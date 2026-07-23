Модерен руски изтребител се разби край Москва

Руски военен самолет се е разбил в Московска област. Катастрофата е станала по време на тренировъчни учения, предава украинското издание Фокус.
Руското министерство на отбраната потвърди, че катастрофата е станала по време на военна тренировка в Московска област.
Твърди се, че падналият самолет е Су-57, модерен изтребител, разработен от Русия.
Според информация на агенция РИА Новости пилотът е успял да катапултира своевременно с помощта на аварийната система за спасяване и е оцелял, като на мястото на падането се извършва оглед за установяване на причините за техническия инцидент.
Су-57 е руски многоцелеви изтребител от пето поколение. Той е проектиран да придобива въздушно превъзходство, да прехваща други самолети и да поразява наземни и морски цели. Самолетът може да използва управляеми ракети и авиобомби, а също така е оборудван с радарна стелт технология.
Припомняме, че на 15 юни 2026 г. стратегически бомбардировач Ту-22М3 се разби в Иркутска област на Руската федерация. Руското Министерство на отбраната тогава заяви, че самолетът се е разбил по време на заход след планиран тренировъчен полет, а екипажът се е катапултирал. Според предварителните данни причината за катастрофата е отказ на двигателя. Самолетът Ту-22М3 се използва от Русия за удари по Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боби
Коментиран от #95, #189
18:09 23.07.2026
2 Гойко
18:09 23.07.2026
3 Очаквано
18:09 23.07.2026
4 Къде
Подробно в коментарите.
Коментиран от #93
18:09 23.07.2026
5 Един
Коментиран от #39, #200
18:10 23.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ПРОСТО ТРЕНИРАХМЕ....
ТВЪРДО ПРИЗЕМЯВАНЕ
ИЗПЪЛНЯВАМЕ ЗАДАЧКИТЕ
ПО НОВИЯ КРАШ ТЕСТ.
18:10 23.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Соломон
Коментиран от #11, #98
18:11 23.07.2026
10 Реалност
18:11 23.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ха ха ха
21 август 2011
10 юни 2014
24 декември 2019
9 юни 2024 от дрон
сега и на 23 юли 2026
Първите 2 не са летели въобще
18:12 23.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Новости, Пару часов назад!
По време на атаката на ВСУ дрон е ударил разпределителния център на „Почта России“ във Воронежка област, установиха руски канали. Центърът е въведен в експлоатация едва през 2025 г., а по-рано медиите съобщаваха, че е бил изграден за обработка на поръчки от AliExpress.
Коментиран от #128
18:15 23.07.2026
15 Хахахаха
18:15 23.07.2026
16 Руските летящи кюнци
18:15 23.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Чудесно
18:16 23.07.2026
19 пресмял лсе хърбел на щърбел
затова се тренира
паднал, паднал голяма работа, руснаците си ги правят , ще си направят друг
важното е при нас да не паднат че имаме определена бройка която намалява ама се смеем иначе весело ни е а краварите ни мадръъсат със тяхните кошници еф 16
Коментиран от #25, #187
18:16 23.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хахахаха
До коментар #6 от "Поредните Урко фашистки лъжи":Всеки ден руска трагедия.
18:16 23.07.2026
23 Че те
18:16 23.07.2026
24 Пак Някой
Пушат Пият
Не се спират тия
Скапани Руски Изр.оди.
18:17 23.07.2026
25 правят правят
До коментар #19 от "пресмял лсе хърбел на щърбел":колко да правят... от 2011та година цели 11 бройки
Коментиран от #131
18:17 23.07.2026
26 Путин
Като подводницата Курск и непотопяемият крайцер Мацква!
Коментиран от #103
18:17 23.07.2026
27 оня с коня
18:17 23.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Уж според Мара Атанасова и Урсула
18:18 23.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пуссин
Не случайно нашите войски са космически ей...
18:18 23.07.2026
32 Ултрамодерен
18:19 23.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Свален е
18:20 23.07.2026
36 Хи хи
До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":урките не са ни никакви братя !! Не стига, че загубиха 20% укротеритории, ами и не спряха да плюскат от нашите пари !!
Коментиран от #83, #169
18:21 23.07.2026
37 каПуткин не хареса това
18:21 23.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Амадор Ривас
До коментар #5 от "Един":Много красиво се разбива...
Коментиран от #158
18:21 23.07.2026
40 Хахахаха
До коментар #30 от "И що за мизерна душичка":Това е военен самолет и военен. Хора и машина за убиване на други хора. С падането на този самолет са спасени много животи6, как да не се радваш?
Коментиран от #68
18:21 23.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Соломон
До коментар #30 от "И що за мизерна душичка":Винаги се радвам когато кармата застигне някой който я заслужава.
Коментиран от #52
18:22 23.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
18:23 23.07.2026
46 Хо хо
18:23 23.07.2026
47 Москвича
18:23 23.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Земля
18:24 23.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ами факт
До коментар #42 от "Соломон":Типично е за дребна душица, осакатена без ценностна система и достойнство! Жалко за родители съсипали така децата си.
18:25 23.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хорейшио
Коментиран от #69
18:25 23.07.2026
56 Немодерните
18:25 23.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Старлинк
18:26 23.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Кремълски сурикат
Коментиран от #76
18:28 23.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 чичо Кольо
18:28 23.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ванга
18:29 23.07.2026
66 Пилота
18:29 23.07.2026
67 Трудна е професията на летеца
Коментиран от #163
18:30 23.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хахахаха
До коментар #55 от "Хорейшио":Само безаналогово ПВО може да прихване безаналогов самолет!
18:30 23.07.2026
70 Факт
Коментиран от #74, #85, #173
18:30 23.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #60 от "Кремълски сурикат":Урррааа!
18:32 23.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Кремълски сурикат
18:33 23.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Спасил се летеца
18:34 23.07.2026
81 Троленето не е коментар бе глупав
До коментар #74 от "чичо Кольо":Колко е просттт тролея, да е парцала и да се фали. Абе мръъъшата си е мръъъша. Знайш, нали? 😄
18:34 23.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 БРАВО НА САЩ И ...БЕЛИЯТ ВОЖД ТРЪМП
До коментар #70 от "Факт":Щатски ракети трепят руснаци и иранци..
В САЩ е спокойно и щастливо
Евалла Бай Дончо и Европейски лидери
Коментиран от #91
18:36 23.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Постоянните провокации
18:36 23.07.2026
88 Въшката каПуткин от пе де Рассия
18:36 23.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Ами като не останаха
До коментар #4 от "Къде":рафинерии в украйна, какво да унищожават?
Добре поне, че Европа няма нужда да им праща бензин без пари. Не се ли радваш?
18:39 23.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 варна
До коментар #1 от "Боби":всички руски оръжия са тотал щета, и корабите са пробити корита..и самолетите летящи щайги
Коментиран от #176
18:39 23.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Ама те
18:40 23.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 да питам
До коментар #26 от "Путин":А верно ли като се самовзривила руската подводница Курск, Русия казала на хората че 150 човека екипаж били оцелели ?
18:44 23.07.2026
104 ха ха ха
18:44 23.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Мурзик
Коментиран от #121
18:45 23.07.2026
107 Без име
Коментиран от #116
18:46 23.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Ф-16 Блок 70
18:49 23.07.2026
111 А50
18:49 23.07.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Ввв
18:52 23.07.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Беше Су-57
До коментар #107 от "Без име":Сега е Су-0
18:53 23.07.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 варна
До коментар #106 от "Мурзик":точно това написах и го изтриха по незнайна причина хахах...су 57 не е пето, ватенките лъжат, че е пето поколение
18:55 23.07.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 фър фър фър
18:59 23.07.2026
128 Коста
До коментар #14 от "Новости, Пару часов назад!":Щот са терористи
18:59 23.07.2026
129 койдазнай
Коментиран от #133, #134
18:59 23.07.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Коста
До коментар #25 от "правят правят":Вий там ли работите?
19:00 23.07.2026
132 Гук
19:00 23.07.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 чичо Кольо
До коментар #129 от "койдазнай":Еваларката.Руснаците са заключили бачкаторите вътре.
Коментиран от #142
19:02 23.07.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
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140 Този коментар е премахнат от модератор.
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142 Троленето не показва само твоята трагеди
До коментар #134 от "чичо Кольо":Показва деградацията и залят с фашизъм запад и отчаяността и безпомощността на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!
Коментиран от #148
19:06 23.07.2026
143 Гъбарко
Обем на производството: До края на 2024 г. официално са потвърдени около 22 произведени серийни самолета. През 2025 г. и 2026 г. руската „Обединена авиостроителна корпорация“ достави нови единични бройки на Военновъздушните сили.
Бойни загуби и инциденти: Реалният брой на наличните машини е по-малък от общо произведените. Има официални данни за разбили се машини при тестове, както и доклади от украинското разузнаване за поразени или повредени самолети Су-57 при безпилотни атаки срещу руски военни летища (като летище Ахтубинск и летище Шагол)
19:07 23.07.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
19:07 23.07.2026
146 Аз бих
19:08 23.07.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Ватиран посред лято
До коментар #137 от "Нали знайш":Съвременният фашизъм нахлу в Украйна от изток.
Коментиран от #155
19:12 23.07.2026
154 Нормално
19:14 23.07.2026
155 Ето
До коментар #153 от "Ватиран посред лято":Малка част от случващото се пред теб.
Запада залят от фашизъм и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, крадат авоари, имоти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!
Коментиран от #160, #161, #170
19:15 23.07.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Термин на столетието
19:16 23.07.2026
158 Ти па?!
До коментар #39 от "Амадор Ривас":Кога си го видял...?!
19:18 23.07.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Кажи браво на
До коментар #155 от "Ето":Запада!
Коментиран от #168
19:19 23.07.2026
162 Коментар 70 казва всичко как е положение
Коментиран от #165
19:19 23.07.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Вовата
19:21 23.07.2026
165 Да мръъъшо тролеща
До коментар #162 от "Коментар 70 казва всичко как е положение":Коментар 70 е еталон на тролещата мръъъша и показва деградацията и фашизма залял запада. За мръшляка, знайш. Отпадък. 😄
Коментиран от #167
19:21 23.07.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Кажи
До коментар #165 от "Да мръъъшо тролеща":Браво на Украйна!
Коментиран от #171
19:22 23.07.2026
168 Ето
До коментар #161 от "Кажи браво на":Малка част от случващото се пред теб.
Запада залят от фашизъм и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, крадат авоари, имоти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!
Коментиран от #177, #183
19:22 23.07.2026
169 Хи хи я
До коментар #36 от "Хи хи":Парите са европейски. От тях печелят българските търговци. Ще храним украинците, щото те са единствената ни надежда срещу терористична Русия.
Коментиран от #178
19:22 23.07.2026
170 Ватиран посред лято
До коментар #155 от "Ето":За бананите няма ли да добавите нещо?
Коментиран от #172, #184
19:23 23.07.2026
171 Нали знайш
До коментар #167 от "Кажи":кой казва браво на фашизма в Украйна? Глупака. Нали? 😄
19:23 23.07.2026
172 Чети
До коментар #170 от "Ватиран посред лято":Малка част от случващото се пред теб.
Запада залят от фашизъм и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, крадат авоари, имоти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!
19:23 23.07.2026
173 Това са безспорни
До коментар #70 от "Факт":Факти.
19:24 23.07.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Военните
Сега ще го понижат на СУ29.
19:24 23.07.2026
176 Защото не си виждал севернокорейските,
До коментар #95 от "варна":остай са.
19:24 23.07.2026
177 Кажи
До коментар #168 от "Ето":Браво и на Украйна.
Коментиран от #180
19:24 23.07.2026
178 Докато има глупаци
До коментар #169 от "Хи хи я":Ще има такива като САЩ да ги обират и унищожават! 😄
Коментиран от #194
19:25 23.07.2026
179 Колкото невинни руснаци изтрепа Путин,
19:25 23.07.2026
180 Нали знаеш
До коментар #177 от "Кажи":кой казва браво на фашизма в Украйна? Глупака. Нали? 😄
Коментиран от #186, #191, #195
19:25 23.07.2026
181 Купих си
19:27 23.07.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Серьожа
До коментар #170 от "Ватиран посред лято":Что такое банан?
19:28 23.07.2026
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 щайгата
До коментар #19 от "пресмял лсе хърбел на щърбел":Украински Ф16 свали руски СУ35 за първи път в реален бой.
Коментиран от #192
19:29 23.07.2026
188 Голям майтап
19:29 23.07.2026
189 Война е
До коментар #1 от "Боби":Ще падат още, и от едната, и отдругата страна. Говори се, че в зоната на конфликта има унищожена техника за няколко войни. Затова цените у нас и в Европа се увеличиха двойно.
19:30 23.07.2026
190 Този коментар е премахнат от модератор.
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Това прилича
До коментар #187 от "щайгата":на пропаганда за глупаци. 😄 Много малко е вероятно това, при положение, че радара на СУ 35 ще засече Ф16 от 3 пъти по далеч.
19:30 23.07.2026
193 Пилота
19:31 23.07.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Ватиран посред лято
До коментар #180 от "Нали знаеш":Не е случайно, че името Иван е своеобравен символ за глупав човек. Същото име се използва и като олицетворение на московец.
Коментиран от #197
19:31 23.07.2026
196 СУ 57 иск ада е Армата
Безаналогови!
🤣🤣🤣🤣
19:33 23.07.2026
197 Това е по детски тъпо 😄
До коментар #195 от "Ватиран посред лято":Фашизма залял запада опря до деца да тролят също като през ВСВ. 😄
19:33 23.07.2026
198 Ами
Веднъж на 76 години :)
19:34 23.07.2026
199 100 млн.долара
19:34 23.07.2026
200 Голям майтап
До коментар #5 от "Един":и този "най-добър изтребител" без малко да изтреби и пилота, който го управлява... я Путин да покаже как се управлява, докато Свети Петър не му каже как да катапултира къмто ада..
19:35 23.07.2026
201 От бункера
19:36 23.07.2026