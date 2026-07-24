Автомобил се обърна по таван край Румънското посолство

Тежък инцидент стана в София. Автомобил се обърна по таван в участъка между телевизионната кула и Румънското посолство в града.
Движението в посока бул. "Ситняково" бе спряно и се пренасочваше през "Цариградско шосе".
Според коментари в социалните мрежи до инцидента се стига, след като водачът се е ударил в бордюра и е загубил контрол над автомобила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
07:35 24.07.2026
2 Казанлъшкия
07:38 24.07.2026
3 Чочо
07:39 24.07.2026
4 Верно ли
Коментиран от #5
07:42 24.07.2026
5 верно, бе
До коментар #4 от "Верно ли":Ако ти е скучно, качи се на мотора или колата и се заший някъде.
07:46 24.07.2026