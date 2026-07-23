Украйна поиска спешна среща на Съвета за сигурност на ООН, която да се състои на 27 юли, заради руските атаки срещу кораби в Черно море, заяви изпълняващият длъжността министър на външните работи Андрий Сибига, цитиран от ДПА, предаде БТА.

В изявление, публикувано в Екс вчера, Сибига каза, че най-малко три граждански товарни кораба са били атакувани напоследък и няколко десетки членове на екипажите им са били убити или ранени.

„Днес нито един кораб не е преминал през украинския морски коридор в Черно море – точно в разгара на жътвата. Това е умишлен икономически и хуманитарен терор“, написа той. „Русия е взела световната продоволствена сигурност за заложник“.

Сибига заяви, че международната общност трябва да отговори.

„Призоваваме всички страни, особено засегнатите, незабавно да поискат от Русия да спре атаките си срещу свободата на корабоплаването в Черно море“, каза той. „Никоя страна няма правото да лишава света от храна. Световният натиск може да спре руския терор“.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение, че Русия трябва да „усети засилващ се натиск“ и по-строги санкции.

„Нашите санкции с голям обсег, нашите удари със среден обсег и нашите силни позиции на фронта. Всичко това ще бъде осъществено“, каза той.

Зеленски каза още, че се е срещнал с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, за да обсъди системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

„Нуждаем се от ракети, за да защитим живота на нашите хора. Не може да има недостиг на прехващачи на балистични ракети, както е в момента – последните няколко месеца бяха много трудни. Важно е нашите партньори да ни помогнат“, заяви Зеленски.