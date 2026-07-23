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Новият главнокомандващ на ВСУ: Украинската армия е във възход
  Тема: Украйна

Новият главнокомандващ на ВСУ: Украинската армия е във възход

23 Юли, 2026 22:36 548 54

  • михайло федоров-
  • михайло драпати-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • олександър сирски

Оценките придобиват все по-голяма тежест след съобщението на президента Володимир Зеленски от 19 юли, че генерал-майор Михайло Драпати поема поста главнокомандващ на ВСУ на мястото на Олександър Сирски

Новият главнокомандващ на ВСУ: Украинската армия е във възход - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Новоназначеният главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), генерал-майор Михайло Драпати, направи оценка за състоянието на украинската армия и пътя, който тя е изминала от съветската епоха до днес. Според него украинските въоръжени сили се намират във възход, като постепенно изоставят тежката бюрокрация и се превръщат в модерни, технологични сили за отбрана, пише украинското издание на Фокус.

Коментарите на Драпати са заснети в рамките на документален филм за 72-ра бригада ''Черни Запорожци'', разпространен от YouTube канала Ukraїner, докато той заема длъжността командир на Херсонския военен окръг. В разкрития видеоматериал той акцентира върху положителните промени в осигуряването на техника, боеприпаси и изграждането на нов тип лидерство.

Нов манталитет и скъсване със съветските практики

Една от основните теми в размислите на новия главнокомандващ е промяната в отношението към отделния боец. Той отбелязва, че старата съветска практика командирите да не ценят човешкия живот постепенно остава в миналото. Опитът от реалните бойни действия от 2014 г. насам е изградил ново поколение офицери, които осъзнават високата цена на своите решения и не се страхуват да поемат лична отговорност.

''Дори в условия на мащабна въоръжена агресия сега сме във възход. Най-важното е, че манталитетът на съвременната армия се променя, отдалечава се от съветската епоха, от военната бюрокрация. Променяме се, променяме се към по-добро не само технологично, но и по отношение на осигуряването на армията с военна техника и боеприпаси'', заявява генерал-майор Драпати.

По думите му изискванията към командния състав са се повишили значително, а армията се е превърнала в основен гарант за независимостта и териториалната цялост на страната.

Рокади на върха на армията и опитът на Драпати

Оценките на генерала придобиват все по-голяма тежест след съобщението на президента Володимир Зеленски от 19 юли, че генерал-майор Михайло Драпати поема поста главнокомандващ на ВСУ на мястото на Олександър Сирски.

Драпати е познат на украинското общество още от събитията в Мариупол през 2014 г., когато управляваната от него бойна машина на пехотата премина през барикадите на сепаратистите. В хода на кариерата си той е бил командир на 72-ра бригада ''Черни Запорожци'', ръководител на Херсонския спецназ, а впоследствие и командир на Сухопътните войски на Украйна.

На фона на рокадите Върховната рада вече обяви своите високи очаквания към новия военен лидер в ключовия етап от отбраната на страната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен е

    9 15 Отговор
    Раши горят живи, флота им замина и 2 милиона при кобзон
    Слава Украйна

    Коментиран от #4, #9, #11, #30

    22:37 23.07.2026

  • 2 УАЗ ПАТРИОТ

    7 9 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #10

    22:38 23.07.2026

  • 3 Трепач

    7 7 Отговор
    Трепач на орки.

    22:38 23.07.2026

  • 4 Така е

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Точен е":

    И днес 2380 раши отидоха в един чо добър свят. За 5 години Украйна смля до откат безпомощна раша

    22:38 23.07.2026

  • 5 УАЗ ПАТРИОТ

    11 8 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    22:38 23.07.2026

  • 6 УАЗ ПАТРИОТ

    10 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    22:39 23.07.2026

  • 7 Направо лети

    2 5 Отговор
    😄😄😄😄😄😄😄

    22:39 23.07.2026

  • 8 УАЗ ПАТРИОТ

    7 7 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #27, #35

    22:39 23.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пийни

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Апчетата.И без алкохол!!!

    22:40 23.07.2026

  • 11 Факт

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Точен е":

    В Европа и САЩ всичко е спокойно! Няма бомби,взривове ,дронове и ракети! А раша и чалмите аятоласи всеки ден ги бомбят! На техните територии! Раша даде досега милиони убити и осакатени! А са още на 50 км.от границата си и се бият за няколко села в Украйна. На чалмите САЩ им изби военното ръководство + върховният им лидер аятолаха. В САЩ никога не е имало бомби освен самоубийствените атентати на мохамедани септември 2001 г. Следващия месец САЩ влезе в Афганистан ,изби лидерите на талибаните и ги прогони в планините сврени в пещерите. След това ликвидира и лидера на "Ал Кайда" Бин Ладен скрил се в Пакистан. САЩ стоя в Афганистан 20 г. (2001 - 2021), като през 2021 г. Байдън и главатарите на талибаните подписаха споразумение че повече никога няма да извършват атентати в САЩ. САЩ въоръжи 300-хилядна правителствена армия на Афганистан и се изтегли. След няколко месеца талибаните отново взеха властта, явно там си искат шериата. Но спазват споразумението и не си и помислят да закачат Америка. За 20 г. Американците дадоха няколко стотин жертви предимно при самоубийствени атентати. За разлика от руснаците които бяха 10 г.( 1979-1989) в Афганистан ,бяха прогонени оттам и дадоха 16 хиляди убити и 36 хиляди ранени и инвалиди.

    Коментиран от #12, #17, #37, #38, #41

    22:41 23.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шопо

    8 2 Отговор
    С помощ от София Зеленски може да победи Русия

    Коментиран от #47

    22:43 23.07.2026

  • 16 Главнокомсндващият е точен

    4 1 Отговор
    И факти снощи разкри истината

    22:43 23.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БТР-56

    6 2 Отговор
    Вярно е, лошо се пише на шибните москали

    22:44 23.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Никой

    8 4 Отговор
    Във времена на възход не сменят командирите.

    Коментиран от #25, #36, #42

    22:44 23.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Фактите са си факти

    5 0 Отговор
    Бившият главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа с точни цифри. Редовната руска армия преди войната е наброявала 2 млн.и 800 хиляди военни . Половината за 5 години е денсцифицирана в Украйна плюс наемниците над 2 млн.и 700 хиляди руски загуби в жива сила

    Коментиран от #48, #49, #50, #53

    22:47 23.07.2026

  • 24 Ами

    3 3 Отговор
    То като се нашмъркат всички са във възход.

    Коментиран от #28, #29

    22:47 23.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ПЪЛНИ Глупости

    4 1 Отговор
    Слава на Героите !Смачкай болшевиките !!

    22:47 23.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    А ти като сееееш си в заник

    22:48 23.07.2026

  • 29 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Пробвал ли си?

    22:48 23.07.2026

  • 30 Шопо

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Точен е":

    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #39

    22:49 23.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Механик

    3 3 Отговор
    То възхода добре, ама персонала на армията нещо много оскъден.
    Да сменяш капитана на отбора когато той печели мача ??!?! Такова нещо спортът не е виждал до днес.

    22:51 23.07.2026

  • 33 Вместо жално,жално да тролиш от бунището

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Аз да напомня на мръъъшата тролеща 😄":

    Кажи браво на Украйна че освобождава Русия от фашизма.Факт.

    Коментиран от #34, #40, #54

    22:52 23.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ПЪЛНИ Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Продължава воят на платените роботи и заблудени ЕсЕсЕсСЕРИСТИ "като теб !Бяхте нищо и сега сте по голямо нищо !!Топехте по Татово враговете на народа !Ама сега вече я няма СССР "Матушка" !Няма да ви се размине ,анонимници на чужди интереси !

    22:53 23.07.2026

  • 36 Иванов

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Никой":

    Драпа е заевил че гробовете в Украина щесе утроят и пари ще се крадат като за последно

    Коментиран от #45

    22:53 23.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Где

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Никой":

    Шойгу?

    22:56 23.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Като чета тая надъхана реч,се чудя...?!

    2 2 Отговор
    Драпатий ,новият шеф на ВСУ ли е,или...Комсомолският им Секретар...?!

    22:57 23.07.2026

  • 45 Драпа още е казал на иванов

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Иванов":

    Да сие бе май ката.

    22:58 23.07.2026

  • 46 Ща изкъртя докрай и покажа пaцyyлee😆

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Аз да напомня на тролещата мръъъша 😄":

    На всички мрььшо вooнняяящщ пaaaaцуулее😂🤣😅 Както взе половин процент на славчо и му отне субсидията тук😂🤣😅😂🤣 Така на президентските избори мунчоoвия кандидат на кауна боташ Крaдев няма да стигне балотаж😂🤣😅 😂познати твърдяха че пaaaaцyyyлeee не е възможно да си чак такава oтрeeпка и ooтпадък а си платен да те унижават,гaaврят и разкриват за да унищожиш преди славчо а сега мунчаа😂🤣😅😆 отговорих кой ша плати на тази мрьььша😂🤣😅😆 и скоро ша докараш мунчo Kрадев на положението на клетия славчо😂🤣😅 с тази разлика че славчо бе убит и се сви а мyyнча ще увиcне на улична лампа😂🤣😅 колкото да си прocт и мaлooyмен си схванал защо още не те отървaм от адcките мъки😂🤣😅😆 нашия изключително полезен дрьььт идииooт пaаaацyул вoooоняяящ😂🤣

    22:58 23.07.2026

  • 47 Кочо

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Шопо":

    С помощ от столипиново и факултета зеленски може да победи Русия.

    22:59 23.07.2026

  • 48 Това са безспорни

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Фактите са си факти":

    Факти.

    Коментиран от #51

    22:59 23.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ето я тролещата мръъъъша 😄

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Това са безспорни":

    По-фали си тъпо-тията! Дали е тъъъпа мръъъшата? 😄 Мръъъъшо и покажи тъупотия? 😄

    23:02 23.07.2026

  • 52 ПЪЛНИ Глупости

    0 0 Отговор
    Полуграмотната "СеСЕСЕ Рейска" плява не знаеща историята че Братята Кирил и Методи са дали писменост и ПРавославие на Киевска Рус !А По това време МОСКВА НЕ Е съществувала !Че Болшевизма е причинил повече нещастия на своите отколкото на чуждите ! Какво знаете , дори и руски не знаете ! Болшевишка пaплaч !Слава на Украйна .!!!

    23:02 23.07.2026

  • 53 Браво на Укрaйна

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Фактите са си факти":

    Мyзика за нашите yyши! Трeпee блaтните oрки без милocт!

    23:02 23.07.2026

  • 54 Само глупак

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Вместо жално,жално да тролиш от бунището":

    казва браво на фашизма в Украйна! Нали? 😄

    23:03 23.07.2026

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