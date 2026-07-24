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Зетят на Кристиано Роналдо е разследван за бой с петли

Зетят на Кристиано Роналдо е разследван за бой с петли

24 Юли, 2026 07:28 469 2

  • кристиано роналдо-
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  • бой с петли

Според Daily Mail, полицията, действайки по сигнал, е извършила претърсвания в три обекта в южните градове Грамаду и Игрежиня, като един от тях принадлежи на Бертолучи

Зетят на Кристиано Роналдо е разследван за бой с петли - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Зетят на Кристиано Роналдо е станал обект на разследване в Бразилия. Александре Бертолучи, който е съпруг на сестра му Кати Авейро, е заподозрян в организация на бой с петли.

Според Daily Mail, полицията, действайки по сигнал, е извършила претърсвания в три обекта в южните градове Грамаду и Игрежиня, като един от тях принадлежи на Бертолучи.

Според разследващите, петлите от породата Мура са били отглеждани и обучавани за бой на тези места. Намерени са общо приблизително 1500 птици, много от които са били държани в изключително жестоки условия: в тесни клетки, с признаци на изтощение, наранявания и осакатявания.

Разследващите са открили и специализирано оборудване за бой, включително тренировъчни рингове. Оръжия и документи са били иззети в други имоти, които не принадлежат на Бертолучи.

Съпругът на Катя Авейро напълно отрича каквото и да е участие в незаконни боеве с петли. Адвокатът му заяви, че съоръжението е обикновена птицеферма, където се извършва селективно развъждане под наблюдението на ветеринарен лекар.

Боевете с петли са забранени в Бразилия и в някои случаи може да са свързани с организираната престъпност. Най-често групи от хора сформират престъпни организации специално с цел организиране на боеве, а събитията обикновено се провеждат на отдалечени места, обикновено в селски райони. Много от тях са организирани чрез групи в WhatsApp, за да се избегне разкриването от полицията.


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