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Скритата Конституция на България…

Скритата Конституция на България…

8 Юни, 2026 09:01 1 517 25

  • корупция-
  • конституция-
  • българия-
  • промени-
  • връзки-
  • познати

Член първи гласи просто: Корупция е всичко онова, в което не участвам

Скритата Конституция на България… - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Скритата Конституция на България - корупцията! Това е може би най-точното описание на българския обществен модел през последните десетилетия. Всички говорят срещу корупцията, всички я осъждат, всички искат тя да бъде преборена, а накрая изникват казуси като „Баба Алино“, „Хемусгейт“, „Осемте джуджета“ и още куп ред подобни. Но и също така почти всеки е готов да направи изключение, когато става дума за собствен интерес, за свой човек, за лична услуга или за достъп до власт и ресурси. Член първи от скритата Конституция на корупцията гласи просто: Корупция е всичко онова, в което не участвам! (б.р. – споделя се и като виц, но по-скоро си е чистата истина)

Затова истинският проблем на България не е, че има корупция. Проблемът е, че корупцията се е превърнала в паралелна система на управление. В една скрита Конституция, която стои над официалната Конституция на Република България.

На хартия държавата се управлява от закони, институции и правила. На практика обаче решенията често се вземат по съвсем различен механизъм – чрез зависимости, посредници, партийни назначения, икономически обръчи и неформални договорки.

Тази скрита конституция не е обнародвана в Държавен вестник. Тя не се изучава в юридическите факултети. Но всички я познават.

Първият ѝ принцип е, че връзките са по-силни от закона.
Това е може би най-честната формулировка на общественото лицемерие, което поддържа системата жива. Българинът ненавижда корупцията, когато е изключен от нея. Осъжда я, когато другият печели. Възмущава се, когато чуждият човек бъде назначен, чуждата фирма спечели поръчката, чуждият посредник получи достъп до властта.

Но когато става дума за неговия човек, за неговото дете, за неговия бизнес, за неговата услуга, моралът внезапно става гъвкав. Тогава корупцията се преименува на „помощ“, „услуга“, „контакт“, „връзка“, „уреждане“, „оправяне на нещата“.

Така обществото създава уникален морален парадокс. Почти всички са против корупцията по принцип и готови да я оправдаят в конкретния случай. Всеки вижда чуждото нарушение като обществен проблем и собственото като необходимост.

Затова корупцията не оцелява въпреки общественото възмущение. Тя оцелява благодарение на него. Защото възмущението рядко е насочено срещу самия механизъм. То е насочено срещу факта, че някой друг се е възползвал от него.

Вторият – че правилата важат за тези, които нямат влияние.
На теория държавата е изградена върху принципа на равенството пред закона. В действителност законът често прилича повече на препоръка за слабите и на пречка, която силните умеят да заобикалят.

За обикновения гражданин институциите са строги, формални и непреклонни. Липсващ документ, просрочен срок, неплатена такса или административна грешка могат да се превърнат в непреодолима стена. Системата е безмилостна към човека без връзки.

Но когато срещу същите правила застанат хора с политическо влияние, икономическа мощ или „правилните“ контакти, законът внезапно става удивително гъвкав. Процедурите се ускоряват. Проверки се забавят. Санкции отпадат. Разследвания се губят в лабиринта на институциите. Очевидното престава да бъде очевидно.

Така възниква истинското разделение в обществото. Не между леви и десни. Не между богати и бедни. А между хората, за които правилата са задължителни, и хората, за които са пожелателни.

В подобна система законът престава да бъде арбитър. Той се превръща в инструмент за дисциплиниране на безсилните и в декор за привилегированите.

Най-опасното е, че гражданите започват да свикват с това. Те престават да очакват справедливост и започват да търсят покровителство. Вместо да разчитат на правото, разчитат на познанства. Вместо да търсят институции, търсят посредници. Така държавата постепенно се заменя от мрежа от зависимости.

Третият – че властта е средство за разпределяне на облаги, а не за защита на обществения интерес.
В демократичната държава властта е временен мандат, даден от гражданите за управление на общите ресурси. В скритата Конституция властта е инвестиция. Тя трябва да се изплати.

Изборите не са състезание на идеи, а битка за достъп до ресурс. Държавните институции не се възприемат като механизъм за решаване на обществени проблеми, а като територии за овладяване. Министерства, агенции, регулатори, държавни предприятия и общини се превръщат в позиции по една огромна карта на влияние.

След всяка политическа промяна обществото слуша обещания за ново начало. Но често се сменят само имената на хората, които получават достъп до привилегиите. Самият модел остава непокътнат.

Затова толкова много обществени ресурси изчезват без видим резултат. Затова магистрали струват повече от необходимото, а болници, училища и инфраструктура често остават недовършени или неефективни. Не защото държавата няма средства, а защото значителна част от енергията на системата е насочена към разпределяне на облаги вместо към създаване на обществена стойност.

Когато властта се превърне в източник на рента, политиката престава да бъде обществена служба. Тя се превръща в бизнес модел.

Именно затова България продължава да прилича на класически пример за завладяна държава. Завладяна държава не означава просто корумпирани политици. Означава система, в която корупционните зависимости проникват във всички власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. От върха на държавното управление до последната общинска администрация.

Парламентът приема закони, които често обслужват конкретни интереси. Правителствата се сменят, но механизмите на влияние остават. Регулаторите нерядко се превръщат в защитници на секторите, които трябва да контролират. Съдебната система години наред е обект на съмнения за политически и икономически зависимости.

На местно ниво картината не е по-различна. Там корупцията има по-човешко лице – обществени поръчки, назначения, строителни разрешителни, общински имоти, местни монополи.

В малките населени места зависимостите често са толкова силни, че гражданите се страхуват дори да говорят открито.

Най-тревожното е, че тази система започва да се възприема като нормална. Младите хора растат с убеждението, че без връзки не може да се успее. Бизнесът свиква да работи не според конкуренцията, а според достъпа до правилните хора. Гражданите престават да вярват, че институциите могат да бъдат справедливи. Така корупцията вече не е просто престъпление. Тя се превръща в култура. В начин на мислене. В модел на обществено поведение.

И точно тук е най-голямата опасност. Защото корупцията не унищожава държавата само финансово. Тя разрушава доверието. А без доверие няма демокрация, няма работеща икономика, няма общество. Затова битката срещу корупцията не е въпрос само на арести, комисии и гръмки политически обещания. Тя е битка за възстановяване на самата идея, че законът трябва да стои над връзките, а общественият интерес – над частния.

Докато скритата конституция на корупцията продължава да определя правилата на играта, всяка реформа ще бъде временна, всяко правителство – заменимо, а всяка надежда за промяна – отлагана. Истинският въпрос пред България днес не е дали има корупция. Истинският въпрос е дали обществото е готово да отмени своята скрита Конституция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой полезен идиот от Брюксел

    10 7 Отговор
    взе това корумпирано племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #9, #21

    09:04 08.06.2026

  • 2 000

    20 3 Отговор
    Та нима брюксел не си купува правителства чрез евро програмите? Брюксел е корупция.

    Коментиран от #10

    09:04 08.06.2026

  • 3 1488

    4 14 Отговор
    днес в 12 ч голям протест на украинците
    срещу събарянето на града в баба алино

    посланичката плаща

    Коментиран от #14

    09:07 08.06.2026

  • 4 Връзкар

    20 6 Отговор
    Връзкарството е наследство от комунизма!

    Коментиран от #16

    09:07 08.06.2026

  • 5 Хората търсят други начини

    13 1 Отговор
    защото виждат, че законите не работят.
    Нека има справедлив закон който се прилага, пък да видим тогава.

    Коментиран от #11

    09:10 08.06.2026

  • 6 кратка версия

    8 1 Отговор
    1 Корупцията е лоша, само ако аз не участвам в нея. Ако участвам, значи ще я защитавам.
    2 Незаконно е само когато полицията е на място. Ако полицията я няма, всичко е законно.

    09:13 08.06.2026

  • 7 Дзак

    10 3 Отговор
    Корупция, връзки, ти на мене аз на тебе, службогонство и зестрогонство, мъжка любов по Тик Так - все тая!

    09:14 08.06.2026

  • 8 Селянинът с мерцедес

    6 2 Отговор
    "Животът е борба да се наредиш сред престъпниците, а не сред жертвите"

    Коментиран от #22

    09:15 08.06.2026

  • 9 Тизе

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    Па си безполезен таков, оти у Брюксел са много по корумпирани от тука!

    09:16 08.06.2026

  • 10 име

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "000":

    За съжаление, тези пари, от Брюксел, се оказаха най-големия двигател на корупцията в България и най-големия виновник за израждането на политическата ни система до самодостатъни участници в политическия живот, които винаги могат да бъдат купени, без значение от позицията им. Брюксел много добре знаеше за кражбите от фондове на боко тиквата, но понеже им беше удобен както външнополитически, така и вътрешнополитически, никога не му спрахя фондовете.

    09:19 08.06.2026

  • 11 Хубаво де ,

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хората търсят други начини":

    Хората търсят връзкарство защото са тарикати , защото да стане по бързо , само баламите чакат на опашка . По времето на соца тази дейност беше силно развита и после агънце , прасенце и т.н , Сега е същото , че и в по големи размери , но разплащането е в пари . То ние си имаме и народни поговорки за тая работа .

    09:24 08.06.2026

  • 12 МОЙ ЧОВЕК

    7 2 Отговор
    Българите обичат законите ,но искат някой друг да ги спазва

    09:24 08.06.2026

  • 13 ВИК

    6 1 Отговор
    Авторът прави опит да вразумява българина, но не дава отговор как, кога, кой и защо направи замяната на нашата Конституция с уродливите “плавила”, по които се движи държавата ни. Едва ли изводите за сегашното състояние на морала, целите, възможностите на българина ще са от полза! Изкореняване на причините, довели до това състояние страната ни, едва ли е задължение само на журналисти!

    Коментиран от #19

    09:32 08.06.2026

  • 14 П. Петков

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Всички от протеста - на афтобуса и директно на фронтовата линия. Да защитават на зеления наркоман милионите.

    09:49 08.06.2026

  • 15 Няма измъкване

    7 1 Отговор
    от блатото.
    Сега разбрахте ли че няма демокрация, камилчета?
    Каквото беше, е пак сега.

    09:51 08.06.2026

  • 16 Така е,

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Връзкар":

    но в демокрацията доби още по-нагъл и повсеместен характер.

    10:01 08.06.2026

  • 17 Констатация

    6 0 Отговор
    Брейй..., нашту родну "дЖурналя" най сетне съ събудиха от летаргията, сякаш не знаеха кво се вършеше у държавата 37 години????? Туй дЖурналистиката, верну - втората Най-Древна Професия!!!!!

    10:07 08.06.2026

  • 18 Артилерист

    8 0 Отговор
    Много добра статия. Имам само една забележка. Авторът пише за завладяната държава, но не споменава и дума за медиите, които са част от държавата. Според мен авторът си е спестил това главоболие, защото ще засегне и масовата цензура, и тогава този материал няма да види бял свят. Поне в този сайт...

    10:12 08.06.2026

  • 19 безпартиен

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "ВИК":

    Власт се взима с оръжие и се задържа с писалка!!!Казал го е преди почти век "великият кормчия" и оказва се бил е прав.Всичко започна с ПРЕУСТРОЙСТВОТО! Докато цял народ се "преустройваше" синовете и дъщерите на АБПФК се устройваха!И за да е всичко редовно и законно пред света и у нас създадоха и партии различни от БКП,но с ръководства от синовете на бившите второ и трето ниво на управление номенклатури кадри! Изведнъж се оказа, че всички са "роднини" по партийна линия! Следва приватизация отново на принципа "наш човек" та да стигнем до това,че 40/100 от новородените нямат български език за майчин,а населението от 8.5 милиона да остане 6.4 милиона!!!А сега всеки да се опита да отговори на въпроса КОИ ИМАТ ПОЛЗА от промяна на етническия състав на страната и унищожаване на промишлеността и селското стопанство! Германия след 9 май 1945 приема първи закон накратко наричан "ЗАКОН ЗА ДЕНАЦИФИКАЦИЯ" утвърден от временно управляващия ген. Айзенхауер!С него се ЗАБРАНЯВА за различни срокове в зависимост от заеманата длъжност в национал социалистическата партия УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНА,СЪДЕБНА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА власти!!!При нас стана обратното - нито закон,нито лустрация и като тръгна една демокрация...........та до сега!

    10:14 08.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Моарейн

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    Точно затова ни взеха. инсталират на върха някой безумен корумпар, който много слушка, за да може много да папка и чрез него брюкселските зелки прокарват собствените си интереси, които винаги са във вреда на България.

    10:21 08.06.2026

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Селянинът с мерцедес":

    Не на всекиго отива!

    10:23 08.06.2026

  • 23 Край

    3 1 Отговор
    Корупцията е най силна там където връзките между хората са по силни от законите. При всички южняци е така. Корупцията е лошата страна на монетата наречена приятелство и роднински връзки. При сегашното устройство на обществото и държавата ни корупцията е голяма и масова

    10:37 08.06.2026

  • 24 Здравко

    1 1 Отговор
    Щом имаме каста политици , милионен етнос не признаващ Държава ,закони и данъци ,няколко вида с цялата палитра възможни цветове Мафии със собствени закони , цели области в които не се говори Български и данъчния е единствено партийния секретар, мюфтията или "Батката " с няколкото присъди и вече агент на полицията ,ТО защо да нямаме няколко Конституции и Законности ? Когато не понасяш живота си при един феодал и робовладелец се изнасяш в " демократична София " или директно в чужбина. А тук няма вече и 4 милиона постоянно живеещи без да напускат по няколко месеца поне нещото държава на политиците мафиоти.

    10:43 08.06.2026

  • 25 Дориана

    0 0 Отговор
    Ярък пример за погазване на Конституцията в името на корумпирания мафиотски модел Борисов- Пеевски е Наталия Киселова от БСП.

    10:59 08.06.2026