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Русия »
Модерен руски изтребител се разби край Москва

Модерен руски изтребител се разби край Москва

23 Юли, 2026 18:06, обновена 23 Юли, 2026 19:09 1 854 201

  • су-57-
  • русия-
  • изтребител-
  • ту-22

Според информация на агенция РИА Новости пилотът е успял да катапултира своевременно с помощта на аварийната система за спасяване и е оцелял, като на мястото на падането се извършва оглед за установяване на причините за техническия инцидент

Модерен руски изтребител се разби край Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Руски военен самолет се е разбил в Московска област. Катастрофата е станала по време на тренировъчни учения, предава украинското издание Фокус.

Руското министерство на отбраната потвърди, че катастрофата е станала по време на военна тренировка в Московска област.

Твърди се, че падналият самолет е Су-57, модерен изтребител, разработен от Русия.

Според информация на агенция РИА Новости пилотът е успял да катапултира своевременно с помощта на аварийната система за спасяване и е оцелял, като на мястото на падането се извършва оглед за установяване на причините за техническия инцидент.

Су-57 е руски многоцелеви изтребител от пето поколение. Той е проектиран да придобива въздушно превъзходство, да прехваща други самолети и да поразява наземни и морски цели. Самолетът може да използва управляеми ракети и авиобомби, а също така е оборудван с радарна стелт технология.

Припомняме, че на 15 юни 2026 г. стратегически бомбардировач Ту-22М3 се разби в Иркутска област на Руската федерация. Руското Министерство на отбраната тогава заяви, че самолетът се е разбил по време на заход след планиран тренировъчен полет, а екипажът се е катапултирал. Според предварителните данни причината за катастрофата е отказ на двигателя. Самолетът Ту-22М3 се използва от Русия за удари по Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боби

    60 33 Отговор
    Тия коруби руски падат и без да ги стрелят 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #95, #189

    18:09 23.07.2026

  • 2 Гойко

    49 25 Отговор
    Красота!

    18:09 23.07.2026

  • 3 Очаквано

    46 24 Отговор
    Китайска електроника.

    18:09 23.07.2026

  • 4 Къде

    27 14 Отговор
    Z-пропагандист: "Някаква странна война. Противникът ни унищожава рафинериите, а ние удряме по бензиноколонки. Такава стратегия ни води към фиаско." Видео
    Подробно в коментарите.

    Коментиран от #93

    18:09 23.07.2026

  • 5 Един

    25 29 Отговор
    от най добрите изтребители е СУ 57.

    Коментиран от #39, #200

    18:10 23.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    36 15 Отговор
    НЕМА ТАКОВА НЕЩО.

    ПРОСТО ТРЕНИРАХМЕ....

    ТВЪРДО ПРИЗЕМЯВАНЕ

    ИЗПЪЛНЯВАМЕ ЗАДАЧКИТЕ

    ПО НОВИЯ КРАШ ТЕСТ.

    18:10 23.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соломон

    39 19 Отговор
    Модерния руски самолет пето поколение СУ57 бе изпратен в шестото изменение от собственото им безаналогово ПВО

    Коментиран от #11, #98

    18:11 23.07.2026

  • 10 Реалност

    35 19 Отговор
    Е, модерно бе само името му и анимацийките към него, иначе абсолютно безполезно хвърчило, поредния провал на монголските opки .

    18:11 23.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ха ха ха

    26 15 Отговор
    кой от общо 11те е летял все още? 4 със сигурност се разбиха:
    21 август 2011
    10 юни 2014
    24 декември 2019
    9 юни 2024 от дрон
    сега и на 23 юли 2026
    Първите 2 не са летели въобще

    18:12 23.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Новости, Пару часов назад!

    20 11 Отговор
    ВСУ са атакували един от най-новите логистични центрове на „Почта России“, изграден за доставки от AliExpress. Видео
    По време на атаката на ВСУ дрон е ударил разпределителния център на „Почта России“ във Воронежка област, установиха руски канали. Центърът е въведен в експлоатация едва през 2025 г., а по-рано медиите съобщаваха, че е бил изграден за обработка на поръчки от AliExpress.

    Коментиран от #128

    18:15 23.07.2026

  • 15 Хахахаха

    18 10 Отговор
    Само незаналоговите самолети могат да падат безаналогово!

    18:15 23.07.2026

  • 16 Руските летящи кюнци

    25 13 Отговор
    стават само за руско дървено отопление!

    18:15 23.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Чудесно

    24 13 Отговор
    Все така да продължават да се разбиват

    18:16 23.07.2026

  • 19 пресмял лсе хърбел на щърбел

    20 22 Отговор
    самолета е още нов а и пилота мое да му е прилошало да не е проблем самия самолет

    затова се тренира

    паднал, паднал голяма работа, руснаците си ги правят , ще си направят друг

    важното е при нас да не паднат че имаме определена бройка която намалява ама се смеем иначе весело ни е а краварите ни мадръъсат със тяхните кошници еф 16

    Коментиран от #25, #187

    18:16 23.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хахахаха

    26 13 Отговор

    До коментар #6 от "Поредните Урко фашистки лъжи":

    Всеки ден руска трагедия.

    18:16 23.07.2026

  • 23 Че те

    17 5 Отговор
    немодерни имат ли?

    18:16 23.07.2026

  • 24 Пак Някой

    21 12 Отговор
    Е Прекалил със Одеколона.

    Пушат Пият

    Не се спират тия

    Скапани Руски Изр.оди.

    18:17 23.07.2026

  • 25 правят правят

    24 11 Отговор

    До коментар #19 от "пресмял лсе хърбел на щърбел":

    колко да правят... от 2011та година цели 11 бройки

    Коментиран от #131

    18:17 23.07.2026

  • 26 Путин

    24 13 Отговор
    Она утанула!
    Като подводницата Курск и непотопяемият крайцер Мацква!

    Коментиран от #103

    18:17 23.07.2026

  • 27 оня с коня

    12 15 Отговор
    хора със оформени брадички и оскубани вежди виждали самолет само във небето да не пишат коментари много моля смешни сте

    18:17 23.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Уж според Мара Атанасова и Урсула

    10 21 Отговор
    Русия нямала самолети, ракети, яйца и Путин умрял за трети път, ама възкръснал:))

    18:18 23.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пуссин

    18 7 Отговор
    той не е паднал... възвишил се е на небето. По не високо. ха ха ха ха
    Не случайно нашите войски са космически ей...

    18:18 23.07.2026

  • 32 Ултрамодерен

    17 6 Отговор
    Има и катапулт!

    18:19 23.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Свален е

    16 8 Отговор
    от по-модерно ПВО!

    18:20 23.07.2026

  • 36 Хи хи

    8 23 Отговор

    До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    урките не са ни никакви братя !! Не стига, че загубиха 20% укротеритории, ами и не спряха да плюскат от нашите пари !!

    Коментиран от #83, #169

    18:21 23.07.2026

  • 37 каПуткин не хареса това

    18 7 Отговор
    Не останаха.

    18:21 23.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Амадор Ривас

    17 7 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    Много красиво се разбива...

    Коментиран от #158

    18:21 23.07.2026

  • 40 Хахахаха

    23 8 Отговор

    До коментар #30 от "И що за мизерна душичка":

    Това е военен самолет и военен. Хора и машина за убиване на други хора. С падането на този самолет са спасени много животи6, как да не се радваш?

    Коментиран от #68

    18:21 23.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Соломон

    19 6 Отговор

    До коментар #30 от "И що за мизерна душичка":

    Винаги се радвам когато кармата застигне някой който я заслужава.

    Коментиран от #52

    18:22 23.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    18 6 Отговор
    ТИЯ НЕФЕЛНИЦИ И БЕЗ ВОЙНА СЕ ТРЕПЯТ УСПЕШНО..

    18:23 23.07.2026

  • 46 Хо хо

    14 6 Отговор
    Льотчик позакурил как на фронте и самальот упал.

    18:23 23.07.2026

  • 47 Москвича

    16 6 Отговор
    на изтребителите!

    18:23 23.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Земля

    17 6 Отговор
    в илюминатаре...

    18:24 23.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ами факт

    5 10 Отговор

    До коментар #42 от "Соломон":

    Типично е за дребна душица, осакатена без ценностна система и достойнство! Жалко за родители съсипали така децата си.

    18:25 23.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хорейшио

    21 5 Отговор
    Според вас, в коя държава са способни да си свалят единствения 5-то поколение изтребител, със собственото ПВО?

    Коментиран от #69

    18:25 23.07.2026

  • 56 Немодерните

    11 5 Отговор
    се забиваха в многоетажки !

    18:25 23.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Старлинк

    10 5 Отговор
    Курица не птица...

    18:26 23.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Кремълски сурикат

    12 4 Отговор
    Еее квтта са на ЗСУ са им хакнали. ПВОто

    Коментиран от #76

    18:28 23.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 чичо Кольо

    9 3 Отговор
    Еваларката.

    18:28 23.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ванга

    15 4 Отговор
    Русия ке падне

    18:29 23.07.2026

  • 66 Пилота

    8 6 Отговор
    украински шпион,нарочно го е разбил!Руснак нямаше да избега!Ще му режат ушите!

    18:29 23.07.2026

  • 67 Трудна е професията на летеца

    7 9 Отговор
    Военният летец е в постоянна опастност от големите натоварвания и авариите на сложната техника. Добре, че се е спасил летеца.

    Коментиран от #163

    18:30 23.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хахахаха

    16 3 Отговор

    До коментар #55 от "Хорейшио":

    Само безаналогово ПВО може да прихване безаналогов самолет!

    18:30 23.07.2026

  • 70 Факт

    19 6 Отговор
    В Европа и САЩ всичко е спокойно! Няма бомби,взривове ,дронове и ракети! А раша и чалмите аятоласи всеки ден ги бомбят! На техните територии! Раша даде досега милиони убити и осакатени! А са още на 50 км.от границата си и се бият за няколко села в Украйна. На чалмите САЩ им изби военното ръководство + върховният им лидер аятолаха. В САЩ никога не е имало бомби освен самоубийствените атентати на мохамедани септември 2001 г. Следващия месец САЩ влезе в Афганистан ,изби лидерите на талибаните и ги прогони в планините сврени в пещерите. След това ликвидира и лидера на "Ал Кайда" Бин Ладен скрил се в Пакистан. САЩ стоя в Афганистан 20 г. (2001 - 2021), като през 2021 г. Байдън и главатарите на талибаните подписаха споразумение че повече никога няма да извършват атентати в САЩ. САЩ въоръжи 300-хилядна правителствена армия на Афганистан и се изтегли. След няколко месеца талибаните отново взеха властта, явно там си искат шериата. Но спазват споразумението и не си и помислят да закачат Америка. За 20 г. Американците дадоха няколко стотин жертви предимно при самоубийствени атентати. За разлика от руснаците които бяха 10 г.( 1979-1989) в Афганистан ,бяха прогонени оттам и дадоха 16 хиляди убити и 36 хиляди ранени и инвалиди.

    Коментиран от #74, #85, #173

    18:30 23.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хомосексуалисти за Путин

    11 2 Отговор

    До коментар #60 от "Кремълски сурикат":

    Урррааа!

    18:32 23.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Кремълски сурикат

    7 2 Отговор
    Еее казат са на ЗСУ са им хакнали. ПВОто

    18:33 23.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Спасил се летеца

    15 3 Отговор
    сега пехотинец на Константиновка!

    18:34 23.07.2026

  • 81 Троленето не е коментар бе глупав

    1 7 Отговор

    До коментар #74 от "чичо Кольо":

    Колко е просттт тролея, да е парцала и да се фали. Абе мръъъшата си е мръъъша. Знайш, нали? 😄

    18:34 23.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 БРАВО НА САЩ И ...БЕЛИЯТ ВОЖД ТРЪМП

    10 5 Отговор

    До коментар #70 от "Факт":

    Щатски ракети трепят руснаци и иранци..
    В САЩ е спокойно и щастливо
    Евалла Бай Дончо и Европейски лидери

    Коментиран от #91

    18:36 23.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Постоянните провокации

    2 6 Отговор
    Поставят в опастност самото съществуване на човешката цивилизация. Тези, които подкрепят бандеровците не осъзнават, че войната може да прерастне в световна атомна.

    18:36 23.07.2026

  • 88 Въшката каПуткин от пе де Рассия

    8 3 Отговор
    Няма проблеми. До година-две ще си направим друг.

    18:36 23.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Ами като не останаха

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "Къде":

    рафинерии в украйна, какво да унищожават?
    Добре поне, че Европа няма нужда да им праща бензин без пари. Не се ли радваш?

    18:39 23.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 варна

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    всички руски оръжия са тотал щета, и корабите са пробити корита..и самолетите летящи щайги

    Коментиран от #176

    18:39 23.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Ама те

    5 1 Отговор
    общо 4 ли са ?

    18:40 23.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 да питам

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Путин":

    А верно ли като се самовзривила руската подводница Курск, Русия казала на хората че 150 човека екипаж били оцелели ?

    18:44 23.07.2026

  • 104 ха ха ха

    3 0 Отговор
    пак ли като в Сирия като си свалиха самолета. Играел на криеница с израелски Ф16... накрая си свалиха собствения.

    18:44 23.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Мурзик

    6 1 Отговор
    Казват, че бил свален от свои, което означава, че е бил "заключен" на радара, което означава, че е невидим само, ако се правим, че не го виждаме. Това е СУ-35 с "барнат" костюм. И без това двигателите не отговарят на изискванията за 5-то поколение.

    Коментиран от #121

    18:45 23.07.2026

  • 107 Без име

    2 3 Отговор
    Учебен самолет. Дали е СУ-57, още не се знае.

    Коментиран от #116

    18:46 23.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Ф-16 Блок 70

    3 3 Отговор
    Такива безаналогови Су-фърчила ги лапам по 20 на закуска.

    18:49 23.07.2026

  • 111 А50

    1 4 Отговор
    След 4 години война преди това изпитания и експлоатация няколко години и това е първа загуба на Су-57. Само за сравнение колко ф22 и ф35 се излупаха в Сащ без война

    18:49 23.07.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Ввв

    5 1 Отговор
    Блатни неволи,руснак и самолет са две несъвместими неща….

    18:52 23.07.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Беше Су-57

    5 1 Отговор

    До коментар #107 от "Без име":

    Сега е Су-0

    18:53 23.07.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 варна

    4 0 Отговор

    До коментар #106 от "Мурзик":

    точно това написах и го изтриха по незнайна причина хахах...су 57 не е пето, ватенките лъжат, че е пето поколение

    18:55 23.07.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 фър фър фър

    3 0 Отговор
    тууп

    18:59 23.07.2026

  • 128 Коста

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Новости, Пару часов назад!":

    Щот са терористи

    18:59 23.07.2026

  • 129 койдазнай

    6 0 Отговор
    Кой казваше, че руското ПВО нищо не уцелва?!? Както виждате уцелва! Оня ден имаше чудесни кадри, как със Панцир обстрелват някакъв склад, барабар както работниците са вътре! Коментарите на обстрелваните бяха чудесни!

    Коментиран от #133, #134

    18:59 23.07.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Коста

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "правят правят":

    Вий там ли работите?

    19:00 23.07.2026

  • 132 Гук

    4 0 Отговор
    Радвам се.

    19:00 23.07.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 чичо Кольо

    5 0 Отговор

    До коментар #129 от "койдазнай":

    Еваларката.Руснаците са заключили бачкаторите вътре.

    Коментиран от #142

    19:02 23.07.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Троленето не показва само твоята трагеди

    0 5 Отговор

    До коментар #134 от "чичо Кольо":

    Показва деградацията и залят с фашизъм запад и отчаяността и безпомощността на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!

    Коментиран от #148

    19:06 23.07.2026

  • 143 Гъбарко

    7 0 Отговор
    Към 2026 г. Русия разполага с приблизително 20-тина серийно произведени изтребителя Су-57, като точният брой в оперативна готовност остава строго пазена военна тайна. Основни факти за броя и състоянието на Су-57
    Обем на производството: До края на 2024 г. официално са потвърдени около 22 произведени серийни самолета. През 2025 г. и 2026 г. руската „Обединена авиостроителна корпорация“ достави нови единични бройки на Военновъздушните сили.
    Бойни загуби и инциденти: Реалният брой на наличните машини е по-малък от общо произведените. Има официални данни за разбили се машини при тестове, както и доклади от украинското разузнаване за поразени или повредени самолети Су-57 при безпилотни атаки срещу руски военни летища (като летище Ахтубинск и летище Шагол)

    19:07 23.07.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 аz СВО Победа 81

    6 0 Отговор
    Налетял се.
    🤣🤣🤣

    19:07 23.07.2026

  • 146 Аз бих

    5 0 Отговор
    го насочил към Кремъл,преди катапултирането!

    19:08 23.07.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Ватиран посред лято

    6 1 Отговор

    До коментар #137 от "Нали знайш":

    Съвременният фашизъм нахлу в Украйна от изток.

    Коментиран от #155

    19:12 23.07.2026

  • 154 Нормално

    5 0 Отговор
    Руска летяща тенекия.

    19:14 23.07.2026

  • 155 Ето

    0 6 Отговор

    До коментар #153 от "Ватиран посред лято":

    Малка част от случващото се пред теб.

    Запада залят от фашизъм и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, крадат авоари, имоти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!

    Коментиран от #160, #161, #170

    19:15 23.07.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Термин на столетието

    7 0 Отговор
    Модерен руски!

    19:16 23.07.2026

  • 158 Ти па?!

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Амадор Ривас":

    Кога си го видял...?!

    19:18 23.07.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Кажи браво на

    3 0 Отговор

    До коментар #155 от "Ето":

    Запада!

    Коментиран от #168

    19:19 23.07.2026

  • 162 Коментар 70 казва всичко как е положение

    4 0 Отговор
    Факт

    Коментиран от #165

    19:19 23.07.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Вовата

    5 0 Отговор
    модерен ли е?

    19:21 23.07.2026

  • 165 Да мръъъшо тролеща

    2 4 Отговор

    До коментар #162 от "Коментар 70 казва всичко как е положение":

    Коментар 70 е еталон на тролещата мръъъша и показва деградацията и фашизма залял запада. За мръшляка, знайш. Отпадък. 😄

    Коментиран от #167

    19:21 23.07.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Кажи

    6 0 Отговор

    До коментар #165 от "Да мръъъшо тролеща":

    Браво на Украйна!

    Коментиран от #171

    19:22 23.07.2026

  • 168 Ето

    1 5 Отговор

    До коментар #161 от "Кажи браво на":

    Малка част от случващото се пред теб.

    Запада залят от фашизъм и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, крадат авоари, имоти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!

    Коментиран от #177, #183

    19:22 23.07.2026

  • 169 Хи хи я

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хи хи":

    Парите са европейски. От тях печелят българските търговци. Ще храним украинците, щото те са единствената ни надежда срещу терористична Русия.

    Коментиран от #178

    19:22 23.07.2026

  • 170 Ватиран посред лято

    3 0 Отговор

    До коментар #155 от "Ето":

    За бананите няма ли да добавите нещо?

    Коментиран от #172, #184

    19:23 23.07.2026

  • 171 Нали знайш

    1 3 Отговор

    До коментар #167 от "Кажи":

    кой казва браво на фашизма в Украйна? Глупака. Нали? 😄

    19:23 23.07.2026

  • 172 Чети

    1 4 Отговор

    До коментар #170 от "Ватиран посред лято":

    Малка част от случващото се пред теб.

    Запада залят от фашизъм и направил гнездо в Украйна денонощно залива Русия с евтина пропаганда и лъжи като през ВСВ. Гонят се артисти, спортисти, крадат авоари, имоти, анатемосва се народ, също като през ВСВ, рушат се паметници, променя се история, рушат се църкви, гонят се свещеници репресии на народа, прибират ги като кучета насилствено от улицата и от домовете им, за пушечно месо и така нататък. Вие сте най яркият пример за фашизъм, тролейки денонощно срещу Русия!

    19:23 23.07.2026

  • 173 Това са безспорни

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Факт":

    Факти.

    19:24 23.07.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Военните

    3 0 Отговор
    полети са два вида учебнотренировъчни или авиошоу (с публика) и бойни.
    Сега ще го понижат на СУ29.

    19:24 23.07.2026

  • 176 Защото не си виждал севернокорейските,

    5 0 Отговор

    До коментар #95 от "варна":

    остай са.

    19:24 23.07.2026

  • 177 Кажи

    5 0 Отговор

    До коментар #168 от "Ето":

    Браво и на Украйна.

    Коментиран от #180

    19:24 23.07.2026

  • 178 Докато има глупаци

    1 4 Отговор

    До коментар #169 от "Хи хи я":

    Ще има такива като САЩ да ги обират и унищожават! 😄

    Коментиран от #194

    19:25 23.07.2026

  • 179 Колкото невинни руснаци изтрепа Путин,

    8 0 Отговор
    няма настигане.

    19:25 23.07.2026

  • 180 Нали знаеш

    2 5 Отговор

    До коментар #177 от "Кажи":

    кой казва браво на фашизма в Украйна? Глупака. Нали? 😄

    Коментиран от #186, #191, #195

    19:25 23.07.2026

  • 181 Купих си

    4 0 Отговор
    модерен руски хладилник!

    19:27 23.07.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Серьожа

    4 0 Отговор

    До коментар #170 от "Ватиран посред лято":

    Что такое банан?

    19:28 23.07.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 щайгата

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "пресмял лсе хърбел на щърбел":

    Украински Ф16 свали руски СУ35 за първи път в реален бой.

    Коментиран от #192

    19:29 23.07.2026

  • 188 Голям майтап

    5 0 Отговор
    са така наречените "модерни руски изтребители"... на дървени въглища.

    19:29 23.07.2026

  • 189 Война е

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    Ще падат още, и от едната, и отдругата страна. Говори се, че в зоната на конфликта има унищожена техника за няколко войни. Затова цените у нас и в Европа се увеличиха двойно.

    19:30 23.07.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Това прилича

    1 4 Отговор

    До коментар #187 от "щайгата":

    на пропаганда за глупаци. 😄 Много малко е вероятно това, при положение, че радара на СУ 35 ще засече Ф16 от 3 пъти по далеч.

    19:30 23.07.2026

  • 193 Пилота

    5 0 Отговор
    натиснал копчето ,,Невидимъй"!

    19:31 23.07.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Ватиран посред лято

    2 0 Отговор

    До коментар #180 от "Нали знаеш":

    Не е случайно, че името Иван е своеобравен символ за глупав човек. Същото име се използва и като олицетворение на московец.

    Коментиран от #197

    19:31 23.07.2026

  • 196 СУ 57 иск ада е Армата

    4 0 Отговор
    крайцерът Мацква е подводница...
    Безаналогови!

    🤣🤣🤣🤣

    19:33 23.07.2026

  • 197 Това е по детски тъпо 😄

    0 3 Отговор

    До коментар #195 от "Ватиран посред лято":

    Фашизма залял запада опря до деца да тролят също като през ВСВ. 😄

    19:33 23.07.2026

  • 198 Ами

    0 3 Отговор
    Достоверната информация от "Фокус" е като Халеевата комета.
    Веднъж на 76 години :)

    19:34 23.07.2026

  • 199 100 млн.долара

    2 0 Отговор
    станаха СТЕЛТ!🤓

    19:34 23.07.2026

  • 200 Голям майтап

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    и този "най-добър изтребител" без малко да изтреби и пилота, който го управлява... я Путин да покаже как се управлява, докато Свети Петър не му каже как да катапултира къмто ада..

    19:35 23.07.2026

  • 201 От бункера

    2 0 Отговор
    Модерен, модел 93-та

    19:36 23.07.2026

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