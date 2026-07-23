Наследниците на загиналите в Петрохан и Околчица влизат във владение на имота

Развитие по случая с трагедията в бившата хижа „Петрохан – Околчица“, при която загинаха шестима души. Днес наследниците на жертвите официално влизат във владение на имота, съобщи бТВ.
Разследването започна на 2 февруари, след като в сградата бяха открити телата на трима души. При последвалите действия на разследващите бяха намерени още три тела, а случаят предизвика широк обществен отзвук.
Процедурата по въвода във владение се извършва от съдебен изпълнител, като собствеността върху имота се придобива по силата на Закона за наследството. Част от близките на загиналите пристигнаха на място още преди 10 часа и след уточняване на процедурата с длъжностните лица се отправиха към бившата хижа.
Пътят към имота, който беше затворен веднага след откриването на първите тела и остана недостъпен до края на април, днес отново е временно ограничен. На място има три полицейски патрула, които не допускат външни лица до приключване на процедурата.
Все още не е ясно колко време ще продължи въвеждането във владение. След приключването му се очаква достъпът до района отново да бъде възстановен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ку-ку
Коментиран от #21
13:59 23.07.2026
2 лама Иво Калушев
Коментиран от #4
14:00 23.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
14:01 23.07.2026
4 Тошко 🙉
До коментар #2 от "лама Иво Калушев":Доста са ти навлизали в gynapaта, че само това ти е в главата . 🤣🤣🤣🤣
14:07 23.07.2026
5 ивнн4о
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Какво и как ФИКТИВНО?
Коментиран от #12
14:09 23.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Защо тия извратеняци
Дерматитов, какво става, бе?
Егахви у сметището сте!
14:13 23.07.2026
8 Сега ще се изпотрепат
От кого ги пази полицията? Това платена услуга ли е?
14:34 23.07.2026
9 Да не са
Изпотрепани са по мутренски!
14:36 23.07.2026
10 Даа!
Коментиран от #11, #20
14:50 23.07.2026
11 Аз, обаче така и не разбрах?
До коментар #10 от "Даа!":Ти българин ли си?
Коментиран от #14
14:53 23.07.2026
12 Жбръц
До коментар #5 от "ивнн4о":Ти изглежда си забравил " стройната " Фидосова,острието на Бойко.Яко намаза човката,като пеликан в развъдник за риба.Изхлузи се, от политиката и в родната Монтана.Там и към момента държи ,най- голямата кантора за адвокатски и нотариални услуги.Ето как става врътката.Това че ти си собственик по нотариален акт,не означава,че си реално такъв.
14:54 23.07.2026
13 Ацо
Коментиран от #17
14:57 23.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ицо
15:01 23.07.2026
16 фхйй
15:02 23.07.2026
17 Алиби
До коментар #13 от "Ацо":Близките на загиналите хора от хижата до Петрохан знаят,че имат лична вина за смъртта им и затова лъжат.В нормална държава тези хора щяха да бъдат съдени и вероятно осъдени за престъпно бездействие,което е влошило здравето или довело до смърт на физическо лице,което се явява техен близък/роднина.В България това не се прави,което показва истинското ниво на обществото в тази държава.
15:02 23.07.2026
18 евала
15:04 23.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Чудомир пише руска пропаганда
До коментар #10 от "Даа!":Чудомир пише уж хумор а реално оплюва българите и лъжливо пише руски и беларуски фамилии на героите си,завършващи на "кин" за да лъже,че сме "братушки" с тях а книгата е писана след 1944 година.Осмиването на българите е с цел сриване на самочувствието им като народ а авторът описва невъзможно бедни хора и села,защото описва България преди 1944 година-да лъже колко бедни били българите.Авторът Димитър Чорбаджийски се самоубива,защото има рак на устата,който е нелечим за "великата съветска медицина" в България.Уж прякорът му бил "чудото",но може и да е лъжа и намеква за град Чуд в Русия.Тази книга още се води за наивен хумор,както "Бай Ганьо" а не е и какво "казвал" този цървул за "лошите българи" е без значение или чиста лъжа!
15:24 23.07.2026
21 Много
До коментар #1 от "Ку-ку":правилно си се кръстил!
15:59 23.07.2026