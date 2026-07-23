Украйна поиска спешна среща на Съвета за сигурност на ООН, която да се състои на 27 юли, заради руските атаки срещу кораби в Черно море, заяви изпълняващият длъжността министър на външните работи Андрий Сибига, цитиран от ДПА, предаде БТА.
В изявление, публикувано в Екс вчера, Сибига каза, че най-малко три граждански товарни кораба са били атакувани напоследък и няколко десетки членове на екипажите им са били убити или ранени.
„Днес нито един кораб не е преминал през украинския морски коридор в Черно море – точно в разгара на жътвата. Това е умишлен икономически и хуманитарен терор“, написа той. „Русия е взела световната продоволствена сигурност за заложник“.
Сибига заяви, че международната общност трябва да отговори.
„Призоваваме всички страни, особено засегнатите, незабавно да поискат от Русия да спре атаките си срещу свободата на корабоплаването в Черно море“, каза той. „Никоя страна няма правото да лишава света от храна. Световният натиск може да спре руския терор“.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение, че Русия трябва да „усети засилващ се натиск“ и по-строги санкции.
„Нашите санкции с голям обсег, нашите удари със среден обсег и нашите силни позиции на фронта. Всичко това ще бъде осъществено“, каза той.
Зеленски каза още, че се е срещнал с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, за да обсъди системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.
„Нуждаем се от ракети, за да защитим живота на нашите хора. Не може да има недостиг на прехващачи на балистични ракети, както е в момента – последните няколко месеца бяха много трудни. Важно е нашите партньори да ни помогнат“, заяви Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #123
10:48 23.07.2026
3 име
10:48 23.07.2026
4 8888
Аве защо никой не пише за ония дето развяваха знамената на Украйна и след малко вдигнаха руското.
Коментиран от #190
10:49 23.07.2026
5 Съдията
Коментиран от #34, #74
10:49 23.07.2026
6 Рашката завист
10:49 23.07.2026
7 Къде
До коментар #1 от "АУУУУУ":Чак зимъска бе? Укрофашистите вече нямат какво да ядат!
Коментиран от #29, #45
10:50 23.07.2026
8 МУУУУУУУУ
До коментар #1 от "АУУУУУ":От 2022г повтаряте как ЩЕ има нова мобилизация, ЩЕ свършат ракетите, ЩЕ свършат танковете, ЩЕ свръшат снарядите, ЩЕ свършат корейците, ЩЕ свърши нафтата за танковете, ЩЕ свърши и за тракторите, няма да има с какво да орат земята, глад ЩЕ налегне ушанките, ЩЕ свършат яйцата, маслото и картофите, народа ЩЕ се навдигне на бунт, олигарсите ЩЕ се съберат и ЩЕ свалят Путин, а той ЩЕ умре от неизлечима болест, ЩЕ избяга от Кремъл, ЩЕ падне от високо и Федереацията ЩЕ се разпадне. И така, вече пета година ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ
Коментиран от #14, #40
10:50 23.07.2026
9 Укрите да вземат пример
Коментиран от #108
10:51 23.07.2026
10 8888
10:51 23.07.2026
11 байлар
10:51 23.07.2026
12 Гост
10:52 23.07.2026
13 БМБ
Коментиран от #20
10:52 23.07.2026
14 На кого му пука
До коментар #8 от "МУУУУУУУУ":Важното е, че бг копейките винаги сте капо.
Коментиран от #132, #167
10:52 23.07.2026
15 Точен
10:52 23.07.2026
16 пешо
Коментиран от #23
10:52 23.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дудов
10:53 23.07.2026
19 Хохо Бохо
10:53 23.07.2026
20 Поразяват петрол,
До коментар #13 от "БМБ":не храните, копей.
Коментиран от #24, #87
10:53 23.07.2026
21 Пак ревем
Радев ще му иусне Чам дъската и тя ще опраи нещата.
10:53 23.07.2026
22 Чудесно
Коментиран от #156
10:54 23.07.2026
23 Да, вижда се, че ти
До коментар #16 от "пешо":редовно го правиш.
10:54 23.07.2026
24 БМБ
До коментар #20 от "Поразяват петрол,":Кво значение има ,бе козяшки зюмбюл ?
10:54 23.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Я пък тия терористи
Коментиран от #32, #48
10:55 23.07.2026
28 ха ха ха ...
10:56 23.07.2026
29 Не ги мисли
До коментар #7 от "Къде":Ще им пратим от замразените авоари на Путин, най-големия им спонсор де факто.
Те ще се оправят, ти не.
10:56 23.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Нямаш доказателства
До коментар #27 от "Я пък тия терористи":Но за мародера фашист Путин има – в Хага са.
Сори, че ти развалям фейка.
Коментиран от #41, #70
10:57 23.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Боруна Лом
Коментиран от #44
10:59 23.07.2026
36 .....
10:59 23.07.2026
37 От пет години си мечтаеш, пък
До коментар #30 от "Тити":нулев ефект. Не ставаш за врачка. Не играй тото!
10:59 23.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 АУУУУУ
До коментар #30 от "Тити":АБЕ ВЯРНО ЛИ Е ЧЕ ДОСЕГА 14000 МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ СА ПОСТРАДАЛИ ПОЖАРИТЕ В УДАРЕНИТЕ СКЛАДОВЕ ........ А КОЛКО СА СЕМЕЙСТВОЛАТА КОИТО ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ ПРЕПИТАНИЕ .......МАЛИИИИ 🤣🤣🤣🤣🤣
11:00 23.07.2026
40 хаха🤣
До коментар #8 от "МУУУУУУУУ":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣
Коментиран от #64
11:00 23.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хи хи
Коментиран от #55
11:01 23.07.2026
43 Накратко
Коментиран от #63, #113
11:01 23.07.2026
44 Когато ти си прибереш руските агенти
До коментар #35 от "Боруна Лом":По ред на номерата. Те са по-отдавна тук.
Какво все крещиш ве. Дрогиран ли си?
11:01 23.07.2026
45 .....
До коментар #7 от "Къде":Гладът ще е в Африка, а не в Украйна. Става въпрос за износ на жито, а не за внос.
Коментиран от #52
11:01 23.07.2026
46 ООН
11:01 23.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Хахахаха
До коментар #27 от "Я пък тия терористи":Единствената държава, която отговаря на дефиницията за фашизъм е раша, копейка! Напишете, какво е фашизма, за да видите че фактите отговарят на руската държава.
Коментиран от #54
11:02 23.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ако искам да предвидя световните новини,
Винаги става обратното на твърденията им.
Без изключение.
11:03 23.07.2026
54 Виждам
До коментар #48 от "Хахахаха":Побърза да покажеш фашистката пропаганда срещу Русия.
Коментиран от #71, #73
11:04 23.07.2026
55 .....
До коментар #42 от "Хи хи":Няма, защото и те ще са унищожени. Нито Русия, нито Украйна ще изнасят, при сегашно положение.
11:04 23.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Българин
11:04 23.07.2026
58 И тогава за какво реват терористите
До коментар #51 от "АУУУУУ":след като правят терористични актове? Фашисти гадни!
Коментиран от #67
11:05 23.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 батСали
Рокадите няма да помогнат
Бандеровската хунта се срива.
Почва реването в ООН.
11:06 23.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Там пише Слава на Украйна
До коментар #58 от "И тогава за какво реват терористите":Кажи Слава на Украйна,че унищожава фашизма залял Русия.Факт.
Коментиран от #72
11:08 23.07.2026
68 az СВО Победа 81
Москва започна да отговаря огледалено на 10.07.
Към момента загубите за Киев са 7 пъти по-големи от тези на Москва и това съотношение продължава да нараства...
Затова Киев започна да хленчи, а иначе в началото беше убеден от кураторите му, че тази военна инициатива ще му донесе ползи....
Ядец! 🤣
Коментиран от #83
11:08 23.07.2026
69 Сибига
Коментиран от #88
11:08 23.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хахахаха
До коментар #54 от "Виждам":Напиши, какво е фашизъм, за да видиш отговора и да видиш че отговарят на 100 процента за раша.
Коментиран от #76, #77
11:08 23.07.2026
72 Фашизма в Украйна
До коментар #67 от "Там пише Слава на Украйна":може да го слави само глупак! Всеки според интелекта си!
Коментиран от #94
11:09 23.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Това което правите денонощно
До коментар #71 от "Хахахаха":срещу Русия. Евтина пропаганда и лъжи! Какво прави фашисткият режим в Украйна, ще трябва да изпишем цял ферман.
Коментиран от #89
11:10 23.07.2026
78 Някой
Егати нахалниците. Те удряха ли удряха търговски кораби в Черно море и дори Средиземно море, а сега реват. Е казах го на коментари, повече кораби от Украйна през Черно море едва ли ще има. Те потъпкаха предно договорено за това. Заслуга на Зеленски и хората му!
11:10 23.07.2026
79 Тит
До коментар #66 от "Емил":Кажи си го директно ,тотално зачистване на бандерите до последния. от Новорусия .
11:11 23.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Нашмъркан потник
11:12 23.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ъъъ
Коментиран от #91
11:14 23.07.2026
86 Артилерист
11:14 23.07.2026
87 Бай онзи
До коментар #20 от "Поразяват петрол,":А комбайните с какво прибират зърното,бе умник?????
11:15 23.07.2026
88 анти украинец
До коментар #69 от "Сибига":когато един украинец поумнее , той става руснак
11:15 23.07.2026
89 Хахахаха
До коментар #77 от "Това което правите денонощно":Абе напишете, какво е фашизъм за да видите какво е бе копейки! Колко пъти да ви го пиша! Вижте какво е, и ще разберете че рашата е фашистка държава.
Коментиран от #92
11:15 23.07.2026
90 Тити на Кака
Пореден цирка на зеления клоун 😂😂😂
11:15 23.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 хихи
11:17 23.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Тити на Кака
До коментар #73 от "Руснакът е мръсно противно животно":Колко руснаци си изтрепал с лопата, картечница и сънуване, я разкажи, юначе 😂😂😂
11:17 23.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Виждам
До коментар #94 от "Миролюб Войнов, антифашист":С денонощното троплене и евтина пропаганда и глупавио лъжи срещу Русия, перфектно показвате фашизма. 😄
11:18 23.07.2026
98 Питам
11:18 23.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 шаа
11:19 23.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Хахахаха
До коментар #92 от "Нали ти написах":Основните характеристики на фашизма се проявяват чрез следните ключови точки:1. Политическа власт и идеологияТоталитаризъм: Пълен контрол на държавата над всички сфери на живота.Еднопартийна система: Забрана и преследване на всяка опозиция.Култ към личността: Сляпо подчинение на безгрешния лидер (Вожд).Антидемократизъм: Отхвърляне на изборите, либералните ценности и индивидуалните свободи.2. Общество и култураУлтранационализъм: Поставяне на нацията над личността и вяра в нейното превъзходство.Милитаризъм: Прославяне на военната сила, армията и войната като средство за величие.Строга цензура: Контрол над медиите, изкуството, образованието и науката.Антикомунизъм: Ясна идеологическа враждебност към марксизма и левите движения.3. Икономика и управлениеДържавен капитализъм: Частната собственост съществува, но е подчинена на целите на държавата.Корпоративизъм: Сливане на държавните интереси с големите бизнес корпорации.Потискане на синдикатите: Забрана на стачките и независимите работнически организации.4. Насилие и външна политикаТерор и репресии: Използване на тайна полиция и насилие срещу несъгласните.Търсене на изкупителна жертва: Обвиняване на малцинства, чужденци или политически врагове за проблемите.Експанзионизъм: Агресивна външна политика и завладяване на нови територии.
Коментиран от #104, #111, #124
11:19 23.07.2026
103 Историк
Коментиран от #116
11:19 23.07.2026
104 Хахахаха
До коментар #102 от "Хахахаха":На кое от тези неща, рашата не отговаря за фашистка държава?
11:20 23.07.2026
105 Спешно, спешно
11:20 23.07.2026
106 хаха
ООН ще санкционира ли Украйна?
11:20 23.07.2026
107 Сделка с дявола
11:21 23.07.2026
108 Чу те
До коментар #9 от "Укрите да вземат пример":Укрите не са спирали да удрят граждански обекти.
11:21 23.07.2026
109 Спешн, спешно
11:21 23.07.2026
110 az СВО Победа 81
Показателно е, че ефектът от огледалния руски отговор вече се признава открито и на официално ниво от режима в Киев.
Нито един кораб не е преминал през Одеса през последните 24 часа. Maersk обяви оттеглянето си от украинския маршрут – датчаните просто се отказаха от това пристанище. Вече не става въпрос за „повреден терминал“, става въпрос за затваряне на прозореца, през който Киев все още можеше да получава западните военни доставки по море.
Коментиран от #118
11:21 23.07.2026
111 Не схващаш ли,
До коментар #102 от "Хахахаха":че с денонощната си евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия, показвате на всички фашизма залял запада и направил гнездо в Русия. На тро, няма как да се обясни. Той ако имаше пипе, нямаше да троли.
Коментиран от #112
11:22 23.07.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Аритметика за втори клас
До коментар #43 от "Накратко":А сега добави по една нула и ще разбереш колко са украинските/натовските загуби
11:24 23.07.2026
114 Зеля
11:24 23.07.2026
115 Така е
До коментар #112 от "Хахахаха":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно в десетката глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
11:24 23.07.2026
116 Без име
До коментар #103 от "Историк":Милене, остави коментарите за дежурните. :-)
11:24 23.07.2026
117 Топчията
11:25 23.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Всичко върви по план
Коментиран от #127, #134
11:26 23.07.2026
120 Луд с картечница
11:27 23.07.2026
121 Ъъъ
11:27 23.07.2026
122 Клети, нещастни копейки 🤪
Какво стана с Мала Токмачка? Путин взе ли я вече?
Коментиран от #128, #136
11:27 23.07.2026
123 трябва
До коментар #2 от "Последния Софиянец":България да поиска от ООН плащане на репарации от Украйна ...
11:28 23.07.2026
124 Запада залят от фашизъм
До коментар #102 от "Хахахаха":и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!
Коментиран от #170
11:28 23.07.2026
125 Ми Сирски
11:28 23.07.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Пиленце,
До коментар #122 от "Клети, нещастни копейки 🤪":руснаците взеха 1/3 от украйна, ти за едно селце писукаш. Ха ха ха
11:30 23.07.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Така е
До коментар #129 от "Тихо πръдльо!":Тролея е оптадък и глу...Нали?
Коментиран от #140, #141
11:32 23.07.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Цък
До коментар #14 от "На кого му пука":Трябва да се уточнява, от вчера ситуацията е променена- за истинските или за фалшивите копейки говориш. Путин задейства истинските копейки и те гласуваха против стратегическия ни партньор САЩ. Да бъда конкретен истинските копейки са Борисов, Василев, Атанасов, Мирчев и т.н. Само Радев и Пеевски си оказаха американофили.
11:32 23.07.2026
133 Дон Корлеоне
11:32 23.07.2026
134 Владимир Путин, президент
До коментар #119 от "Всичко върви по план":Така е, планът дори е преизпълнен.
Пълна деНацификация, деМилитаризация и деГазификация на Русия !!! Германците го наричат KAПУTeн 👈😄
Коментиран от #142, #151
11:32 23.07.2026
135 Казанлъшкия
11:33 23.07.2026
136 А какъв зор има тролещият глу...
До коментар #122 от "Клети, нещастни копейки 🤪":Русия да взема тая токмачка, че ден и нощ папагали глуп... 😄
11:33 23.07.2026
137 И какво се оказа?
До коментар #129 от "Тихо πръдльо!":Че усраинските пропагандатори не различават самолет цистерна от бомбардировач! Клети мишленца.
11:34 23.07.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Друсано русначе
До коментар #129 от "Тихо πръдльо!":Той пpоcто е cepГЕЙ 👈😄😄
11:35 23.07.2026
140 Докато жално тролиш от бунището
До коментар #130 от "Така е":И тази нощ 1000 руснаци отлетяха при Свети Кобзон.
Ама дреме му на глупака.Дай му да троли.Факт.
Коментиран от #146, #148, #150, #163
11:35 23.07.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Всъщност си много прав,
До коментар #134 от "Владимир Путин, президент":но не го разбираш, тъй като нямаш мозък. В това, което си написал, просто махаш думата Русия и слагаш Украйна. И всичко е точно.
11:35 23.07.2026
143 не може да бъде
11:36 23.07.2026
144 Всъщност си много прав,
11:36 23.07.2026
145 ОНЗИ
До коментар #129 от "Тихо πръдльо!":Ало ,плллШунннгера Алекс,едно гръмотевично маваши по кра.Туната и си на пода .
11:37 23.07.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Това са безспорни
До коментар #112 от "Хахахаха":Факти.
11:37 23.07.2026
148 Не бре, рапон
До коментар #140 от "Докато жално тролиш от бунището":най-малко 100 000 руснаци са убити снощи. Какви 1000? Пиши ги милион. Ха ха ха
11:38 23.07.2026
149 На Рубио големите уши
11:39 23.07.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 В началото на войната
До коментар #134 от "Владимир Путин, президент":Като руските танкове и войска бяха обградили Киев май сте забравили. Бяха напълнили гащите украинците, избягаха дори политиците им. Така че тогава наистина за 3 дни всичко щеше да е приключило. Повярваха руснаците на мирните преговори в Истанбул и сами си изтеглиха войската и танковете. Е, излъгаха ги и след като се изтеглиха взеха да се правят на мъже. А щяха да едни Донбас и Луганск само да се разминат като загуби. Сега територията на една България ще загубят очевидно.
Коментиран от #153
11:41 23.07.2026
152 Някой
А нали перемога, такова... Или не е?
Коментиран от #154
11:42 23.07.2026
153 Напротив
До коментар #151 от "В началото на войната":Тогава Русия нямаше териториални претенции. Украйна щеше да се размине без загуби на територии! А сега ще загуби всичко до Днепър! И това е най малкото! Човешките животи няма да се върнат никога! И всичко заради САЩ и Великобритания!
Коментиран от #157
11:44 23.07.2026
154 !!!
До коментар #152 от "Някой":Перемена,перемога!Хиляди тела на ВСУ в Константиновка!
Зеленский отказа да ги прибере!
11:46 23.07.2026
155 Свърши се с
11:46 23.07.2026
156 Ха-ха
До коментар #22 от "Чудесно":По 10-15 лева самуня!
Па дали е български, един бог знае.
Като спряха слънчогледа от Украйна, олиото скочи на 6-8 лева!
11:48 23.07.2026
157 На Рубио големите уши
До коментар #153 от "Напротив":Какви териториални претенции те преследват? Руснаците искаха НАТО да си стоят там, където бяха обещали и да не се нарушават правата на рускоезичните в Украйна. НАТО се разширява и не пита. Порошенко и Зелски системно изтребваха рускоезични, а Европа мълча толкова години. от 2014-та до 2022-ра колко години минаха и колко хора отидоха на онзи свят? Какви териториални претенции? Сега всичко върви към това Украйна на стане територия без излаз на море, с което интересът към нея рязко ще намалее, но огнището ще си остане. А неонацизмът допълнително ще бъде повод за пълномащабна война. Неслучайно споменах военните бази в България в едно от предишните си мнения.
Коментиран от #161
11:53 23.07.2026
158 Да........
Като искат да си се бият, колкото щат, но тук не ги искаме!
11:53 23.07.2026
159 Инна
За да ги успокоим, е необходимо да се уточни, че Русия е ударила много повече кораби, отколкото Сибиха си мисли.
Така че, когато Украйна атакува руски зърновози, това е нормално от гледна точка на такива като Сибиха. Когато Маджар, ръководителят на безпилотните сили на украинските въоръжени сили, заявява, че ще тероризира Крим с дронове за неопределено време и предлага руските цивилни да бягат или да умрат на полуострова, това е в рамките на войната. Но веднага щом Руската федерация отговори силно – в този случай, имайте предвид, с подобни удари – Украйна започва да вие по целия свят. Колко типично за нашите западни съседи.
Горещите украински пристанища и кораби от Николаев до Змейное съсипват плановете на Запада за продължителна прокси война с Русия.
Коментиран от #168
11:57 23.07.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 ?????
До коментар #157 от "На Рубио големите уши":А бе ти още малко ще предложиш "братушките" да завземат и нашето море, просто защото си купен предател. Не ни стига, че в Камчия вече български крак не може да стъпи, не ни стига Баба Алино, цяла Варна и Бургас, ами и още да дадем на твоите първобитни работодатели от страната на блатата.
12:00 23.07.2026
162 Мишел
Русия вече няма да позволи на Украйна да изнесе зърно. Украйна остава да разчита само на износ на проститутки .
Коментиран от #169
12:00 23.07.2026
163 Точно така
До коментар #140 от "Докато жално тролиш от бунището":Докато тролея глу... жално троли срещу Русия и показва трагедията си и деградацията и фашизма залял запада, САЩ му се радва, че е евтин и глупав и за жълти стотинки помага да се унищожава Европа. Но все пак е глу.., нали? 😄
12:05 23.07.2026
164 ентини укро номерца
12:06 23.07.2026
165 Така е
Коментиран от #172
12:06 23.07.2026
166 Григор
Срещата за какво ще бъде? Затова,че Украйна е обстрелвала пазар и магазини в Енергодар ли?Това военни обекти ли са?Откога?Да припомним; Енергодар е град сателит на Запорожката АЕЦ и е дом на много енергетици.
12:08 23.07.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Е......
До коментар #159 от "Инна":Инна, заминавай от там откъдето си допълзяла. България е място за българи!
Тук руснаците и украинците /което за мен е едно и също/ се чувствате като господари, а не като гости, посрещнати от нас, някога, с хляб е сол.
Настанихте се в 5 звездните хотели и оттам мърдане няма!
Българите, цяла година спестяваме, за да можем да отидем на НАШЕТО море, в някоя мизерна квартирка.
12:10 23.07.2026
169 Ха-ха
До коментар #162 от "Мишел":Те поне са по-качествени от рускините.
12:11 23.07.2026
170 Хахахаха
До коментар #124 от "Запада залят от фашизъм":Що бягате от темата за фашизма, копейки? На кое от тези неща, рашата не отговаря за фашистка държава? Иначе повтаряте руската пропаганда за фашизъм на запада, обаче не четете, че точно рашата е фашистка държава.
Коментиран от #171
12:13 23.07.2026
171 Запада залят от фашизъм
До коментар #170 от "Хахахаха":и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!
Коментиран от #174
12:14 23.07.2026
172 И още
До коментар #165 от "Така е":"Световната продоволствена сигурност се дължи единствено и само на Украйна" - ех този Сибига, да не би и той да е актьор като зеления пор или само комедиант или пък споделя от белото на шефа?
12:15 23.07.2026
173 Мъдяр
12:16 23.07.2026
174 Да питам само
До коментар #171 от "Запада залят от фашизъм":А бе тая империялна русия още ли не се е разпаднала на съставните си части? Докога поробените народи ще търпят тиранията на варварите!?
Коментиран от #176
12:17 23.07.2026
175 фиаско
12:18 23.07.2026
176 Запада залят от фашизъм
До коментар #174 от "Да питам само":и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, крадат авоари, имоти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!
Коментиран от #179
12:19 23.07.2026
177 Софиянец
Коментиран от #186
12:22 23.07.2026
178 Никоя държава
Коментиран от #181
12:24 23.07.2026
179 Ха-ха
До коментар #176 от "Запада залят от фашизъм":А бе пич, това комунистите сте с люта амнезия! Хем сте пр 0сти, хем и паметта ви е обладана от злия пролетарски демон! За 3-ти път пишеш една и съща пр0ст0тия! А стига вече! Измисли нещо ново!
Коментиран от #182, #183
12:24 23.07.2026
180 ПЕНКО
12:26 23.07.2026
181 А бе юнак, неграмотен
До коментар #178 от "Никоя държава":Никоя държава НЯМА ПРАВО да напада друга държава и да избива милиони мирни жители там! Ти това вкарвал ли си го в "умната" се чутура?
Коментиран от #184
12:27 23.07.2026
182 За трети път
До коментар #179 от "Ха-ха":не коментираш, а тролиш. Фактите не са приятни за глу..., но е хубаво да го дразнят! Затова чети!
Запада залят от фашизъм и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, крадат авоари, имоти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!
Коментиран от #189
12:28 23.07.2026
183 Аха
До коментар #179 от "Ха-ха":Заради това ли Полша отне медала на зеления....Ами защото възхвалява нацистката украинска армия избила 100000 поляци
12:29 23.07.2026
184 Ами то и никоя държава
До коментар #181 от "А бе юнак, неграмотен":няма право да прави преврати в други като САЩ и да ги вкарва във война като Украйна. Малко трябва на човек, но на време, защото утре глу... ще драска за другата жертва на САЩ!
12:30 23.07.2026
185 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
12:31 23.07.2026
186 Инна
До коментар #177 от "Софиянец":Корабният трафик в украинските пристанища е напълно спрял. Корабите са спрели да акостират в пристанищата поради руски удари, заяви украинският министър на аграрната политика Тарас Висоцки. Думите му са цитирани от украинските медии. Министърът обясни, че напоследък само четири или пет кораба са акостирали в пристанищата.
„Към днешна дата акостиранията на кораби са преустановени. Това е решение на корабособствениците; държавата от своя страна не е наложила никакви ограничения“, заяви Висоцки.
Според него паузата е продължила четири дни. В момента властите подготвят мерки за възстановяване на морския коридор, добави министърът. Подробности не се разкриват.
12:31 23.07.2026
187 ?????
Квото повикало такова се обадило.
12:33 23.07.2026
188 Хихи
12:35 23.07.2026
189 Да........
До коментар #182 от "За трети път":твоите пр0стотия не подлежат на коментар! За 4-ти, 5-ти или 6-ти път се излагаш с тъпо0тията си. Измисли нова тъпня, та да проблеснеш пред кремъл!
Коментиран от #191
12:36 23.07.2026
190 Нали било радиоактивно житото от Украйна
До коментар #4 от "8888":Русия затова не го пуска до пазара-))
12:36 23.07.2026
191 Запада залят от фашизъм
До коментар #189 от "Да........":и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, крадат авоари, имоти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!
12:37 23.07.2026