравнение втората по големина сума от дарения за предизборната кампания беше малко над 40 000 €. Избран беше с мисия да затвори отворените врати за България. За да не става течение, да настинем, да се разкашляме и разсополивяме, не за друго.

    Коментиран от #18

    21:49 24.07.2026

  • 14 фцевсд

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Лопата Орешник":

    Какво е изпълнил бре??? Днес гласуваха 17 милиона евро от бюджета за 2026г за укра бандера фашистите на надрусаната маймуна Зеленски??? И това е излъгал този нас ран Масон и празнодумец. Милиардите ги няма но и виновни няма??? Неизвестен извършител е ограбил милиардите. Вече 3 месеца и няма нищо, не знаят кои е??? Само знаят че трябва да ни замразят заплатите да вдигнат цените и да отрежат пенсиите. Неизвестен е ограбил България. Днес 17 милиоана гласуваха да дадат на Фашистите в Украина. Какво е изпълнил този???

    21:49 24.07.2026

  • 15 Царете на

    6 4 Отговор
    Лъжата Дойче веле. И разни измекяри захлебващи покрай тях.

    21:53 24.07.2026

  • 16 Дика

    2 5 Отговор
    Приятели сме с Иран? Стратегическият ни партньор САЩ как гледат на това? Къде си докараха самолетите тия хора, в страна която е в приятелски отношения с държава, която праща ракети по американци и техни бази? Мунчо, осъзнай се, бе. Ми ти и с Русия си приятел, какъв е проблема да помагаш и на Украйна, която има нужда, както на САЩ, които се нуждаят от летището ни?

    21:54 24.07.2026

  • 17 Летчик кукареку

    3 4 Отговор
    Била е България, сега ще бъде Руменистан.

    21:55 24.07.2026

  • 18 Да бе

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "ха, ха, ха...":

    Не, няма олигарси и милиарди при избирането на ПБ. Това е опорка за теб, като герб тролей. Просто народът излезе и смля герб/сдс, дпс, итн, бсп и останалите пп/дб, възраждане и прочее герб проксита. Имаш ли представа колко % от избирателите в България са гласували за последнте избори?

    22:01 24.07.2026

  • 19 Само много

    2 2 Отговор
    Будали избират /гласуват/ за шапкари /милиционер, пожарникар, военен/.

    22:04 24.07.2026

  • 20 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    3 3 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"...?

    Коментиран от #33

    22:05 24.07.2026

  • 21 Ленин

    2 2 Отговор
    Що е мунчизъм и има ли той почва у нас?

    22:05 24.07.2026

  • 22 Простьо

    7 1 Отговор
    Видиш Дойче веле и повече не гледаш.

    22:07 24.07.2026

  • 23 Пак ли тоя

    3 1 Отговор
    Вече не го и чета

    22:11 24.07.2026

  • 24 Да ги отворят

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тик- Ток":

    На майка ти в детеродният орган

    22:17 24.07.2026

  • 25 ВВП

    2 1 Отговор
    DВ да дуаа супата ..Радев е избран да сложи край на окрсинския шантаж,и на тъпото НАТО.. България е свободна държава...Приятел с РФ и Иран.Сащ и НАТО са враг на света..

    Коментиран от #36

    22:24 24.07.2026

  • 26 .....

    1 0 Отговор
    Бг със всички е приятел, най добре всички да се махат и да седи неутрална,продажници

    22:25 24.07.2026

  • 27 ВВП

    2 1 Отговор
    Сащ да се махат от България..С тия приятелство не щем..Тия искат роби..

    Коментиран от #38

    22:28 24.07.2026

  • 28 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Главатарят на башибозука ПБ Румен Боташоглу е престъпник,нац.предател и и най виша форма на изр...

    22:31 24.07.2026

  • 29 ВВП

    2 0 Отговор
    Детев е неудачник.Плюе по добрите ,защото злодеите му плащат .Израил и сащ ликвидираха 250000 палестинци .Тоя мрънка за Иран..Иран е нападнат по всички правила на имперрско фашистки принципи...

    22:33 24.07.2026

  • 30 ВВП

    2 2 Отговор
    Радев е най добрия държавник..Добрият избор..

    22:35 24.07.2026

  • 31 ВВП

    1 1 Отговор
    Сащ са ликвидирали 50 млн индианци..3 млн корейци 3 млн виетнамци и много други .И да си съратник с тия ,трябва да си меко казано псиихопат.Детев ,ТИ ,такъв ли си ??Тия утре ще ликвидират и шоплука .Както през 1944 та .Как цвърчаха шопите .??.Ахахаха .

    Коментиран от #34

    22:38 24.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Бори я. Иска отпадане на американските визи за нея.

    22:45 24.07.2026

  • 34 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "ВВП":

    Ще го накажем.

    22:45 24.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ВВП":

    Радев е приятел на САЩ и НАТО. Изпълнява всички нареждания на САЩ, с риска да ни вкара във вийна с Иран. И изпраща и оръжие за Украйна, с което трепят руски войници.

    22:48 24.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ВВП":

    Тебе никой не те пита. Радев каза, че САЩ са ни най-надежният съюзник.

    22:50 24.07.2026

  • 39 Кога ще са

    1 0 Отговор
    новите избори

    22:51 24.07.2026