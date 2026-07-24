Автомобил се обърна по таван край Румънското посолство

Тежък инцидент стана в София. Автомобил се обърна по таван в участъка между телевизионната кула и Румънското посолство в града.

Движението в посока бул. "Ситняково" бе спряно и се пренасочваше през "Цариградско шосе".

Според коментари в социалните мрежи до инцидента се стига, след като водачът се е ударил в бордюра и е загубил контрол над автомобила.