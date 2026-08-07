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Арсенал и Манчестър Юнайтед в надпревара за млада звезда на Интер

Арсенал и Манчестър Юнайтед в надпревара за млада звезда на Интер

7 Август, 2026 22:06 1 131 0

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Двата английски гранда се борят за подписа на Франческо Пио Еспозито

Арсенал и Манчестър Юнайтед в надпревара за млада звезда на Интер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал и Манчестър Юнайтед насочиха вниманието си към изгряващата звезда на Интер – Франческо Пио Еспозито. Младият нападател, който вече блести с изявите си в Серия А и националния отбор на Италия, се превърна в гореща тема сред скаутите на двата английски колоса.

Лондонските "артилеристи" отдавна следят развитието на 21-годишния Еспозито. Мениджърът Микел Артета е решен да подсили офанзивната мощ на тима, особено на фона на очакваните напускания на Габриел Жезус и Габриел Мартинели през лятото. Еспозито впечатлява с физика, борбеност и способност да създава напрежение в противниковата защита – качества, които перфектно пасват на изискванията на Артета за централен нападател.

"Червените дяволи" също не остават по-назад. Скаутите на Манчестър Юнайтед са наблюдавали изявите на Еспозито по време на последното дерби с Милан в Пърт, като клубът вече разполага с подробен доклад за неговите умения и потенциал. Въпреки това, на "Олд Трафорд" засега не бързат с официална оферта, предпочитайки да изчакат развитието на ситуацията.

Въпреки засиления интерес от Острова, ръководството на Интер твърди, че младият нападател не е на пазара и дори подготвя нов договор за него. Въпреки това, според източници, близки до клуба, "нерадзурите" биха обмислили раздяла с Еспозито при оферта от порядъка на 85 милиона евро – сума, която може да разклати дори най-стабилните бюджети във Висшата лига.



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