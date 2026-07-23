Новини
Мнения »
Радев, самолетите и позициите на България за войните
  Тема: Украйна

Радев, самолетите и позициите на България за войните

23 Юли, 2026 17:04 800 36

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • иран-
  • русия-
  • украйна-
  • нато

Докато говореше за заплахата от тактически ядрен удар в Украйна, премиерът Румен Радев включи България в логистичната подкрепа за военните операции на САЩ срещу Иран

Радев, самолетите и позициите на България за войните - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Като президент Радев повтаряше, че помощта за Украйна може да въвлече България във война с Русия. Като премиер той допусна включването на България в логистичната подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.

Още новини от Украйна

Докато говореше за заплахата от тактически ядрен удар в Украйна, премиерът Румен Радев включи България в логистичната подкрепа за военните операции на САЩ срещу Иран.

Като президент Радев повтаряше, че помощта за Украйна може да въвлече България във война с Русия. Като премиер днес той обяснява, че "САЩ са основен съюзник в сигурността", че между двете държави има двустранно споразумение още от 2006 година и затова на американските военнотранспортни самолети трябва да им бъде осигурена база в България.

Споразумението позволява съвместно ползване на четири военни съоръжения в България, в т.ч. база "Безмер" в област Ямбол, и пребиваване на до 2500 американски военни.

С решение на парламента осем американски самолета-цистерни и до 250 военни ще бъдат разположени в "Безмер", за да подпомагат логистично военните операции на САЩ в Близкия изток. От февруари до 30 юни България вече позволи на до 15 американски самолета да използват гражданското летище "София" за логистични операции. Срещу престоя София е получила и 6-месечната дерогация за работата на "Лукойл", която изтичаше на 29 април.

Решението доведе и до протестна нота от Иран, в която България беше предупредена да не се превръща в "съучастник в агресия".

Испания, за разлика от България, отказа американските самолети за въздушно дозареждане да използват нейните бази за операцията срещу Иран. След решението на Мадрид те бяха прехвърлени в други американски бази в Европа. И също за разлика от България, испанският премиер социалист Педро Санчес и неговото правителство последователно подкрепят Украйна в борбата ѝ срещу руския агресор с оръжия и финансови средства.

Критиките към позицията на "Прогресивна България"

Парламентарното мнозинство на "Прогресивна България" (ПБ) одобри предложението на кабинета за базирането на американските самолети в "Безмер". За пореден път заедно с депутатите от ПБ гласува и групата на ДПС.

"От една страна войната не е наша, но от друга страна на карта се поставят отношенията с може би най-стратегическия ни партньор." С тези думи Петър Витанов от "Прогресивна България" обясни позицията на управляващите.

Аргументите на властта не останаха без критика и от парламентарната опозиция. ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" бойкотираха гласуването за самолетите. И трите формации поставиха въпроса доколко изпълнителната власт е дала достатъчно информация за характера на мисията и възможните последици за България.

В социалните мрежи се припомня какво говореше Радев месец преди изборите на 19 април, когато беше предизвестеният победител: "Сега ни лъжат, че няма пряка заплаха и проблем за България от ударите срещу Иран". Наред с това беше заявил, че "залогът за стабилността на Близкия изток е Иран да се откаже от своята ядрена програма", а след като не иска да го направи доброволно, "решението е това да стане принудително".

Румен Радев не просто следва линията на Вашингтон. Той също така определя кога има риск България да бъде въвлечена във война и кога изпълнява съюзническите си задължения. Когато става дума за Украйна, рискът е представян като недопустим. А по отношение на американската операция срещу Ислямска република Иран заплахата вече се обяснява като неизбежна цена на съюзническите отношения.

Междувременно рискът за корабоплаването през Ормузкия проток и Червено море отново нарасна след последната серия американски удари срещу Иран и ответните атаки срещу съюзници на САЩ в Залива. Европейският съюз предупреди за опасност за търговските кораби и гражданската авиация. Подновените военни действия идват на фона на растящо безпокойство на петролните пазари, тъй като транзитът през Ормузкия проток остава блокиран, а световните запаси са на критично ниски нива, пише в свой анализ "Файненшъл таймс". Цената на референтния сорт "Брент" достигна 95 долара за барел - най-високото равнище от месец и половина, и засили страховете от ново поскъпване на горивата и допълнителен инфлационен натиск в Европа.

Страховете в Ямбол не са от вчера

Решението за американските самолети-цистерни вече предизвика съпротива там, където рискът не се възприема като абстрактна геополитика. В село Безмер започна подписка срещу базирането им, а местните жители обявиха готовност за протести. С декларация се противопоставиха и кметовете на петте общини в областта - Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Според тях използването на базата за подпомагане на операции в район на активни бойни действия създава рискове. Кметовете отказват изявления до петък, 24 юли, когато министърът на отбраната Димитър Стоянов ще е на посещение в района. Тогава те ще му връчат подписката.

Гражданското недоволство срещу военни съюзници не е първото в района. Преди две години местните протестираха и срещу модернизацията на военната база "Кабиле", за да приеме 2000 военни на Многонационалната бойна група на НАТО. Подсилването на източния фланг на Алианса се наложи като приоритет след войната в Украйна.

Срещу настаняването на натовската бригада активно агитираха от "Възраждане", тъй като щяла "да застраши сигурността в района при разширяване на конфликта в Украйна". Партията на Костадин Костадинов, известна с прокремълските си позиции, дори организира протест пред парламента.

Какви може да са последствията

Противоречията в позициите на Румен Радев и екипа му носят политически рискове. Твърдата критика срещу военната помощ за Украйна и предупрежденията, че България може да бъде въвлечена във войната, му преляха избиратели от "Възраждане" и БСП. Отслабването на тези позиции може да предизвика нова "миграция" предвид президентските избори наесен.

В предизборната кампания Радев критикува служебното правителство на Андрей Гюров заради сключеното 10-годишно споразумение с Украйна в областта на отбраната. Той го порица, че "поема дългосрочни ангажименти от името на България, които покачват рисковете за националната сигурност", а българите не очакват "въвличане във война". Само 40 дни по-късно стана ясно, че кабинетът на Радев няма да го отменя.

По-същественият проблем обаче не е в промяната на политическата реторика. България продължава да се ориентира в коренно променена среда за сигурност с документ от 2018 г. - когато е актуализирана Стратегията за национална сигурност. Оттогава светът премина през COVID-пандемията, Русия започна най-голямата война в Европа след Втората световна, ЕС предприе курс към ускорено превъоръжаване. А Съединените щати настояват европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

Докато светът пренарежда архитектурата на сигурността си според новите заплахи, българските политици продължават да действат конюнктурно. Липсата на нова стратегия за национална сигурност оставя без убедителен отговор въпроса защо България отказва да участва в европейската инициатива за изграждане, заедно с Украйна, на защитен щит срещу руските балистични ракети, но без колебание подпомага американска операция в Близкия изток. Така едни съюзнически инициативи се представят като неприемлив риск за националната сигурност, а други - като задължение към съюзниците.

***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Според

    15 0 Отговор
    случая , днес едно - утре друго ! Как хората могат да имат сигурност , доверие и дългосрочни планове ? Абсурд !

    17:07 23.07.2026

  • 2 Хасковски каунь

    18 4 Отговор
    РАДЕВ, Ти участваш в убийство на хора! Осъзнай се!
    Ние българите ще го плащаме.Четеш ли?

    Коментиран от #28

    17:08 23.07.2026

  • 3 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    16 3 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"...? А ще връща ли лева...?

    17:09 23.07.2026

  • 4 Рефер

    13 4 Отговор
    М-р КЕШ овладя ли инфлацията....или друг път...?

    Коментиран от #30

    17:11 23.07.2026

  • 5 пръц

    9 5 Отговор
    Хехе да се разбира ли, че наведеното дойче веле са против разполагането на американските цистерни на Безмер

    Коментиран от #11, #24

    17:11 23.07.2026

  • 6 Вангъ

    4 4 Отговор
    Който преписва от дойчиту му съхнат мъдити а дупкити му ставът кът винтилационъ шахтъ

    17:16 23.07.2026

  • 7 България е НАТО.

    5 3 Отговор
    Кво има да му мислим

    17:19 23.07.2026

  • 8 Хмм

    3 3 Отговор
    статията е на Емилия Милчева

    Коментиран от #22

    17:19 23.07.2026

  • 9 МЪКА

    9 0 Отговор
    Мирният "гълъб" и радетел за мирни преговори май стана войнствен ястреб, но защо скриха статията с проруския патриот Шивиков?

    17:20 23.07.2026

  • 10 604

    3 2 Отговор
    кот каже чичи сам туй става в територията....само дето чичи ни отива по дяволите и ние с него .....89 та се повтаря......., но сега ще е по сладко с голяма война!

    17:22 23.07.2026

  • 11 МЪКА

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "пръц":

    Какво чудно има. Във "Факти" не всички са крайни путинофили.

    Коментиран от #34

    17:22 23.07.2026

  • 12 Григор

    0 11 Отговор
    Тази помия не си струва да бъде коментирана. Радев никого не заплашва с ядрен удар! Той е военен човек и много добре знае, че конфликта в Украйна може да излезе извън контрол и за да не се случи това, трябва да се преговаря, а не да се въоръжава. Тия господа от "Дойче веле" дали знаят, че България има договор от 2006 със САЩ съгласно който ние сме длъжни да предоставим базата в Безмер. Какво правим с този договор? Кой го подписа, Радев ли? Кога?

    Коментиран от #18, #36

    17:30 23.07.2026

  • 13 Хмм

    9 0 Отговор
    Накрая самолетите и олигарсите ще му изядат главата на този льотчик.

    17:31 23.07.2026

  • 14 Чакай малко

    10 0 Отговор
    Долу секретарката от президентството Йотова, долу схемаджията Радев!

    17:32 23.07.2026

  • 15 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Абе, Румба,кво станА с цените на бензина?
    За винетките вече знаем,че търсиш пари отвсякъде за да дадеш парите на Укрия,а българите кучета ги яли.

    17:33 23.07.2026

  • 16 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    РАДЕВ, РАДЕЕЕЕЕВ И АЗ СЕ ПРЕЦАКАХ ДА ГЛАСУВАМ ЗА ТЕБ!

    Коментиран от #25

    17:34 23.07.2026

  • 17 Ясно

    7 0 Отговор
    Благодатение на тези самолети-цистерни американците ще летят с часове и ще хвърлят бомби на Иран.

    17:34 23.07.2026

  • 18 Пръц

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Григор":

    Всеки договор има срок,а този е от преди цели 20 години.САЩ дават ли техните бази за нуждите на БА?

    Коментиран от #21

    17:35 23.07.2026

  • 19 Не стига Че Военен !

    8 0 Отговор
    Ами И !

    Шизофреник !

    17:41 23.07.2026

  • 20 Дрогаре и дрогарки ?!

    2 2 Отговор
    Преди 20 години, с надежда да Балшой келепир, посрещнахме мириканските братушки като асвабадители, но, нафиле ! Те се оказаха по-големи маскари от предишните “асвабадители”. Няма гювеч, няма аванта. Толька главоболия . Какой пазор; показват ни мотиката и казват: копайте, само така ще се докопате до светлий комуно-мутренский капитализъм! В канце канцов - навсякъде гайдушки мутри . В политиката , икономиката и в нашата светая светих - чалготеката. Требе немедлено да допълзим до Кремля, да ударим чело пред трона на Самодържеца и да го помолим да прати “Трети Украински фронт” да ни асвабади . Не се търпи веке ! А на гаризонте война с аятолласите….брашно не остана за погачите…..!

    17:41 23.07.2026

  • 21 МЪКА

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пръц":

    Има и БЕЗСРОЧНИ договори, но както всички други имат и опция за прекратяване.

    17:43 23.07.2026

  • 22 йессър

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Гаранция за качество

    17:46 23.07.2026

  • 23 Накрая !

    3 0 Отговор
    Може да Хване !

    На !

    Г !

    --

    Ъ !

    --

    Зъ !

    Вятъра !

    17:46 23.07.2026

  • 24 провинциалист

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "пръц":

    Цистерните щели да ни вкарат във война, ама БТР-ите и снарядите за Украйна нямало...

    17:48 23.07.2026

  • 25 гага

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Боруна Лом":

    горкичкия ти, хатели лучше, палучилас как всегда+++

    17:51 23.07.2026

  • 26 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    3 0 Отговор
    ПБ-ПРО $Т БО(га)ТАШ;ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ";ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
    ПБ-ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    17:53 23.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Топ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хасковски каунь":

    А когато сглобката пусна същите самолети на гражданско летище София що не ревахте.Радев поне ги вкара във военно .

    17:56 23.07.2026

  • 29 един БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор
    🤬🤬 "...Младите и способни хора бягат от България не просто за по-високи заплати, а защото виждат, че тук моралът, образованието и честният труд нямат никаква стойност, ако не си готов да наведеш глава пред местния дерибей. Този модел пречупи гръбнака на нацията!..."

    18:00 23.07.2026

  • 30 Йордан

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рефер":

    Коя инфлация, дето умишлено ни я докараха ГЕРБ и сглобкаджиите ли.Може ли 15 години да реушиш и грабиш и, после да искаш някой друг да оправи положението за 5-6месеца.Я по зериозно.

    18:01 23.07.2026

  • 31 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    0 0 Отговор
    Що е то ... д е б и л ... от Славяново
    ​Това е умствено ограничен индивид, когото други дебили са направили президент и министър-председател.
    Този дебил приема самолети на САЩ, след като е обявил предшествениците си за военнолюбци, и е казал, че извършват "действия, които ще ни въвлечат във война" защото са направили същото.
    Малко преди това пък е отказал да участва в инициатива, която е изцяло отбранителна и би защитила населението при евентуален отговор на тези му действия.
    Накратко – вкарва ни във война и ни оставя на произвола на съдбата без национална или съюзна защита!
    ​Господин Радев, дами и господа!

    18:02 23.07.2026

  • 32 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ

    0 0 Отговор
    ОЩЕ МУ ДРЪНЧИ КРАТУНАТА
    ОТ КОМБАЛИТЕ
    НА ГУНДЯЕВ...

    18:02 23.07.2026

  • 33 Умиране има. отърване няма

    0 0 Отговор
    Комунягите винаги са готови да се преобуят във въздуха. От тях принципни позиции не чакайте. ПБ е партия пълна с комуняги и комсомолци, дялани камъни за ръководни постове и големи заплати. Те пак са взели властта и само на Господ ще я дадат.

    18:03 23.07.2026

  • 34 Топ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "МЪКА":

    Да срещат се и зеленофили.

    18:05 23.07.2026

  • 35 Прогресивни съветски шарлатани !

    0 0 Отговор
    Разграждането на модела върви с пълна сила. Спомняте ли си как на Министерски съвет Баце раздаваше едни милиони на послушните общини?
    Спомняте ли си как ПП и ДБ премахнаха тази практика и всяка община имаше достъп до капитали за проектите си, без значение чий е кметът?
    Пиша в минало време, защото Прогресивна Диария връща раздаването на пари от джипката.
    Идват местни избори.
    И баба ми знае защо се прави това.

    18:05 23.07.2026

  • 36 Руски Тактически Удар

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Григор":

    Това го каза Радев.

    Иззе ФУНКЦИЯТА на МЕДВЕДЕВ
    да плаши
    Светът със Руските Ракети.

    Май МУТРОФАНОВА му шепне
    В Ухото на Муня.

    18:05 23.07.2026