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Украйна поиска спешна среща на Съвета за сигурност на ООН
  Тема: Украйна

Украйна поиска спешна среща на Съвета за сигурност на ООН

23 Юли, 2026 10:47 3 438 191

  • украйна-
  • оон-
  • русия-
  • съвет за сигурност-
  • андрий сибига-
  • черно море

Зеленски заяви във вечерното си обръщение, че Русия трябва да „усети засилващ се натиск“ и по-строги санкции

Украйна поиска спешна среща на Съвета за сигурност на ООН - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна поиска спешна среща на Съвета за сигурност на ООН, която да се състои на 27 юли, заради руските атаки срещу кораби в Черно море, заяви изпълняващият длъжността министър на външните работи Андрий Сибига, цитиран от ДПА, предаде БТА.

В изявление, публикувано в Екс вчера, Сибига каза, че най-малко три граждански товарни кораба са били атакувани напоследък и няколко десетки членове на екипажите им са били убити или ранени.

„Днес нито един кораб не е преминал през украинския морски коридор в Черно море – точно в разгара на жътвата. Това е умишлен икономически и хуманитарен терор“, написа той. „Русия е взела световната продоволствена сигурност за заложник“.

Сибига заяви, че международната общност трябва да отговори.

„Призоваваме всички страни, особено засегнатите, незабавно да поискат от Русия да спре атаките си срещу свободата на корабоплаването в Черно море“, каза той. „Никоя страна няма правото да лишава света от храна. Световният натиск може да спре руския терор“.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение, че Русия трябва да „усети засилващ се натиск“ и по-строги санкции.

„Нашите санкции с голям обсег, нашите удари със среден обсег и нашите силни позиции на фронта. Всичко това ще бъде осъществено“, каза той.

Зеленски каза още, че се е срещнал с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, за да обсъди системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

„Нуждаем се от ракети, за да защитим живота на нашите хора. Не може да има недостиг на прехващачи на балистични ракети, както е в момента – последните няколко месеца бяха много трудни. Важно е нашите партньори да ни помогнат“, заяви Зеленски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    66 5 Отговор
    След бурята вчера 12 км петролно петно в Бургаският залив и се насочва към Несебър.Внимавайте!

    Коментиран от #123

    10:48 23.07.2026

  • 3 име

    82 5 Отговор
    Пак ли ще реват за три гаража?!

    10:48 23.07.2026

  • 4 8888

    124 8 Отговор
    Ама Нали те атакуваха кораби и се радваха?
    Аве защо никой не пише за ония дето развяваха знамената на Украйна и след малко вдигнаха руското.

    Коментиран от #190

    10:49 23.07.2026

  • 5 Съдията

    117 9 Отговор
    Е, що? Нали уж обърнахте войната? Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #34, #74

    10:49 23.07.2026

  • 6 Рашката завист

    10 99 Отговор
    край няма.

    10:49 23.07.2026

  • 7 Къде

    82 7 Отговор

    До коментар #1 от "АУУУУУ":

    Чак зимъска бе? Укрофашистите вече нямат какво да ядат!

    Коментиран от #29, #45

    10:50 23.07.2026

  • 8 МУУУУУУУУ

    103 10 Отговор

    До коментар #1 от "АУУУУУ":

    От 2022г повтаряте как ЩЕ има нова мобилизация, ЩЕ свършат ракетите, ЩЕ свършат танковете, ЩЕ свръшат снарядите, ЩЕ свършат корейците, ЩЕ свърши нафтата за танковете, ЩЕ свърши и за тракторите, няма да има с какво да орат земята, глад ЩЕ налегне ушанките, ЩЕ свършат яйцата, маслото и картофите, народа ЩЕ се навдигне на бунт, олигарсите ЩЕ се съберат и ЩЕ свалят Путин, а той ЩЕ умре от неизлечима болест, ЩЕ избяга от Кремъл, ЩЕ падне от високо и Федереацията ЩЕ се разпадне. И така, вече пета година ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    Коментиран от #14, #40

    10:50 23.07.2026

  • 9 Укрите да вземат пример

    6 82 Отговор
    от Раша и да целят само граждански обекти.

    Коментиран от #108

    10:51 23.07.2026

  • 10 8888

    96 7 Отговор
    Лишава света от храна... ако не е украина и радиоактивното и зърно ще умрем от глад... поне си кажете че ви спира финансовите потоци.

    10:51 23.07.2026

  • 11 байлар

    38 3 Отговор
    От сериала: "Наше лошо неа"

    10:51 23.07.2026

  • 12 Гост

    101 8 Отговор
    Ти им биеш нефта, те ти бият зърното! Ко рИвеш?

    10:52 23.07.2026

  • 13 БМБ

    97 7 Отговор
    Що бе нали досега хохохолите се хвалеха ,че поразявали руски кораби в Азовско море ,па ся реват ?Тарикат мъж не писка !

    Коментиран от #20

    10:52 23.07.2026

  • 14 На кого му пука

    7 69 Отговор

    До коментар #8 от "МУУУУУУУУ":

    Важното е, че бг копейките винаги сте капо.

    Коментиран от #132, #167

    10:52 23.07.2026

  • 15 Точен

    51 6 Отговор
    Нашите печелят... Битите кучета скимтят...

    10:52 23.07.2026

  • 16 пешо

    59 6 Отговор
    тоя боклук слуша ли го още някой

    Коментиран от #23

    10:52 23.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дудов

    38 7 Отговор
    Зеленски 💩Украйня💩🏳️‍🌈

    10:53 23.07.2026

  • 19 Хохо Бохо

    51 5 Отговор
    Салонацитата хем пучелят войната хем пискат кат девици. Не ми се мисли ако губеха кво пищене щеше да е

    10:53 23.07.2026

  • 20 Поразяват петрол,

    7 44 Отговор

    До коментар #13 от "БМБ":

    не храните, копей.

    Коментиран от #24, #87

    10:53 23.07.2026

  • 21 Пак ревем

    20 3 Отговор
    Нищо ново.
    Радев ще му иусне Чам дъската и тя ще опраи нещата.

    10:53 23.07.2026

  • 22 Чудесно

    58 4 Отговор
    Силно се надявам да консумирам скоро хляб само от българско жито!!!!

    Коментиран от #156

    10:54 23.07.2026

  • 23 Да, вижда се, че ти

    2 14 Отговор

    До коментар #16 от "пешо":

    редовно го правиш.

    10:54 23.07.2026

  • 24 БМБ

    39 2 Отговор

    До коментар #20 от "Поразяват петрол,":

    Кво значение има ,бе козяшки зюмбюл ?

    10:54 23.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Я пък тия терористи

    55 4 Отговор
    Защо не поискахте след терористичните ви актове. Гадни фашисти!

    Коментиран от #32, #48

    10:55 23.07.2026

  • 28 ха ха ха ...

    53 4 Отговор
    А тия тарикати колко граждански кораба удариха ??

    10:56 23.07.2026

  • 29 Не ги мисли

    5 28 Отговор

    До коментар #7 от "Къде":

    Ще им пратим от замразените авоари на Путин, най-големия им спонсор де факто.
    Те ще се оправят, ти не.

    10:56 23.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нямаш доказателства

    4 42 Отговор

    До коментар #27 от "Я пък тия терористи":

    Но за мародера фашист Путин има – в Хага са.
    Сори, че ти развалям фейка.

    Коментиран от #41, #70

    10:57 23.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Боруна Лом

    40 4 Отговор
    АБЕ НАРКОС, НАЛИ ПОБЕЖДАВАХТЕ?ВЗЕ МИ СИ УКРИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ПО СТРАШНИ СА И ОТ БАШИБОЗУК

    Коментиран от #44

    10:59 23.07.2026

  • 36 .....

    11 5 Отговор
    Няма жито, ще има глад в Африка.

    10:59 23.07.2026

  • 37 От пет години си мечтаеш, пък

    2 10 Отговор

    До коментар #30 от "Тити":

    нулев ефект. Не ставаш за врачка. Не играй тото!

    10:59 23.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 АУУУУУ

    8 6 Отговор

    До коментар #30 от "Тити":

    АБЕ ВЯРНО ЛИ Е ЧЕ ДОСЕГА 14000 МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ СА ПОСТРАДАЛИ ПОЖАРИТЕ В УДАРЕНИТЕ СКЛАДОВЕ ........ А КОЛКО СА СЕМЕЙСТВОЛАТА КОИТО ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ ПРЕПИТАНИЕ .......МАЛИИИИ 🤣🤣🤣🤣🤣

    11:00 23.07.2026

  • 40 хаха🤣

    5 26 Отговор

    До коментар #8 от "МУУУУУУУУ":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣

    Коментиран от #64

    11:00 23.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хи хи

    27 7 Отговор
    зеленото жуже да не се притеснява за световния глад, Русия ще осигури нужните провизии !!

    Коментиран от #55

    11:01 23.07.2026

  • 43 Накратко

    4 27 Отговор
    Загубите на агресора в тази война са брутални и ще се увеличават с всеки изминал ден .

    Коментиран от #63, #113

    11:01 23.07.2026

  • 44 Когато ти си прибереш руските агенти

    4 14 Отговор

    До коментар #35 от "Боруна Лом":

    По ред на номерата. Те са по-отдавна тук.
    Какво все крещиш ве. Дрогиран ли си?

    11:01 23.07.2026

  • 45 .....

    5 18 Отговор

    До коментар #7 от "Къде":

    Гладът ще е в Африка, а не в Украйна. Става въпрос за износ на жито, а не за внос.

    Коментиран от #52

    11:01 23.07.2026

  • 46 ООН

    23 3 Отговор
    ще ви помогне..100%..Ще има гласуване и резолюция..на които всички подиграват..и казват..следващия глупак..

    11:01 23.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хахахаха

    5 32 Отговор

    До коментар #27 от "Я пък тия терористи":

    Единствената държава, която отговаря на дефиницията за фашизъм е раша, копейка! Напишете, какво е фашизма, за да видите че фактите отговарят на руската държава.

    Коментиран от #54

    11:02 23.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ако искам да предвидя световните новини,

    2 22 Отговор
    се ориентирам по копейските прогнози.
    Винаги става обратното на твърденията им.
    Без изключение.

    11:03 23.07.2026

  • 54 Виждам

    20 4 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Побърза да покажеш фашистката пропаганда срещу Русия.

    Коментиран от #71, #73

    11:04 23.07.2026

  • 55 .....

    4 9 Отговор

    До коментар #42 от "Хи хи":

    Няма, защото и те ще са унищожени. Нито Русия, нито Украйна ще изнасят, при сегашно положение.

    11:04 23.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Българин

    25 4 Отговор
    И вие спрете да атакувате.Русия си връща.

    11:04 23.07.2026

  • 58 И тогава за какво реват терористите

    22 3 Отговор

    До коментар #51 от "АУУУУУ":

    след като правят терористични актове? Фашисти гадни!

    Коментиран от #67

    11:05 23.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 батСали

    23 3 Отговор
    На Зеления попна да му пари!
    Рокадите няма да помогнат
    Бандеровската хунта се срива.
    Почва реването в ООН.

    11:06 23.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Там пише Слава на Украйна

    4 15 Отговор

    До коментар #58 от "И тогава за какво реват терористите":

    Кажи Слава на Украйна,че унищожава фашизма залял Русия.Факт.

    Коментиран от #72

    11:08 23.07.2026

  • 68 az СВО Победа 81

    16 4 Отговор
    Дааа, ето че както вече ви съобщих започнатата от Киев на 05.07 морска операция срещу руски плавателни съдове в Азовско и в Черно море само след 18 дни се превърна в пълна катастрофа за украинците!

    Москва започна да отговаря огледалено на 10.07.

    Към момента загубите за Киев са 7 пъти по-големи от тези на Москва и това съотношение продължава да нараства...

    Затова Киев започна да хленчи, а иначе в началото беше убеден от кураторите му, че тази военна инициатива ще му донесе ползи....

    Ядец! 🤣

    Коментиран от #83

    11:08 23.07.2026

  • 69 Сибига

    21 3 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #88

    11:08 23.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хахахаха

    4 16 Отговор

    До коментар #54 от "Виждам":

    Напиши, какво е фашизъм, за да видиш отговора и да видиш че отговарят на 100 процента за раша.

    Коментиран от #76, #77

    11:08 23.07.2026

  • 72 Фашизма в Украйна

    14 4 Отговор

    До коментар #67 от "Там пише Слава на Украйна":

    може да го слави само глупак! Всеки според интелекта си!

    Коментиран от #94

    11:09 23.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Това което правите денонощно

    13 5 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахаха":

    срещу Русия. Евтина пропаганда и лъжи! Какво прави фашисткият режим в Украйна, ще трябва да изпишем цял ферман.

    Коментиран от #89

    11:10 23.07.2026

  • 78 Някой

    19 2 Отговор
    Режат коментари по думи:
    Егати нахалниците. Те удряха ли удряха търговски кораби в Черно море и дори Средиземно море, а сега реват. Е казах го на коментари, повече кораби от Украйна през Черно море едва ли ще има. Те потъпкаха предно договорено за това. Заслуга на Зеленски и хората му!

    11:10 23.07.2026

  • 79 Тит

    11 3 Отговор

    До коментар #66 от "Емил":

    Кажи си го директно ,тотално зачистване на бандерите до последния. от Новорусия .

    11:11 23.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Нашмъркан потник

    11 3 Отговор
    Що бе, нали ууукрите побеждават и са в Москва? Още малко и щяха да стигнат “китайски Сибир”, хахаха

    11:12 23.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ъъъ

    20 4 Отговор
    Ма що бе, другарю Сибига? Само преди няколко часа, тук ни се обясняваше, как Украйна е обърнала хода на войната и как се нуждаела само от още 3 неща, за да разгроми Русия.. Ама не прочетох кои са тези неща.... Пак преди няколко часа, едно недоразумение, озаглавено Иван Преображенски, обясняваше с пяна на уста някакви глупости.... И сега - бам: ма рашките атакуват нашите пристанища и кораби и ние не можем да изнасяме зърно! И какво ще се случи като се събере ООН? И кои бяха тези, че не се сещаме? Не бяха ли онези, които никой не брои за живи? А и чувам, че Гърция е блокирала 21-вия пакет санкции срещу Русия, защото има неща, които ще ударят гръцката икономика много жестоко.... И вече никой няма намерение да се прострелва заради хунтата в Киев.

    Коментиран от #91

    11:14 23.07.2026

  • 86 Артилерист

    11 3 Отговор
    Големи циници са това киевските хунтаджии, ей...

    11:14 23.07.2026

  • 87 Бай онзи

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Поразяват петрол,":

    А комбайните с какво прибират зърното,бе умник?????

    11:15 23.07.2026

  • 88 анти украинец

    17 2 Отговор

    До коментар #69 от "Сибига":

    когато един украинец поумнее , той става руснак

    11:15 23.07.2026

  • 89 Хахахаха

    4 12 Отговор

    До коментар #77 от "Това което правите денонощно":

    Абе напишете, какво е фашизъм за да видите какво е бе копейки! Колко пъти да ви го пиша! Вижте какво е, и ще разберете че рашата е фашистка държава.

    Коментиран от #92

    11:15 23.07.2026

  • 90 Тити на Кака

    10 2 Отговор
    Украйна се надява Русия да си самоналожи санкции в качеството си на постоянен член на СС ООН?
    Пореден цирка на зеления клоун 😂😂😂

    11:15 23.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 хихи

    8 3 Отговор
    ВСУ ще молят за помощ ООН за настъплението към Киев, защото руската армия не им помага достатъчно...

    11:17 23.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Тити на Кака

    6 2 Отговор

    До коментар #73 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Колко руснаци си изтрепал с лопата, картечница и сънуване, я разкажи, юначе 😂😂😂

    11:17 23.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Виждам

    6 2 Отговор

    До коментар #94 от "Миролюб Войнов, антифашист":

    С денонощното троплене и евтина пропаганда и глупавио лъжи срещу Русия, перфектно показвате фашизма. 😄

    11:18 23.07.2026

  • 98 Питам

    6 2 Отговор
    Атакуваш,хвалиш се че си голяма работа,а когато отвърнат искаш помощ.Това какво е?Или искаш мир,или не? Май не искаш защото твоите ще те подгонят.

    11:18 23.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 шаа

    4 2 Отговор
    чеки малко, уж укрите вече бяха обърнали войната и си връщат територии, а зеленото човече се тръшка на пода като малко дете оставено без сладолед

    11:19 23.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Хахахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #92 от "Нали ти написах":

    Основните характеристики на фашизма се проявяват чрез следните ключови точки:1. Политическа власт и идеологияТоталитаризъм: Пълен контрол на държавата над всички сфери на живота.Еднопартийна система: Забрана и преследване на всяка опозиция.Култ към личността: Сляпо подчинение на безгрешния лидер (Вожд).Антидемократизъм: Отхвърляне на изборите, либералните ценности и индивидуалните свободи.2. Общество и култураУлтранационализъм: Поставяне на нацията над личността и вяра в нейното превъзходство.Милитаризъм: Прославяне на военната сила, армията и войната като средство за величие.Строга цензура: Контрол над медиите, изкуството, образованието и науката.Антикомунизъм: Ясна идеологическа враждебност към марксизма и левите движения.3. Икономика и управлениеДържавен капитализъм: Частната собственост съществува, но е подчинена на целите на държавата.Корпоративизъм: Сливане на държавните интереси с големите бизнес корпорации.Потискане на синдикатите: Забрана на стачките и независимите работнически организации.4. Насилие и външна политикаТерор и репресии: Използване на тайна полиция и насилие срещу несъгласните.Търсене на изкупителна жертва: Обвиняване на малцинства, чужденци или политически врагове за проблемите.Експанзионизъм: Агресивна външна политика и завладяване на нови територии.

    Коментиран от #104, #111, #124

    11:19 23.07.2026

  • 103 Историк

    4 10 Отговор
    Прав е Зеленски че никой няма право да лишава хората от продоволствие. Човешки и по международното право е така, но това важи за хора. Путин доказа на света че е лишен от всичко човешко и най-страшното е, че света на злото тероризира всички и не е спрян досега. Терор чрез глад е от времето на сталин оръжие срещу хората. Дори непослушните руснаци са били подлагани на него. Гладомора на Сталин от 1932 г. отнема живота на милиони украинци, народ винаги тероризиран от болшевиките. Путин е новия стар терорист.

    Коментиран от #116

    11:19 23.07.2026

  • 104 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #102 от "Хахахаха":

    На кое от тези неща, рашата не отговаря за фашистка държава?

    11:20 23.07.2026

  • 105 Спешно, спешно

    8 1 Отговор
    на наркоса не му е смешно. Руснаците ги бият като тупани, украинците са обосрани.

    11:20 23.07.2026

  • 106 хаха

    7 1 Отговор
    Ъ? Зеленски се оплаква, че руснаците удрят украински кораби, но той спокойно си удря руски, че и тия дни турски? Дронове се взривиха в румънско пристанище и за малко да взривят склад с азот, дето можеше да избие куп цивилни РУМЪНЦИ. Украински морски дронове са намирани от гърци в Средиземно море. Ама сега що Русия стреляла по украински кораби. Ами, отговаря на украинските атаки срещу граждански и търговски кораби.
    ООН ще санкционира ли Украйна?

    11:20 23.07.2026

  • 107 Сделка с дявола

    8 1 Отговор
    Чакай, бе, марионетка, ВСУ започна да удря руски кораби в Черно море по указание на американските, британските и еврейските ти господари и Рудия отвърна. Не се прави на улав и не отричайте, че убивахте за кеф хора с руско самосъзнание от 2014 г. насам. После завихте, че русняците ви влязоха мъжката. Ама веднъж влязъл в америкснския капан няма измъкване. Ще се гърчиш на колене в Белия дом, сатанистите ще ти храчат в лицето и те така

    11:21 23.07.2026

  • 108 Чу те

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Укрите да вземат пример":

    Укрите не са спирали да удрят граждански обекти.

    11:21 23.07.2026

  • 109 Спешн, спешно

    6 0 Отговор
    на фюрерчето не му е вече смешно. Ще плаче безутешно.

    11:21 23.07.2026

  • 110 az СВО Победа 81

    9 0 Отговор
    Накратко, за да разберете същността на случващото се:

    Показателно е, че ефектът от огледалния руски отговор вече се признава открито и на официално ниво от режима в Киев.
    Нито един кораб не е преминал през Одеса през последните 24 часа. Maersk обяви оттеглянето си от украинския маршрут – датчаните просто се отказаха от това пристанище. Вече не става въпрос за „повреден терминал“, става въпрос за затваряне на прозореца, през който Киев все още можеше да получава западните военни доставки по море.

    Коментиран от #118

    11:21 23.07.2026

  • 111 Не схващаш ли,

    6 1 Отговор

    До коментар #102 от "Хахахаха":

    че с денонощната си евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия, показвате на всички фашизма залял запада и направил гнездо в Русия. На тро, няма как да се обясни. Той ако имаше пипе, нямаше да троли.

    Коментиран от #112

    11:22 23.07.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Аритметика за втори клас

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Накратко":

    А сега добави по една нула и ще разбереш колко са украинските/натовските загуби

    11:24 23.07.2026

  • 114 Зеля

    2 2 Отговор
    Уфффф….тъй се нашмъркх, свиквам среща на белото носле

    11:24 23.07.2026

  • 115 Така е

    4 2 Отговор

    До коментар #112 от "Хахахаха":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно в десетката глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    11:24 23.07.2026

  • 116 Без име

    2 1 Отговор

    До коментар #103 от "Историк":

    Милене, остави коментарите за дежурните. :-)

    11:24 23.07.2026

  • 117 Топчията

    3 2 Отговор
    Уудрия якоо бандерите с Бандерола !

    11:25 23.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Всичко върви по план

    5 0 Отговор
    Зеленко тепърва ще усеща парене и миризма в интимната област.

    Коментиран от #127, #134

    11:26 23.07.2026

  • 120 Луд с картечница

    5 1 Отговор
    Скоро и този проблем окропите няма да го имат защото Осрайна ще остане без излаз на Черно море .

    11:27 23.07.2026

  • 121 Ъъъ

    1 0 Отговор
    А...И да кажа на вчерашния олигофрен, че кръговете, които дърпат конците на Зеленски, сега го натискат да възстанови Фьодоров на поста му.... Пак вчера, обясних, че Зеления се опитва да им пробита формулата "Драпатий минус Фьодоров", но номерът едва ли ще мине.... И днес вече има индикации, че Зеления ще трябва да стане за резил за пореден път, възстановявайки Фьодоров.

    11:27 23.07.2026

  • 122 Клети, нещастни копейки 🤪

    1 6 Отговор
    Не съм дошъл да правя скандали, ама да питам копейките:
    Какво стана с Мала Токмачка? Путин взе ли я вече?

    Коментиран от #128, #136

    11:27 23.07.2026

  • 123 трябва

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    България да поиска от ООН плащане на репарации от Украйна ...

    11:28 23.07.2026

  • 124 Запада залят от фашизъм

    7 3 Отговор

    До коментар #102 от "Хахахаха":

    и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!

    Коментиран от #170

    11:28 23.07.2026

  • 125 Ми Сирски

    4 2 Отговор
    Аз се отървах. Горчивия хап ще го преглъщат други. Това е края.

    11:28 23.07.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Пиленце,

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    руснаците взеха 1/3 от украйна, ти за едно селце писукаш. Ха ха ха

    11:30 23.07.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #129 от "Тихо πръдльо!":

    Тролея е оптадък и глу...Нали?

    Коментиран от #140, #141

    11:32 23.07.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Цък

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "На кого му пука":

    Трябва да се уточнява, от вчера ситуацията е променена- за истинските или за фалшивите копейки говориш. Путин задейства истинските копейки и те гласуваха против стратегическия ни партньор САЩ. Да бъда конкретен истинските копейки са Борисов, Василев, Атанасов, Мирчев и т.н. Само Радев и Пеевски си оказаха американофили.

    11:32 23.07.2026

  • 133 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда кримският мост.

    11:32 23.07.2026

  • 134 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #119 от "Всичко върви по план":

    Така е, планът дори е преизпълнен.
    Пълна деНацификация, деМилитаризация и деГазификация на Русия !!! Германците го наричат KAПУTeн 👈😄

    Коментиран от #142, #151

    11:32 23.07.2026

  • 135 Казанлъшкия

    3 1 Отговор
    Спешно поискал среща...явно защото печели войната,ндли? :)

    11:33 23.07.2026

  • 136 А какъв зор има тролещият глу...

    3 1 Отговор

    До коментар #122 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Русия да взема тая токмачка, че ден и нощ папагали глуп... 😄

    11:33 23.07.2026

  • 137 И какво се оказа?

    4 1 Отговор

    До коментар #129 от "Тихо πръдльо!":

    Че усраинските пропагандатори не различават самолет цистерна от бомбардировач! Клети мишленца.

    11:34 23.07.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Друсано русначе

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Тихо πръдльо!":

    Той пpоcто е cepГЕЙ 👈😄😄

    11:35 23.07.2026

  • 140 Докато жално тролиш от бунището

    2 3 Отговор

    До коментар #130 от "Така е":

    И тази нощ 1000 руснаци отлетяха при Свети Кобзон.
    Ама дреме му на глупака.Дай му да троли.Факт.

    Коментиран от #146, #148, #150, #163

    11:35 23.07.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Всъщност си много прав,

    3 0 Отговор

    До коментар #134 от "Владимир Путин, президент":

    но не го разбираш, тъй като нямаш мозък. В това, което си написал, просто махаш думата Русия и слагаш Украйна. И всичко е точно.

    11:35 23.07.2026

  • 143 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Х-м ...долавям някакви честити на скимтене квичене и т.н ...руснаците май се заеха по-сериозно със снабдителните коридори на военните доставки на Украйна и г"лей какво става!?!А всъщност вижте -по-сериозно не означава наистина сериозно....!?Путин продължава с неговата колеблива политика а това е неразбираемо поне за мен... колективният Запад и желаещите и лаещите разбират само от един език!?...Всъщност Путин може и да се окаже прав като изчаква бави не засилва ескалацията ...но това може да се разбере едва когато всичко свърши ...сега това не може да се разбере ..поне от такива като мен!?...но политическите буреносни събития на Запад и рокадите в Украйна все пак подсказват че Путин има нещо пред вид!?

    11:36 23.07.2026

  • 144 Всъщност си много прав,

    1 0 Отговор
    но не го разбираш, тъй като нямаш мозък. В това, което си написал, просто махаш думата Русия и слагаш Украйна. И всичко е точно.

    11:36 23.07.2026

  • 145 ОНЗИ

    2 0 Отговор

    До коментар #129 от "Тихо πръдльо!":

    Ало ,плллШунннгера Алекс,едно гръмотевично маваши по кра.Туната и си на пода .

    11:37 23.07.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Хахахаха":

    Факти.

    11:37 23.07.2026

  • 148 Не бре, рапон

    3 1 Отговор

    До коментар #140 от "Докато жално тролиш от бунището":

    най-малко 100 000 руснаци са убити снощи. Какви 1000? Пиши ги милион. Ха ха ха

    11:38 23.07.2026

  • 149 На Рубио големите уши

    5 1 Отговор
    Гледай сега. Когато те гърмят руски продоволствени кораби в Азовско и Черно море и даже се хвалят с това - тогава всичко е наред. Когато Русия съсипва техния флот и маскираните оръжейни доставки със зърновози и подобни морски съдове - тогава е проблем и рязко започват да мислят за здравето и ситите коремчета на хората от Африка. Да припомня ли какво стана със зърнената сделка, чиято идея беше свободното преминаване на кораби към Африка? А къде отиваха същите тези кораби? Към Европа, разбира се, където все още няма нито глад, нито жажда.

    11:39 23.07.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 В началото на войната

    6 1 Отговор

    До коментар #134 от "Владимир Путин, президент":

    Като руските танкове и войска бяха обградили Киев май сте забравили. Бяха напълнили гащите украинците, избягаха дори политиците им. Така че тогава наистина за 3 дни всичко щеше да е приключило. Повярваха руснаците на мирните преговори в Истанбул и сами си изтеглиха войската и танковете. Е, излъгаха ги и след като се изтеглиха взеха да се правят на мъже. А щяха да едни Донбас и Луганск само да се разминат като загуби. Сега територията на една България ще загубят очевидно.

    Коментиран от #153

    11:41 23.07.2026

  • 152 Някой

    6 2 Отговор
    Хах. Каквото повикало, такова се обадило. Вие започнахте с ударите по кораби и пристанища. Що ревете сега?
    А нали перемога, такова... Или не е?

    Коментиран от #154

    11:42 23.07.2026

  • 153 Напротив

    4 1 Отговор

    До коментар #151 от "В началото на войната":

    Тогава Русия нямаше териториални претенции. Украйна щеше да се размине без загуби на територии! А сега ще загуби всичко до Днепър! И това е най малкото! Човешките животи няма да се върнат никога! И всичко заради САЩ и Великобритания!

    Коментиран от #157

    11:44 23.07.2026

  • 154 !!!

    4 1 Отговор

    До коментар #152 от "Някой":

    Перемена,перемога!Хиляди тела на ВСУ в Константиновка!
    Зеленский отказа да ги прибере!

    11:46 23.07.2026

  • 155 Свърши се с

    5 1 Отговор
    Украйнията.

    11:46 23.07.2026

  • 156 Ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Чудесно":

    По 10-15 лева самуня!
    Па дали е български, един бог знае.
    Като спряха слънчогледа от Украйна, олиото скочи на 6-8 лева!

    11:48 23.07.2026

  • 157 На Рубио големите уши

    4 2 Отговор

    До коментар #153 от "Напротив":

    Какви териториални претенции те преследват? Руснаците искаха НАТО да си стоят там, където бяха обещали и да не се нарушават правата на рускоезичните в Украйна. НАТО се разширява и не пита. Порошенко и Зелски системно изтребваха рускоезични, а Европа мълча толкова години. от 2014-та до 2022-ра колко години минаха и колко хора отидоха на онзи свят? Какви териториални претенции? Сега всичко върви към това Украйна на стане територия без излаз на море, с което интересът към нея рязко ще намалее, но огнището ще си остане. А неонацизмът допълнително ще бъде повод за пълномащабна война. Неслучайно споменах военните бази в България в едно от предишните си мнения.

    Коментиран от #161

    11:53 23.07.2026

  • 158 Да........

    1 4 Отговор
    Да се разпада тая руска сг ан, путлер да го премахват, та тия нагли украинци да освободят родината от наглото си присъствие. Едни съветски люде се бият с други...... разлика между тях няма! А ние търпим заселването на голяма част от най-престъпните им елементи, ЗАВИНАГИ, на нашите земи! Съветската окупация продължава!

    Като искат да си се бият, колкото щат, но тук не ги искаме!

    11:53 23.07.2026

  • 159 Инна

    4 2 Отговор
    О, как виеха!

    За да ги успокоим, е необходимо да се уточни, че Русия е ударила много повече кораби, отколкото Сибиха си мисли.

    Така че, когато Украйна атакува руски зърновози, това е нормално от гледна точка на такива като Сибиха. Когато Маджар, ръководителят на безпилотните сили на украинските въоръжени сили, заявява, че ще тероризира Крим с дронове за неопределено време и предлага руските цивилни да бягат или да умрат на полуострова, това е в рамките на войната. Но веднага щом Руската федерация отговори силно – в този случай, имайте предвид, с подобни удари – Украйна започва да вие по целия свят. Колко типично за нашите западни съседи.

    Горещите украински пристанища и кораби от Николаев до Змейное съсипват плановете на Запада за продължителна прокси война с Русия.

    Коментиран от #168

    11:57 23.07.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 ?????

    1 2 Отговор

    До коментар #157 от "На Рубио големите уши":

    А бе ти още малко ще предложиш "братушките" да завземат и нашето море, просто защото си купен предател. Не ни стига, че в Камчия вече български крак не може да стъпи, не ни стига Баба Алино, цяла Варна и Бургас, ами и още да дадем на твоите първобитни работодатели от страната на блатата.

    12:00 23.07.2026

  • 162 Мишел

    5 2 Отговор
    Докъде стигнахме- победителят да търси защита от Съвета за сигурност 😀😀😀
    Русия вече няма да позволи на Украйна да изнесе зърно. Украйна остава да разчита само на износ на проститутки .

    Коментиран от #169

    12:00 23.07.2026

  • 163 Точно така

    3 1 Отговор

    До коментар #140 от "Докато жално тролиш от бунището":

    Докато тролея глу... жално троли срещу Русия и показва трагедията си и деградацията и фашизма залял запада, САЩ му се радва, че е евтин и глупав и за жълти стотинки помага да се унищожава Европа. Но все пак е глу.., нали? 😄

    12:05 23.07.2026

  • 164 ентини укро номерца

    4 1 Отговор
    Който пренася оръжие и го прикриват като зърно тъй става.

    12:06 23.07.2026

  • 165 Така е

    3 2 Отговор
    Сибига каза че, света се крепи сал на една Украйна. Без Украйна свето ке умре от глад., защото Украйна храни света - разбрахте ли бе глупендери прости.

    Коментиран от #172

    12:06 23.07.2026

  • 166 Григор

    4 1 Отговор
    "Украйна поиска спешна среща на Съвета за сигурност на ООН"
    Срещата за какво ще бъде? Затова,че Украйна е обстрелвала пазар и магазини в Енергодар ли?Това военни обекти ли са?Откога?Да припомним; Енергодар е град сателит на Запорожката АЕЦ и е дом на много енергетици.

    12:08 23.07.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Е......

    2 0 Отговор

    До коментар #159 от "Инна":

    Инна, заминавай от там откъдето си допълзяла. България е място за българи!
    Тук руснаците и украинците /което за мен е едно и също/ се чувствате като господари, а не като гости, посрещнати от нас, някога, с хляб е сол.
    Настанихте се в 5 звездните хотели и оттам мърдане няма!
    Българите, цяла година спестяваме, за да можем да отидем на НАШЕТО море, в някоя мизерна квартирка.

    12:10 23.07.2026

  • 169 Ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #162 от "Мишел":

    Те поне са по-качествени от рускините.

    12:11 23.07.2026

  • 170 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #124 от "Запада залят от фашизъм":

    Що бягате от темата за фашизма, копейки? На кое от тези неща, рашата не отговаря за фашистка държава? Иначе повтаряте руската пропаганда за фашизъм на запада, обаче не четете, че точно рашата е фашистка държава.

    Коментиран от #171

    12:13 23.07.2026

  • 171 Запада залят от фашизъм

    3 1 Отговор

    До коментар #170 от "Хахахаха":

    и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!

    Коментиран от #174

    12:14 23.07.2026

  • 172 И още

    1 1 Отговор

    До коментар #165 от "Така е":

    "Световната продоволствена сигурност се дължи единствено и само на Украйна" - ех този Сибига, да не би и той да е актьор като зеления пор или само комедиант или пък споделя от белото на шефа?

    12:15 23.07.2026

  • 173 Мъдяр

    0 1 Отговор
    санкций"Хорнет" най добре

    12:16 23.07.2026

  • 174 Да питам само

    1 1 Отговор

    До коментар #171 от "Запада залят от фашизъм":

    А бе тая империялна русия още ли не се е разпаднала на съставните си части? Докога поробените народи ще търпят тиранията на варварите!?

    Коментиран от #176

    12:17 23.07.2026

  • 175 фиаско

    2 1 Отговор
    Хахаха,а СБУ като атакуват руски петролни танкери в акваторията на черно море и предизвикват петролни разливи и еко катастрофи.РФ ще ви потопи всичкото зърно да няма и какво да ядете,нег.одници.Боли а?

    12:18 23.07.2026

  • 176 Запада залят от фашизъм

    0 1 Отговор

    До коментар #174 от "Да питам само":

    и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, крадат авоари, имоти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!

    Коментиран от #179

    12:19 23.07.2026

  • 177 Софиянец

    1 1 Отговор
    Хахаха, Зеления пор нали обясняваше, че владее Черно море и занулил руския флот! Сега реве и бърше сополи! Укро боклуците не заслужават да дишат! Хихиихи

    Коментиран от #186

    12:22 23.07.2026

  • 178 Никоя държава

    4 1 Отговор
    Няма право да лишава другите от енергия но Украйна атакува руските танкери насочили се към други държави, взривиха северен поток....то е ясно кои са терористи

    Коментиран от #181

    12:24 23.07.2026

  • 179 Ха-ха

    1 3 Отговор

    До коментар #176 от "Запада залят от фашизъм":

    А бе пич, това комунистите сте с люта амнезия! Хем сте пр 0сти, хем и паметта ви е обладана от злия пролетарски демон! За 3-ти път пишеш една и съща пр0ст0тия! А стига вече! Измисли нещо ново!

    Коментиран от #182, #183

    12:24 23.07.2026

  • 180 ПЕНКО

    1 2 Отговор
    ... НООО - НАЛИ УКРИТЕ "РАЗМАЗАХА " РУСКИЯ ЧЕРНОМОРСКИ ФЛОТ И КРИМ !?!?!?

    12:26 23.07.2026

  • 181 А бе юнак, неграмотен

    1 1 Отговор

    До коментар #178 от "Никоя държава":

    Никоя държава НЯМА ПРАВО да напада друга държава и да избива милиони мирни жители там! Ти това вкарвал ли си го в "умната" се чутура?

    Коментиран от #184

    12:27 23.07.2026

  • 182 За трети път

    3 1 Отговор

    До коментар #179 от "Ха-ха":

    не коментираш, а тролиш. Фактите не са приятни за глу..., но е хубаво да го дразнят! Затова чети!

    Запада залят от фашизъм и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, крадат авоари, имоти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!

    Коментиран от #189

    12:28 23.07.2026

  • 183 Аха

    1 0 Отговор

    До коментар #179 от "Ха-ха":

    Заради това ли Полша отне медала на зеления....Ами защото възхвалява нацистката украинска армия избила 100000 поляци

    12:29 23.07.2026

  • 184 Ами то и никоя държава

    1 0 Отговор

    До коментар #181 от "А бе юнак, неграмотен":

    няма право да прави преврати в други като САЩ и да ги вкарва във война като Украйна. Малко трябва на човек, но на време, защото утре глу... ще драска за другата жертва на САЩ!

    12:30 23.07.2026

  • 185 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Преди час по Одеса е имало завтаряне с ракети Оникс!
    🤣🤣🤣

    12:31 23.07.2026

  • 186 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #177 от "Софиянец":

    Корабният трафик в украинските пристанища е напълно спрял. Корабите са спрели да акостират в пристанищата поради руски удари, заяви украинският министър на аграрната политика Тарас Висоцки. Думите му са цитирани от украинските медии. Министърът обясни, че напоследък само четири или пет кораба са акостирали в пристанищата.

    „Към днешна дата акостиранията на кораби са преустановени. Това е решение на корабособствениците; държавата от своя страна не е наложила никакви ограничения“, заяви Висоцки.

    Според него паузата е продължила четири дни. В момента властите подготвят мерки за възстановяване на морския коридор, добави министърът. Подробности не се разкриват.

    12:31 23.07.2026

  • 187 ?????

    2 0 Отговор
    А да припомням ли как тукашните бозави тролчета на Мирчев се радваха на украинските удари по руските танкери и газовози(Кайрос между другото досега виси в българси води и вчера е потекъл в нашто море).
    Квото повикало такова се обадило.

    12:33 23.07.2026

  • 188 Хихи

    1 0 Отговор
    ама нали всеки ден, зеленият шмъркач се хвали , че побеждава и потапя по 5-6 кораба ?!

    12:35 23.07.2026

  • 189 Да........

    1 0 Отговор

    До коментар #182 от "За трети път":

    твоите пр0стотия не подлежат на коментар! За 4-ти, 5-ти или 6-ти път се излагаш с тъпо0тията си. Измисли нова тъпня, та да проблеснеш пред кремъл!

    Коментиран от #191

    12:36 23.07.2026

  • 190 Нали било радиоактивно житото от Украйна

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "8888":

    Русия затова не го пуска до пазара-))

    12:36 23.07.2026

  • 191 Запада залят от фашизъм

    0 0 Отговор

    До коментар #189 от "Да........":

    и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, крадат авоари, имоти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!

    12:37 23.07.2026

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