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Полиция, прокуратура, нотариуси и СО обединяват усилия срещу имотните измами

Полиция, прокуратура, нотариуси и СО обединяват усилия срещу имотните измами

23 Юли, 2026 12:05 3 553 33

  • полиция-
  • димитър шалъфов-
  • со-
  • имотни измами

Участниците се обединиха около разбирането, че институциите трябва не само да разговарят, но и да действат заедно

Полиция, прокуратура, нотариуси и СО обединяват усилия срещу имотните измами - 1
Снимка: СДВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков, представители на ръководството на Софийската районна прокуратура, председателят и членове на Съвета на нотариусите към Нотариалната камара, както и столичният общински съветник Димитър Шалъфов проведоха работна среща, посветена на създаването на по-ефективен механизъм за ранно установяване и предотвратяване на имотни измами.

Срещата е част от инициативата на общинския съветник Димитър Шалъфов за разработване на механизъм за действие на общинската администрация при случаи, свързани с обстоятелствени проверки и риск от неправомерно придобиване на недвижими имоти.

Участниците обсъдиха възможностите за по-бърз обмен на информация между нотариусите, полицията, прокуратурата и общинските администрации при съмнения за имотни измами.

Главен комисар Николай Пелтеков подчерта, че ранното разпознаване на рисковите случаи е ключово за предотвратяването на престъпленията. По думите му своевременното предоставяне на точна и структурирана информация за имота, заявителя, пълномощниците, свидетелите и представените документи би позволило на полицейските органи да реагират значително по-бързо и ефективно.

По време на срещата Димитър Шалъфов представи предложения за по-задълбочени проверки в общинските регистри и преписки, въвеждане на ясни рискови индикатори и своевременно сигнализиране при установени несъответствия или данни за възможна измама.

Обсъдени бяха изготвянето и последващото утвърждаване по съответния ред на единен образец на молба-декларация за обстоятелствена проверка, съдържащ необходимите реквизити за по-пълно установяване на фактите, проверка на заявените данни и ранно разпознаване на рискови случаи.

Сред предложените мерки са още изработването на контролен лист за извършваните проверки, уведомяване на заинтересованите лица, стандартизиран образец на сигнал и процедура за бърза комуникация между институциите при непосредствен риск от неправомерно придобиване или разпореждане с недвижим имот.

Главен комисар Пелтеков заяви готовността на Столичната полиция да участва активно в изработването на конкретните правила за междуинституционална координация и в изграждането на механизъм за своевременна реакция при сигнали с висок риск.

Участниците се обединиха около разбирането, че институциите трябва не само да разговарят, но и да действат заедно. Всяка от тях следва в рамките на своите законови правомощия да направи максималното за защита на собствеността и правата на гражданите.

Общата позиция е, че превенцията остава най-ефективният инструмент срещу имотните измами. Постоянният обмен на информация, добрата координация и навременната реакция могат да предотвратят престъплението, преди за собствениците да са настъпили тежки и трудно поправими последици.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Та те са главните виновници

    27 0 Отговор
    за имотните мушангии. Вълкът щял да пази стадото.

    Коментиран от #2

    12:10 23.07.2026

  • 2 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Та те са главните виновници":

    Коментара ти е много верен.... Заглавието ми харесва ,Но за съжаление в кочината това не може да се случи....

    12:12 23.07.2026

  • 3 Край

    9 1 Отговор
    Дайте Джо пи ЕС координатите на тая глутница на иранците да им изхакат един фатах да ни освободят. Готви се качване на данъчните оценки на имотите а познайте дали норариусите ще си намалят таксите.

    12:18 23.07.2026

  • 4 Един

    16 1 Отговор
    Ей, пичове, ... а ... какво правехте до сега ?

    Коментиран от #21

    12:19 23.07.2026

  • 5 пешо

    11 1 Отговор
    те са в играта

    12:21 23.07.2026

  • 6 опасна измамница

    3 0 Отговор
    Хора, внимавайте и се пазете от измамницата Мариела Димитрова от Бутан! Същата е измамила стотици хора с пари в Козлодуй и сега се укрива в Тетевен, Ж.К.-„Пеновото”, бл.11. Това е много опасен измамник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с кражби и измами! За 1 година пребиваване в Тетевен вече е успяла да завлече с пари половината град.

    12:25 23.07.2026

  • 7 хихи

    13 1 Отговор
    абе, кво ни баламосвате?? Попитайте защо във Великобритания, няма имотни измами 0,02% процента!!?? Аз попитах!! Няма защото има имуществена отговорност при осъществяването на сделките!!! Ами приложете го и да видим ще има ли имотни измами!!!

    12:26 23.07.2026

  • 8 Айляк

    12 0 Отговор
    Точно тия ли обединяват усилията си срещу имотните измами?
    Че нали точно от тях тръгват този вид измами, като в основата им стои родната прокуратура.
    Дори и труп да има в къща или апартамент, от
    прокуратурата винаги разследват първо имотното състояние на починалия, а не причините за неговата смърт.
    Що ли?
    Но както и да е, важно е обединяването:)

    12:28 23.07.2026

  • 9 Гадняр

    8 0 Отговор
    Овластените мошеници: Заедно можем (да крадем) повече!

    12:30 23.07.2026

  • 10 Че то това са най голямите

    11 0 Отговор
    Измамници

    Това звучи като виц за какво се обединяват за още повече измами

    Хахахаха

    12:31 23.07.2026

  • 11 Че те

    5 0 Отговор
    всички са в бизнеса с огромните измами и захранване на какви ли не имоти ?!

    12:36 23.07.2026

  • 12 някой вярва ли

    4 0 Отговор
    на този водевил?

    12:37 23.07.2026

  • 13 сбруя

    0 0 Отговор
    Ми гот,кво?!

    12:38 23.07.2026

  • 14 Тая

    3 0 Отговор
    снимка за чий е изтипоса ?

    12:38 23.07.2026

  • 15 Буха ха

    5 0 Отговор
    Вълците обединяват усилията си за опазване живота и здравето на агнетата.

    12:40 23.07.2026

  • 16 Ми то няма прозорец тая зала на снимката

    2 0 Отговор
    Те на тъмно ли го правят това съвещание. Къде е светлината.
    Риторичен въпрос. Без отговор.

    12:41 23.07.2026

  • 17 Сила

    7 0 Отговор
    Само като им гледате мутрите на "борците срещу имотните измами " , молете се баба ви или болната ви леля да не им попаднат в "честните ръчички " .....
    Еле па тоя първия "борец " в дясно , какво честно и вдъхващо доверие лице има тоз чиляк ....

    Коментиран от #18, #26

    12:43 23.07.2026

  • 18 какво искате

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    отруден честен човек скромен и умен някакъв шеф ще да е?

    12:45 23.07.2026

  • 19 Моля другарко

    2 0 Отговор
    Пък на мен не ми я ясно, кое нещо в България е обединено, сработило е и все още работи?

    12:46 23.07.2026

  • 20 един БЪЛГАРИН

    6 0 Отговор
    Санкциите Магнитски бяха официалното потвърждение, че Пеевски е лицето на чудовищната корупция и държавния рекет в България. Той се опита да се изпере през благотворителност и политика, но за света той остава олигархът, който плени и съсипа една европейска държава.

    Коментиран от #23

    12:46 23.07.2026

  • 21 работеха за имотните измами

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    по отделно а сега се обедияват срещу тях нали крадев каза ще бори мафията и олигархията

    12:47 23.07.2026

  • 22 4567

    5 0 Отговор
    Обединяват се в нова ОПГ

    12:50 23.07.2026

  • 23 добре че са умните западняци

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "един БЪЛГАРИН":

    да посочат с пръст крупните престъпници поне иначе според наще мунчовци и ганчовци няма корупция няма кражби няма геноцид всичко е перфекно!

    12:50 23.07.2026

  • 24 ха ха

    4 0 Отговор
    пак правят реклами на престъпни организации

    Коментиран от #30

    12:50 23.07.2026

  • 25 Много хора платиха с живота си

    1 0 Отговор
    Много са измамени включително от съседи които са се възползвали от някакви обстоятелства с любезното съдействие на властимащите. Понякога изглежда че всичко е минало добре и годините са минали и измамниците са си добре. Така ли е ?

    12:51 23.07.2026

  • 26 Тези

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    Страхотни физиономии.С конкурс ли ги избират.Сещаме се какво им пише на челото.Но и случайни няма-нагоре са издигани все наследници на онзи ген от шумата.А иначе се сещам че навремето когато се създаваха нотариусите Мултигруп и др.мафии си назначаваха свои.Защо ли.И колко време реве народа от тези.

    Коментиран от #27

    12:51 23.07.2026

  • 27 ми то сега

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тези":

    си е същото просто се смениха някой имена?

    12:53 23.07.2026

  • 28 един БЪЛГАРИН

    3 0 Отговор
    Пепи Еврото е откраднал 35 кг злато /на монети/ на стойност милиони евро от семейство Златанови... Ако има смели журналистки - да питат Пеевски къде е скрил това злато, защото се говори, че Пепи Еврото вече не е между живите!...

    Коментиран от #29

    12:53 23.07.2026

  • 29 сигурно го е глътнал

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "един БЪЛГАРИН":

    в търбуха си и го разнася със туловището си

    12:55 23.07.2026

  • 30 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "ха ха":

    Ха ха верно !!!
    Все едно гледам снимка на сбирка на мафиотски фамилии ....
    Трейлър към филм за Коза Ностра ...
    Не се ли усещат какви асоциации вдъхват у хората ...?!?

    Коментиран от #31

    12:56 23.07.2026

  • 31 коза ностра

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сила":

    ама вмерисана на чесън и шкембе чорба

    12:58 23.07.2026

  • 32 България !

    1 0 Отговор
    Голямата !

    Измама !

    14:23 23.07.2026

  • 33 Хартията за нотариалните актове

    1 0 Отговор
    Трябва да е с холограмна лента и прономерована и с герба на Република България
    Сега се пише само на гол лист хартия А4 и печат на нотариуса

    14:25 23.07.2026

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