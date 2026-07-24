"Външната политика на Радев: България сама затваря врати"

Коментар на Александър Детев:
Румен Радев със сигурност знае поговорката, че който се опитва да седне едновременно на два стола, пада на земята. Но очевидно той предпочита нейното продължение - че ако сложиш трети, можеш да си легнеш.
Външната политика на новото правителство представлява серия от разнопосочни сигнали както към партньорите, така и към откровени противници на България на световната карта.
Несполучливите опити за маневриране и противоречащите послания не спират и тази седмица на фона на отново ескалиращата ситуация в Близкия изток, нестихващата размяна на удари между Русия и Украйна и продължаващото преформатиране на НАТО и военните съюзи, в рамките на което регионалните партньорства стават все по-значими.
В Украйна безусловен мир, в Близкия изток може и война
Военната помощ за Украйна е трън в очите на Румен Радев още от втория му мандат като президент. След като застана начело на изпълнителната власт, той и неговият военен министър Димитър Стоянов гръмко обявиха край на помощта за Киев, като не си направиха труда да опровергаят невярното внушение, че тази помощ някога е била безвъзмездна. Факт, който и самото Министерство на отбраната потвърди пред ДВ.
Последва яростното бранене на руския патриарх Кирил и бизнесмена Вагит Алекперов от санкциите на ЕС, като към имената им беше добавено и това на милиардера Искандер Махмудов, който бил ключов за софийското метро. И докато за партньорите на България тези претенции могат да бъдат счетени за стандартно извиване на ръце, което е виждано и преди, последвалата какафония около отхвърлянето на поканата за участие в т.нар. "Коалиция на желаещите" от страна на Радев в Париж и приемането на декларация в подкрепа на Украйна в Киев с участието на външната министърка Велислава Петрова няма как да е останало незабелязано. Защото Радев и Петрова многократно влязоха в ясно противоречие - както с думите, така и действията си.
Първата дипломатка категорично заяви: "България ясно показва, че работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО". Патосът ѝ обаче на практика не означава нищо - че в какъв друг контекст да работи България, която е член на Европейския съюз от близо 20 години и на НАТО - от 22? Към кого изобщо е това послание?
Опитът проруските избиратели на "Прогресивна България" да бъдат дотолкова объркани, че да не се ядосат задето новата власт не е обърнала геополитическата посока на страната, катастрофира. И то не в друго, а в осем огромни военни самолета.
"Основният ни съюзник" и "добрите отношения"
Разрешението авиобазата в Безмер да бъде използвана от американски самолети за операцията на САЩ в Близкия изток провокира остри реакции както у опозицията, така и у избиратели на ПБ, които се юрнаха да събират подписи против това решение. Радев веднага се аргументира: "САЩ са нашият основен съюзник в сигурността". Иран също реагира и изпрати нота до българското външно министерство. Отговорът на премиера? "Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран."
Да, САЩ продължават да са най-силният партньор в НАТО и да, България поддържа търговски отношения с Иран. Но в тези изказвания на премиера Радев прозира нещо много по-сериозно - липса на каквато и да е визия и разбиране за външната политика и геополитическото позициониране на България. Да кажеш, че държиш на добрите си отношения с авторитарен режим, който и тази година изби хиляди от своите граждани по площади, е меко казано проява на лош вкус. Да определиш от парламентарната трибуна САЩ като най-важния ти съюзник, докато Доналд Тръмп остро напада съюзниците в НАТО, а Европа е поставила основен акцент върху въоръжаването и еманципирането си от американската зависимост е контрапродуктивно. Още по-губещо е да не се включваш в редица формати, които биха гарантирали допълнителни инвестиции в българската отбрана и биха позиционирали страната като важен съюзник на Източния фланг на НАТО и в Черноморския регион, както стана при посещението на Радев в Париж. За съжаление от реториката на премиера изглежда, че самият той няма в главата си ясна позиция за глобалните съюзи и конфликтите като този в Близкия изток. Това е притеснително, защото говори за дилетантство, което пък е недопустимо, защото България е кръстопът, а не остров - в пряк и преносен смисъл.
За ЕС тези позиции не са голяма драма, за България са огромен пропуснат шанс
За Европа тази несигурна външна политика на България не е голям проблем. Последният пакет санкции мина и без Алекперов, патриарх Кирил и Махмудов. Гръцките претенции, за да подкрепят пакета, се оказаха дори по-сериозни. И всичко това е несравнимо с мащабите, до които Виктор Орбан достигаше, за да извива ръцете на Брюксел и на съюзниците.
Декларацията в Киев също бе приета с подкрепата на България. Сръбският президент Александър Вучич например отказа държавата му да бъде вписана в нея. Велислава Петрова очевидно не е предприела такъв ход.
Проблемът на българската външна политика е по-скоро вътрешен. Защото липсата на ясно и категорично позициониране като пълноценен член и съюзник в НАТО и ЕС затваря врати. Неразбориите покрай изказванията на Петрова и Радев за Украйна и на икономическия министър Александър Пулев по отношение на ключовата инвестиция на "Райнметал" в България създава недоверие. Защото който си е легнал на три стола, рискува да проспи всички възможности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #8
21:04 24.07.2026
2 Гьобелс Веле
21:07 24.07.2026
3 спри се бе соросе
21:07 24.07.2026
4 аолпио
21:08 24.07.2026
5 Тик- Ток
Коментиран от #24
21:11 24.07.2026
6 Сорос
21:12 24.07.2026
7 Николова , София
21:17 24.07.2026
8 .....
До коментар #1 от "Сатана Z":Ох ,не ми говори за Франция,но поне Удроу се е застъпил, така че бг има един приятел.
21:19 24.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лопата Орешник
Коментиран от #14
21:33 24.07.2026
11 Ами
да оказва финансова помощ на когото и да е било, още
по-малко на някакъв нелегитимен фашистки режим.
Но ако гоподинът Александър Детев или някой друг изяви желание
спокойно може да дари средства, а защо не и да се включи в редове на ВСУ.
21:44 24.07.2026
12 Мхм
21:46 24.07.2026
13 ха, ха, ха...
Е нали точно по тази причина и с такава задача Радев беше лансиран с над 600 000 € (дори без задължителните по закон декларации за произход на средствата за дарения над минималната заплата) за предизборната камания и дойде на власт. Само една единствена общност е в състояние да организира дарения в такъв мащаб и на всички е извесно коя. Всеки сам може да си даде сметка защо. За сравнение втората по големина сума от дарения за предизборната кампания беше малко над 40 000 €. Избран беше с мисия да затвори отворените врати за България. За да не става течение, да настинем, да се разкашляме и разсополивяме, не за друго.
Коментиран от #18
21:49 24.07.2026
14 фцевсд
До коментар #10 от "Лопата Орешник":Какво е изпълнил бре??? Днес гласуваха 17 милиона евро от бюджета за 2026г за укра бандера фашистите на надрусаната маймуна Зеленски??? И това е излъгал този нас ран Масон и празнодумец. Милиардите ги няма но и виновни няма??? Неизвестен извършител е ограбил милиардите. Вече 3 месеца и няма нищо, не знаят кои е??? Само знаят че трябва да ни замразят заплатите да вдигнат цените и да отрежат пенсиите. Неизвестен е ограбил България. Днес 17 милиоана гласуваха да дадат на Фашистите в Украина. Какво е изпълнил този???
21:49 24.07.2026
15 Царете на
21:53 24.07.2026
16 Дика
21:54 24.07.2026
17 Летчик кукареку
21:55 24.07.2026
18 Да бе
До коментар #13 от "ха, ха, ха...":Не, няма олигарси и милиарди при избирането на ПБ. Това е опорка за теб, като герб тролей. Просто народът излезе и смля герб/сдс, дпс, итн, бсп и останалите пп/дб, възраждане и прочее герб проксита. Имаш ли представа колко % от избирателите в България са гласували за последнте избори?
22:01 24.07.2026
19 Само много
22:04 24.07.2026
20 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #33
22:05 24.07.2026
21 Ленин
22:05 24.07.2026
22 Простьо
22:07 24.07.2026
23 Пак ли тоя
22:11 24.07.2026
24 Да ги отворят
До коментар #5 от "Тик- Ток":На майка ти в детеродният орган
22:17 24.07.2026
25 ВВП
Коментиран от #36
22:24 24.07.2026
26 .....
22:25 24.07.2026
27 ВВП
Коментиран от #38
22:28 24.07.2026
28 ШЕФА
22:31 24.07.2026
29 ВВП
22:33 24.07.2026
30 ВВП
22:35 24.07.2026
31 ВВП
Коментиран от #34
22:38 24.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ами
До коментар #20 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Бори я. Иска отпадане на американските визи за нея.
22:45 24.07.2026
34 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #31 от "ВВП":Ще го накажем.
22:45 24.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 По точно
До коментар #25 от "ВВП":Радев е приятел на САЩ и НАТО. Изпълнява всички нареждания на САЩ, с риска да ни вкара във вийна с Иран. И изпраща и оръжие за Украйна, с което трепят руски войници.
22:48 24.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Да ти кажа
До коментар #27 от "ВВП":Тебе никой не те пита. Радев каза, че САЩ са ни най-надежният съюзник.
22:50 24.07.2026
39 Кога ще са
22:51 24.07.2026