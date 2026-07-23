Новият главнокомандващ на ВСУ: Украинската армия е във възход

Новоназначеният главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), генерал-майор Михайло Драпати, направи оценка за състоянието на украинската армия и пътя, който тя е изминала от съветската епоха до днес. Според него украинските въоръжени сили се намират във възход, като постепенно изоставят тежката бюрокрация и се превръщат в модерни, технологични сили за отбрана, пише украинското издание на Фокус.
Коментарите на Драпати са заснети в рамките на документален филм за 72-ра бригада ''Черни Запорожци'', разпространен от YouTube канала Ukraїner, докато той заема длъжността командир на Херсонския военен окръг. В разкрития видеоматериал той акцентира върху положителните промени в осигуряването на техника, боеприпаси и изграждането на нов тип лидерство.
Нов манталитет и скъсване със съветските практики
Една от основните теми в размислите на новия главнокомандващ е промяната в отношението към отделния боец. Той отбелязва, че старата съветска практика командирите да не ценят човешкия живот постепенно остава в миналото. Опитът от реалните бойни действия от 2014 г. насам е изградил ново поколение офицери, които осъзнават високата цена на своите решения и не се страхуват да поемат лична отговорност.
''Дори в условия на мащабна въоръжена агресия сега сме във възход. Най-важното е, че манталитетът на съвременната армия се променя, отдалечава се от съветската епоха, от военната бюрокрация. Променяме се, променяме се към по-добро не само технологично, но и по отношение на осигуряването на армията с военна техника и боеприпаси'', заявява генерал-майор Драпати.
По думите му изискванията към командния състав са се повишили значително, а армията се е превърнала в основен гарант за независимостта и териториалната цялост на страната.
Рокади на върха на армията и опитът на Драпати
Оценките на генерала придобиват все по-голяма тежест след съобщението на президента Володимир Зеленски от 19 юли, че генерал-майор Михайло Драпати поема поста главнокомандващ на ВСУ на мястото на Олександър Сирски.
Драпати е познат на украинското общество още от събитията в Мариупол през 2014 г., когато управляваната от него бойна машина на пехотата премина през барикадите на сепаратистите. В хода на кариерата си той е бил командир на 72-ра бригада ''Черни Запорожци'', ръководител на Херсонския спецназ, а впоследствие и командир на Сухопътните войски на Украйна.
На фона на рокадите Върховната рада вече обяви своите високи очаквания към новия военен лидер в ключовия етап от отбраната на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точен е
Слава Украйна
Коментиран от #4, #9, #11, #30
22:37 23.07.2026
2 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #10
22:38 23.07.2026
3 Трепач
22:38 23.07.2026
4 Така е
До коментар #1 от "Точен е":И днес 2380 раши отидоха в един чо добър свят. За 5 години Украйна смля до откат безпомощна раша
22:38 23.07.2026
5 УАЗ ПАТРИОТ
22:38 23.07.2026
6 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
22:39 23.07.2026
7 Направо лети
22:39 23.07.2026
8 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #27, #35
22:39 23.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пийни
До коментар #2 от "УАЗ ПАТРИОТ":Апчетата.И без алкохол!!!
22:40 23.07.2026
11 Факт
До коментар #1 от "Точен е":В Европа и САЩ всичко е спокойно! Няма бомби,взривове ,дронове и ракети! А раша и чалмите аятоласи всеки ден ги бомбят! На техните територии! Раша даде досега милиони убити и осакатени! А са още на 50 км.от границата си и се бият за няколко села в Украйна. На чалмите САЩ им изби военното ръководство + върховният им лидер аятолаха. В САЩ никога не е имало бомби освен самоубийствените атентати на мохамедани септември 2001 г. Следващия месец САЩ влезе в Афганистан ,изби лидерите на талибаните и ги прогони в планините сврени в пещерите. След това ликвидира и лидера на "Ал Кайда" Бин Ладен скрил се в Пакистан. САЩ стоя в Афганистан 20 г. (2001 - 2021), като през 2021 г. Байдън и главатарите на талибаните подписаха споразумение че повече никога няма да извършват атентати в САЩ. САЩ въоръжи 300-хилядна правителствена армия на Афганистан и се изтегли. След няколко месеца талибаните отново взеха властта, явно там си искат шериата. Но спазват споразумението и не си и помислят да закачат Америка. За 20 г. Американците дадоха няколко стотин жертви предимно при самоубийствени атентати. За разлика от руснаците които бяха 10 г.( 1979-1989) в Афганистан ,бяха прогонени оттам и дадоха 16 хиляди убити и 36 хиляди ранени и инвалиди.
Коментиран от #12, #17, #37, #38, #41
22:41 23.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Шопо
Коментиран от #47
22:43 23.07.2026
16 Главнокомсндващият е точен
22:43 23.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 БТР-56
22:44 23.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Никой
Коментиран от #25, #36, #42
22:44 23.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Фактите са си факти
Коментиран от #48, #49, #50, #53
22:47 23.07.2026
24 Ами
Коментиран от #28, #29
22:47 23.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ПЪЛНИ Глупости
22:47 23.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #24 от "Ами":А ти като сееееш си в заник
22:48 23.07.2026
29 Хи хи
До коментар #24 от "Ами":Пробвал ли си?
22:48 23.07.2026
30 Шопо
До коментар #1 от "Точен е":Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.
Коментиран от #39
22:49 23.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Механик
Да сменяш капитана на отбора когато той печели мача ??!?! Такова нещо спортът не е виждал до днес.
22:51 23.07.2026
33 Вместо жално,жално да тролиш от бунището
До коментар #17 от "Аз да напомня на мръъъшата тролеща 😄":Кажи браво на Украйна че освобождава Русия от фашизма.Факт.
Коментиран от #34, #40, #54
22:52 23.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #8 от "УАЗ ПАТРИОТ":Продължава воят на платените роботи и заблудени ЕсЕсЕсСЕРИСТИ "като теб !Бяхте нищо и сега сте по голямо нищо !!Топехте по Татово враговете на народа !Ама сега вече я няма СССР "Матушка" !Няма да ви се размине ,анонимници на чужди интереси !
22:53 23.07.2026
36 Иванов
До коментар #21 от "Никой":Драпа е заевил че гробовете в Украина щесе утроят и пари ще се крадат като за последно
Коментиран от #45
22:53 23.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Где
До коментар #21 от "Никой":Шойгу?
22:56 23.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Като чета тая надъхана реч,се чудя...?!
22:57 23.07.2026
45 Драпа още е казал на иванов
До коментар #36 от "Иванов":Да сие бе май ката.
22:58 23.07.2026
46 Ща изкъртя докрай и покажа пaцyyлee😆
До коментар #41 от "Аз да напомня на тролещата мръъъша 😄":На всички мрььшо вooнняяящщ пaaaaцуулее😂🤣😅 Както взе половин процент на славчо и му отне субсидията тук😂🤣😅😂🤣 Така на президентските избори мунчоoвия кандидат на кауна боташ Крaдев няма да стигне балотаж😂🤣😅 😂познати твърдяха че пaaaaцyyyлeee не е възможно да си чак такава oтрeeпка и ooтпадък а си платен да те унижават,гaaврят и разкриват за да унищожиш преди славчо а сега мунчаа😂🤣😅😆 отговорих кой ша плати на тази мрьььша😂🤣😅😆 и скоро ша докараш мунчo Kрадев на положението на клетия славчо😂🤣😅 с тази разлика че славчо бе убит и се сви а мyyнча ще увиcне на улична лампа😂🤣😅 колкото да си прocт и мaлooyмен си схванал защо още не те отървaм от адcките мъки😂🤣😅😆 нашия изключително полезен дрьььт идииooт пaаaацyул вoooоняяящ😂🤣
22:58 23.07.2026
47 Кочо
До коментар #15 от "Шопо":С помощ от столипиново и факултета зеленски може да победи Русия.
22:59 23.07.2026
48 Това са безспорни
До коментар #23 от "Фактите са си факти":Факти.
Коментиран от #51
22:59 23.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ето я тролещата мръъъъша 😄
До коментар #48 от "Това са безспорни":По-фали си тъпо-тията! Дали е тъъъпа мръъъшата? 😄 Мръъъъшо и покажи тъупотия? 😄
23:02 23.07.2026
52 ПЪЛНИ Глупости
23:02 23.07.2026
53 Браво на Укрaйна
До коментар #23 от "Фактите са си факти":Мyзика за нашите yyши! Трeпee блaтните oрки без милocт!
23:02 23.07.2026
54 Само глупак
До коментар #33 от "Вместо жално,жално да тролиш от бунището":казва браво на фашизма в Украйна! Нали? 😄
23:03 23.07.2026