Доналд Тръмп: Тези повреди може да са много големи, но Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че Иран ще бъде „финансово отговорен за всякакви щети по корабите или товарите“ в контекста на спора относно Ормузкия проток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„От този момент нататък всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства, които САЩ притежават и контролират“, написа Тръмп в социалната си платформа Трут Соушъл.

Очевидно Тръмп има предвид замразените ирански активи, макар че все още не е ясно на какво правно основание американският президент възнамерява да се позове за тази мярка, отбелязва ДПА.

„Тези щети може да са много големи, но въпреки това е справедливо и равноправно да се направи“, добави Тръмп.

Войната с Иран отново ескалира в началото на този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток.

Тръмп не спомена изрично в публикацията си този важен морски маршрут за световната търговия с петрол. Въпреки това американските въоръжени сили нанесоха многократни удари по цели в Иран през последните дни, като заявиха, че искат да предотвратят по-нататъшни атаки срещу търговски кораби и моряци.

Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин, след като американските въоръжени сили заявиха, че са започнали нова вълна от удари по цели в Иран, предаде ДПА.

Районите близо до градовете Ахваз, Андимешк и Омидие в югозападната провинция Хузестан бяха сред целите, съобщи иранската агенция Фарс, позовавайки се на властите.

Експлозии имаше и в близост до остров Кешм, намиращ се при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар Абас.

„Това е 13-тата поредна нощ на удари, целящи да привлекат Иран към отговорност и да намалят заплахите от страна на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция срещу търговското корабоплаване“, обяви Централното командване на въоръжените сили на САЩ в социалната платформа Екс.

Конфликтът отново ескалира по-рано този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток, отбелязва ДПА.