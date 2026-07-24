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Доналд Тръмп: Тези повреди може да са много големи, но Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите

Доналд Тръмп: Тези повреди може да са много големи, но Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите

24 Юли, 2026 07:23 1 429 29

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Очевидно Тръмп има предвид замразените ирански активи, макар че все още не е ясно на какво правно основание американският президент възнамерява да се позове за тази мярка, отбелязва ДПА

Доналд Тръмп: Тези повреди може да са много големи, но Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че Иран ще бъде „финансово отговорен за всякакви щети по корабите или товарите“ в контекста на спора относно Ормузкия проток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„От този момент нататък всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства, които САЩ притежават и контролират“, написа Тръмп в социалната си платформа Трут Соушъл.

Очевидно Тръмп има предвид замразените ирански активи, макар че все още не е ясно на какво правно основание американският президент възнамерява да се позове за тази мярка, отбелязва ДПА.

„Тези щети може да са много големи, но въпреки това е справедливо и равноправно да се направи“, добави Тръмп.

Войната с Иран отново ескалира в началото на този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток.

Тръмп не спомена изрично в публикацията си този важен морски маршрут за световната търговия с петрол. Въпреки това американските въоръжени сили нанесоха многократни удари по цели в Иран през последните дни, като заявиха, че искат да предотвратят по-нататъшни атаки срещу търговски кораби и моряци.

Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин, след като американските въоръжени сили заявиха, че са започнали нова вълна от удари по цели в Иран, предаде ДПА.

Районите близо до градовете Ахваз, Андимешк и Омидие в югозападната провинция Хузестан бяха сред целите, съобщи иранската агенция Фарс, позовавайки се на властите.

Експлозии имаше и в близост до остров Кешм, намиращ се при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар Абас.

„Това е 13-тата поредна нощ на удари, целящи да привлекат Иран към отговорност и да намалят заплахите от страна на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция срещу търговското корабоплаване“, обяви Централното командване на въоръжените сили на САЩ в социалната платформа Екс.

Конфликтът отново ескалира по-рано този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток, отбелязва ДПА.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    32 4 Отговор
    Бай Дончо, сандъкът на бабите ми е по-стар от държавата ти. Тръгнал да плаши персите. Хахааа

    Коментиран от #8, #18, #19

    07:25 24.07.2026

  • 2 виноиците са ясни

    26 2 Отговор
    сащ и израел започнаха тази война и всички щети породени от това по света ще ги поемат те.Включително и изплащане на Иран.

    07:27 24.07.2026

  • 3 Горския

    19 2 Отговор
    Това подпухнало чучало тръмп масоните и ционистките секти - ще го премахнат след като си изпълни задачата ,жалко човека си мисли че точно на него няма да се случи , че няма с унучетата му да се забавляват на острова епщйновците …. Ами там е работата че точно това правят тези древно езически секти още от старият завет - сега са му намазали ските и се чувства комфортно, утре в спалнята му ще влезне агента на сикрет сървис и ще го ппздрави и след това ще кажат , че са е споминал от новият вирус

    07:27 24.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Руснак

    19 1 Отговор
    Мисля че краварите трябва да въведат психическа при годност за президент. Ще и стрелят нефелните ракети и ще молят пак за мир за да навакса малко. Скоро може да видим някое морско корито с хвърчила да се превърне в подводница. Само да уточни в коя вселена краварите печелят че като гледам ядът пердах та и саюзниците им

    07:31 24.07.2026

  • 6 Уха

    17 2 Отговор
    Май Дончо свърши тупа лупата храбрите хамерикански войни са се разбягали по хотелите а много от полетите са почти комедийни фургай над морето и бегай. Остана му да плаши гаргите.

    07:32 24.07.2026

  • 7 име

    19 3 Отговор
    Краварите имат патрони за още макс. седмица пуцане. Щом сега удрят мостове и електроцентрали, значи не знаят какво да удрят вече. А ефект от ударите им по военните цели няма, иранците продължават да думкат краварските бази с ракети и дронове. Второ, Иран многократно е заявявал, че те ще контролират какви кораби минават през протока, след като с тях се снабдяват краварските бази в залива или неприятелски за тях държави се опитват да търгуват. Според това за къде е предназначен товара, плащат си и си минават по определен от тях маршут, по-близо до тях, че да са им под ръка да ги думкат или конфискуват. Кораби, свързани с Израем, може да минават само под вода.

    07:32 24.07.2026

  • 8 НРБ

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Нашата държава е само на 82 години.

    Коментиран от #11

    07:33 24.07.2026

  • 9 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    Защо мислиш, че има мераклии да ги ...т арабески и черни маслини?

    07:33 24.07.2026

  • 10 То пък

    9 0 Отговор
    Поне да беше Мелания, а сега......
    Бай Дончо хвана големия......

    07:33 24.07.2026

  • 11 Без име

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "НРБ":

    Не знам коя е вашата, нашата е много стара.

    07:34 24.07.2026

  • 12 Жураналист

    10 1 Отговор
    По този начин светът ще започне да се отказва от долара.

    Кой каквото си направи.......

    07:34 24.07.2026

  • 13 Въпросът

    7 0 Отговор
    Защо иранците плащат за досиетата Епщайн?

    07:35 24.07.2026

  • 14 Америка

    12 1 Отговор
    Лошото е ,че президента в америка е поставено лице. Изпълнява желанията на други които няма да споменавм. Епсиин е подготвил всичко и плана действа.

    07:36 24.07.2026

  • 15 Въобще

    6 1 Отговор
    Не разбирам защо държавите продължават да държат долари! Явно Америка може на каквото си иска основание да го замрази и конфискува.например имаш голям търговски излишък...слагат ти висока вносна тарифа ако и ти я вдигнеш за американски стоки...бам ти замразяват доларите

    Коментиран от #21

    07:42 24.07.2026

  • 16 Явно човекът

    4 1 Отговор
    не е в състояние да разбере, че това което става около Иран и Персийския залив, е причинено от неговата неадекватна, да не кажа глупава, външна политика. А сега и претенции друг да плаща за глупостите, които причини... Язък му за претенциите, че бил спрял осем войни! Но пък предизвика световна криза, от която той и фамилията му яко захебват!

    07:45 24.07.2026

  • 17 Ъъъ

    1 2 Отговор
    "...ще бъдат покрити с ирански средства, които САЩ притежават и контролират"

    И поради тази причина, Арагчи-то обяви, че отсега нататък, търговията между Иран, Китай и Русия ще се извършва в китайски юани.

    07:52 24.07.2026

  • 18 Срещнах аятолаха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Пита ме: къде има Изипей да преведа едни пари на БайДончо!😅😂🤣

    Коментиран от #20

    07:59 24.07.2026

  • 19 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    То всъщност е същото и с руските градове без Москва единствено. Всички руски градове са създадени през 18ти и 19ти век. :)

    Коментиран от #23

    08:00 24.07.2026

  • 20 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Срещнах аятолаха":

    😂😂😂 😂😂😂

    08:00 24.07.2026

  • 21 Казанлъшкия

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Въобще":

    Защото всеки отказ от долари води до моментално наказание от САЩ, а кой иска да бъде санкциониран или направо атакуван от янките? Иначе никой не ги обича тия о.репки, ясно е.

    08:02 24.07.2026

  • 22 Фен

    0 0 Отговор
    И ние участваме! Натовският генерал Мунчо сигурно е много горд пред Деса.

    Коментиран от #27

    08:04 24.07.2026

  • 23 Без име

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Казанлъшкия":

    Що приказваш глупости? Руснаците на държавност и градоустройство ние сме учили. Дори Кремъл идва от българската дума кремък. Много преди канът на Волжска България Ахад Мосха да създаде Москва, която носи името му, е имало куп български градове. И запипни да ги учиш от Аркаим!!!

    Коментиран от #29

    08:05 24.07.2026

  • 24 Иван

    0 1 Отговор
    Следващият месец ционисткият боклук Доналд Тръмп ще каже, че България, Румъния, Италия и Испания ще трябва да плащат за повредените танкери.

    08:06 24.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 И сега собствениците на танкери и кораби

    0 0 Отговор
    ще плеснат с ръце и ше кажат: " Благодарим ти,Тръмпе, тръгваме смело през Ормузкия проток, понеже вече знаем, че ти ще ни заплатиш щетите по корабите след като иранците ни обстрелят с ракети! Дори и да потъне някой танкер след обстрела, ти пак ще ни го заплатиш! "

    08:07 24.07.2026

  • 27 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Фен":

    И преди Радев участвахме - ПП кадрите като Гюров и гербаджиятс знаеш украински език Желязков позволиха първи да кацат американски военни.самолети. Та мисълта ми е , че ГЕРБ, ДПС, БСП, ПП, ДБ, ПБ са едни и същи и вредят на България и българите. Очевидно са подчинени на чужди посолства.

    08:07 24.07.2026

  • 28 Някой

    0 0 Отговор
    А, на Рошавия не му трябват правни основания, за да направи или каже нещо. Нарцисите са така. Накрая целия свят ще ги намрази и ще ги санкционира американците.

    08:09 24.07.2026

  • 29 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Без име":

    Я провери в интернет като не знаеш. Всичките им градове без Москва са основани в края на 18-ти век ,а доста и в края на 19- ти. Волжка България намеси...Общото между Волжка България и руските диваци , които са скандинавци по произход е ,че последните са унищожили милиони българи и са изтрили всичко свързано с България. Абсолютен враг на България е Русия, същите абсолютни врагове на България са западняците, САЩ.

    08:10 24.07.2026