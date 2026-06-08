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Волейболистките ни показаха характер срещу Турция, но останаха без победа в Лига на нациите

Волейболистките ни показаха характер срещу Турция, но останаха без победа в Лига на нациите

8 Юни, 2026 10:29 429 0

  • лига на нациите-
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  • българия-
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  • марчело абонданца

Тимът ни претърпя поражение с 1:3

Волейболистките ни показаха характер срещу Турция, но останаха без победа в Лига на нациите - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Националният отбор по волейбол за жени на България записа трета загуба в тазгодишната Лига на нациите. Тимът ни претърпя поражение с 1:3 (12:25, 9:25, 25:22, 18:25) гейма от Турция в последната си среща от първата седмица на турнира.

Двубоят се проведе в Бразилия.

Възпитаничките на селекционера Марчело Абонданца показаха характер, успявайки да се събудят след два кошмарни първи гейма, загубени убедително с 12:25 и 9:25. Те успяха да спечелят третата част с 25:22, но не успяха да стигнат до така желания обрат.

Най-резултатна за българския тим бе Микаела Стоянова с 12 точки.

Силно представяне в блокада записа Борислава Съйкова, която добави 10 точки.

След края на първата състезателна седмица в Лигата на нациите, българските "лъвици" завършват с актив от 1 победа, 3 загуби и 3 точки. Турция е с 2 победи, 2 загуби и 5 точки.


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