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Брус Уилис на разходка в Лос Анджелис (СНИМКА)

Брус Уилис на разходка в Лос Анджелис (СНИМКА)

24 Юли, 2026 07:16 994 4

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  • лос анджелис-
  • ема хеминг-
  • деми мур

Редките му излизания навън показват, че той все още има възможност да се радва на моменти извън дома.

Брус Уилис на разходка в Лос Анджелис (СНИМКА) - 1
Снимкa: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Брус Уилис, който страда от фронтотемпорална деменция, се появи публично за първи път от известно време. На 19 юли 71-годишният актьор беше забелязан по време на автомобилна разходка в квартал Студио Сити в Лос Анджелис, пише nova.bg. Уилис беше на седалката до шофьора, облечен в синя риза и с бейзболна шапка. По снимките той изглежда спокоен и отпуснат, което донесе известно успокоение на многобройните му почитатели по света.

Актьорът, станал световноизвестен с ролята си в поредицата „Умирай трудно“, беше диагностициран с афазия през 2022 г., а през 2023 г. семейството му съобщи, че заболяването е прогресирало до фронтотемпорална деменция. Болестта постепенно засяга способността му да говори, но редките му излизания навън показват, че той все още има възможност да се радва на моменти извън дома.

Съпругата му Ема Хеминг редовно информира обществеността за състоянието му. В интервю за подкаста The Bo'sticks тя обясни, че заболяването на Уилис засяга основно езиковите способности, а не паметта. По думите ѝ актьорът продължава да разпознава своите близки, за разлика от много пациенти с болестта на Алцхаймер.

„Формата на заболяването, от която страда Брус, засяга езика. Съществува и друг вариант, който влияе предимно върху поведението“, посочи Хеминг.

Тя разкри още, че семейството е взело трудното решение актьорът да бъде настанен във второ жилище, пригодено за необходимите медицински грижи. Решението е било съобразено и с благополучието на двете им малки дъщери - Мейбъл и Евелин.

„Знаех, че Брус би искал именно това за нашите момичета“, каза Хеминг в интервю за Ей Би Си нюз.

В грижите за актьора активно участва цялото семейство. Бившата му съпруга Деми Мур и трите им дъщери също оказват постоянна подкрепа на Ема Хеминг. По-рано Мур публично похвали усилията ѝ, като заяви, че изпитва огромно съчувствие към нея и се възхищава на начина, по който се справя със ситуацията.

Според Хеминг домът им остава изпълнен с любов, топлина, внимание и смях. Благодарение на подкрепата на своите близки Брус Уилис продължава да се радва на кратки разходки и спокойни моменти извън дома въпреки тежкото заболяване.


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  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Мучи ли ,или блее?🦧🐄🐑🥳🤣👍

    07:20 24.07.2026

  • 2 Милена Богданова

    1 1 Отговор
    А кой чаластри сега Ема Хеминг?

    07:24 24.07.2026

  • 3 Па що?

    1 1 Отговор
    Можеше да го докарате в Сусурлево, и да му кажете, че е в Лос Анджелис!

    07:28 24.07.2026

  • 4 Иван

    3 0 Отговор
    Тоя ще е следващият президент на САЩ !!

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