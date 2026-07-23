Полиция, прокуратура, нотариуси и СО обединяват усилия срещу имотните измами

Директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков, представители на ръководството на Софийската районна прокуратура, председателят и членове на Съвета на нотариусите към Нотариалната камара, както и столичният общински съветник Димитър Шалъфов проведоха работна среща, посветена на създаването на по-ефективен механизъм за ранно установяване и предотвратяване на имотни измами.
Срещата е част от инициативата на общинския съветник Димитър Шалъфов за разработване на механизъм за действие на общинската администрация при случаи, свързани с обстоятелствени проверки и риск от неправомерно придобиване на недвижими имоти.
Участниците обсъдиха възможностите за по-бърз обмен на информация между нотариусите, полицията, прокуратурата и общинските администрации при съмнения за имотни измами.
Главен комисар Николай Пелтеков подчерта, че ранното разпознаване на рисковите случаи е ключово за предотвратяването на престъпленията. По думите му своевременното предоставяне на точна и структурирана информация за имота, заявителя, пълномощниците, свидетелите и представените документи би позволило на полицейските органи да реагират значително по-бързо и ефективно.
По време на срещата Димитър Шалъфов представи предложения за по-задълбочени проверки в общинските регистри и преписки, въвеждане на ясни рискови индикатори и своевременно сигнализиране при установени несъответствия или данни за възможна измама.
Обсъдени бяха изготвянето и последващото утвърждаване по съответния ред на единен образец на молба-декларация за обстоятелствена проверка, съдържащ необходимите реквизити за по-пълно установяване на фактите, проверка на заявените данни и ранно разпознаване на рискови случаи.
Сред предложените мерки са още изработването на контролен лист за извършваните проверки, уведомяване на заинтересованите лица, стандартизиран образец на сигнал и процедура за бърза комуникация между институциите при непосредствен риск от неправомерно придобиване или разпореждане с недвижим имот.
Главен комисар Пелтеков заяви готовността на Столичната полиция да участва активно в изработването на конкретните правила за междуинституционална координация и в изграждането на механизъм за своевременна реакция при сигнали с висок риск.
Участниците се обединиха около разбирането, че институциите трябва не само да разговарят, но и да действат заедно. Всяка от тях следва в рамките на своите законови правомощия да направи максималното за защита на собствеността и правата на гражданите.
Общата позиция е, че превенцията остава най-ефективният инструмент срещу имотните измами. Постоянният обмен на информация, добрата координация и навременната реакция могат да предотвратят престъплението, преди за собствениците да са настъпили тежки и трудно поправими последици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Та те са главните виновници
Коментиран от #2
12:10 23.07.2026
2 Европеец
До коментар #1 от "Та те са главните виновници":Коментара ти е много верен.... Заглавието ми харесва ,Но за съжаление в кочината това не може да се случи....
12:12 23.07.2026
3 Край
12:18 23.07.2026
4 Един
Коментиран от #21
12:19 23.07.2026
5 пешо
12:21 23.07.2026
6 опасна измамница
12:25 23.07.2026
7 хихи
12:26 23.07.2026
8 Айляк
Че нали точно от тях тръгват този вид измами, като в основата им стои родната прокуратура.
Дори и труп да има в къща или апартамент, от
прокуратурата винаги разследват първо имотното състояние на починалия, а не причините за неговата смърт.
Що ли?
Но както и да е, важно е обединяването:)
12:28 23.07.2026
9 Гадняр
12:30 23.07.2026
10 Че то това са най голямите
Това звучи като виц за какво се обединяват за още повече измами
Хахахаха
12:31 23.07.2026
11 Че те
12:36 23.07.2026
12 някой вярва ли
12:37 23.07.2026
13 сбруя
12:38 23.07.2026
14 Тая
12:38 23.07.2026
15 Буха ха
12:40 23.07.2026
16 Ми то няма прозорец тая зала на снимката
Риторичен въпрос. Без отговор.
12:41 23.07.2026
17 Сила
Еле па тоя първия "борец " в дясно , какво честно и вдъхващо доверие лице има тоз чиляк ....
Коментиран от #18, #26
12:43 23.07.2026
18 какво искате
До коментар #17 от "Сила":отруден честен човек скромен и умен някакъв шеф ще да е?
12:45 23.07.2026
19 Моля другарко
12:46 23.07.2026
20 един БЪЛГАРИН
Коментиран от #23
12:46 23.07.2026
21 работеха за имотните измами
До коментар #4 от "Един":по отделно а сега се обедияват срещу тях нали крадев каза ще бори мафията и олигархията
12:47 23.07.2026
22 4567
12:50 23.07.2026
23 добре че са умните западняци
До коментар #20 от "един БЪЛГАРИН":да посочат с пръст крупните престъпници поне иначе според наще мунчовци и ганчовци няма корупция няма кражби няма геноцид всичко е перфекно!
12:50 23.07.2026
24 ха ха
Коментиран от #30
12:50 23.07.2026
25 Много хора платиха с живота си
12:51 23.07.2026
26 Тези
До коментар #17 от "Сила":Страхотни физиономии.С конкурс ли ги избират.Сещаме се какво им пише на челото.Но и случайни няма-нагоре са издигани все наследници на онзи ген от шумата.А иначе се сещам че навремето когато се създаваха нотариусите Мултигруп и др.мафии си назначаваха свои.Защо ли.И колко време реве народа от тези.
Коментиран от #27
12:51 23.07.2026
27 ми то сега
До коментар #26 от "Тези":си е същото просто се смениха някой имена?
12:53 23.07.2026
28 един БЪЛГАРИН
Коментиран от #29
12:53 23.07.2026
29 сигурно го е глътнал
До коментар #28 от "един БЪЛГАРИН":в търбуха си и го разнася със туловището си
12:55 23.07.2026
30 Сила
До коментар #24 от "ха ха":Ха ха верно !!!
Все едно гледам снимка на сбирка на мафиотски фамилии ....
Трейлър към филм за Коза Ностра ...
Не се ли усещат какви асоциации вдъхват у хората ...?!?
Коментиран от #31
12:56 23.07.2026
31 коза ностра
До коментар #30 от "Сила":ама вмерисана на чесън и шкембе чорба
12:58 23.07.2026
32 България !
Измама !
14:23 23.07.2026
33 Хартията за нотариалните актове
Сега се пише само на гол лист хартия А4 и печат на нотариуса
14:25 23.07.2026