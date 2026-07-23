Под тежък обстрел! Руски въздушни удари спряха временно влизането на кораби в ключови украински пристанища

Корабособственици временно преустановиха влизането на кораби в черноморските пристанища на Украйна за износ на селскостопанска продукция след рязкото увеличаване на руските атаки срещу пристанищна инфраструктура и търговски кораби, съобщи украинското министерство на земеделието, цитирано от "Ройтерс".
Украйна е загубила около една трета от капацитета си за износ на зърно през черноморските си пристанища вследствие на руски ракетни и дронови удари, според търговци и анализатори.
"Днес нито един кораб не премина през Черноморския морски коридор на Украйна - точно в пиковия момент на прибирането на реколтата. Това е умишлен икономически и хуманитарен терор", написа Сибига в X. Той допълни, че Киев е поискал спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН в понеделник.
По думите му алтернативните маршрути и наличната инфраструктура в момента не се използват в пълна степен.
След оттеглянето на Русия през 2023 г. от споразумението за безопасен износ на селскостопанска продукция през Черно море, Украйна разчита основно на собствен морски коридор за износа на зърно. През последните седмици обаче руските атаки срещу дълбоководни пристанища и международни търговски кораби се засилиха. Според корабни брокери нарастващият военен риск е накарал корабособствениците да избягват украинските пристанища, а търговците временно са спрели покупките.
При руски ракетен удар край Одеса в неделя по кораб, превозващ царевица, загинаха девет членове на екипажа от Индия и Сирия, както и украински пилот, съобщиха украинските власти.
Временно изпълняващият длъжността външен министър Андрий Сибига заяви, че през последните дни Русия е атакувала най-малко три граждански товарни кораба.
"Днес нито един кораб не премина през Черноморския морски коридор на Украйна - точно в пиковия момент на улова. Това е умишлен икономически и хуманитарен терор", написа Сибиха в X. Той допълни, че Киев е поискал спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН в понеделник.
Москва твърди, че атакува пристанищна инфраструктура и кораби, които подпомагат украинската армия. Междувременно Украйна също засилва ударите си срещу кораби в Азовско и Черно море в рамките на кампания за изолиране на окупирания Крим и ограничаване на руските приходи.
В сряда Русия въведе временна забрана за движение на кораби до и от пристанище Новоросийск, което обработва до една трета от руския износ на зърно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украйна потопи
Коментиран от #4, #7, #74
14:36 23.07.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #54
14:36 23.07.2026
3 Зевс
Коментиран от #23
14:37 23.07.2026
4 Точен сте
До коментар #1 от "Украйна потопи":Укрите прогониха рашките разбити и от черно и Азовско море и не могат да припарят на 250 км.от Одеса
Коментиран от #15, #17, #39
14:37 23.07.2026
5 Недостатъчно!
14:38 23.07.2026
6 И Киев е Руски
14:39 23.07.2026
7 Зевс
До коментар #1 от "Украйна потопи":Също така са убити и 36 нещастни руски генерали в Украйна. Най много убити генерали в една война досега. Украинците ги помляха от бой жестоко
Коментиран от #12, #13, #16, #32
14:40 23.07.2026
8 Българин
14:40 23.07.2026
9 444444
14:40 23.07.2026
10 Време беше
14:40 23.07.2026
11 Временно, времнно колко пък
Коментиран от #37
14:40 23.07.2026
12 И Киев е Руски
До коментар #7 от "Зевс":Тия убитите са генерали колкото Бою Сиганина
14:41 23.07.2026
13 Недостатъчно!
До коментар #7 от "Зевс":Да се изредим дружно на Блогъра от Крим!
После го заравяме!
14:41 23.07.2026
14 Еврастите в територията
14:42 23.07.2026
15 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Точен сте":Я, ти май си най-умния от жалкопаветната люцерна та да те питам: как така Русия е готова да нападне 4 други държави след войната с бандеристан? Нали саловермахта победи?
Коментиран от #19, #22
14:42 23.07.2026
16 Абсолютно се точен отново
До коментар #7 от "Зевс":Мощна руска пехотна атака към Констановка. Резултата е впепатляващ
Коментиран от #108
14:43 23.07.2026
17 педераститесте много точни
До коментар #4 от "Точен сте":как синабиватедо картофите точни сте грешка няма
14:43 23.07.2026
18 Специалист
Коментиран от #105
14:43 23.07.2026
19 Точен
До коментар #15 от "Хохо Бохо":Даж май ка ти пита за още.
Коментиран от #25, #38
14:44 23.07.2026
20 И Киев е Руски
14:44 23.07.2026
21 Без име
Коментиран от #30
14:44 23.07.2026
22 този разхопан лагер се
До коментар #15 от "Хохо Бохо":раздава най много много обича наденицата до картофите
14:44 23.07.2026
23 БГ надуваем флот
До коментар #3 от "Зевс":Не съвсем, оръжията за Украйна се внасяха от Полша и от Гърция, бг и Румъния, от повече от десет години вече.
14:45 23.07.2026
24 Баламата
14:45 23.07.2026
25 точенсипедеал няма грешка
До коментар #19 от "Точен":за коя майка става дума твоята разбрах че обича да гледа кактечукатром@и
14:46 23.07.2026
26 ФАКТ Е
71% от жертвите са украинци,
12% са румънци,
5% са българи,
4% са руснаци,
3% са финландци
5% са от други националности в Руската империя.
Според вас, на украинците, или на руснаците трябва да благодарим.
Още повече, че след 3-ти март в Сан Стефано,
Русия превръща българските земи в Задунайска губерния.
Поради което се е наложило свикването на Берлинският конгрес.
Там на 1-ви юли е учредена държавата България.
Но тя остава васална на
Османската и на Руската империя
до Независимостта на България, провъзгласена на 22 септември 1908 г.
в църквата „Св. 40 мъченици“ във Велико Търново.
С този исторически акт, обявен с Манифест от министър-председателя Александър Малинов,
цар Фердинанд е коронясан за цар на българите у нас и по света.
Русофилията е съсипала мозъкът но много българи.
Особено в социалистическият концлагер НРБ,
която фактически бе 16-та ССР.
Чийто продукт е и путиниста Румен Радев.
Коментиран от #29, #31, #44, #47, #56, #58
14:48 23.07.2026
27 азз
14:49 23.07.2026
28 Сатана Z
14:50 23.07.2026
29 да лагер
До коментар #26 от "ФАКТ Е":Радев е путинист за това американски самолети кацат в България жълтопаветната плява сте доказанипедерасти от малки
14:50 23.07.2026
30 Чиниш ми се
До коментар #21 от "Без име":Дърт закоравял мин,едчия.
Коментиран от #33
14:52 23.07.2026
31 Тоя, пък.
До коментар #26 от "ФАКТ Е":Хахаха, абе - този - в последното преброяване на населението в Руската империя в края на 19 век, НИТО ЕДИН жител на Одеса например, не се е самоопределил като "украинец" !!! Какви полеви дневници, когато тогава не е съществувало дори понятие "украинец"?
Мечтая си за глобален закон за евтaнaзия на 0лиг0фpeните. Тогава на света няма да остане нито един русофоб.
Коментиран от #40
14:52 23.07.2026
32 Цеко, Лесичери
До коментар #7 от "Зевс":Много руска смрадт измре.Много нещо.
14:54 23.07.2026
33 Хохо Бохо
До коментар #30 от "Чиниш ми се":И аз съм мин,едчия.
14:55 23.07.2026
34 Механик
Браво!
Коментиран от #46
14:56 23.07.2026
35 Значи
14:57 23.07.2026
36 наблюдател
14:58 23.07.2026
37 Шопо
До коментар #11 от "Временно, времнно колко пък":Няма нищо по постоянно от временното.
14:58 23.07.2026
38 халкан шукур
До коментар #19 от "Точен":миличка така си разхопана
14:58 23.07.2026
39 Цък
До коментар #4 от "Точен сте":А защо ревете. Ударихте 100 руски танкера , голям кеф. Русия не удря тя потопява корабите тръгнали за 404. Но нашите жълтури са все в заблуда. Колко е тежко положението на бандеровци говори факта че наркоманчо иска на 27 дс се събере СС към ООН
14:58 23.07.2026
40 Соломон
До коментар #31 от "Тоя, пък.":Ами как така ще се само определи като украинец като такова преброяване няма.А ако има то го организират хора които нямат интерес да има украинска нация.Не случайно е забранено да се пише ,проповядва и издават книги на езици различни от руския.В РФ има толкова много народи и националности посочими една в която се изучава и говори коренния език
Коментиран от #48, #49
14:59 23.07.2026
41 Дичо
14:59 23.07.2026
42 Аха
15:00 23.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Българин
До коментар #26 от "ФАКТ Е":И колко са бебетата бе га...лош?
15:01 23.07.2026
45 Чичо Дончо
15:01 23.07.2026
46 Върви,върви
До коментар #34 от "Механик":Най-редовен е маршрутът на Кобзон Експрес.Мда.
15:01 23.07.2026
47 Цък
До коментар #26 от "ФАКТ Е":Тъпак трябва да благодариш на руския император. Но може да благодариш и на западните лидери. Тъпак.
15:02 23.07.2026
48 Механик
До коментар #40 от "Соломон":От 2014 никой не ви е пречил да издавате книги на "украински" бе. Къде са ви украинските книги? Няма ни една, защото никой не разбира измисления ви език. Самите вие не си го разбирате и пердашите на руски.
Ти например, разбираш ли МОВА?
Коментиран от #57, #60
15:04 23.07.2026
49 как жълтопаветна плява като теб да
До коментар #40 от "Соломон":разбере колкото има македноска нация толкова и украйнска но нали си халкан шукур
Коментиран от #55
15:05 23.07.2026
50 Компетентен
Все едно аз да отида при техният кличко и да му кажа: "Хайде да се биeм, но само аз ще те yдрям, ти нямаш право да ме yдряш"?
Това, което най-много ме отвpaщaва и вбeсявa у укp0питeшкото дoлнo племe, е нaглocтта им, достигаща нивото на пълно безoчие. Все повече се убеждавам, че ykрoп и на снимка да го видиш, трябва да му друснеш един в зypлата. Не проумявам защо руснаците още ги жалят. То дори хлeбapkите и плъxoвете са по-деликатни и по-малко нaгли от тия.
Коментиран от #59
15:05 23.07.2026
51 мушмул
15:08 23.07.2026
52 МЕХЛЕМ
Коментиран от #66
15:09 23.07.2026
53 До откат
15:09 23.07.2026
54 Елин
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Кои пристанища са руски? Черно море 2000 години е било чисто гръцко. 50% от черноморските пристанища са с гръцки имена.
15:10 23.07.2026
55 Соломон
До коментар #49 от "как жълтопаветна плява като теб да":Ехо през 1954 в СССР издават пощенска марка 300г от обединението на Украйна с Русия.И ако е нямало Украйна как тогава през 1828г Пушкин издава стихотворението Тихая украинская ночь
Коментиран от #61, #62, #63
15:11 23.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Благодарен съм
До коментар #26 от "ФАКТ Е":На немците. Цар Александър 2 е 98% етнически немец. Той е инициирал и платил войната. Генералният му щаб също са етнически немци.
Коментиран от #68
15:15 23.07.2026
59 Механик
До коментар #50 от "Компетентен":Реално бясната русофобия, украинската наглост да изискват от всички ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да ги харесват, тяхното дебелоочие и всичко отоя род, накараха много хора да ги намразят и да застанат на страната на Русия.
Аз съм съвсем точен пример за това.
15:17 23.07.2026
60 Соломон
До коментар #48 от "Механик":Това че ти не знаеш че има украински книги си е твой проблем
Коментиран от #83
15:17 23.07.2026
61 Да бе ,да ! 😜
До коментар #55 от "Соломон":Братя Миладинови (Димитър и Константин) като са събирали и издавали "Македонски песни" , това значи ли , че са песни от Държава Македония ?
15:18 23.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Последният сключен договор
До коментар #55 от "Соломон":за тази територия наречена Украйна е между полското кралство и руското! Кога, намери и чети. По полезно е от тролене! Жокер! Договора започва с буквата "А", на името на селището където е сключен. Днес има там паметник!
Коментиран от #67, #70
15:19 23.07.2026
64 Историк
След обединението с Украйна, под влиянието на един украински велможа, Царя на Мускови обявава Poccийская империя. Забележете, как се пише Pocc, a ,не Русь.
15:20 23.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Соломон
До коментар #52 от "МЕХЛЕМ":А колко кораба преминаха през Керченския проход за да товарят зърно в Таганрок.И Казакстан взе че забрани през неговата територия да се изнася зърно.Всъщност то и няма да има много зърно защото зърното е по полето.Или няма гориво да се ожъне или няма къде да се съхранява
Коментиран от #81
15:21 23.07.2026
67 Поляк
До коментар #63 от "Последният сключен договор":Тогава не е имало Русия, бе. Защо лъжеш?
Коментиран от #71
15:22 23.07.2026
68 Летописец
До коментар #58 от "Благодарен съм":Цитирах , на този неграмотник , текста на Манифеста на българския цар , с благодарностите в него , към руския Цар-Освободител и ВЕЛИКИЯТ ! Руски народ . Но евроатлантическата цензура ме изтри .
15:22 23.07.2026
69 Замислен
15:22 23.07.2026
70 Соломон
До коментар #63 от "Последният сключен договор":Това че са били между Полша и Русия не означва че няма народ който се самоопределя като украински.
Коментиран от #72, #75
15:23 23.07.2026
71 А ти къде прочете Русия
До коментар #67 от "Поляк":Казах, че четенето е по лесно от троленето!
15:23 23.07.2026
72 Значи
До коментар #70 от "Соломон":Защото не е имало Украйна. Прочети на кой са били тези земи. Казах, че четенето е по лесно от троленето
Коментиран от #76
15:24 23.07.2026
73 ВРЕМЕННО
15:25 23.07.2026
74 Мишел
До коментар #1 от "Украйна потопи":Фантазиаш. Украинците сами потопиха целият си Черноморски военен флот от 61 кораба, включително най големия боен кораб в Черно море, тежкия крайцер Киев и близнакът на "Москва", крайцера "Сагайдачнъй" и единствената украинска подводница. Руският Черноморски флот няма други загуби, освен потопения от англичаните Москва и в състав вече 62 бойни кораби и вече 2 подводници, е в Новоросийск и редовно атакува обекти в цяла Украйна с крилати ракети морско базиране
15:26 23.07.2026
75 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #70 от "Соломон":Всеки може да се самоопредели като Велик Лама Петрохански , Дете -Индиго ..и т.н. . Няма лошо . Важното е да се лекува ! А не да му се дава оръжие в ръцете , и да се изпраща срещу братушките !
15:27 23.07.2026
76 Соломон
До коментар #72 от "Значи":Не е имало самостоятелна държава Украйна.Но е имало украински народ
Коментиран от #77, #85
15:28 23.07.2026
77 Не се ли усещаш
До коментар #76 от "Соломон":че с тролене все по глупаво изглеждаш! Троленето не показва само твоята трагедия, показа безсилието и отчаяността на фашизма залял запада!
Коментиран от #82, #133
15:29 23.07.2026
78 Някой
15:29 23.07.2026
79 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
80 Василев
15:30 23.07.2026
81 Цензура
До коментар #66 от "Соломон":Дай линк към достоверен източник, за да докажеш, че Казахстан е наложил подобна абсурдна забрана. А гориво в Русия ИМА, дори за частни лица, камо ли за земеделците, прибиращи реколтата. Преди малко четох във ФБ - англичани, живеещи в Москва и Тюмен, коментират, че проблемът с недостигат на бензин и опашките пред бензиностанциите, е продължил само няколко дни.
Това, че ти си измисляш паралелна реалност, е лично твой проблем.
Коментиран от #87
15:31 23.07.2026
82 Соломон
До коментар #77 от "Не се ли усещаш":Фашизма е в Русия.Дори има термин Руски православен фашизъм
Коментиран от #86, #92
15:31 23.07.2026
83 Механик
До коментар #60 от "Соломон":Моше, ама ме апострофираш, пък не даваш пример. Дай за пример някоя книга на някой украински писател-класик. Дай пример за такъв писател и за такава книга написана на мова, а не ме апострофирай като хванат от полето.
Коментиран от #94
15:31 23.07.2026
84 хихи
15:32 23.07.2026
85 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #76 от "Соломон":Всъщност НЕ .След Майданския преврат натото (Англосаксонците Турция и Израел) започнаха война с Русия , с цел създаване на украинска едно национална държава . Същия Запад , който през Възродителния процес санкционираше България за такова нещо !
Коментиран от #90
15:34 23.07.2026
86 Не виждам
До коментар #82 от "Соломон":да сте руснаци денонощно тролещите евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия. Удивяващо е как за няколко цента, глу... става на тотален отпадък и не го е срам даже.
15:35 23.07.2026
87 Соломон
До коментар #81 от "Цензура":Ами напиши в Гугъл и ще видиш
15:35 23.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Констатация
15:36 23.07.2026
90 Соломон
До коментар #85 от "Да бе ,да ! 🤔":Майдана е свързан със европейския път на Украйна а не със създаването на еднонационална държава.
Коментиран от #93, #104
15:38 23.07.2026
91 Мишел
До коментар #62 от "Историк":"историко", информацията ти е напълно невярна. Прочети поне "Списък на владетелите на Русия", щом не си чел историята на Русия.
15:38 23.07.2026
92 Да бе ,да ! 😜
До коментар #82 от "Соломон":Да не забравяме термините : "Мюсюлмански фашизъм " и "Папски католически фашизъм" !
Коментиран от #103
15:39 23.07.2026
93 Майдана е свързан
До коментар #90 от "Соломон":с едни 5 милиарда на САЩ и много кръв заради САЩ!
Коментиран от #96
15:40 23.07.2026
94 Соломон
До коментар #83 от "Механик":Ами самата платформа на която коментираме не дава тази възможност.Всичко се филтрира и проверява и в повечето случай не го публикуват
Коментиран от #97
15:40 23.07.2026
95 Мишел
Коментиран от #98
15:40 23.07.2026
96 Соломон
До коментар #93 от "Майдана е свързан":Добре.Ако ще и 10 милиарда да са.Това какво засяга Русия която е заявила че ще бъде гарант за териториалната цялост на Украйна в това число и Крим
Коментиран от #100
15:42 23.07.2026
97 Виж ти
До коментар #94 от "Соломон":Но дава възможност да се излагаш, като тролиш. Лъжеца е жалко0 нещо. Дори цианин има повече стойност от продаден глупак.
Коментиран от #101
15:42 23.07.2026
98 Соломон
До коментар #95 от "Мишел":А любимата ти русия дали ще изнесе
15:42 23.07.2026
99 ЗЕЛЬО НАРКОКЛОУНЧЕТО
15:43 23.07.2026
100 Нищо
До коментар #96 от "Соломон":САЩ какво ги засягаше Куба! Троленето показва само трагедията ти.
Коментиран от #102
15:43 23.07.2026
101 Соломон
До коментар #97 от "Виж ти":Това че се самоопределяш като циганин си е твой проблем.Въпреки че аз проблем с иганите нямам
Коментиран от #106
15:44 23.07.2026
102 Соломон
До коментар #100 от "Нищо":А аз къде съм споменал че харесвам това което САЩ правят или са правили
Коментиран от #107, #110
15:45 23.07.2026
103 Механик
До коментар #92 от "Да бе ,да ! 😜":Човекът живее в негов си свят, където Украина е главна държава, а Зеленски е владетел на Галактиката.
В този негов свят си има негова си логика, която е толкова странна, но той си я харесва и вярва в нея. Измисля нова история на света и е готов да се закълне, че всичко това е ставало.
Той искрено вярва в тоя негов свят и логиката на която той е подчинен.
Предполагам ,че човекът има някакви тежки зависимости и наследствени обеременености. Убеден съм, че той не е платен трол, а работи по съвест. За себе си той е герой който громи руснаците на информационния фронт и се чувства много значим поради тоя факт.
15:45 23.07.2026
104 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #90 от "Соломон":А за забраната на руския език и даже руската музика ? За унищожаването на хиляди руски книги в Украйна , подобно на Хитлерова Германия ...задължаването новородените български и руски деца да се кръщават с "украински" вариант на имената , чувал ли си ? Как Никола става Микола , Елена -Олебя ...и т.н. .. Показен украински нацизъм , подкрепен от натото .
Коментиран от #109
15:45 23.07.2026
105 хихи
До коментар #18 от "Специалист":За Русия Иран е толкова ценен колкото и Украйна, така, че най-много да ръкпляскат ако Тръмп завземе Гренландия...... За Куба не съм сигурен...
15:45 23.07.2026
106 Така е
До коментар #101 от "Соломон":Тролея лъже като циганин, но е по жалък от циганина. Продал се е като муш-мул.
15:46 23.07.2026
107 Не е важно какво харесваш
До коментар #102 от "Соломон":а кой какво прави. Щото тази война в Украйна, докато тролиш срещу Русия, се ползва от САЩ за източване и унищожение на Европа!
Коментиран от #113
15:47 23.07.2026
108 Бай Иван
До коментар #16 от "Абсолютно се точен отново":Клипчето е от 2024г. Нормално е да има загинали в една война. Погребаните войници са в добре подържани гробища и броя им не е повече от 300 , иди и виж новото гробище в иваняне квартал на Банкя на какво прилича кал и плевели и за една година целия терен се запълни с гробове без война.
Коментиран от #119
15:49 23.07.2026
109 Соломон
До коментар #104 от "Да бе ,да ! 🤔":Къде видя тази забрана на руски език като до анексирането на Крим и вкарването на войски в Донбас и Луганск маскирани като опълчение 98%от населението си общуваше на руски език.Самия президент Зеленски ден преди нападението се обърна към Путин и руския народ на руски език.И това му бе последния път когато го говори.Как искаш някой да използва езика на народа който те убива всеки ден от 2014г на сам.В украйна никога повече няма да се говори на руски език
15:52 23.07.2026
110 Механик
До коментар #102 от "Соломон":Виж сега! Ако ти си мислиш, че хората не ти разпознават стила когато пишеш под различни никове, значи че съвсем не си в час.
Та на въпроса! Точно ти харесваш какво прави САЩ. Ти искаш "хиляди слънца" над "чалмите". Ти викаш "Атома бай Дончо!Фргай атома".
И не само това, ама не ми се влиза в дискусия с тебе, щото ми е под нивото.
Коментиран от #116
15:53 23.07.2026
111 Удри евраста с лопатЕто
15:54 23.07.2026
112 Иван 1
15:54 23.07.2026
113 Соломон
До коментар #107 от "Не е важно какво харесваш":Да така е .Но Европа ще бъде на страната на Украйна независимо че губи от това.
Коментиран от #118
15:54 23.07.2026
114 Исторически парк
15:54 23.07.2026
115 Ивелин Михайлов
15:55 23.07.2026
116 Соломон
До коментар #110 от "Механик":Аз си пиша в един същи стил.Просто има едно менте което се представя за Соломон
Коментиран от #126
15:56 23.07.2026
117 Мишел
Коментиран от #121
15:57 23.07.2026
118 С продажните урсули
До коментар #113 от "Соломон":които си тъпчат сметките с милиони за твоя сметка докато те ползват да тролиш срещу Русия и спонсорират САЩ и поддържат войната в Украйна до последният украинец ще е така. Войната е бизнес за едни, трагедия за други!
15:58 23.07.2026
119 Дяд иван
До коментар #108 от "Бай Иван":Видеото е от 18 минути а тук е само 1/7 от него. Това е една от стотиците масови могили с пресни гробове на клети убити руснаци в Украйна. Текста на тъмната песен казва всичко - "Нощна птица раздира ноща - тези нещастни руски хора повече никога няма да се приберат в своите домове при близките си"... Но изобщо не ми е жал - ако си бяха стояли в калните руски села сега щяха да са живи! Чий го търсят в Украйна? Жуже путя тръгна уж да освобождава рускоговорящите в 4 области а изби 100 пъти повече руснаци.
Коментиран от #122
15:59 23.07.2026
120 СПРАВЕДЛИВ
Коментиран от #123
15:59 23.07.2026
121 Соломон
До коментар #117 от "Мишел":И кои са точките през които изнася това зърно защото през Азовско и Черно море вече не може
Коментиран от #124
15:59 23.07.2026
122 Това е трагедията на войната
До коментар #119 от "Дяд иван":Загиват хиляди, заради интригите на САЩ.
Коментиран от #125
16:00 23.07.2026
123 Соломон
До коментар #120 от "СПРАВЕДЛИВ":След 5 години бомбене къде е този ток в Украйна.Те отдавна са на генератори
16:00 23.07.2026
124 Ами проучи ги
До коментар #121 от "Соломон":Русия е най големият световен производител на пшеница!
Коментиран от #128
16:01 23.07.2026
125 Соломон
До коментар #122 от "Това е трагедията на войната":САЩ ли нападнаха Украйна или Русия
Коментиран от #127, #130
16:01 23.07.2026
126 Мишел
До коментар #116 от "Соломон":Научил си се да пишеш , но не се се научил да четеш. Смучиш от пръстите си и пишеш
16:01 23.07.2026
127 Ами САЩ
До коментар #125 от "Соломон":направи войната в Украйна! Без САЩ Украйна щеше да е цяла!
Коментиран от #129, #135
16:04 23.07.2026
128 Соломон
До коментар #124 от "Ами проучи ги":Не споря за това.А за това от къде ще я изнасят ако естествено успеят да я ожънат.Защото солярка няма на много места комбайните стоят.А там където са ожънали искат да им изкупят продукцията за 11500 рубли.При положение че в момента дизела е над 100% по скъп от миналата година когато са изкупували по 16500 рубли за тон
Коментиран от #131
16:05 23.07.2026
129 Соломон
До коментар #127 от "Ами САЩ":Ами да нападнат САЩ тогава
Коментиран от #132
16:07 23.07.2026
130 Мишел
До коментар #125 от "Соломон":Войната в Украйна започна след нахлуването на ВСУ в Донбас през 2012г.с цел насилствена смяна на езика там и геноцид на рускоговорящите жители на Донбас.
16:07 23.07.2026
131 Имаш ли идея
До коментар #128 от "Соломон":какво ще стане в света, ако такъв голям процент от световното производство, моето е дела на Русия, не се ожъне или не стигне където трябва? Само с тролене не става!
16:07 23.07.2026
132 Ами
До коментар #129 от "Соломон":ходи ги нападни! Детското разсъждение, не ти помага, че днес Украйна се унищожава заради САЩ, за да се източва и унищожава Европа!
Коментиран от #134, #136
16:09 23.07.2026
133 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #77 от "Не се ли усещаш":И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна🤣
16:10 23.07.2026
134 Соломон
До коментар #132 от "Ами":И кавво направи САЩ за да нападне Русия Украйна.Със какво една не ядрена държава заплашва ядрена сила номер 1
Коментиран от #137
16:10 23.07.2026
135 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #127 от "Ами САЩ":И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна🤣
16:12 23.07.2026
136 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #132 от "Ами":И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна🤣
Коментиран от #138, #142
16:12 23.07.2026
137 Ами ти де беше
До коментар #134 от "Соломон":Всичко се случваше пред всички ни!
16:14 23.07.2026
138 Как е мръъъшо тролеща 😄
До коментар #136 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Има ли нерви, че си отпадък? 😄
Коментиран от #143
16:15 23.07.2026
139 Баце ЕООД
16:17 23.07.2026
140 Прекрасни новини
22 юли 2026, 15:57 часа
Снимка: Принтскрийн: Telegram, Exilenova+
Силите за безпилотни системи на Украйна съобщиха, че в рамките на операция „Молочка“ на 21 и 22 юли са били ударени още 13 кораба от „сенчестия флот“ на Русия, включително 1 танкер, 10 товарни плавателни съда и 2 влекача. В рамките на операцията, провеждана от 6 юли насам, вече са били ударени 196 кораба в Черно и Азовско море. Силите, ръководени от Роберт Бровди с позивна "Мадяр", също така продължават унищожението
16:17 23.07.2026
141 Топчията
16:18 23.07.2026
142 Ахаха
До коментар #136 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Свиквай питко, направо ходи на фронта, че скоро няма да има какво да ревеш
Коментиран от #145
16:18 23.07.2026
143 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #138 от "Как е мръъъшо тролеща 😄":И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна🤣
Коментиран от #146
16:18 23.07.2026
144 Небинарен модерен ляв
16:18 23.07.2026
145 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #142 от "Ахаха":И от бюджeт и военни действия ли вече разбираш вooняяящ пaаaaцyyулee?😂😄🤣😅Haмeтнaт с руcката гъбинa,завит с рoдoпcкото oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички злe като тьъпия oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпрaжнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъътa и така ще си и издъхнeш oмазaн във фeкaлиитee cи🤣😁🤮😁 Мнооooго по прooccт и тьъьп и от кayнaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaаaцyyyлaaa eдин чeепат 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииoooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaтници първoбитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaлии мизeeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирана крива и сбръчкана кратуна🤣
16:20 23.07.2026
146 Ивайло Крачунов
До коментар #143 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Много спам написа бре абстинентен истерясъл Боккк Луккк,а е много лесно ,мой ми смучеш К...УРА. за извара ,сиренье ,аромат и най вече успокоение на нервата 🖕!
16:22 23.07.2026