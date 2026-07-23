Тествахме KGM Actyon – струва ли си прекръстеният южнокорейски всъдеход?

След като по-рано тази година ви запознахме с най-новият пикап на южнокорейците от KGM, сега идва ред да ви запознаем и с техния флагман в лицето на Actyon. Кросоувърът, който на практика даде началото на купе-кросоувър стилът със спорната си естетика, сега е еволюирал значително под шапката на новите собственици и може да се похвали със съвременна визия и за разлика от своя предшественик се отказва от окачването на рама, като се базира на по-компактния Torres.

Екстериор

По отношение на габаритите си Actyon се позиционира изключително добре. С дължина от 4 740 мм, ширина 1 910 мм и междуосие 2 680 мм, той предлага пространства, абсолютно сравними с тези на VW Tayron или Skoda Kodiaq, ако трябва да го сравним с познати европейски модели. Дизайнът прави сериозна крачка напред спрямо предшествениците си, като мнозина го определят като „корейския Range Rover”. Предницата се отличава със съвременен светлинен подпис с превърналите се напоследък модерни разделени светлини. В горната част са оставени дневните светлини и осветената затворена решетка, докато в долната част са разположени основните светлини и дългите светлини. Дизайнът на предната броня е агресивен с два отвора в средата на бронята и два дифузьора.





Силуетът е оставил в миналото изключително наклонената задна част, като сега е с по-изправена линия с черни Aи B-колони, които създават усещане за непрекъснатост, докато последната C-колона е с по-големи размери. Огледалата монтирани на предната врата правят впечатление със своите големи размери, като страничната линия се допълва от врати, които покриват праговете и големи арки на калниците под които се крият 20-цолови джанти.

В задната част откриваме тънки LED светлини вградени в модул по продължение на цялата задница с изписан моделът Actyon между тях, а в долната част на задницата откриваме и два големи светоотразителя, следващи мотива на двойните светлини в предната част.

Интериор

Интериорът на KGM Actyon изненада приятно екипа ни със своята минималистична архитектура и високо ниво на изпълнение. На централното табло са разположени два 12.3-инчови дигитални дисплея, които осигуряват модерни графики и добра резолюция, макар липсата на физически бутони да се усеща при смяна на температурата на климатичната система. Качеството на сглобката е солидно, а материалите в горната част на таблото включват меки повърхности, подобно и на останалите места в интериора, което докосвате често. Оборудването е богато още от стандартните нива и включва отопление и вентилация на предните седалки, двузонов климатроник, 360-градусова камера и електрически багажник с обем от 668 литра при изправени задни седалки, който при трансформация нараства до 1 568 литра.

Седалките, макар и предлагащи различни електрически настройки, все пак могат да са неудобни за някои хора, тъй като облегалките са сравнително къси и шофьори с ръст над 180 см могат да изпитат липса на опора в раменете и бедрата при продължително пътуване. Пространството, както на предните, така и на задните седалки е напълно достатъчно, като предна дясна седалка може да бъде контролирана и от останалите пътници, като по този начин предлага изключително солидно пространство за пътника отзад вдясно. Налични са още интересно оформени закачалки вградени в предните облегалки, подгрев на задните седалки, както и механични щори на стъклата.

Задвижване и технически характеристики

За задвижването на Actyon отговаря 1.5-литров четирицилиндров турбобензинов двигател с мощност 163 к.с. (120 kW) и въртящ момент от 280 Nm. В нашия тестов автомобил той беше комбиниран с 6-степенна автоматична скоростна кутия и задвижване на предните колела. В градска среда моторът е сравнително тих и осигурява достатъчно плавно ускорение, като трансмисията може да е една идея по-мудна при по-агресивно шофиране.Както споменахме, тестовата версия разчита на 163 конски сили и макар да има достатъчно мощност за спокойно шофиране в извънградски условия, то за феновете на по-бързите ускорение е наличен хибриден вариант с 204 конски сили. Що се отнася до шума при шофиране, бяхме приятно изненадани от липсата на такъв, като единствения по-сериозен шум е от двигателя при рязко подаване на газ.

Пътното поведение е ориентирано изцяло към комфорта. Окачването поглъща добре неравностите в градски условия, а кормилното управление е олекотено и улеснява маневрирането, въпреки нетипичната форма на волана. При по-динамично шофиране извън града не се забелязва толкова изразено странично накланяне на каросерията, колкото при някои конкуренти. Най-големият компромис при този двигател остава разходът на гориво. В комбиниран WLTP цикъл 1.5-литровият мотор консумира между 8.0 и 9.0 литра на 100 км, според производителя, като тестът ни го потвърди. В комбинация с 50-литровия резервоар, това ви осигурява пробег от около 500-600 километра с едно зареждане

В заключение, KGM Actyon предлага впечатляваща луксозен кросоувър за хората, които търсят максимално пространствен, модерен и добре оборудван семеен автомобил срещу разумна цена, разбира се с някои компромиси. Към момента на писане, цените на подобно оборудван автомобил у нас започват под 40 хиляди евро.