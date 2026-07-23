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Под тежък обстрел! Руски въздушни удари спряха временно влизането на кораби в ключови украински пристанища
  Тема: Украйна

Под тежък обстрел! Руски въздушни удари спряха временно влизането на кораби в ключови украински пристанища

23 Юли, 2026 14:33 2 374 146

  • русия-
  • украйна-
  • черно море-
  • ракети-
  • дронове

Украйна е загубила около една трета от капацитета си за износ на зърно през черноморските си пристанища вследствие на руски ракетни и дронови удари, според търговци и анализатори

Под тежък обстрел! Руски въздушни удари спряха временно влизането на кораби в ключови украински пристанища - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Корабособственици временно преустановиха влизането на кораби в черноморските пристанища на Украйна за износ на селскостопанска продукция след рязкото увеличаване на руските атаки срещу пристанищна инфраструктура и търговски кораби, съобщи украинското министерство на земеделието, цитирано от "Ройтерс".

Украйна е загубила около една трета от капацитета си за износ на зърно през черноморските си пристанища вследствие на руски ракетни и дронови удари, според търговци и анализатори.

"Днес нито един кораб не премина през Черноморския морски коридор на Украйна - точно в пиковия момент на прибирането на реколтата. Това е умишлен икономически и хуманитарен терор", написа Сибига в X. Той допълни, че Киев е поискал спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН в понеделник.

По думите му алтернативните маршрути и наличната инфраструктура в момента не се използват в пълна степен.

След оттеглянето на Русия през 2023 г. от споразумението за безопасен износ на селскостопанска продукция през Черно море, Украйна разчита основно на собствен морски коридор за износа на зърно. През последните седмици обаче руските атаки срещу дълбоководни пристанища и международни търговски кораби се засилиха. Според корабни брокери нарастващият военен риск е накарал корабособствениците да избягват украинските пристанища, а търговците временно са спрели покупките.

При руски ракетен удар край Одеса в неделя по кораб, превозващ царевица, загинаха девет членове на екипажа от Индия и Сирия, както и украински пилот, съобщиха украинските власти.

Временно изпълняващият длъжността външен министър Андрий Сибига заяви, че през последните дни Русия е атакувала най-малко три граждански товарни кораба.

"Днес нито един кораб не премина през Черноморския морски коридор на Украйна - точно в пиковия момент на улова. Това е умишлен икономически и хуманитарен терор", написа Сибиха в X. Той допълни, че Киев е поискал спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН в понеделник.

Москва твърди, че атакува пристанищна инфраструктура и кораби, които подпомагат украинската армия. Междувременно Украйна също засилва ударите си срещу кораби в Азовско и Черно море в рамките на кампания за изолиране на окупирания Крим и ограничаване на руските приходи.

В сряда Русия въведе временна забрана за движение на кораби до и от пристанище Новоросийск, което обработва до една трета от руския износ на зърно.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна потопи

    14 86 Отговор
    2/3 от рашисткия флот и гордостта им 120-метровия флагман "Москва"

    Коментиран от #4, #7, #74

    14:36 23.07.2026

  • 2 И Киев е Руски

    91 11 Отговор
    Пристанищата са си руски и Русия решава кой ще влиза.Това не България Безмер предадена доброволно територия на терористите от нато

    Коментиран от #54

    14:36 23.07.2026

  • 3 Зевс

    103 6 Отговор
    Не знам какво изнасят украинците, обаче внасят много оръжия през тези пристанища.

    Коментиран от #23

    14:37 23.07.2026

  • 4 Точен сте

    15 74 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна потопи":

    Укрите прогониха рашките разбити и от черно и Азовско море и не могат да припарят на 250 км.от Одеса

    Коментиран от #15, #17, #39

    14:37 23.07.2026

  • 5 Недостатъчно!

    83 9 Отговор
    Ударите по укра не трябва да спират! До капитулацията!

    14:38 23.07.2026

  • 6 И Киев е Руски

    42 6 Отговор
    Българите да стягат мешките с козметиката

    14:39 23.07.2026

  • 7 Зевс

    12 71 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна потопи":

    Също така са убити и 36 нещастни руски генерали в Украйна. Най много убити генерали в една война досега. Украинците ги помляха от бой жестоко

    Коментиран от #12, #13, #16, #32

    14:40 23.07.2026

  • 8 Българин

    9 57 Отговор
    Гръмнете и трите бункера на ботокса.Все в един ще бъде.

    14:40 23.07.2026

  • 9 444444

    63 3 Отговор
    Тези кораби са от сечестия флот на Украйна, така че са законна цел.Също както поразениите в Азовско море над 50 кораба (по данни на Украйна) от сенчестия флот на Русия

    14:40 23.07.2026

  • 10 Време беше

    74 5 Отговор
    да се спрат доставките на оръжия на украинският фашистки режим.

    14:40 23.07.2026

  • 11 Временно, времнно колко пък

    28 5 Отговор
    да е временно?

    Коментиран от #37

    14:40 23.07.2026

  • 12 И Киев е Руски

    40 4 Отговор

    До коментар #7 от "Зевс":

    Тия убитите са генерали колкото Бою Сиганина

    14:41 23.07.2026

  • 13 Недостатъчно!

    8 9 Отговор

    До коментар #7 от "Зевс":

    Да се изредим дружно на Блогъра от Крим!
    После го заравяме!

    14:41 23.07.2026

  • 14 Еврастите в територията

    20 2 Отговор
    ще бъдат тричани през врата със струна от пиано

    14:42 23.07.2026

  • 15 Хохо Бохо

    51 4 Отговор

    До коментар #4 от "Точен сте":

    Я, ти май си най-умния от жалкопаветната люцерна та да те питам: как така Русия е готова да нападне 4 други държави след войната с бандеристан? Нали саловермахта победи?

    Коментиран от #19, #22

    14:42 23.07.2026

  • 16 Абсолютно се точен отново

    11 11 Отговор

    До коментар #7 от "Зевс":

    Мощна руска пехотна атака към Констановка. Резултата е впепатляващ

    Коментиран от #108

    14:43 23.07.2026

  • 17 педераститесте много точни

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Точен сте":

    как синабиватедо картофите точни сте грешка няма

    14:43 23.07.2026

  • 18 Специалист

    33 6 Отговор
    Това трябваше отдавна да почне.Руснаците до сега ги жалеха. Един народ са.Явно има договорка Лавров и Рубио.Иран ще е разменна монета

    Коментиран от #105

    14:43 23.07.2026

  • 19 Точен

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    Даж май ка ти пита за още.

    Коментиран от #25, #38

    14:44 23.07.2026

  • 20 И Киев е Руски

    43 4 Отговор
    Украйна е загубила около една трета от капацитета си да внася оръжия от евро загубеняци те И сега дукера ги зове

    14:44 23.07.2026

  • 21 Без име

    27 4 Отговор
    Губят войната и им поставиха санкции за зърното. Хахахаааа

    Коментиран от #30

    14:44 23.07.2026

  • 22 този разхопан лагер се

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    раздава най много много обича наденицата до картофите

    14:44 23.07.2026

  • 23 БГ надуваем флот

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Не съвсем, оръжията за Украйна се внасяха от Полша и от Гърция, бг и Румъния, от повече от десет години вече.

    14:45 23.07.2026

  • 24 Баламата

    15 1 Отговор
    Временно,временно,колко да е временно? До изтрезняване

    14:45 23.07.2026

  • 25 точенсипедеал няма грешка

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Точен":

    за коя майка става дума твоята разбрах че обича да гледа кактечукатром@и

    14:46 23.07.2026

  • 26 ФАКТ Е

    7 35 Отговор
    Според полевите дневници, отчитащи убитите и ранените във войната 1877-1878г.
    71% от жертвите са украинци,
    12% са румънци,
    5% са българи,
    4% са руснаци,
    3% са финландци
    5% са от други националности в Руската империя.

    Според вас, на украинците, или на руснаците трябва да благодарим.
    Още повече, че след 3-ти март в Сан Стефано,
    Русия превръща българските земи в Задунайска губерния.
    Поради което се е наложило свикването на Берлинският конгрес.
    Там на 1-ви юли е учредена държавата България.
    Но тя остава васална на
    Османската и на Руската империя
    до Независимостта на България, провъзгласена на 22 септември 1908 г.
    в църквата „Св. 40 мъченици“ във Велико Търново.
    С този исторически акт, обявен с Манифест от министър-председателя Александър Малинов,
    цар Фердинанд е коронясан за цар на българите у нас и по света.

    Русофилията е съсипала мозъкът но много българи.
    Особено в социалистическият концлагер НРБ,
    която фактически бе 16-та ССР.
    Чийто продукт е и путиниста Румен Радев.

    Коментиран от #29, #31, #44, #47, #56, #58

    14:48 23.07.2026

  • 27 азз

    25 3 Отговор
    ами така е укри - терористи,вие трепете напълно невинни цивилни граждани,сега си получавате заслуженото....и още може....

    14:49 23.07.2026

  • 28 Сатана Z

    27 4 Отговор
    Лоши руснаци.Не дават на Укропам пауза за хидратация,а ги бият като циганин не си бие кучето.

    14:50 23.07.2026

  • 29 да лагер

    9 14 Отговор

    До коментар #26 от "ФАКТ Е":

    Радев е путинист за това американски самолети кацат в България жълтопаветната плява сте доказанипедерасти от малки

    14:50 23.07.2026

  • 30 Чиниш ми се

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Без име":

    Дърт закоравял мин,едчия.

    Коментиран от #33

    14:52 23.07.2026

  • 31 Тоя, пък.

    36 5 Отговор

    До коментар #26 от "ФАКТ Е":

    Хахаха, абе - този - в последното преброяване на населението в Руската империя в края на 19 век, НИТО ЕДИН жител на Одеса например, не се е самоопределил като "украинец" !!! Какви полеви дневници, когато тогава не е съществувало дори понятие "украинец"?
    Мечтая си за глобален закон за евтaнaзия на 0лиг0фpeните. Тогава на света няма да остане нито един русофоб.

    Коментиран от #40

    14:52 23.07.2026

  • 32 Цеко, Лесичери

    3 17 Отговор

    До коментар #7 от "Зевс":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.

    14:54 23.07.2026

  • 33 Хохо Бохо

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Чиниш ми се":

    И аз съм мин,едчия.

    14:55 23.07.2026

  • 34 Механик

    21 3 Отговор
    Мммм, новият супер-генерал явно добре се справя. Перемогата върви към полската граница.
    Браво!

    Коментиран от #46

    14:56 23.07.2026

  • 35 Значи

    23 3 Отговор
    украина може да засилва ударите си срещу кораби в Азовско и Черно море , а Русия не може !

    14:57 23.07.2026

  • 36 наблюдател

    22 3 Отговор
    Днес нито един кораб с оръжие не премина.

    14:58 23.07.2026

  • 37 Шопо

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Временно, времнно колко пък":

    Няма нищо по постоянно от временното.

    14:58 23.07.2026

  • 38 халкан шукур

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Точен":

    миличка така си разхопана

    14:58 23.07.2026

  • 39 Цък

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "Точен сте":

    А защо ревете. Ударихте 100 руски танкера , голям кеф. Русия не удря тя потопява корабите тръгнали за 404. Но нашите жълтури са все в заблуда. Колко е тежко положението на бандеровци говори факта че наркоманчо иска на 27 дс се събере СС към ООН

    14:58 23.07.2026

  • 40 Соломон

    4 19 Отговор

    До коментар #31 от "Тоя, пък.":

    Ами как така ще се само определи като украинец като такова преброяване няма.А ако има то го организират хора които нямат интерес да има украинска нация.Не случайно е забранено да се пише ,проповядва и издават книги на езици различни от руския.В РФ има толкова много народи и националности посочими една в която се изучава и говори коренния език

    Коментиран от #48, #49

    14:59 23.07.2026

  • 41 Дичо

    14 3 Отговор
    Пак пищи украта .Като удряте нефтозаводите така е.

    14:59 23.07.2026

  • 42 Аха

    19 1 Отговор
    Украйна може да атакува цивилни танкери но русия не може да посяга на украинските зърновози....и защо?!

    15:00 23.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ФАКТ Е":

    И колко са бебетата бе га...лош?

    15:01 23.07.2026

  • 45 Чичо Дончо

    11 0 Отговор
    ООН няма с какво да помогне .

    15:01 23.07.2026

  • 46 Върви,върви

    3 10 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Най-редовен е маршрутът на Кобзон Експрес.Мда.

    15:01 23.07.2026

  • 47 Цък

    10 3 Отговор

    До коментар #26 от "ФАКТ Е":

    Тъпак трябва да благодариш на руския император. Но може да благодариш и на западните лидери. Тъпак.

    15:02 23.07.2026

  • 48 Механик

    25 1 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    От 2014 никой не ви е пречил да издавате книги на "украински" бе. Къде са ви украинските книги? Няма ни една, защото никой не разбира измисления ви език. Самите вие не си го разбирате и пердашите на руски.
    Ти например, разбираш ли МОВА?

    Коментиран от #57, #60

    15:04 23.07.2026

  • 49 как жълтопаветна плява като теб да

    14 3 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    разбере колкото има македноска нация толкова и украйнска но нали си халкан шукур

    Коментиран от #55

    15:05 23.07.2026

  • 50 Компетентен

    29 3 Отговор
    Чакайте малко сега. Какво е най-голямата гордост на укpoпите за последният месец, месец и нещо? Не са ли атaките срещу Крим - в опит той да бъде изолиран и отрязан от всички доставки? И то не с някаква военна цел, защото разбитите останки на yкpoпитeшката армия не могат дори да се доближат до Крим - а с единствена цел - предизвикване на хуманитарна кpиза? Не атакуваха ли ykpoпите мостове, а също цивилни кораби, по техните хвaлби - над сто? Тогава всичко беше наред, тези извepги се радваха злoбно на теpoристическите си действия... но сега - Когато Русия отговаря по точно същият начин, kвичaт, че това било "хуманитарен теpoр", както твърди тоя нaглeц сибиха?

    Все едно аз да отида при техният кличко и да му кажа: "Хайде да се биeм, но само аз ще те yдрям, ти нямаш право да ме yдряш"?

    Това, което най-много ме отвpaщaва и вбeсявa у укp0питeшкото дoлнo племe, е нaглocтта им, достигаща нивото на пълно безoчие. Все повече се убеждавам, че ykрoп и на снимка да го видиш, трябва да му друснеш един в зypлата. Не проумявам защо руснаците още ги жалят. То дори хлeбapkите и плъxoвете са по-деликатни и по-малко нaгли от тия.

    Коментиран от #59

    15:05 23.07.2026

  • 51 мушмул

    10 0 Отговор
    "загинаха девет членове на екипажа от Индия и Сирия, както и украински пилот", пилота да се чете лоцман, че с този ИИ и гугъл преводач, джурналята се надпреварват кой по-щурав текст да постне!

    15:08 23.07.2026

  • 52 МЕХЛЕМ

    12 1 Отговор
    "Днес нито един кораб не премина през Черноморския морски коридор на Украйна - точно в пиковия момент на прибирането на реколтата. Това е умишлен икономически и хуманитарен терор", написа Сибига в X.

    Коментиран от #66

    15:09 23.07.2026

  • 53 До откат

    17 1 Отговор
    Удри Вова, фашистката гад!

    15:09 23.07.2026

  • 54 Елин

    0 13 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Кои пристанища са руски? Черно море 2000 години е било чисто гръцко. 50% от черноморските пристанища са с гръцки имена.

    15:10 23.07.2026

  • 55 Соломон

    0 11 Отговор

    До коментар #49 от "как жълтопаветна плява като теб да":

    Ехо през 1954 в СССР издават пощенска марка 300г от обединението на Украйна с Русия.И ако е нямало Украйна как тогава през 1828г Пушкин издава стихотворението Тихая украинская ночь

    Коментиран от #61, #62, #63

    15:11 23.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Благодарен съм

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "ФАКТ Е":

    На немците. Цар Александър 2 е 98% етнически немец. Той е инициирал и платил войната. Генералният му щаб също са етнически немци.

    Коментиран от #68

    15:15 23.07.2026

  • 59 Механик

    11 2 Отговор

    До коментар #50 от "Компетентен":

    Реално бясната русофобия, украинската наглост да изискват от всички ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да ги харесват, тяхното дебелоочие и всичко отоя род, накараха много хора да ги намразят и да застанат на страната на Русия.
    Аз съм съвсем точен пример за това.

    15:17 23.07.2026

  • 60 Соломон

    1 7 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    Това че ти не знаеш че има украински книги си е твой проблем

    Коментиран от #83

    15:17 23.07.2026

  • 61 Да бе ,да ! 😜

    11 0 Отговор

    До коментар #55 от "Соломон":

    Братя Миладинови (Димитър и Константин) като са събирали и издавали "Македонски песни" , това значи ли , че са песни от Държава Македония ?

    15:18 23.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Последният сключен договор

    8 0 Отговор

    До коментар #55 от "Соломон":

    за тази територия наречена Украйна е между полското кралство и руското! Кога, намери и чети. По полезно е от тролене! Жокер! Договора започва с буквата "А", на името на селището където е сключен. Днес има там паметник!

    Коментиран от #67, #70

    15:19 23.07.2026

  • 64 Историк

    0 9 Отговор
    Преди 300 години не е имало държава Русия. Имало е Московия или Тартария.
    След обединението с Украйна, под влиянието на един украински велможа, Царя на Мускови обявава Poccийская империя. Забележете, как се пише Pocc, a ,не Русь.

    15:20 23.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Соломон

    0 9 Отговор

    До коментар #52 от "МЕХЛЕМ":

    А колко кораба преминаха през Керченския проход за да товарят зърно в Таганрок.И Казакстан взе че забрани през неговата територия да се изнася зърно.Всъщност то и няма да има много зърно защото зърното е по полето.Или няма гориво да се ожъне или няма къде да се съхранява

    Коментиран от #81

    15:21 23.07.2026

  • 67 Поляк

    0 3 Отговор

    До коментар #63 от "Последният сключен договор":

    Тогава не е имало Русия, бе. Защо лъжеш?

    Коментиран от #71

    15:22 23.07.2026

  • 68 Летописец

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Благодарен съм":

    Цитирах , на този неграмотник , текста на Манифеста на българския цар , с благодарностите в него , към руския Цар-Освободител и ВЕЛИКИЯТ ! Руски народ . Но евроатлантическата цензура ме изтри .

    15:22 23.07.2026

  • 69 Замислен

    8 0 Отговор
    Това не значи ли пълна морска блокада на Украйна?Какво го сучите?

    15:22 23.07.2026

  • 70 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Последният сключен договор":

    Това че са били между Полша и Русия не означва че няма народ който се самоопределя като украински.

    Коментиран от #72, #75

    15:23 23.07.2026

  • 71 А ти къде прочете Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Поляк":

    Казах, че четенето е по лесно от троленето!

    15:23 23.07.2026

  • 72 Значи

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Соломон":

    Защото не е имало Украйна. Прочети на кой са били тези земи. Казах, че четенето е по лесно от троленето

    Коментиран от #76

    15:24 23.07.2026

  • 73 ВРЕМЕННО

    5 0 Отговор
    Докато руснаците поемат контрола на пристанищата

    15:25 23.07.2026

  • 74 Мишел

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна потопи":

    Фантазиаш. Украинците сами потопиха целият си Черноморски военен флот от 61 кораба, включително най големия боен кораб в Черно море, тежкия крайцер Киев и близнакът на "Москва", крайцера "Сагайдачнъй" и единствената украинска подводница. Руският Черноморски флот няма други загуби, освен потопения от англичаните Москва и в състав вече 62 бойни кораби и вече 2 подводници, е в Новоросийск и редовно атакува обекти в цяла Украйна с крилати ракети морско базиране

    15:26 23.07.2026

  • 75 Да бе ,да ! 🤔

    5 0 Отговор

    До коментар #70 от "Соломон":

    Всеки може да се самоопредели като Велик Лама Петрохански , Дете -Индиго ..и т.н. . Няма лошо . Важното е да се лекува ! А не да му се дава оръжие в ръцете , и да се изпраща срещу братушките !

    15:27 23.07.2026

  • 76 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #72 от "Значи":

    Не е имало самостоятелна държава Украйна.Но е имало украински народ

    Коментиран от #77, #85

    15:28 23.07.2026

  • 77 Не се ли усещаш

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Соломон":

    че с тролене все по глупаво изглеждаш! Троленето не показва само твоята трагедия, показа безсилието и отчаяността на фашизма залял запада!

    Коментиран от #82, #133

    15:29 23.07.2026

  • 78 Някой

    8 0 Отговор
    Като обстрелваха търговски кораби в Черно и Средиземно море, каква ответна реакция очакваха?

    15:29 23.07.2026

  • 79 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 80 Василев

    7 0 Отговор
    Временно означава,, до капитулацията на украйна и подкрепящият я съвкупен запад и всичките му подлоги!

    15:30 23.07.2026

  • 81 Цензура

    9 0 Отговор

    До коментар #66 от "Соломон":

    Дай линк към достоверен източник, за да докажеш, че Казахстан е наложил подобна абсурдна забрана. А гориво в Русия ИМА, дори за частни лица, камо ли за земеделците, прибиращи реколтата. Преди малко четох във ФБ - англичани, живеещи в Москва и Тюмен, коментират, че проблемът с недостигат на бензин и опашките пред бензиностанциите, е продължил само няколко дни.
    Това, че ти си измисляш паралелна реалност, е лично твой проблем.

    Коментиран от #87

    15:31 23.07.2026

  • 82 Соломон

    0 6 Отговор

    До коментар #77 от "Не се ли усещаш":

    Фашизма е в Русия.Дори има термин Руски православен фашизъм

    Коментиран от #86, #92

    15:31 23.07.2026

  • 83 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #60 от "Соломон":

    Моше, ама ме апострофираш, пък не даваш пример. Дай за пример някоя книга на някой украински писател-класик. Дай пример за такъв писател и за такава книга написана на мова, а не ме апострофирай като хванат от полето.

    Коментиран от #94

    15:31 23.07.2026

  • 84 хихи

    1 0 Отговор
    колко временно? До края на войната...... хи хи

    15:32 23.07.2026

  • 85 Да бе ,да ! 🤔

    7 0 Отговор

    До коментар #76 от "Соломон":

    Всъщност НЕ .След Майданския преврат натото (Англосаксонците Турция и Израел) започнаха война с Русия , с цел създаване на украинска едно национална държава . Същия Запад , който през Възродителния процес санкционираше България за такова нещо !

    Коментиран от #90

    15:34 23.07.2026

  • 86 Не виждам

    5 1 Отговор

    До коментар #82 от "Соломон":

    да сте руснаци денонощно тролещите евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия. Удивяващо е как за няколко цента, глу... става на тотален отпадък и не го е срам даже.

    15:35 23.07.2026

  • 87 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Цензура":

    Ами напиши в Гугъл и ще видиш

    15:35 23.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Констатация

    4 0 Отговор
    Ами на война, кът на война!!!! Кво не ви харесва???

    15:36 23.07.2026

  • 90 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #85 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Майдана е свързан със европейския път на Украйна а не със създаването на еднонационална държава.

    Коментиран от #93, #104

    15:38 23.07.2026

  • 91 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Историк":

    "историко", информацията ти е напълно невярна. Прочети поне "Списък на владетелите на Русия", щом не си чел историята на Русия.

    15:38 23.07.2026

  • 92 Да бе ,да ! 😜

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Соломон":

    Да не забравяме термините : "Мюсюлмански фашизъм " и "Папски католически фашизъм" !

    Коментиран от #103

    15:39 23.07.2026

  • 93 Майдана е свързан

    7 0 Отговор

    До коментар #90 от "Соломон":

    с едни 5 милиарда на САЩ и много кръв заради САЩ!

    Коментиран от #96

    15:40 23.07.2026

  • 94 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Механик":

    Ами самата платформа на която коментираме не дава тази възможност.Всичко се филтрира и проверява и в повечето случай не го публикуват

    Коментиран от #97

    15:40 23.07.2026

  • 95 Мишел

    2 0 Отговор
    Тази година Украйна няма да може да изнесе по море зърно.

    Коментиран от #98

    15:40 23.07.2026

  • 96 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #93 от "Майдана е свързан":

    Добре.Ако ще и 10 милиарда да са.Това какво засяга Русия която е заявила че ще бъде гарант за териториалната цялост на Украйна в това число и Крим

    Коментиран от #100

    15:42 23.07.2026

  • 97 Виж ти

    4 0 Отговор

    До коментар #94 от "Соломон":

    Но дава възможност да се излагаш, като тролиш. Лъжеца е жалко0 нещо. Дори цианин има повече стойност от продаден глупак.

    Коментиран от #101

    15:42 23.07.2026

  • 98 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Мишел":

    А любимата ти русия дали ще изнесе

    15:42 23.07.2026

  • 99 ЗЕЛЬО НАРКОКЛОУНЧЕТО

    5 0 Отговор
    ПАК ТЪРСИ ПРОСИ ОТ ЕВРОПА СРЕДСТВА. И ЗАПОРИ КЪМ РУСИЯ. ПОНЕЖЕ ДРОНЕЛИ ЖИТОТО ИМ. А ТИ КО ПРАВИШ БЕ ЕВРЕЙЧЕ ЯКО БОМБИШ РУСКИ ОБЕКТИ БЕЗ ГОРИВО ГИ ОСТАВИ ЗА СЕДМИЦИ. НО ТЕ СИ МЪЛЧАХА И ПРЕДИ И СЕГА ТИ ГО ВРЪЩАТ. ТАКИВА СТЕ ОРКАТИТЕ ПЛАЧАТ ПРОСЯТ И ЗЛОБЕЯТ. ПАК СЪС ГОЛЕМИ БУКВИ ИСТИНАТА.

    15:43 23.07.2026

  • 100 Нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Соломон":

    САЩ какво ги засягаше Куба! Троленето показва само трагедията ти.

    Коментиран от #102

    15:43 23.07.2026

  • 101 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Виж ти":

    Това че се самоопределяш като циганин си е твой проблем.Въпреки че аз проблем с иганите нямам

    Коментиран от #106

    15:44 23.07.2026

  • 102 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "Нищо":

    А аз къде съм споменал че харесвам това което САЩ правят или са правили

    Коментиран от #107, #110

    15:45 23.07.2026

  • 103 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #92 от "Да бе ,да ! 😜":

    Човекът живее в негов си свят, където Украина е главна държава, а Зеленски е владетел на Галактиката.
    В този негов свят си има негова си логика, която е толкова странна, но той си я харесва и вярва в нея. Измисля нова история на света и е готов да се закълне, че всичко това е ставало.
    Той искрено вярва в тоя негов свят и логиката на която той е подчинен.
    Предполагам ,че човекът има някакви тежки зависимости и наследствени обеременености. Убеден съм, че той не е платен трол, а работи по съвест. За себе си той е герой който громи руснаците на информационния фронт и се чувства много значим поради тоя факт.

    15:45 23.07.2026

  • 104 Да бе ,да ! 🤔

    6 1 Отговор

    До коментар #90 от "Соломон":

    А за забраната на руския език и даже руската музика ? За унищожаването на хиляди руски книги в Украйна , подобно на Хитлерова Германия ...задължаването новородените български и руски деца да се кръщават с "украински" вариант на имената , чувал ли си ? Как Никола става Микола , Елена -Олебя ...и т.н. .. Показен украински нацизъм , подкрепен от натото .

    Коментиран от #109

    15:45 23.07.2026

  • 105 хихи

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Специалист":

    За Русия Иран е толкова ценен колкото и Украйна, така, че най-много да ръкпляскат ако Тръмп завземе Гренландия...... За Куба не съм сигурен...

    15:45 23.07.2026

  • 106 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Соломон":

    Тролея лъже като циганин, но е по жалък от циганина. Продал се е като муш-мул.

    15:46 23.07.2026

  • 107 Не е важно какво харесваш

    3 0 Отговор

    До коментар #102 от "Соломон":

    а кой какво прави. Щото тази война в Украйна, докато тролиш срещу Русия, се ползва от САЩ за източване и унищожение на Европа!

    Коментиран от #113

    15:47 23.07.2026

  • 108 Бай Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Абсолютно се точен отново":

    Клипчето е от 2024г. Нормално е да има загинали в една война. Погребаните войници са в добре подържани гробища и броя им не е повече от 300 , иди и виж новото гробище в иваняне квартал на Банкя на какво прилича кал и плевели и за една година целия терен се запълни с гробове без война.

    Коментиран от #119

    15:49 23.07.2026

  • 109 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Къде видя тази забрана на руски език като до анексирането на Крим и вкарването на войски в Донбас и Луганск маскирани като опълчение 98%от населението си общуваше на руски език.Самия президент Зеленски ден преди нападението се обърна към Путин и руския народ на руски език.И това му бе последния път когато го говори.Как искаш някой да използва езика на народа който те убива всеки ден от 2014г на сам.В украйна никога повече няма да се говори на руски език

    15:52 23.07.2026

  • 110 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "Соломон":

    Виж сега! Ако ти си мислиш, че хората не ти разпознават стила когато пишеш под различни никове, значи че съвсем не си в час.
    Та на въпроса! Точно ти харесваш какво прави САЩ. Ти искаш "хиляди слънца" над "чалмите". Ти викаш "Атома бай Дончо!Фргай атома".
    И не само това, ама не ми се влиза в дискусия с тебе, щото ми е под нивото.

    Коментиран от #116

    15:53 23.07.2026

  • 111 Удри евраста с лопатЕто

    1 0 Отговор
    Разбира се, че е временно спирането, като станат руски пак ще бъдат отворени.

    15:54 23.07.2026

  • 112 Иван 1

    2 0 Отговор
    Крайно време беше да се спре това движение,на война като на война,изолация от всякъде време е и за връзката с Полша и Румъния.

    15:54 23.07.2026

  • 113 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Не е важно какво харесваш":

    Да така е .Но Европа ще бъде на страната на Украйна независимо че губи от това.

    Коментиран от #118

    15:54 23.07.2026

  • 114 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Не временно, а постоянно 😉😏

    15:54 23.07.2026

  • 115 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Това трябваше да го направят още 2023та

    15:55 23.07.2026

  • 116 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Механик":

    Аз си пиша в един същи стил.Просто има едно менте което се представя за Соломон

    Коментиран от #126

    15:56 23.07.2026

  • 117 Мишел

    0 0 Отговор
    От 2010г. Русия не купува зърно, само изнася.От 2015г.изнася по 40-42-45 милиона тона годишно, най голям износ на зърно в света

    Коментиран от #121

    15:57 23.07.2026

  • 118 С продажните урсули

    0 1 Отговор

    До коментар #113 от "Соломон":

    които си тъпчат сметките с милиони за твоя сметка докато те ползват да тролиш срещу Русия и спонсорират САЩ и поддържат войната в Украйна до последният украинец ще е така. Войната е бизнес за едни, трагедия за други!

    15:58 23.07.2026

  • 119 Дяд иван

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "Бай Иван":

    Видеото е от 18 минути а тук е само 1/7 от него. Това е една от стотиците масови могили с пресни гробове на клети убити руснаци в Украйна. Текста на тъмната песен казва всичко - "Нощна птица раздира ноща - тези нещастни руски хора повече никога няма да се приберат в своите домове при близките си"... Но изобщо не ми е жал - ако си бяха стояли в калните руски села сега щяха да са живи! Чий го търсят в Украйна? Жуже путя тръгна уж да освобождава рускоговорящите в 4 области а изби 100 пъти повече руснаци.

    Коментиран от #122

    15:59 23.07.2026

  • 120 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ИМ СПРЕТЕ ТОКА НА НАЦИСТИТЕ ОТ УКРАЙНА.

    Коментиран от #123

    15:59 23.07.2026

  • 121 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Мишел":

    И кои са точките през които изнася това зърно защото през Азовско и Черно море вече не може

    Коментиран от #124

    15:59 23.07.2026

  • 122 Това е трагедията на войната

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "Дяд иван":

    Загиват хиляди, заради интригите на САЩ.

    Коментиран от #125

    16:00 23.07.2026

  • 123 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "СПРАВЕДЛИВ":

    След 5 години бомбене къде е този ток в Украйна.Те отдавна са на генератори

    16:00 23.07.2026

  • 124 Ами проучи ги

    0 1 Отговор

    До коментар #121 от "Соломон":

    Русия е най големият световен производител на пшеница!

    Коментиран от #128

    16:01 23.07.2026

  • 125 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Това е трагедията на войната":

    САЩ ли нападнаха Украйна или Русия

    Коментиран от #127, #130

    16:01 23.07.2026

  • 126 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Соломон":

    Научил си се да пишеш , но не се се научил да четеш. Смучиш от пръстите си и пишеш

    16:01 23.07.2026

  • 127 Ами САЩ

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "Соломон":

    направи войната в Украйна! Без САЩ Украйна щеше да е цяла!

    Коментиран от #129, #135

    16:04 23.07.2026

  • 128 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Ами проучи ги":

    Не споря за това.А за това от къде ще я изнасят ако естествено успеят да я ожънат.Защото солярка няма на много места комбайните стоят.А там където са ожънали искат да им изкупят продукцията за 11500 рубли.При положение че в момента дизела е над 100% по скъп от миналата година когато са изкупували по 16500 рубли за тон

    Коментиран от #131

    16:05 23.07.2026

  • 129 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Ами САЩ":

    Ами да нападнат САЩ тогава

    Коментиран от #132

    16:07 23.07.2026

  • 130 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Соломон":

    Войната в Украйна започна след нахлуването на ВСУ в Донбас през 2012г.с цел насилствена смяна на езика там и геноцид на рускоговорящите жители на Донбас.

    16:07 23.07.2026

  • 131 Имаш ли идея

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Соломон":

    какво ще стане в света, ако такъв голям процент от световното производство, моето е дела на Русия, не се ожъне или не стигне където трябва? Само с тролене не става!

    16:07 23.07.2026

  • 132 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "Соломон":

    ходи ги нападни! Детското разсъждение, не ти помага, че днес Украйна се унищожава заради САЩ, за да се източва и унищожава Европа!

    Коментиран от #134, #136

    16:09 23.07.2026

  • 133 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Не се ли усещаш":

    И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна🤣

    16:10 23.07.2026

  • 134 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Ами":

    И кавво направи САЩ за да нападне Русия Украйна.Със какво една не ядрена държава заплашва ядрена сила номер 1

    Коментиран от #137

    16:10 23.07.2026

  • 135 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #127 от "Ами САЩ":

    И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна🤣

    16:12 23.07.2026

  • 136 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 3 Отговор

    До коментар #132 от "Ами":

    И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна🤣

    Коментиран от #138, #142

    16:12 23.07.2026

  • 137 Ами ти де беше

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Соломон":

    Всичко се случваше пред всички ни!

    16:14 23.07.2026

  • 138 Как е мръъъшо тролеща 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #136 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Има ли нерви, че си отпадък? 😄

    Коментиран от #143

    16:15 23.07.2026

  • 139 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Ей значи, не спират да печелят тия пусти украинци... Довиждане Черно Море, Довиждане Одеса, Довиждане Харков.. Знам, нямат стратегическо значение!

    16:17 23.07.2026

  • 140 Прекрасни новини

    1 0 Отговор
    Близо 200 кораба вече са поразени в украинската операция в Черно и Азовско море. Компилация от ударите по Wildberries (ВИДЕО)
    22 юли 2026, 15:57 часа
    Снимка: Принтскрийн: Telegram, Exilenova+
    Силите за безпилотни системи на Украйна съобщиха, че в рамките на операция „Молочка“ на 21 и 22 юли са били ударени още 13 кораба от „сенчестия флот“ на Русия, включително 1 танкер, 10 товарни плавателни съда и 2 влекача. В рамките на операцията, провеждана от 6 юли насам, вече са били ударени 196 кораба в Черно и Азовско море. Силите, ръководени от Роберт Бровди с позивна "Мадяр", също така продължават унищожението

    16:17 23.07.2026

  • 141 Топчията

    0 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    16:18 23.07.2026

  • 142 Ахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Свиквай питко, направо ходи на фронта, че скоро няма да има какво да ревеш

    Коментиран от #145

    16:18 23.07.2026

  • 143 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Как е мръъъшо тролеща 😄":

    И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна🤣

    Коментиран от #146

    16:18 23.07.2026

  • 144 Небинарен модерен ляв

    0 0 Отговор
    Чея будет Одеса ?

    16:18 23.07.2026

  • 145 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "Ахаха":

    И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна🤣

    16:20 23.07.2026

  • 146 Ивайло Крачунов

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Много спам написа бре абстинентен истерясъл Боккк Луккк,а е много лесно ,мой ми смучеш К...УРА. за извара ,сиренье ,аромат и най вече успокоение на нервата 🖕!

    16:22 23.07.2026

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