Под тежък обстрел! Руски въздушни удари спряха временно влизането на кораби в ключови украински пристанища

Корабособственици временно преустановиха влизането на кораби в черноморските пристанища на Украйна за износ на селскостопанска продукция след рязкото увеличаване на руските атаки срещу пристанищна инфраструктура и търговски кораби, съобщи украинското министерство на земеделието, цитирано от "Ройтерс".

Украйна е загубила около една трета от капацитета си за износ на зърно през черноморските си пристанища вследствие на руски ракетни и дронови удари, според търговци и анализатори.

"Днес нито един кораб не премина през Черноморския морски коридор на Украйна - точно в пиковия момент на прибирането на реколтата. Това е умишлен икономически и хуманитарен терор", написа Сибига в X. Той допълни, че Киев е поискал спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН в понеделник.

По думите му алтернативните маршрути и наличната инфраструктура в момента не се използват в пълна степен.

След оттеглянето на Русия през 2023 г. от споразумението за безопасен износ на селскостопанска продукция през Черно море, Украйна разчита основно на собствен морски коридор за износа на зърно. През последните седмици обаче руските атаки срещу дълбоководни пристанища и международни търговски кораби се засилиха. Според корабни брокери нарастващият военен риск е накарал корабособствениците да избягват украинските пристанища, а търговците временно са спрели покупките.

При руски ракетен удар край Одеса в неделя по кораб, превозващ царевица, загинаха девет членове на екипажа от Индия и Сирия, както и украински пилот, съобщиха украинските власти.

Временно изпълняващият длъжността външен министър Андрий Сибига заяви, че през последните дни Русия е атакувала най-малко три граждански товарни кораба.

"Днес нито един кораб не премина през Черноморския морски коридор на Украйна - точно в пиковия момент на улова. Това е умишлен икономически и хуманитарен терор", написа Сибиха в X. Той допълни, че Киев е поискал спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН в понеделник.

Москва твърди, че атакува пристанищна инфраструктура и кораби, които подпомагат украинската армия. Междувременно Украйна също засилва ударите си срещу кораби в Азовско и Черно море в рамките на кампания за изолиране на окупирания Крим и ограничаване на руските приходи.

В сряда Русия въведе временна забрана за движение на кораби до и от пристанище Новоросийск, което обработва до една трета от руския износ на зърно.