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Наследниците на загиналите в Петрохан и Околчица влизат във владение на имота

Наследниците на загиналите в Петрохан и Околчица влизат във владение на имота

23 Юли, 2026 13:57 3 965 21

  • петрохан-
  • околчица-
  • хижа

Все още не е ясно колко време ще продължи въвеждането във владение

Наследниците на загиналите в Петрохан и Околчица влизат във владение на имота - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Развитие по случая с трагедията в бившата хижа „Петрохан – Околчица“, при която загинаха шестима души. Днес наследниците на жертвите официално влизат във владение на имота, съобщи бТВ.

Разследването започна на 2 февруари, след като в сградата бяха открити телата на трима души. При последвалите действия на разследващите бяха намерени още три тела, а случаят предизвика широк обществен отзвук.

Процедурата по въвода във владение се извършва от съдебен изпълнител, като собствеността върху имота се придобива по силата на Закона за наследството. Част от близките на загиналите пристигнаха на място още преди 10 часа и след уточняване на процедурата с длъжностните лица се отправиха към бившата хижа.

Пътят към имота, който беше затворен веднага след откриването на първите тела и остана недостъпен до края на април, днес отново е временно ограничен. На място има три полицейски патрула, които не допускат външни лица до приключване на процедурата.

Все още не е ясно колко време ще продължи въвеждането във владение. След приключването му се очаква достъпът до района отново да бъде възстановен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ку-ку

    16 20 Отговор
    Абе, дали не са ги "сготвили" наследниците им за пустите му имоти, аааа....някой замислял ли се е и по този казус, защото хич не е за пренебрегване...

    Коментиран от #21

    13:59 23.07.2026

  • 2 лама Иво Калушев

    12 12 Отговор
    Никой няма да влиза никъде. Само аз и Васко Терзията може да влизаме в тулковците

    Коментиран от #4

    14:00 23.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    24 12 Отговор
    Хижа Петрохан е собственост на Фидосова.Само фиктивно беше прехвърлена на Петроханците.

    Коментиран от #5

    14:01 23.07.2026

  • 4 Тошко 🙉

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "лама Иво Калушев":

    Доста са ти навлизали в gynapaта, че само това ти е в главата . 🤣🤣🤣🤣

    14:07 23.07.2026

  • 5 ивнн4о

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Какво и как ФИКТИВНО?

    Коментиран от #12

    14:09 23.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Защо тия извратеняци

    16 15 Отговор
    Ги охранява полиция? За това ли си плащаме данъците?
    Дерматитов, какво става, бе?
    Егахви у сметището сте!

    14:13 23.07.2026

  • 8 Сега ще се изпотрепат

    16 3 Отговор
    Втора серия убийства!
    От кого ги пази полицията? Това платена услуга ли е?

    14:34 23.07.2026

  • 9 Да не са

    15 4 Отговор
    Загинали при изпълнение на служебен дълг?
    Изпотрепани са по мутренски!

    14:36 23.07.2026

  • 10 Даа!

    6 3 Отговор
    Българин само като чуе за имот, нива, къщи, пасища,гора,забравя всичко.Няма род,няма близки,няма приятели.Син и баща са вдигали брадва един срещу друг.Брат срещу брата за един синор,между нивите им,са стигали до убийство и кръвна вражда поколения наред.Днешните не са по- различни.Ама загубил най- свидното си, детето,имота е важен. Неслучайно,великият Чудомир, го е изрекъл и написал: Българин гледа с широко отворено око ,когато някой краде милиони от общото,но мълчи.Но ако му влезеш в градината и откъснеш някоя краставица,е готов да ти отреже главата с манарчето!

    Коментиран от #11, #20

    14:50 23.07.2026

  • 11 Аз, обаче така и не разбрах?

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Даа!":

    Ти българин ли си?

    Коментиран от #14

    14:53 23.07.2026

  • 12 Жбръц

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "ивнн4о":

    Ти изглежда си забравил " стройната " Фидосова,острието на Бойко.Яко намаза човката,като пеликан в развъдник за риба.Изхлузи се, от политиката и в родната Монтана.Там и към момента държи ,най- голямата кантора за адвокатски и нотариални услуги.Ето как става врътката.Това че ти си собственик по нотариален акт,не означава,че си реално такъв.

    14:54 23.07.2026

  • 13 Ацо

    4 3 Отговор
    Близките не могат да приемат истината и това че Злото през цялото време е било пред очите им! Затова отчаяно са се хванали за всякакви налудничави теории за трафик на хора,наркотици,наемни убийци ,съкровища,международни заговори и тем подобни дивотии! С едно изключение,за мен майката на " гуруто" е знаела какво се случва ! Не мога да приема обаче хора с ценз и образование ,журналисти и писатели включително и Гл.редактор на инфо сайт да подкрепят малоумните теории за това че Държавата ги била убила!?!

    Коментиран от #17

    14:57 23.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ицо

    6 1 Отговор
    НаследницАТА, а не наследниЦИТЕ...Майката на Калушев е единственият му наследник, тъй като няма жена и деца, а баща му е починал, завещание няма.

    15:01 23.07.2026

  • 16 фхйй

    7 1 Отговор
    Тез клоуни няма ли да бъдат разследвани?

    15:02 23.07.2026

  • 17 Алиби

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ацо":

    Близките на загиналите хора от хижата до Петрохан знаят,че имат лична вина за смъртта им и затова лъжат.В нормална държава тези хора щяха да бъдат съдени и вероятно осъдени за престъпно бездействие,което е влошило здравето или довело до смърт на физическо лице,което се явява техен близък/роднина.В България това не се прави,което показва истинското ниво на обществото в тази държава.

    15:02 23.07.2026

  • 18 евала

    2 1 Отговор
    Размина им се разследване по досиетата Епщайн

    15:04 23.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Чудомир пише руска пропаганда

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Даа!":

    Чудомир пише уж хумор а реално оплюва българите и лъжливо пише руски и беларуски фамилии на героите си,завършващи на "кин" за да лъже,че сме "братушки" с тях а книгата е писана след 1944 година.Осмиването на българите е с цел сриване на самочувствието им като народ а авторът описва невъзможно бедни хора и села,защото описва България преди 1944 година-да лъже колко бедни били българите.Авторът Димитър Чорбаджийски се самоубива,защото има рак на устата,който е нелечим за "великата съветска медицина" в България.Уж прякорът му бил "чудото",но може и да е лъжа и намеква за град Чуд в Русия.Тази книга още се води за наивен хумор,както "Бай Ганьо" а не е и какво "казвал" този цървул за "лошите българи" е без значение или чиста лъжа!

    15:24 23.07.2026

  • 21 Много

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ку-ку":

    правилно си се кръстил!

    15:59 23.07.2026

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