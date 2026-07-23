Модерен руски изтребител се разби край Москва

Руски военен самолет се е разбил в Московска област. Катастрофата е станала по време на тренировъчни учения, предава украинското издание Фокус.

Руското министерство на отбраната потвърди, че катастрофата е станала по време на военна тренировка в Московска област.

Твърди се, че падналият самолет е Су-57, модерен изтребител, разработен от Русия.

Според информация на агенция РИА Новости пилотът е успял да катапултира своевременно с помощта на аварийната система за спасяване и е оцелял, като на мястото на падането се извършва оглед за установяване на причините за техническия инцидент.

Су-57 е руски многоцелеви изтребител от пето поколение. Той е проектиран да придобива въздушно превъзходство, да прехваща други самолети и да поразява наземни и морски цели. Самолетът може да използва управляеми ракети и авиобомби, а също така е оборудван с радарна стелт технология.

Припомняме, че на 15 юни 2026 г. стратегически бомбардировач Ту-22М3 се разби в Иркутска област на Руската федерация. Руското Министерство на отбраната тогава заяви, че самолетът се е разбил по време на заход след планиран тренировъчен полет, а екипажът се е катапултирал. Според предварителните данни причината за катастрофата е отказ на двигателя. Самолетът Ту-22М3 се използва от Русия за удари по Украйна.