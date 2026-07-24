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Володимир Зеленски: Украйна ще произвежда ракети „Пейтриът“ в партньорство с Raytheon
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна ще произвежда ракети „Пейтриът“ в партньорство с Raytheon

24 Юли, 2026 07:16 943 57

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Според него по време на срещата са обсъдени и други области на партньорство, свързани с ненападателно военно оборудване

Володимир Зеленски: Украйна ще произвежда ракети „Пейтриът“ в партньорство с Raytheon - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът Володимир Зеленски се срещна с екип от Raytheon, воден от вицепрезидента Джоузеф ДеАнтона. Държавният глава обяви това във Facebook, цитиран от "Укринформ".

"Raytheon е много силна отбранителна компания и Украйна отдавна използва нейното оборудване, за да защитава нашите хора от брутални руски атаки. Благодарен съм за готовността на компанията да изведе нашето партньорство на още по-високо ниво, тъй като Украйна ще произвежда съвместно с Raytheon една от най-важните системи за противовъздушна отбрана - прехващачи за системата Patriot. С президента Тръмп обсъдихме това в Анкара и сега е моментът да продължим напред в тази посока", отбеляза Зеленски.

Според него по време на срещата са обсъдени и други области на партньорство, свързани с ненападателно военно оборудване.

"Нашите екипи - на правителствено ниво и от частния сектор - ще поддържат връзка, за да уточнят подробностите", отбеляза Зеленски.

Както беше съобщено по-рано, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди срещата си с президента на Украйна в Анкара, че администрацията на САЩ се готви да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети-прехващачи за системата "Пейтриът".

Зеленски изрази надежда да получи лицензи за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" до края на 2026 г.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Искандел Орешников

    32 4 Отговор
    Къде?Готин виц.....

    07:17 24.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    34 3 Отговор
    Без ток трудно ще стане.

    07:19 24.07.2026

  • 5 А ОКРАИНА ЩЕ Я ИМА ЛИ

    30 4 Отговор
    Защото нещата вървят към зануляване.

    07:20 24.07.2026

  • 6 Без име

    31 3 Отговор
    Путин предяви претенции за още територия, а тоя шмърка ли шмърка. Вече папките със смешните му планове са цел на балистиката. Измислената държава на 35 години, си отива. Само да напомня, че има още една такава измислена държава със смешното име Македония (името е на географска област, като име на държава е инфантилно). Да даде Бог да видим и нейния край!

    Коментиран от #30, #40

    07:22 24.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 4-ти км.

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    А ве НГВС пии ги тия хапчета, че деня е дълъг!

    07:22 24.07.2026

  • 9 Гого

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Искам те във въшкарника ако знаеш какво е. Хубавото е ,че е кафяв. Много ще има.

    07:22 24.07.2026

  • 10 име

    17 1 Отговор
    ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, пета година само ЩЕ

    07:23 24.07.2026

  • 11 гост

    21 1 Отговор
    Гладна кокошка просо санува.не са толкова луди да им дадат сами да си ги произвеждат голям виц каза наркомана

    07:23 24.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Остана ли някой

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    с който да не си се заел? На Калотина? И що там? Да възираш по-бързо ли?

    07:23 24.07.2026

  • 14 Бисмарк

    21 2 Отговор
    Първото предложение на руснаците е най доброто!

    07:23 24.07.2026

  • 15 МУХЛЬО

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Що не идеш първо на фронта в окраина да те разкъртят.

    07:25 24.07.2026

  • 16 Тити

    2 19 Отговор
    Лошите новини за Рашистите не спират.

    07:26 24.07.2026

  • 17 СКОРО И ОДЕСА

    19 2 Отговор
    Ще бъде освободена.

    07:27 24.07.2026

  • 18 защо

    21 1 Отговор
    "Украйна ще произвежда ракети „Пейтриът“ в партньорство с Raytheon"
    "Зеленски изрази надежда да получи"
    А който е гледал срещата в Анкара - "Да се смея ли, да плача ли!"

    Коментиран от #28

    07:27 24.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пич

    20 2 Отговор
    Хахаха...... Струва ми се, че Зелю само трябва да каже къде ще е завода, и руснаците ще направят първата копка...

    Коментиран от #31

    07:30 24.07.2026

  • 21 Хе хе...

    14 1 Отговор
    В последните 25 статии по темата у крайна няма и дума за ситуацията на фронта.
    Що ли?...

    07:32 24.07.2026

  • 22 Свят

    14 1 Отговор
    Не мога да разбера така наречения развит свят подкрепя нарко фашага и не си дава за последствията от това.

    07:32 24.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Артилерист

    14 1 Отговор
    Зеленски всеки ден има сказки по различни теми, но освен западната пропаганда никой не му обръща внимание. Впрочем цялата киевска хунта се ориентира към идеологическа реторика щото на фронта работата става все по критична. Днес например Одеса и дунавските укропристанища били изцяло изолирани. По този Драпатий бил много ядосан и със злобен език рекъл, че Русия не трябва да съществува а донбасци били "криминални елементи", които искали всичко да им е безплатно...

    07:36 24.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    12 2 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия ще освободи черноморското крайбрежие и британците бързо ще загубят интерес към войната. Междувременно Черно море е затворено за сенчестия британски флот.

    07:36 24.07.2026

  • 27 Всъщност!

    9 1 Отговор
    Нищо реално до момента!
    Само чешене на езиците...

    07:37 24.07.2026

  • 28 Хе хе...

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "защо":

    В Анкара Ердоган е раздал на героичните натовски розАви понита по един зареден пистолет и ампула цианид. Те си знаели защо...

    07:37 24.07.2026

  • 29 Арчи

    1 11 Отговор
    А колко празни приказки приказваше Путя и неговите копейки в България, че Пейтриът лесно се унищожавали, че Искандер едва ли не прави чудеса. А в това време цената му за време на двете войни скочи 3.5- 4 пъти, що ли, ами щото се търси.... ама много се търси. А се търси защото.... правилно защото е много много много добър. И ето полека лека и братята украинци ще започнат да го произвеждат. Да им пожелаем да успеят по скоро.

    Коментиран от #33, #35

    07:37 24.07.2026

  • 30 СПОКО!

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    ,,Да даде Бог да видим и нейния край!"
    Албанците се грижат и ще продължават,да се грижат,това да се случи...

    07:39 24.07.2026

  • 31 Признавам

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Имаш велики попадения.

    07:40 24.07.2026

  • 32 И ТОВА НА КАКВА ЦЕНА.

    6 1 Отговор
    Тоя разпродаде благата народни. Всички видяха разбраха каква отврат е Деми СТАРЧЕТО. Но на зельо НАРКОТО не му пука защото и Макар и по млад е копие на него. И сащ и ОКРАНЯНО са много задръстени щом не могат да разберат що става.

    07:41 24.07.2026

  • 33 123

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Арчи":

    ?? ;))

    07:41 24.07.2026

  • 34 Мдаа...

    4 1 Отговор
    Но трябва да се признае, че напоследък бандерчетата се справят по добре. Последната размяна на тела на загинали военни беше само 501÷31 в полза на Русия. Че вече години наред размените са 1000÷25/40, иначе казано всеки един руски пандизчия или кандидат имигрант преди да падне бастисваше тридесетина бандерчета. Сега е изтрепал само 16.

    Коментиран от #36

    07:42 24.07.2026

  • 35 А ве, ,,Арчи"...!

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Арчи":

    Ти да не си бил Комсомолски Секретар,на трудов соц.-колектив...?!
    Много надъхана реч му дръпна,точно в такъв комсомолско-оптимистчен дух...😝🤣😂👍👏!

    07:44 24.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 И къде нещастнико ще ги произвеждаш

    2 1 Отговор
    Само с лъжи се занимавате! Няма място в Украйна, където да се произвеждат ракети и да не се удари от Русия! Да не говорим каква логистика трябва за производство за ракети!

    07:49 24.07.2026

  • 39 БЕЗПОЛЕЗНИТЕ ПАТРИОТИ

    3 1 Отговор
    Що се напъват да ги произвеждат. Нали ги виждаме в кииф - от 10 ракети я една уцели, я не.

    07:50 24.07.2026

  • 40 Въпрос

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    България също ли е измислена държава?

    Коментиран от #42

    07:51 24.07.2026

  • 41 Обикновен фашист

    5 1 Отговор
    Зеленски е подбран от службите за сигурност на САЩ, Израел и ЕС, заради фанатичната си русофобия, нацизъм и антикомунизъм. Такъв в и новият му военен министър, както и цялата върхушка в Киев. Трагедията е, че и васална България ги финансира с милиарди долари и снабдява с оръжията на НРБ.

    Коментиран от #45

    07:51 24.07.2026

  • 42 Без име

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Въпрос":

    България си е тук от поне 1400 години, маке.

    07:55 24.07.2026

  • 43 ИМА ЛИ ПАТРИОТИ ЗА БЕЗМЕР

    2 1 Отговор
    Има ли пилот в самолета??

    07:56 24.07.2026

  • 44 Японска минджa

    1 2 Отговор
    Цялата руската трагедия се обяснява с това, че желанието на Русия за лaпане е по голямо от възможностите и!

    Коментиран от #47, #50

    08:01 24.07.2026

  • 45 Днес публикуваха интервю!

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Обикновен фашист":

    С новият шеф на ВСУ-Драпатий...!
    Той дословно казва :
    ,,Руската нация,няма право на съществуване...!"
    Е това,ако не е нацизъм-здраве му кажи...!

    Коментиран от #56, #57

    08:01 24.07.2026

  • 46 все по-добри новини

    1 0 Отговор
    всеки нов ден все по-добри новини

    08:04 24.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 хаха

    0 1 Отговор
    ОК. Взимат лиценз до края на годината. За колко време ще излезе първата ракета от завода?
    1. Трябва да се поръчат машини, произведат и доставят. 3-4, 5г?
    2. Трябва да се построи завод, в който да се вкарат машините. Пак спокойно 5г, че може и повече, ако ще е бункер под земята.
    3. Трябва да се предвидят части за ракетите и от там заводи на доставчиците им.
    4. Всичко това е уредено и се пуска поточната линия. Една ракета иска 24-36м да излезе. Излизат към 900 годишно в момента в САЩ, но по тях се работи паралелно в срока 24-36м.
    Значи Украйна може да има първия си произведен Пейтриът след 8-10г. Това е реалистичното.
    5. Колко време отнема Русия да унищожи завода с 1 Орешник или да гърми доставки с компоненти?
    Зеленски с тия ракети има 0 шанс да промени войната, щото ги няма и няма да ги има. Иска след това да плаща дълговете с производството?

    Коментиран от #51

    08:04 24.07.2026

  • 49 хе хе

    1 1 Отговор
    Украинските въоръжени сили (ВСУ) за първи път са свалили руски изтребител с помощта на F-16, заяви председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ генерал Дан Кейн.

    „Наскоро станахме свидетели на първия въздушен бой, в който украински F-16 свали руски изтребител. През последните няколко години, благодарение на подкрепата на множество партньори, Украйна значително укрепи своята многослойна система за противовъздушна отбрана“, каза Кейн по време на изслушване в Комисията по бюджетните кредити на Сената на САЩ.

    Генералът беше попитан как евентуално прекратяване на финансирането за противовъздушната отбрана би се отразило на Украйна. Кейн отговори, че Киев върши „невероятна работа“ в развитието на собствената си отбранителна индустрия.

    „Това включва както способностите им за системи „земя–въздух“, така и за бой „въздух–въздух“, отбеляза генералът.

    08:06 24.07.2026

  • 50 Хубаво е да се Чете историята!

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Японска минджa":

    А в случая за...,,Японската трагедия",на...,,Халхин гол"...!

    08:07 24.07.2026

  • 51 около 14 години

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "хаха":

    с ДДСто

    08:07 24.07.2026

  • 52 Механик

    1 2 Отговор
    Що говорите глупости? Къде ще ги произвежда? В Украина ли? Ми там няма ток, а и всяко място/завод ще бъде потрошено от руснаците. Пък то завод лесно не се строи и оборудва. Особено ако си под прицел. На кого ги разправяте тия масали?

    08:08 24.07.2026

  • 53 хахаха

    0 1 Отговор
    интересно, ако България получи лиценз за производство на Мерцедес, кога ще почне производството?:))))))

    08:09 24.07.2026

  • 54 Фори

    1 0 Отговор
    Ние се борим , и СВО беше започната за демилитаризацията на Украйна. Ето че една от целите на СВО е постигната.

    08:09 24.07.2026

  • 55 Лично мнение!

    0 1 Отговор
    Не,няма! Колкото произвеждаха байрактар,толкова ще произвеждат и пейтриът!

    08:10 24.07.2026

  • 56 Лъжеш копеи!

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Днес публикуваха интервю!":

    Драпатий каза-Ръководството на руската нация не трябва да съществува.
    И този ще го направи!!!

    08:10 24.07.2026

  • 57 мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Днес публикуваха интервю!":

    А русНаците какви ги вършат в Украйна?

    08:11 24.07.2026

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