Володимир Зеленски: Украйна ще произвежда ракети „Пейтриът“ в партньорство с Raytheon

Президентът Володимир Зеленски се срещна с екип от Raytheon, воден от вицепрезидента Джоузеф ДеАнтона. Държавният глава обяви това във Facebook, цитиран от "Укринформ".

"Raytheon е много силна отбранителна компания и Украйна отдавна използва нейното оборудване, за да защитава нашите хора от брутални руски атаки. Благодарен съм за готовността на компанията да изведе нашето партньорство на още по-високо ниво, тъй като Украйна ще произвежда съвместно с Raytheon една от най-важните системи за противовъздушна отбрана - прехващачи за системата Patriot. С президента Тръмп обсъдихме това в Анкара и сега е моментът да продължим напред в тази посока", отбеляза Зеленски.

Според него по време на срещата са обсъдени и други области на партньорство, свързани с ненападателно военно оборудване.

"Нашите екипи - на правителствено ниво и от частния сектор - ще поддържат връзка, за да уточнят подробностите", отбеляза Зеленски.

Както беше съобщено по-рано, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди срещата си с президента на Украйна в Анкара, че администрацията на САЩ се готви да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети-прехващачи за системата "Пейтриът".

Зеленски изрази надежда да получи лицензи за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" до края на 2026 г.