Новият главнокомандващ на ВСУ: Украинската армия е във възход

Новоназначеният главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), генерал-майор Михайло Драпати, направи оценка за състоянието на украинската армия и пътя, който тя е изминала от съветската епоха до днес. Според него украинските въоръжени сили се намират във възход, като постепенно изоставят тежката бюрокрация и се превръщат в модерни, технологични сили за отбрана, пише украинското издание на Фокус.

Коментарите на Драпати са заснети в рамките на документален филм за 72-ра бригада ''Черни Запорожци'', разпространен от YouTube канала Ukraїner, докато той заема длъжността командир на Херсонския военен окръг. В разкрития видеоматериал той акцентира върху положителните промени в осигуряването на техника, боеприпаси и изграждането на нов тип лидерство.

Нов манталитет и скъсване със съветските практики

Една от основните теми в размислите на новия главнокомандващ е промяната в отношението към отделния боец. Той отбелязва, че старата съветска практика командирите да не ценят човешкия живот постепенно остава в миналото. Опитът от реалните бойни действия от 2014 г. насам е изградил ново поколение офицери, които осъзнават високата цена на своите решения и не се страхуват да поемат лична отговорност.

''Дори в условия на мащабна въоръжена агресия сега сме във възход. Най-важното е, че манталитетът на съвременната армия се променя, отдалечава се от съветската епоха, от военната бюрокрация. Променяме се, променяме се към по-добро не само технологично, но и по отношение на осигуряването на армията с военна техника и боеприпаси'', заявява генерал-майор Драпати.

По думите му изискванията към командния състав са се повишили значително, а армията се е превърнала в основен гарант за независимостта и териториалната цялост на страната.

Рокади на върха на армията и опитът на Драпати

Оценките на генерала придобиват все по-голяма тежест след съобщението на президента Володимир Зеленски от 19 юли, че генерал-майор Михайло Драпати поема поста главнокомандващ на ВСУ на мястото на Олександър Сирски.

Драпати е познат на украинското общество още от събитията в Мариупол през 2014 г., когато управляваната от него бойна машина на пехотата премина през барикадите на сепаратистите. В хода на кариерата си той е бил командир на 72-ра бригада ''Черни Запорожци'', ръководител на Херсонския спецназ, а впоследствие и командир на Сухопътните войски на Украйна.

На фона на рокадите Върховната рада вече обяви своите високи очаквания към новия военен лидер в ключовия етап от отбраната на страната.