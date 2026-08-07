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Токов удар уби щъркели в Габрово

Токов удар уби щъркели в Габрово

7 Август, 2026 21:55 1 540 11

  • щъркели-
  • габрово-
  • токов удар

РИОСВ - Велико Търново поиска спешно обезопасяване на електросъоръжения

Токов удар уби щъркели в Габрово - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново е поискала от „Електроразпределение Север" АД да предприеме в най-кратък срок мерки за обезопасяване на електросъоръженията в района на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово заради множество случаи на загинали бели щъркели, вследствие на контакт с електропреносната мрежа. Това съобщи за БТА директорът на инспекцията инж. Станислав Станчев.

По думите му в РИОСВ е постъпил сигнал за масова смърт на екземпляри от защитения вид бял щъркел в района на депото. Във връзка със започналата хранителна миграция на вида инспекцията е изпратила официално писмо до електроразпределителното дружество с искане да бъде извършен спешен оглед на електросъоръженията и да бъде направена оценка на риска от инциденти с птици.

От РИОСВ настояват да бъдат предприети мерки за обезопасяване на съоръженията чрез поставяне на дивертори по проводниците и изолационни покрития на стълбовете с цел ограничаване на смъртните случаи сред птиците. Инспекцията е поискала и информация за предприетите действия.

От Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово и Общинския инспекторат са предприели действия по събирането на загиналите птици и са уведомили компетентните институции и електроразпределителното дружество.

От екоинспекцията посочиха още, че през последните дни две пострадали птици са били транспортирани до инспекцията за полагане на грижи след получени наранявания, а трети бял щъркел със счупен крак е изпратен за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

От Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово обясниха, че тази година в района се наблюдава значително по-голяма концентрация на бели щъркели, които използват депото като място за хранене по време на миграцията си.

Инж. Станислав Станчев заяви, че РИОСВ следи ситуацията и е предприела необходимите действия по уведомяване на всички компетентни институции. По думите му съществуват технически решения за обезопасяване на електропроводите, които могат да намалят риска от поражения върху птиците.

Тази сутрин на място са забелязани пет безжизнени бели щъркела в района на Регионалното депо за неопасни отпадъци край Габрово.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    16 6 Отговор
    Токов удар уби и 4 милиона българи. Останалите живи станаха за подигравка и съжаление.

    Коментиран от #8, #10

    21:59 07.08.2026

  • 2 на кой му пука

    3 11 Отговор
    Свинско да има

    22:10 07.08.2026

  • 3 Асан

    0 14 Отговор
    Голяма новина лягам вече спокоен

    Коментиран от #5

    22:14 07.08.2026

  • 4 виц

    7 4 Отговор
    - Тате, мен кой ме донесе?
    - Щъркела синв.
    - Евала тате. Ти eбеш всичко.

    22:20 07.08.2026

  • 5 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Асан":

    Да не станеш дано ....

    22:21 07.08.2026

  • 6 Милите.

    8 1 Отговор
    Господ да накаже тези, които не са им помогнали!

    22:34 07.08.2026

  • 7 Де е Илия, на кирия

    8 0 Отговор
    Това нито е новост, нито е нещо необичайно. Още по времето на соца имаше десетки, а може би и стотици мъртви щъркели около далекопроводите с високо напрежение. Щъркелите са едри птици, сголям размах на крилата и когато прелитат между два проводника на далекопровод , няколко стотин хиляди волта напрежение, нарушават въздушната изолация между отделните висящи проводници и буквално предизвикват късо съединение под формата на волтова дъга. Това няма как да бъде избегнато поне засега, защото не е измислен още ефективен начин да бъдат принудени поне големите птици да не прелитат между проводниците на далакопроводи с високо напрежение от няколко десетки или стотици хиляди волта.

    22:36 07.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Изключително

    2 0 Отговор
    лошо знамение .

    Коментиран от #11

    06:57 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Транстефка мъжкарова

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Изключително":

    И изключително невярно.

    10:25 08.08.2026

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