Токов удар уби щъркели в Габрово

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново е поискала от „Електроразпределение Север" АД да предприеме в най-кратък срок мерки за обезопасяване на електросъоръженията в района на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово заради множество случаи на загинали бели щъркели, вследствие на контакт с електропреносната мрежа. Това съобщи за БТА директорът на инспекцията инж. Станислав Станчев.

По думите му в РИОСВ е постъпил сигнал за масова смърт на екземпляри от защитения вид бял щъркел в района на депото. Във връзка със започналата хранителна миграция на вида инспекцията е изпратила официално писмо до електроразпределителното дружество с искане да бъде извършен спешен оглед на електросъоръженията и да бъде направена оценка на риска от инциденти с птици.

От РИОСВ настояват да бъдат предприети мерки за обезопасяване на съоръженията чрез поставяне на дивертори по проводниците и изолационни покрития на стълбовете с цел ограничаване на смъртните случаи сред птиците. Инспекцията е поискала и информация за предприетите действия.

От Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово и Общинския инспекторат са предприели действия по събирането на загиналите птици и са уведомили компетентните институции и електроразпределителното дружество.

От екоинспекцията посочиха още, че през последните дни две пострадали птици са били транспортирани до инспекцията за полагане на грижи след получени наранявания, а трети бял щъркел със счупен крак е изпратен за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

От Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово обясниха, че тази година в района се наблюдава значително по-голяма концентрация на бели щъркели, които използват депото като място за хранене по време на миграцията си.

Инж. Станислав Станчев заяви, че РИОСВ следи ситуацията и е предприела необходимите действия по уведомяване на всички компетентни институции. По думите му съществуват технически решения за обезопасяване на електропроводите, които могат да намалят риска от поражения върху птиците.

Тази сутрин на място са забелязани пет безжизнени бели щъркела в района на Регионалното депо за неопасни отпадъци край Габрово.