Володимир Зеленски: Украйна ще произвежда ракети „Пейтриът“ в партньорство с Raytheon

Президентът Володимир Зеленски се срещна с екип от Raytheon, воден от вицепрезидента Джоузеф ДеАнтона. Държавният глава обяви това във Facebook, цитиран от "Укринформ".
"Raytheon е много силна отбранителна компания и Украйна отдавна използва нейното оборудване, за да защитава нашите хора от брутални руски атаки. Благодарен съм за готовността на компанията да изведе нашето партньорство на още по-високо ниво, тъй като Украйна ще произвежда съвместно с Raytheon една от най-важните системи за противовъздушна отбрана - прехващачи за системата Patriot. С президента Тръмп обсъдихме това в Анкара и сега е моментът да продължим напред в тази посока", отбеляза Зеленски.
Според него по време на срещата са обсъдени и други области на партньорство, свързани с ненападателно военно оборудване.
"Нашите екипи - на правителствено ниво и от частния сектор - ще поддържат връзка, за да уточнят подробностите", отбеляза Зеленски.
Както беше съобщено по-рано, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди срещата си с президента на Украйна в Анкара, че администрацията на САЩ се готви да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети-прехващачи за системата "Пейтриът".
Зеленски изрази надежда да получи лицензи за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" до края на 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Искандел Орешников
07:17 24.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
07:19 24.07.2026
5 А ОКРАИНА ЩЕ Я ИМА ЛИ
07:20 24.07.2026
6 Без име
Коментиран от #30, #40
07:22 24.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 4-ти км.
До коментар #3 от "Готов за бой":А ве НГВС пии ги тия хапчета, че деня е дълъг!
07:22 24.07.2026
9 Гого
До коментар #3 от "Готов за бой":Искам те във въшкарника ако знаеш какво е. Хубавото е ,че е кафяв. Много ще има.
07:22 24.07.2026
10 име
07:23 24.07.2026
11 гост
07:23 24.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Остана ли някой
До коментар #3 от "Готов за бой":с който да не си се заел? На Калотина? И що там? Да възираш по-бързо ли?
07:23 24.07.2026
14 Бисмарк
07:23 24.07.2026
15 МУХЛЬО
До коментар #3 от "Готов за бой":Що не идеш първо на фронта в окраина да те разкъртят.
07:25 24.07.2026
16 Тити
07:26 24.07.2026
17 СКОРО И ОДЕСА
07:27 24.07.2026
18 защо
"Зеленски изрази надежда да получи"
А който е гледал срещата в Анкара - "Да се смея ли, да плача ли!"
Коментиран от #28
07:27 24.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пич
Коментиран от #31
07:30 24.07.2026
21 Хе хе...
Що ли?...
07:32 24.07.2026
22 Свят
07:32 24.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Артилерист
07:36 24.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
07:36 24.07.2026
27 Всъщност!
Само чешене на езиците...
07:37 24.07.2026
28 Хе хе...
До коментар #18 от "защо":В Анкара Ердоган е раздал на героичните натовски розАви понита по един зареден пистолет и ампула цианид. Те си знаели защо...
07:37 24.07.2026
29 Арчи
Коментиран от #33, #35
07:37 24.07.2026
30 СПОКО!
До коментар #6 от "Без име":,,Да даде Бог да видим и нейния край!"
Албанците се грижат и ще продължават,да се грижат,това да се случи...
07:39 24.07.2026
31 Признавам
До коментар #20 от "Пич":Имаш велики попадения.
07:40 24.07.2026
32 И ТОВА НА КАКВА ЦЕНА.
07:41 24.07.2026
33 123
До коментар #29 от "Арчи":?? ;))
07:41 24.07.2026
34 Мдаа...
Коментиран от #36
07:42 24.07.2026
35 А ве, ,,Арчи"...!
До коментар #29 от "Арчи":Ти да не си бил Комсомолски Секретар,на трудов соц.-колектив...?!
Много надъхана реч му дръпна,точно в такъв комсомолско-оптимистчен дух...😝🤣😂👍👏!
07:44 24.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 И къде нещастнико ще ги произвеждаш
07:49 24.07.2026
39 БЕЗПОЛЕЗНИТЕ ПАТРИОТИ
07:50 24.07.2026
40 Въпрос
До коментар #6 от "Без име":България също ли е измислена държава?
Коментиран от #42
07:51 24.07.2026
41 Обикновен фашист
Коментиран от #45
07:51 24.07.2026
42 Без име
До коментар #40 от "Въпрос":България си е тук от поне 1400 години, маке.
07:55 24.07.2026
43 ИМА ЛИ ПАТРИОТИ ЗА БЕЗМЕР
07:56 24.07.2026
44 Японска минджa
Коментиран от #47, #50
08:01 24.07.2026
45 Днес публикуваха интервю!
До коментар #41 от "Обикновен фашист":С новият шеф на ВСУ-Драпатий...!
Той дословно казва :
,,Руската нация,няма право на съществуване...!"
Е това,ако не е нацизъм-здраве му кажи...!
Коментиран от #56, #57
08:01 24.07.2026
46 все по-добри новини
08:04 24.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 хаха
1. Трябва да се поръчат машини, произведат и доставят. 3-4, 5г?
2. Трябва да се построи завод, в който да се вкарат машините. Пак спокойно 5г, че може и повече, ако ще е бункер под земята.
3. Трябва да се предвидят части за ракетите и от там заводи на доставчиците им.
4. Всичко това е уредено и се пуска поточната линия. Една ракета иска 24-36м да излезе. Излизат към 900 годишно в момента в САЩ, но по тях се работи паралелно в срока 24-36м.
Значи Украйна може да има първия си произведен Пейтриът след 8-10г. Това е реалистичното.
5. Колко време отнема Русия да унищожи завода с 1 Орешник или да гърми доставки с компоненти?
Зеленски с тия ракети има 0 шанс да промени войната, щото ги няма и няма да ги има. Иска след това да плаща дълговете с производството?
Коментиран от #51
08:04 24.07.2026
49 хе хе
„Наскоро станахме свидетели на първия въздушен бой, в който украински F-16 свали руски изтребител. През последните няколко години, благодарение на подкрепата на множество партньори, Украйна значително укрепи своята многослойна система за противовъздушна отбрана“, каза Кейн по време на изслушване в Комисията по бюджетните кредити на Сената на САЩ.
Генералът беше попитан как евентуално прекратяване на финансирането за противовъздушната отбрана би се отразило на Украйна. Кейн отговори, че Киев върши „невероятна работа“ в развитието на собствената си отбранителна индустрия.
„Това включва както способностите им за системи „земя–въздух“, така и за бой „въздух–въздух“, отбеляза генералът.
08:06 24.07.2026
50 Хубаво е да се Чете историята!
До коментар #44 от "Японска минджa":А в случая за...,,Японската трагедия",на...,,Халхин гол"...!
08:07 24.07.2026
51 около 14 години
До коментар #48 от "хаха":с ДДСто
08:07 24.07.2026
52 Механик
08:08 24.07.2026
53 хахаха
08:09 24.07.2026
54 Фори
08:09 24.07.2026
55 Лично мнение!
08:10 24.07.2026
56 Лъжеш копеи!
До коментар #45 от "Днес публикуваха интервю!":Драпатий каза-Ръководството на руската нация не трябва да съществува.
И този ще го направи!!!
08:10 24.07.2026
57 мхм
До коментар #45 от "Днес публикуваха интервю!":А русНаците какви ги вършат в Украйна?
08:11 24.07.2026