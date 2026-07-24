Доналд Тръмп: Тези повреди може да са много големи, но Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че Иран ще бъде „финансово отговорен за всякакви щети по корабите или товарите“ в контекста на спора относно Ормузкия проток, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„От този момент нататък всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства, които САЩ притежават и контролират“, написа Тръмп в социалната си платформа Трут Соушъл.
Очевидно Тръмп има предвид замразените ирански активи, макар че все още не е ясно на какво правно основание американският президент възнамерява да се позове за тази мярка, отбелязва ДПА.
„Тези щети може да са много големи, но въпреки това е справедливо и равноправно да се направи“, добави Тръмп.
Войната с Иран отново ескалира в началото на този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток.
Тръмп не спомена изрично в публикацията си този важен морски маршрут за световната търговия с петрол. Въпреки това американските въоръжени сили нанесоха многократни удари по цели в Иран през последните дни, като заявиха, че искат да предотвратят по-нататъшни атаки срещу търговски кораби и моряци.
Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин, след като американските въоръжени сили заявиха, че са започнали нова вълна от удари по цели в Иран, предаде ДПА.
Районите близо до градовете Ахваз, Андимешк и Омидие в югозападната провинция Хузестан бяха сред целите, съобщи иранската агенция Фарс, позовавайки се на властите.
Експлозии имаше и в близост до остров Кешм, намиращ се при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар Абас.
„Това е 13-тата поредна нощ на удари, целящи да привлекат Иран към отговорност и да намалят заплахите от страна на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция срещу търговското корабоплаване“, обяви Централното командване на въоръжените сили на САЩ в социалната платформа Екс.
Конфликтът отново ескалира по-рано този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #8, #18, #19
07:25 24.07.2026
2 виноиците са ясни
07:27 24.07.2026
3 Горския
07:27 24.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Руснак
07:31 24.07.2026
6 Уха
07:32 24.07.2026
7 име
07:32 24.07.2026
8 НРБ
До коментар #1 от "Без име":Нашата държава е само на 82 години.
Коментиран от #11
07:33 24.07.2026
9 Без име
До коментар #4 от "Готов за бой":Защо мислиш, че има мераклии да ги ...т арабески и черни маслини?
07:33 24.07.2026
10 То пък
Бай Дончо хвана големия......
07:33 24.07.2026
11 Без име
До коментар #8 от "НРБ":Не знам коя е вашата, нашата е много стара.
07:34 24.07.2026
12 Жураналист
Кой каквото си направи.......
07:34 24.07.2026
13 Въпросът
07:35 24.07.2026
14 Америка
07:36 24.07.2026
15 Въобще
Коментиран от #21
07:42 24.07.2026
16 Явно човекът
07:45 24.07.2026
17 Ъъъ
И поради тази причина, Арагчи-то обяви, че отсега нататък, търговията между Иран, Китай и Русия ще се извършва в китайски юани.
07:52 24.07.2026
18 Срещнах аятолаха
До коментар #1 от "Без име":Пита ме: къде има Изипей да преведа едни пари на БайДончо!😅😂🤣
Коментиран от #20
07:59 24.07.2026
19 Казанлъшкия
До коментар #1 от "Без име":То всъщност е същото и с руските градове без Москва единствено. Всички руски градове са създадени през 18ти и 19ти век. :)
Коментиран от #23
08:00 24.07.2026
20 Без име
До коментар #18 от "Срещнах аятолаха":😂😂😂 😂😂😂
08:00 24.07.2026
21 Казанлъшкия
До коментар #15 от "Въобще":Защото всеки отказ от долари води до моментално наказание от САЩ, а кой иска да бъде санкциониран или направо атакуван от янките? Иначе никой не ги обича тия о.репки, ясно е.
08:02 24.07.2026
22 Фен
Коментиран от #27
08:04 24.07.2026
23 Без име
До коментар #19 от "Казанлъшкия":Що приказваш глупости? Руснаците на държавност и градоустройство ние сме учили. Дори Кремъл идва от българската дума кремък. Много преди канът на Волжска България Ахад Мосха да създаде Москва, която носи името му, е имало куп български градове. И запипни да ги учиш от Аркаим!!!
Коментиран от #29
08:05 24.07.2026
24 Иван
08:06 24.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 И сега собствениците на танкери и кораби
08:07 24.07.2026
27 Казанлъшкия
До коментар #22 от "Фен":И преди Радев участвахме - ПП кадрите като Гюров и гербаджиятс знаеш украински език Желязков позволиха първи да кацат американски военни.самолети. Та мисълта ми е , че ГЕРБ, ДПС, БСП, ПП, ДБ, ПБ са едни и същи и вредят на България и българите. Очевидно са подчинени на чужди посолства.
08:07 24.07.2026
28 Някой
08:09 24.07.2026
29 Казанлъшкия
До коментар #23 от "Без име":Я провери в интернет като не знаеш. Всичките им градове без Москва са основани в края на 18-ти век ,а доста и в края на 19- ти. Волжка България намеси...Общото между Волжка България и руските диваци , които са скандинавци по произход е ,че последните са унищожили милиони българи и са изтрили всичко свързано с България. Абсолютен враг на България е Русия, същите абсолютни врагове на България са западняците, САЩ.
08:10 24.07.2026