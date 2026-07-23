Предизвикателство за Ердоган или опозиционен опит за оцеляване

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На Генералния щаб на Народно-републиканската партия, НРП, на Турция е издигнат нов банер с цитата на Ататюрк “Имам две велики дела; едното е Република Турция, а другото е Републиканската народна партия”.

Ататюрк го е допълнил с “няма да се откажем нито от републиката, нито от партията”. Този банер следва обявяването от страна на Йозгур Йозел, отстраненият след съдебно решение лидер на НРП, на “марш към властта като Турски алианс”. Заявката на Йозел за сформирането на нова партия, отделена от НРП след поставянето чрез съд начело на кемалистите в Турция на стария лидер Калъчдароолу, е обявено от медиите по света като “ново предизвикателство към Ердоган”.

Очаква се новото движение на Йозел да бъде учредено официално тази седмица и то като поне 135 депутати от НРП се присъединят към новата партия. Още повече, че смяната на ръководството на НРП по съдебно решение предизвика негативна реакция след значителна част от избирателите на партията. Особено като се знае, че Йозел е успял да доведе НРП до значителни успехи на местните избори през 2024г и така да я направи водеща в страната партия, основна опозиционна с амбиции да спечели избори срещу Ердоган.



Тези дни Йозел ясно посочи каква партия иска да е новата с думите “разбира се, ние сме социалдемократи и със сигурност ще подкрепяме основателите на страната, нейните основополагащи принципи и идеалите на нашата партия, които сме приели с основаването и”. Обръщайки се към социалдемократите в Турция, консерваторите, националисти, кюрди, социалисти и либерални демократи, всички демократи, които са в мир с ценностите на Републиката, той ги призова да растат и се укрепват заедно.

Сигналът е, че ще вървят към бъдещето без да отхвърлят наследството на миналото. Един вид ще прегръщат новото без да изоставят старото. Произнесено е на прощална реч на Йозал на заседание на парламентарната група на НРП, където е обявил сформирането на новата партия с колеги депутати . И това вътрешно-турско събитие веднага стана едно от основните събития в новините за Турция в международните агенции. Едни от тях решиха, че новата партия може да създаде нов център срещу режима на Ердоган, а други акцентираха върху опасенията, че разделението в НРП ще отслаби силата на опозицията в краткосрочен план.



Но е факт, че създаването на нова партия в Турция с лидер Йозал получи широко отразяване във “Файненшъл Таймс”, “Блумбърг”, “Ройтерс”, “Асошиейтед прес”, “АФП”, “Ди Велт”, “Катимерини” в Гърция, че и в “Таймс ъф Индия”. В повечето случаи тези медии посочиха, че “ходът на Йозал ще промени турската политика” и то “чрез борба с Ердоган”. Предполагат, че това е не само разкол в рамките в рамките на НРП, но и опит за обединяване на фрагментираната опозиция и оползотворяване на недоволството на избирателите преди изборите през 2028г. Ако са съгласно конституцията като срок, но дори и ако се проведат предсрочно.

Лансират се и такива варианти във вътрешнополитически план. Няма съмнение, че новата партия може да се превърне в най-голямата опозиционна партия в Меджлиса /Великото национално събрание на Турция/ като привлече множество депутати. Но и правните рискове, пред които се изправя Йозал, никак не са малко. Просто това е процес с доста несигурности. Може да се окаже, че разделението е в полза на Ердоган.

И вместо политически баланс в Турция може да се стигне до консолидиране около Ердоган и той отново да остане на върха. Ройтерс обаче заявява, че “това политическо изчисление може да се промени само ако новата партия изгради силна обществена подкрепа и се превърне в основен център на опозицията”. Основание за такъв извод се прави заради успеха на местните избори, което може да се окаже важна отправна точка за потенциална подкрепа от страна на избирателите за новата партия. Не е много сигурно.



Всички световни медии са единни, че до такова решение Йозал е стигнал след отстраняването му от длъжност по съдебно решение. Спорно и в противоречие със закона. Но Ердоган знае как да води играта. На този етап медиите не са единни най-вече във връзка с броя депутати, които Йозел може да привлече към новата партия. Предполагат,че са между 83-85, дори 135, но това означава, че класическата НРП ще остане с 50 депутати т.е. ще бъде 4-та парламентарна сила. Предстои тези дни да се подаде заявлението за създаването на новата партия в МВР и тогава започват дълбоките анализи и гадания.

Любопитното е, че германската преса надълго и нашироко обсъжда новината за новата партия в Турция. Според “Ди Велт”, ако Йозал има 80 депутати, новата партия ще бъде без съмнение най-голямата опозиционна партия в Турция. Отбелязва, че новата формация може да получи подкрепа не само от настоящите избиратели на НРП в страната, но и от опозиционни групи извън партията. И на тези, които са извън Меджлиса. Все пак ограничен достъп до медиите, политически натиск и атаките от поддръжници на Ердоган ще се кажат думата. Това са трудности, пред които ще застане веднага новата партия.



Гръцкият “Катимерини” счита, че напускането на Йозал не е капитулация пред политически натиск, а е “начало на ново разбиране за опозицията”.Но се подчертава, че така или иначе основната опозиция в Турция се разделя и това е в полза на Ердоган. А разделението не е внезапен акт. Имало е среща на провинциалните председатели, после с депутатите и се очаква присъединилите се да подадат оставки като депутати. За да участват в създаването на новата партия.



Йозал е убеден, че с “нашите депутати ще станем основната опозиционна сила във Великото национално събрание на Турция и то с голяма разлика”. Така се сбогувал с подиума в Събранието, подиум на групата на НРП, но заявил, че “ние никога няма да се откажем от подиума на основната опозиционна партийна група”. За победа над Ердоган нито дума. После, пишат турски медии, Йозал се е срещнал със 74 провинциални представители на своята партия, 52 от които били освободени от Генералния щаб на НРП. Срещата се е състояла в хотел в представителния квартал Чанкая.

На този етап 83 депутати са заявили присъединяване към новата партия. Но колективно потвърждение от самите депутати все още няма. Йозал ги е уведомил, че уставът и програмата на новата партия се изготвят и ще бъдат представени в началото на август, което ще бъде официалната стъпка. Всичко е в етап планиране, но се имат предвид и варианти за неуспешни законови пътища. Заявлението за учредяване на новата партия се планира за 24-27 юли.



“Дер Шпигел” вече написа, че нова партия в Турция е “нова надежда за демокрация в Турция” и посвети цяла корица на събитието. Германската социалдемократическа партия, ГСДП, е поздравила Йозгур Йозал, но се знае, че това издание е известно с критичните си публикации към Турция. А ГСДП е коалиционен партньор в управлението на канцлера Мерц. Сега напомнят, че отстраняването на ръководството на НРП чрез съд, арестът на кмета на Истанбул Екрем Имамоолу и редица кметове и местни администратори в Турция, както и мерките срещу опозицията в страната са довели до този опит за учредяване на нова партия и всъщност те са в дъното на вредите над демокрацията в Турция.



Каквото и да пишат медиите зад граница, такива събития наистина разтърсват вътрешнополитическата ситуация в Турция. Което обаче няма общо с ролята на страната и амбициите на Ердоган за влияние в международните дела. Надскачащи регионалните игри. Характерна черта на политиците в Турция, управляващи и опозиционери, е, че интересите на Анкара стоят толкова високо, че те остават единни в отстояването им. Външната политика може да се критикува, но по-скоро механизмите или пътищата за постигане на националните интереси, но целите за всички си остават в стил “Турция над всичко”.

Не бива да се забравя обаче, че преди дни в Турция имаше форум с призиви страната да се присъедини към съюзниците Русия, Китай, Иран и Индия, а Ердоган не пропусна в отбелязване на годишнината от опита за преврат в държавата да намекне, че е наясно с авторите на това деяние. Не забравя. А дали Турция гледа с едно око на Запад и с другото на Изток е стара практика и на този етап Йозал далновидно предпочита да не дискутира.Западна подкрепа за НРП винаги е имало, но това, както е видно, не попречи на Ердоган да е лидер на страната повече от 22 години. Събитията предстоят. И изборите също.